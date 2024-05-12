Украинский беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, над Белгородом перехвачены две ракеты

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Украинский беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, над Белгородом перехвачены две ракеты

Украинские вооруженные формирования продолжают предпринимать попытки ударов по российской территории, в ночь с субботы на воскресенье российская ПВО перехватила воздушные цели над четырьмя регионами России.

Киев в ночное время атаковал Белгородскую область оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», так ударами по мирному населению ВСУ «отражают» наступление российских войск в Харьковской области. Беспилотники самолетного типа были перехвачены над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.



Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области.

— говорится в сообщении Минобороны.

Однако не везде обошлось без повреждений, атаковавший Волгоградскую область беспилотник все же поразил цель, которой выступил Волгоградский НПЗ в Красноармейском районе. По данным местных ресурсов, подавленный РЭБ беспилотник упал на территорию завода, после чего возник пожар, который оперативно потушили. О повреждениях оборудования не сообщалось.

В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет

— сообщил глава региона Андрей Бочаров.
34 комментария
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  1. Curt Звание
    Curt
    +3
    Сегодня, 08:28
    А что точки у них еще остались? Вроде уж 2 года прошло, производства не было у них...
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      -5
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Curt
      А что точки у них еще остались? Вроде уж 2 года прошло, производства не было у них...

      Не факт вообще, что эти беспилотники долетают именно с территории укрорейха. Уже много сообщений о задержаниях и ликвидациях диверсантов-одиночек с БПЛА малого типа со взрывчаткой. Не надо забывать, что Коллективный Запад выпилил укроармию из бывших наших. А значит они очень хорошо могут мимикрировать под своих на территории нашей Родины. Предатели они такие, весьма опасные именно потому, что действуют исподтишка и изнутри.
      1. 2112vda Звание
        2112vda
        +12
        Сегодня, 09:42
        Не считайте украинских инженеров тупыми. До СВО дела в Авиации Общего Назначения (АОН) у них были не в пример лучше чем в России. Я был знаком с несколькими специалистами работающими в этом направлении. Харьковский авиационный институт готовил хороших специалистов. Глупость великая недооценивать своих противников. Для них не представляет особого труда создать беспилотник дальнего действия с дальностью полёта до 2...3-х тысяч километров. Для этого у них, в отличии от нас, есть всё и поставляется оно нашими западными "партнёрами". Сегодня ночью, в районе 2-30, БПЛА заходил на НПЗ со стороны Волги. Я его слышал прекрасно, ибо пролетал над нашим домом, на высоте примерно в 200 метров. По звуку двигателя это 2-х тактный 2-х цилиндровый оппозит, мощностью примерно от 15 до 30 сил. Предполагаю что был "Бобёр". Причина захода со стороны Волги очень простая. Поворот Волги и вход в Волго-Дон являются контрастной реперной точкой. Так что ни каких там предателей в глубине нашей территории. Просто мне приходится быть немного в этой теме я я представляю как это всё работает. Самое "весёлое" ещё впереди, когда начнут бить по гражданским объектам вот тогда и будет "весело". Это может произойти где-то в середине лета в вечернее время, налёт будет уже не одним БПЛА. Просто мне это уже показывали.
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          -2
          Сегодня, 10:06
          Цитата: 2112vda
          Не считайте украинских инженеров тупыми

          А кто утверждал, что они тупые? Вам не кажется, что Вы возражаете самому себе?
          Однако укроНАЦИСТЫ - тупые априори. Так как в отличие от германских нацистов, которые сражались за интересы своей нации, эти неумные люди сражаются за интересы другой нации, сжигая в чужих интересах население. Вот и выходит, что те, кто захватил власть в 404 создать если что и могут, то только по инерции, так как не все специалисты успели сбежать.
          Цитата: 2112vda
          Для них не представляет особого труда создать беспилотник дальнего действия с дальностью полёта до 2...3-х тысяч километров

          В современных условиях создать такой беспилотник не составляет труда для очень многих. Да и помощь «западных партнеров» никто не отменял. Морские беспилотники – британская тема, и это всем известно. Проблема не в том, чтобы создать такой беспилотник, проблема в том, как его провести через позиционные районы ПВО в глубь территории России. И понятное дело, что им помогают разведданными США и Британия. Даже больше скажу, они для них, скорее всего, и план полета разрабатывают, так как вся 404 нынче – поле боя, а аналитики сидят, как всегда, в глубоком тылу. Но вот как сохранить устойчивую связь на таком расстоянии, особенно при наличии РЭБ – вопрос. Никто не утверждает, что БПЛА не долетают с территории 404. Но также известный факт, что работают и диверсанты на территории РФ. И если следить за небом и «слушать эфир» на опасных направлениях ВС РФ может, то перекрыть возможность применения диверсантами малых БПЛА в непосредственном месте расположения любого объекта, имеющего военную ценность на территории РФ - задача на порядок сложнее. А если учесть, как у нас в России многие годы бурным цветом цвело англофильство и любовь к Западу, то сторонников врага в нашем доме – много. Вот о чем я писал.
        2. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          -2
          Сегодня, 10:30
          Цитата: 2112vda
          Предполагаю что был "Бобёр"

