Украинский беспилотник атаковал Волгоградский НПЗ, над Белгородом перехвачены две ракеты
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Украинские вооруженные формирования продолжают предпринимать попытки ударов по российской территории, в ночь с субботы на воскресенье российская ПВО перехватила воздушные цели над четырьмя регионами России.
Киев в ночное время атаковал Белгородскую область оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», так ударами по мирному населению ВСУ «отражают» наступление российских войск в Харьковской области. Беспилотники самолетного типа были перехвачены над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области; три украинских БПЛА над территорией Брянской области; два БПЛА над территорией Липецкой области. Один БПЛА был перехвачен над территорией Волгоградской области.
— говорится в сообщении Минобороны.
Однако не везде обошлось без повреждений, атаковавший Волгоградскую область беспилотник все же поразил цель, которой выступил Волгоградский НПЗ в Красноармейском районе. По данным местных ресурсов, подавленный РЭБ беспилотник упал на территорию завода, после чего возник пожар, который оперативно потушили. О повреждениях оборудования не сообщалось.
В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет
— сообщил глава региона Андрей Бочаров.
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