Дерево и береста: каноэ на любой вкус
Музей каноэ в Канаде
Опускаясь, подымаясь,
В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.
Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате»
Люди и культура. Сегодня мы продолжаем наш рассказ о примитивных средствах передвижения по воде и для этого посетим один очень необычный музей.
Основанный на базе коллекции покойного профессора Кирка Виппера, он был создан в Питерборо, Онтарио, в 1997 году. Его название – Канадский музей каноэ, и хранится в нем более 600 каноэ, каяков и водных транспортных средств, из которых более 100 находятся в выставочном зале. Все вместе они охватывают всю страну от побережья до побережья, представляя многие из основных традиций водного транспорта Северной Америки и отчасти всего мира. В музее собрана не только коллекция плавсредств, но и весел.
Вид на здание музея с высоты птичьего полета
А ещё там много небольших артефактов, включая модели каноэ и каяков, архивная коллекция, включающая фотографии, открытки с изображением каноэ, а также справочная библиотека и собрание редких книг. Эта уникальная коллекция чрезвычайно разнообразна и по-своему уникальна! Впрочем, если есть специальные музеи оружия, авиации и автомобилей, то почему бы не быть и музею каноэ?
В 2013 году канадское правительство объявило Канадский музей каноэ и его коллекцию культурным достоянием национального значения. Его переместили в новое здание, и теперь только лишь новый Зал Коллекций на первом этаже имеет площадь 20 000 квадратных футов.
Зал канадских каноэ
Кстати, из залов музея открывается ещё и прекрасный вид на окружающую его природу. А все потому, что в помещениях атриума и мезонина устроены великолепные стеклянные окна высотой 23 фута. Ну а общая площадь музея, включая реставрационные мастерские и конференц-зал, составляет 65 000 квадратных футов.
Добавим к этому ещё и кампус на берегу озера, расположенный на реке Трент-Северн, где могут поселяться приезжие. Причем они могут не только осмотреть сам музей, но и попробовать – что это такое, каноэ на плаву! При этом его посетители могут войти через парадные двери и… выплыть наружу через заднюю дверь!
Экспозиции музея оформлены очень современно!
Ну а сейчас после рассказа о музее, откуда теперь, как я надеюсь, мы рано или поздно сможем получать интересную информацию, давайте обратимся уже непосредственно к самим каноэ.
Кстати, интерес автора к этому транспортному средству совсем не случаен, а также происходит родом из детства. Дело в том, что в 60-е годы прошлого века советский кинозритель был буквально избалован индейскими фильмами про вождя апачей Виннету и Шеттерхэнда, поставленных французами и югославами по мотивам романов Карла Мая. Одним из первых в прокат вышел кинофильм «Верная Рука – друг индейцев» (1964), и там были такие шикарные расписные каноэ, что я тут же решил точно такое же сделать.
И сделал! Из бумаги, а потом посадил в него слепленного из разноцветного пластилина индейца. Понятно, что плавать такое каноэ не могло, а на полу опрокидывалось. Пришлось погрешить против истины и сделать его плоскодонным. Теперь с такими каноэ можно было прекрасным образом играть на густом ворсовом ковре с зелеными прожилками, заменявшем мне воду, и устраивать «гонки индейцев на каноэ».
Каноэ из кинофильма «Чингачгук – Большой Змей» (1968) показались мне очень уж невзрачными, хотя к этому времени я уже прочитал, что индейцы делали их из березовой коры. Ну а потом уже мне довелось прочитать, что каноэ вплоть до середины XIX века было важным транспортным средством для исследований североамериканского материка, торговли, а в некоторых местах оно используется до сих пор, правда, с добавлением подвесного мотора.
Интересно, что эмблемы своего музея канадцы нашли неподалеку от него на каменной скале. Одному только Богу известно, как давно это изображение выбили их далекие индейские предки!
И там, где каноэ сыграло, можно сказать, ключевую роль в истории, как, например, на севере США, в Канаде и Новой Зеландии, оно так и остается важной темой в современной массовой культуре. Подробно рассказывается и показывается, как можно сделать каноэ из бересты, недаром эти лодки всегда отличались исключительно малым весом.