          И опять же у этого БПЛА в ТТХ максимум дальность 1000 км. А если учесть, что лететь не по прямой и не с ЛБС, а с тыловых позиций, то... скажем так, на пределе...
          Конечно, если Вы лично слышали, видели и "щупали", спорить не буду. Но всем, кто лично не находился под пролетающим БПЛА, чему верить? Подробных разъяснений от ГШ нет. Заявлениям противника верить бессмысленно, так как много фейков. А факты применения малых БПЛА на местах уже есть, равно как и факты ликвидации диверсантов – так же есть. И уверен, что Вы видеозаписи с задержанием уже видели.
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +1
      Сегодня, 08:57
      Цитата: Curt
      А что точки у них еще остались?

      Эти ракеты были не только в России и на Украине. Еще десяток стран имели на вооружение эти ракеты, в том числе Польша и Чехия. По номеру наверняка установят происхождение. Да толку?
    3. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 09:42
      По Точке У у всех такие данные: Срок эксплуатации: не менее 10 лет, из которых 3 года в полевых условиях[.
    4. Kwasar9000 Звание
      Kwasar9000
      +2
      Сегодня, 10:16
      Вы, наверное, не в курсе. Армения - единственная страна где Точка-У ещё была в эксплуатации. Вот только теперь их там нет. Можно, конечно, поверить Пашиняну, что всё-всё утилизировали, а можно и сопоставить факты.
    5. Арка Звание
      Арка
      +1
      Сегодня, 10:27
      Пашиняны не дают пропасть собратьям по соросовскому серпентарию.
    6. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 10:56
      изредка запускают, последний год почти не слышно, но сколько-то ещё осталось, видимо
  2. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 08:28
    .Однако не везде обошлось без повреждений, атаковавший Волгоградскую область беспилотник все же поразил цель, которой выступил Волгоградский НПЗ в Красноармейском районе. По данным местных ресурсов, подавленный РЭБ беспилотник упал на территорию завода, после чего возник пожар, который оперативно потушили. О повреждениях оборудования не сообщалось.


    А как они долетают до НПЗ и главное откуда.Где системное противодействие этим ударам с нашей стороны,какие меры противодействия применяются?
    Так всё таки поразил цель? Интересно а мы бьём по украинским НПЗ или опять игра в одни ворота?
  3. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    -8
    Сегодня, 08:29
    а между падением и попаданием разница есть,нет пво дырявое а система коррупционна и никчемная,выбрали то что было.
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      +4
      Сегодня, 09:46
      Зачем фигню пишите? Сбитие любого ударного беспилотника не всегда сопровождается детонацией боевой части в воздухе. Если вас выставить в качестве ПВО то вы всех бы разогнали мухобойкой как мух поганых. Народ, когда вы уже повзрослеете?
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +5
    Сегодня, 08:29
    В телегах есть кучи видео с горящими машинами на улицах Белгорода,с повреждёнными от ударов ракет зданиями,с погибшими людьми-сейчас всучье вымещают своё бешенство на Белгородчине.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 08:31
      сейчас всучье вымещают своё бешенство на Белгородчине
      А нам свое бешенство надо выместить на Киеве. По полной программе!
      1. Msi Звание
        Msi
        +4
        Сегодня, 08:45
        А нам свое бешенство

        Смотрите что нашёл.
        Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом

        Я так понимаю поработать по военным объектам предлагаете? По политической верхушке. И не обращать внимание на сопутствующие потери?
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 08:47
          В моем комменты "бешенство" не медицинский термин, а фигура речи wink
      2. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +4
        Сегодня, 11:18
        Цитата: Голландец Михель
        А нам свое бешенство надо выместить на Киеве. По полной программе!

        вот и я о том же писал, с начала СВО. Именно Киев и должен быть приоритетной целью, а потом уже всё остальное. А то слишком вольготно они там живут. Чем быстрее закошмарим Киев, тем быстрее всё закончится. Пора, пора уже бить по мостам. Если не порушить полностью, то хоть усложнить логистику. Подъездные ЖД-пути тоже желательно накрыть. Гераней и Искандеров на Киев не жалеть. И объявить, что это ответка за Белгород. Нечего стесняться. Ультиматумы нужно ставить, и исполнять их!
        Необходимо наметить 50-60 целей в Киеве и обявить об этом, чтобы мирные жители ближе, чем на 500 м к ним не приближались. Пусть стягивают всю ПВО в Киев.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Бережливый
      всучье вымещают своё бешенство на Белгородчине.

