Глава Ростеха: Специалисты госкорпорации осмотрели трофейный американский танк Abrams
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Американский танк Abrams, попавший в руки российских военных в качестве трофея, уже изучили специалисты Ростеха. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Доставленные в тыловые районы российской армии американские танки осмотрели и изучили, но предметного разговора на эту тему пока не было. Специалисты Ростеха изучают всю попавшую в руки российских военных трофейную технику, это необходимо как для анализа ее боевых возможностей, так и для дальнейшего развития российской техники. На данный момент неизвестно, смогли ли наши конструкторы почерпнуть что-то для себя из трофеев американского производства.
Естественно, технику смотрели
— приводит РИА Новости ответ Чемезова на соответствующий вопрос.
Как уже сообщалось, российские войска на Авдеевском направлении взяли в качестве трофеев несколько американских танков Abrams, стоявших на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура». Один из танков был доставлен в Москву на Поклонную гору, где выставлен в качестве экспоната выставки трофейной техники вместе с другими образцами западного и украинского производства. Всего американцы поставили ВСУ 31 танк Abrams M1A1, но предварительно сняв с них все секретное оборудование. По сути, это просто тяжелый танк, легко уничтожаемый на поле боя, а не самый «лучший в мире», как утверждают в США.
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