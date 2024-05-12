Глава Ростеха: Специалисты госкорпорации осмотрели трофейный американский танк Abrams

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Глава Ростеха: Специалисты госкорпорации осмотрели трофейный американский танк Abrams

Американский танк Abrams, попавший в руки российских военных в качестве трофея, уже изучили специалисты Ростеха. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Доставленные в тыловые районы российской армии американские танки осмотрели и изучили, но предметного разговора на эту тему пока не было. Специалисты Ростеха изучают всю попавшую в руки российских военных трофейную технику, это необходимо как для анализа ее боевых возможностей, так и для дальнейшего развития российской техники. На данный момент неизвестно, смогли ли наши конструкторы почерпнуть что-то для себя из трофеев американского производства.



Естественно, технику смотрели

— приводит РИА Новости ответ Чемезова на соответствующий вопрос.

Как уже сообщалось, российские войска на Авдеевском направлении взяли в качестве трофеев несколько американских танков Abrams, стоявших на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура». Один из танков был доставлен в Москву на Поклонную гору, где выставлен в качестве экспоната выставки трофейной техники вместе с другими образцами западного и украинского производства. Всего американцы поставили ВСУ 31 танк Abrams M1A1, но предварительно сняв с них все секретное оборудование. По сути, это просто тяжелый танк, легко уничтожаемый на поле боя, а не самый «лучший в мире», как утверждают в США.
47 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:57
    «Американский танк Abrams, попавший в руки российских военных в качестве трофея, уже изучили специалисты Ростеха» —

    — Надо "отзыв" в Пентагон послать ...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 08:58
    А жаль что амеры всё секретное пооткручивали - нашим спецам не лишне было бы поковырятся в этих потрошках....
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      -7
      Сегодня, 09:15
      Там прежде чем в тот Абрамс залезать, нужно провести основательную дезактивацию -в комплекте у него БОПСы с урановым сердечником, танк основательно "прокопченый" урановым дымком....
      1. KCA Звание
        KCA
        +5
        Сегодня, 09:45
        U238 излучает альфа-частицы, для защиты достаточно листа бумаги, опасен при попадании частиц в желудок или лёгкие, их спасёт простейшая всеми любимая повязка
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          +2
          Сегодня, 10:20
          Радиоактивность не самая большая мерзость в обедненном уране -он сам сильнейший яд и канцероген. Не выводится из организма. Ирак и Сербия -вам примером /на России 24 шел док. фильм "Обедненные ураном" -загуглите, если интересно/. А уж если вы про альфа распад сказали -то говорите и про дальнейшую цепочку трансурановых распадов...
          1. astepanov Звание
            astepanov
            +3
            Сегодня, 10:50
            Тогда уж и вы поведайте, каким образом из урана-238 при его распаде могут образовываться трансурановые (т.е. более тяжелые, чем уран) элементы.
            1. Peter1First Звание
              Peter1First
              +1
              Сегодня, 11:43
              При распаде 238 урана образуются осколки, гораздо более радиоактивные, чем он сам
          2. Piramidon Звание
            Piramidon
            0
            Сегодня, 12:12
            Цитата: Peter1First
            Радиоактивность не самая большая мерзость в обедненном уране -он сам сильнейший яд и канцероген. Не выводится из организма.

            Зачем же его жрать? request laughing
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 09:32
      Там из интересного только состав лобовой брони; в остальном совершенно разные концепции танкостроения.
      1. dauria Звание
        dauria
        +11
        Сегодня, 10:05
        Там из интересного ...

        Интересно всё . Иной раз можно увидеть изящное решение вроде бы мелкой задачки , которая как заноза мешает конструктору. Вы знаете , что со сбитого "Сейбра" F-86 в Корее нам досталось знаменитое розовое гидравлическое масло АМГ-10 ? И ещё куча герметиков , и радиодальномер для прицела . Не всё всегда пригодится , но даже понимание того , что противник делает так же , как ты - и на том спасибо.
      2. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        0
        Сегодня, 11:06
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Там из интересного только состав лобовой брони; в остальном совершенно разные концепции танкостроения.

        Там интересны приборы управления стрельбой, баллистические вычислители, стабилизаторы пушки, теплаки и ночники, если, конечно, они там остались.
        Концепция танкостроения все более склоняется к безэкипажным машинам, управляемыми ИИ, ну, как минимум -- минимизации и защите экипажа от ПФБ. А в остальном: защищенность-маневренность (подвижность) -- огневая мощь , вроде бы как и не очень расходимся...Вот только АЗ на Абашу янки "живой" ставят. Говорят -- негр, самый лучший АЗ!
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          0
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Иезекиль 25-17
          Там из интересного только состав лобовой брони; в остальном совершенно разные концепции танкостроения.

          Связь, не помешало бы изучить, а кое-что и передрать.
          В МТО, на мой взгляд, двигатель наш поинтересней Абрамсовского будет, а вот коробку передач расковырять, наверное стоит.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 08:58
    Я не думаю,что там есть что то из рода супер-пупер.Ничего современного им вряд ли поставили.Интересна конечно связь,СУО
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:59
      Так вот это все наверно и заменили устаревшими моделями.....
      СУО то современное явно открутили.
      Многослойную броню наши уже расковыряли - типа ничего особенного и специфичного.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 12:12
        никакое СУО они не откручивали, его там не было изначально ибо им поставляли старые версми М1А1
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +5
      Сегодня, 09:50
      Дима, привет, "супер-пупера" нет, а слабые места есть.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 09:02
    Специалисты Ростеха изучают всю попавшую в руки российских военных трофейную технику
    Было бы очень странно если не делали этого. Любая иностранная техника заслуживает внимания наших специалистов, в т.ч. и якобы устаревшая, но модернизированная. Вооружение, системы управления огнем, радиосвязь, технические нюансы - все представляет определенный интерес.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +8
      Сегодня, 09:05
      ...катки на Абрашах люминиевые - миной противотанковой разносит их вдрызг. Если Абраша горит - эти катки даже распоавляются частично. Были фото в инете.
      У нас до такого - "не додумались" laughing И хорошо.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +3
        Сегодня, 09:14
        миной противотанковой разносит их вдрызг.
        Противотанковой миной разнесет и титановые и победитовые.
        1. Сергей Танкист Звание
          Сергей Танкист
          0
          Сегодня, 11:36
          Из титана то катки будет дороговато делать!Даже для америкосов...
      2. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +5
        Сегодня, 09:34
        Ходовая часть танка включает по семь опорных катков с внешней амортизацией и два поддерживающих ролика на каждую сторону, торсионную подвеску и гусеницы с резинометаллическим шарниром и резиновыми башмаками. Ширина гусениц — 635 мм, длина опорной поверхности — 4575 мм. Диски опорных катков изготовлены из алюминиевого сплава. Диаметр катков — 635 мм. На первом, втором и седьмом опорных катках установлены лопастные гидравлические амортизаторы.
        Это какой то позор. Танк и с алюминиевыми катками. И гусеницы без грунтозацепов. По мокрому суглинку самое то.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 09:41
          Цитата: Alex 22 22
          И гусеницы без грунтозацепов.

          Для езды по асфальту....Было видео, где Абраша сосклизывал со снежной горки вперед кормой... lol
          1. Bad_gr Звание
            Bad_gr
            +1
            Сегодня, 10:52
            У наших танков
            Т-64 каток опорный стальной ----------------------- диаметр 555 мм, масса 110 кг
            Т-72 каток стально-алюминиевый ----------------- диаметр 750 мм, масса 194 кг
            Т-80 каток стально-алюминиевый ----------------- диаметр 670 мм, масса 120 кг
          2. ln_ln Звание
            ln_ln
            0
            Сегодня, 11:39
            И гусеницы без грунтозацепов.

