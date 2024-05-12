Украинский беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, над Белгородом перехвачены две ракеты

Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области.

В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет