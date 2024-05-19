Дерево и береста: каноэ на любой вкус



Музей каноэ в Канаде

То березовая лодка,

Опускаясь, подымаясь,

В брызгах искрится на солнце,

И плывут в той лодке люди

Из далеких стран Востока,

Лучезарного рассвета;

То наставник бледнолицых,

Их пророк в одежде черной,

По воде с проводниками

И с друзьями путь свой держит.

Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате»



Вид на здание музея с высоты птичьего полета



Зал канадских каноэ



Экспозиции музея оформлены очень современно!



Интересно, что эмблемы своего музея канадцы нашли неподалеку от него на каменной скале. Одному только Богу известно, как давно это изображение выбили их далекие индейские предки!



Каноэ из бересты в музее Аббе в Бар-Харборе, штат Мэн



А вот это самые настоящие долблены каноэ откуда-то… оттуда. А выставлены они в тропической зоне Пражского зоопарка. Фото автора



Каноэ из бересты, музей Ильну в Маштеуятше, Квебек, Канада



Ярко раскрашенное каноэ из кинофильма «Виннету – вождь апачей»



Иннуиты строят каноэ из бересты, лагерь Микмак, около 1870 года, Канада

«Удобство этих каноэ велико в этих водах, полных водопадов и порогов, через которые невозможно пройти ни на одной лодке. Когда вы достигаете их, загружаете каноэ и багаж на свои плечи и идете по суше до тех пор, пока навигация не станет хорошей; а затем вы опускаете свое каноэ обратно в воду и снова садитесь в воду».



Франсис Анна Хопкинс (1838–1919). «Путешествие в каноэ по реке Френч-Ривер» (1869). Библиотека и архивы Канады, Оттава