            Съёмные асфальтоходные башмаки. Через 4 на 5-й трак вместо башмаков могут ставиться "шпоры" с грунтозацепами.
            А так гусеница у М1 устаревшая, с клиновой скобой. Они, вроде, хотели взять лицензию у Diehl, но, видно, что-то не срослось.
        2. Peter1First Звание
          Peter1First
          +2
          Сегодня, 10:24
          А сколько бы это чудо весило со стальными катками, если и так больше 60 тоннн...
        3. fsvlad Звание
          fsvlad
          +1
          Сегодня, 11:21
          Островные державы ни черта не смыслят в танках :)
        4. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 11:22
          Цитата: Alex 22 22
          Это какой то позор. Танк и с алюминиевыми катками. И гусеницы без грунтозацепов. По мокрому суглинку самое то.

          Видимо когда эти Абрамсы клепали, матрасы не рассматривали их применение на таком театре военных действий как украина, или Россия с чернозёмами и суглинистыми почвами т.к. все их шкурные интересы находились на Б.Востоке и в Африке с песчаными и каменистыми грунтами, а применение алюминиевых сплавов скорее всего преследовало цель уменьшить общую массу танка, который даже в этом исполнении тяжеловат.
          Сейчас эти еноты так же сделают выводы из полученного опыта применения своих танков на украине и возможно что то будут менять по ходовой части. Вопрос -как быстро?
          Так то бы на сегодня у них есть всего лишь один танко-моторный завод в Лиме штат Огайо, который перебирает эти Абрамсы из старых запасов и модернизирует до уровня М1А2С штук по 20 в месяц.
          Подробнее тут
          https://www.mk.ru/politics/2023/02/18/rasskazano-o-proizvodyashhem-tanki-abrams-dlya-ukrainy-amerikanskom-zavode.html
      3. KCA Звание
        KCA
        -5
        Сегодня, 09:50
        А на БМД додумались люминиевые катки ставить, и?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 09:55
          БМД это не танк вовсе.....
          Другого назначения и класса защищённости аппарат.
        2. velikoros-88 Звание
          velikoros-88
          +4
          Сегодня, 10:07
          На БМД это обоснованно требованиями по максимальной массе для транспортировки и десантирования. И БМД ни разу не танк...
        3. andrewkor Звание
          andrewkor
          +1
          Сегодня, 10:26
          Я Вас обрадую ,корпус БМД полностью из броневого алюминиевого сплава а не только катки,марку не знаю.
          1. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            0
            Сегодня, 10:35
            В тот же период создавалась БМД-1, получившая полный корпус из сплава АБТ-101 / «1901». Про БМД-4М пишут, что корпус боевой машины изготовлен из особого алюминиевого сплава, благодаря чему и удалось добиться снижения веса. Производитель подчеркивает, что новая броня повысит выживаемость экипажа при попадании в БМД-4М снаряда за счет отсутствия образования осколков внутри корпуса. Пока не сообщается, насколько прочнее новая алюминиевая противопульная броня оказалась по сравнению с традиционной (выполненной из броневой стали).
            1. Bad_gr Звание
              Bad_gr
              0
              Сегодня, 11:05
              Цитата: Alex 22 22
              Пока не сообщается, насколько прочнее новая алюминиевая противопульная броня оказалась по сравнению с традиционной (выполненной из броневой стали).
              Если сравнивать алюминиевую и стальную броню с одинаковыми защитными свойствами , то алюминиевая броня будет толще, но легче стальной.
              У нас из алюминиевой брони, в основном применяются два вида: один вид очень прочный, но слабый на излом, другой вид вязкий (не даёт осколков). На современной нашей технике стали применять бутерброды из обоих видов (крепкой стороной наружу, вязкая - со стороны экипажа)
        4. ln_ln Звание
          ln_ln
          +2
          Сегодня, 11:32
          А на БМД додумались люминиевые катки ставить, и?