      Еще раз напоминаю: Берлин стали бомбить 8 августа 41 года !
  5. Hellcos Звание
    Hellcos
    +4
    Сегодня, 08:36
    Настолько плотно стали бить по НПЗ в последние дни, что это выглядит как заранее разработанная ответка на наше наступление. И ведь логика есть: как эффективнее замедлить наступление в ожидании поставок Запада, при невозможности напрямую противодействовать? Нарушить логистику.
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 10:34
      Коллеги, я могу быть слишком предвзят и малоосведомлен но ввожу инсинуацию, что с вероятностью 95% запуск идёт с самой территории РФ. С учётом спящих, засланных из 404 и литвиноидов к сожалению. Выявлять их можно только агентурной работой и бдительностью. Нашей бдительности.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 08:36
    Нацисты всегда геноцидили мирное население....как при Гитлере так и при Зеленском....суть одна... ненависть к нашему народу на животном уровне.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:49
    По мирному населению считают бить проще и практичнее чем воевать с регулярной армией. Цели выбирают западные кураторы, чтобы не говорили в ГУР, СБУ и наведение производят они же, ВСУ - инструмент в руках англосаксов.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:04
    Не надо верить американским сми - что госдеп просит не бить по нашим НПЗ ,все как раз наоборот.В США нефть дешевле потолка 79 $,установленного госдепом на американском рынке.Нефть на потерянные мощности НПЗ отправляется на экспорт,цена на нефть падает.Никакой политики только бизнес.
  9. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -2
    Сегодня, 09:22
    Это уже давно не смешно. На НПЗ кто вообще за охрану отвечает? Сейчас отгадаю. Бывший из органов внутренних дел. Они та что такие немощные что не в состоянии штук шесть пикапов организовать с пулемётом и светотехникой. Да и вообще по территориям прилегающим с в-на. Давно пора патрули подобные организовать. С мужиками 50+.Военные поймут о чём я. Они должны быть мобильными. Со средствами обнаружения. Со связью с ПВО. Теперь вот не поверю что за весь маршрут этот дрындулет ни разу не засветился .Хоть на несколько секунд его по любому видели. Вот и пусть оператор не на взлёт истребителям кнопку жмёт. А оповещает подобные патрули.
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      +2
      Сегодня, 09:49
      Ни одно ПВО Мира не обладает 100% эффективностью. ПВО на объектах есть. Ну а каким должно быть ПВО, тут решают как в поговорке, "без сопливых Солнце светит".
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 09:43
    В Волгограде, судя по видео парнишки, был не один беспилотник
  11. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 09:56
    И ещё бандеровцы наследники фашизма. Это надо помнить - "горела земля, горела Волга".
    "В огне плавились стекло и металл. Город представлял собой огромный костер, пламя которого охватило и Волгу: на воде бурно пылала нефть, разлившаяся из разбитых нефтехранилищ. С доисторических времен ни один город на земле не подвергался такому разрушению»
    23 августа 1942 года
  12. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 10:07
    Цитата: Curt
    А что точки у них еще остались? Вроде уж 2 года прошло, производства не было у них...

    Здравствуйте. Какая ракета прилетела не понятно.Могли использовать и РСЗО Ольха, например, или Атакамсы.
  13. agel26r Звание
    agel26r
    +1
    Сегодня, 10:57
    опять, бла бла, подавили. хватит пис....ть,
  14. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 10:58
    У меня вопрос: реально трудно такой объект как НПЗ прикрыть? Наверное дешевле потом восстанавливать чем поставить пару Панцирей или Тунгусок?
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 11:23
      Нельзя просто так поставить пару Панцирей или Тунгусок. Нужны возвышенности, иначе будут мешать провода, деревья и строения. Нужны башни ПВО, чтобы не было проблем с охраной самих систем и дежурство было стационарным и круглосуточным. В идеале это здание вокзала, депо, заводоуправление или многоэтажный паркинг, способный выдержать многотонную установку, и два верхних этажа под расчёты зенитных систем в военное время.
      НПЗ занимает примерно 5,5х2,5 км площади. Поэтому башен ПВО около него должно быть 4-6 штук.
      В советское время строили бомбоубежища, а оказались нужны здания двойного назначения под системы ПВО, в которых в военное время 2 верхних этажа будут отводиться под операторскую и казарму.
      В конце-концов на крышу здания МО установку ПВО водрузили. На НПЗ нужны установки попроще.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -2
      Сегодня, 11:28
      Легче восстановить....
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:00
    Ракеты, чеи были ?????????? тогда, раз сказали, то надо делать, бить по тем, чеи ракеты были!