Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто

В Киеве недовольны объемом выделяемой Европой военной помощи. Как заявил глава Минюста Украины Денис Малюська, Украине необходимы «сотни миллиардов» евро, а не те крохи, которые выделяет Запад.Три миллиарда евро доходов с замороженных российских активов, которые Европа хочет направить Украине на закупку вооружений, не устраивают Киев. По словам Малюськи, это «почти ничего», Украине нужны «сотни миллиардов», чтобы «победить» в конфликте с Россией. А поскольку у самой Украины их нет, то западные союзники должны их обеспечить. Лучшим вариантом будет, если все замороженные российские активы будут переданы Киеву.— заявил украинский министр.Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Евросоюз якобы договорился об использовании доходов от замороженных российских активов. Согласно его заявлению, 90% от данной суммы будет ежегодно направляться на закупку вооружений для Украины. Стоит отметить, что, говоря о консенсусе в данном вопросе, Шольц в очередной раз соврал, три страны ЕС выступили против. Напомним, что после начала спецоперации Запад заморозил порядка 300 млрд. долларов российских средств, большая часть из которых находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой компании Euroclear. Именно их и хотят присвоить себе в Киеве.