И это было настоящее произведение искусства, дававшее охотничьим народам североамериканского континента высокую мобильность, так необходимую для характерного для них образа жизни. Роль каноэ отмечена даже олимпийским движением, недаром гребля на каноэ с 1936 года стала частью Олимпийских игр.
Каноэ из бересты в музее Аббе в Бар-Харборе, штат Мэн
А вот это самые настоящие долблены каноэ откуда-то… оттуда. А выставлены они в тропической зоне Пражского зоопарка. Фото автора
Само слово каноэ в английском языке стало производным от испанско-португальского canoa, а сами испанцы позаимствовали его из аравакских языков индейцев Карибского бассейна, которые словом «канава» обозначали свои лодки-долбленки.
Каноэ из бересты, музей Ильну в Маштеуятше, Квебек, Канада
Древность таких лодок неоспорима, поскольку в Нигерии было найдено каноэ, датируемое 8500–8000 гг. до н. э. «Каноэ Пессе» нашли в Нидерландах, и оно датируется 8200–7600 гг. до нашей эры. Материковые индейцы Америки именно на лодках-долбленках около 3500 года до н. э. колонизировали первые Карибские острова, где также нашли несколько таких каноэ доколумбовой эпохи.
Обычно корпуса каноэ выдалбливали из дерева с древесиной красного цвета. Например, из кубинского красного дерева, которое достигает высоты в 30–35 м, и красного кедра (до 60 м), а также сейбы (60–70 м). В документах европейских путешественников встречаются упоминания о встречах с каноэ, в которых «находилось от 40 до 50 карибов [...], когда оно вышло торговать с прибывшим английским кораблем». Интересно, что ни в одном историческом источнике не упоминаются карибские каноэ с парусами, то есть все они были только гребными!
Кстати, австралийские аборигены тоже делали свои каноэ из выдолбленных стволов деревьев, а также из коры. Долблеными были и лодки индейцев реки Амазонки.
Австралийские аборигены снимали кору с таких деревьев, как самшитовая камедь, причем только летом. На стволе вырезался контур листа, после чего он с осторожностью отделялся от ствола. Снятую с дерева кору держали над костром, чтобы она начала закручиваться, после чего сшивали оконечности сплетенной из корней веревкой, а сам получившийся корпус промазывали жиром и охрой.
Ярко раскрашенное каноэ из кинофильма «Виннету – вождь апачей»
В свое время мне очень хотелось наладить производство таких каноэ в виде сборных моделей. В набор должен был входить кусок бересты для корпуса, рейки толщиной 2 мм, заготовка для весла из палочки-лопаточки для мороженого и, что самое главное – красочная декаль на борт, потому что, как ты ни старайся, а ровно такой узор нарисовать от руки не получится. Но… как оказалось, мне просто некогда заниматься подобным бизнесом.
Поскольку кора, имевшаяся в распоряжении австралийцев, была пористой, такие каноэ служили недолго – около двух лет, но этого им вполне хватало.
А вот коренным американцам в данном случае, можно сказать, повезло, поскольку в их краях росла береза, кора которой для изготовления каноэ подходит наилучшим образом.
Иннуиты строят каноэ из бересты, лагерь Микмак, около 1870 года, Канада
Рене де Бреан де Галине, французский миссионер, исследовавший Великие озера в 1669 году, писал о каноэ и той роли, которую они играли во время путешествий по рекам Северной Америки:
Джордж Кэтлин – известный американский художник, писатель и путешественник, отразил их на своих картинах, а ещё он написал, что каноэ является «самой красивой и легкой моделью из всех когда-либо изобретенных плавсредств».
Франсис Анна Хопкинс (1838–1919). «Путешествие в каноэ по реке Френч-Ривер» (1869). Библиотека и архивы Канады, Оттава
Коренные народы восточной Канады и северо-востока США свои каноэ делали из коры бумажной берёзы, которую снимали с деревьев ранней весной. После этого оконечности будущей лодки (форштевень и корму) сшивали между собой и герметизировали смолой из бальзамической пихты. Борта укреплялись шпангоутами, которые назывались веронами, а делались из древесины белого кедра.
Все веревочные крепления изготавливались из корней различных хвойных деревьев. Это могла быть белая ель или черная ель, а также кедр, после чего все отверстия конопатились смолой.
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