          Цельноалюминиевые со стальными ребордами катки были только на первых партиях БМД. На ныне на оставшихся машинах 1 и 2 семейства катки с алюминиевой ступицей и стальными штампо-сварными дисками. Обратная эволюция.
      4. Удав КАА Звание
        Удав КАА
        0
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Nexcom
        катки на Абрашах люминиевые

        Это из категории "хилая попытка хоть как-то снизить вес Абраши!" lol
        1. ИВЗ Звание
          ИВЗ
          0
          Сегодня, 11:29
          Это из категории "хилая попытка хоть как-то снизить вес Абраши!"
          Почти все современные танки имеют легкосплавные или композитные со стальным ободом или ступицей опорные катки. И не только для общего снижения веса, но и уменьшения веса неподрессоренных масс, что, в частности, улучшает плавность хода и, как следствие, увеличивает среднюю скорость движения по пересечёнке и повышает точность стрельбы с ходу.
      5. ln_ln Звание
        ln_ln
        0
        Сегодня, 11:24
        ...катки на Абрашах люминиевые - миной противотанковой разносит их вдрызг.
        У нас до такого - "не додумались. И хорошо.

        Стальные катки - до Т-62 и Т-64. Т-80, Т-72 и далее - катки алюминиевые.
        То, что при минном подрыве их разносит - это хорошо. Гораздо лучше, чем когда вырывает балансир.
      6. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 11:26
        Про катки.Это алюминиевый сплав.Весьма прочный,и легкий.За дураков их тоже не надо держать
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 09:06
    так и для дальнейшего развития российской техники. На данный момент неизвестно, смогли ли наши конструкторы почерпнуть что-то для себя из трофеев американского производства.
    belay "Сомневаюсь я!" Те же западноевропейские яйца, только в профиль.
    Abrams M1A1, но предварительно сняв с них все секретное оборудование.
    Это и определяет возможности танка, а коробка спецам давно известна.... request
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +1
      Сегодня, 11:01
      Это понятно что осмотрели. Мне тупо интересно о чем статья? Можно уложиться в одно предложение: "Осмотрели, ничего не сказали".))))))
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +5
    Сегодня, 09:07
    В Абрамсе интересна только моторно-трансмиссионная группа. А особенно - инструкция по её эксплуатации. СУО, оптика и связь особого интереса не представляют.
    Ну и ещё эргономика, что даёт дополнительный объём, но это - с американской спецификой.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 09:08
    Как там хвастался один островитянин,что для русских западные технологии как технологии с Марса......то то думаю.почему они свои "Челенджеры" и держат на "марсе"!?..... laughing
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    +9
    Сегодня, 09:10
    этой колымаге 40+ вы серьезно о том что в нем раньше наши не ковырялись))? их по всему миру настреляли те же иракцы только попроси на руках в Москву притащили бы давно все облажено а тут так троллят по мелочи электорат
  9. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 09:13
    танк Тигр» советские инженеры исследовали в Кубинке и после этого с 22 июня 1943 года экспонировали на выставке трофеев в Москве в ЦПКиО имени Горького. Машина после вернулась в Кубинку, а в 1947 году пошла на металлолом

    По стопам своих дедов...
    Американский танк Abrams, попавший в руки российских военных в качестве трофея, уже изучили специалисты Ростеха.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:28
    У америкосов жиденько течёт из одного места , их "непобедимый" Абраша в полон попал.
  11. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 09:30
    Всё хорошо конечно.
    Но хотелось бы парням наколотить остальных танков, которые не вступили на линию фронта.
    Так как за них не только медали и звания, но и инициативные типа артистов и Охлобыстина ещё и деньги выделяют.
    Ну опыта нашим конечно же хватает по противодействию врагу и его Вундеррваффе.
    Парням мужества и отваги!!!!
    С нами Бог!!!!!
    Победа будет за нами!!!!
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:47
    Вряд-ли для серьёзных держав имеющих свою танкостроительную школу, в такой не молодой технике можно найти что то, представляющее супер интерес, ворох новых технологий. Так, для ознакомления.
    Тем более, те новинки электроники, которые они применяют на своей технике, скакуасам они не давали....
    Сейчас у всех производителей бронированный, да и любой прочей техники, серьёзная забота, угроза, это ударные дроны!!!
    Их много, противник применяет их повсеместно и они реально опасны!!! Вот это задача/проблема решать которую надо прям сейчас!!!