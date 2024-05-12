«Почти ничего»: Киев недоволен объёмами выделяемой Европой военной помощи

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«Почти ничего»: Киев недоволен объёмами выделяемой Европой военной помощи

В Киеве недовольны объемом выделяемой Европой военной помощи. Как заявил глава Минюста Украины Денис Малюська, Украине необходимы «сотни миллиардов» евро, а не те крохи, которые выделяет Запад.

Три миллиарда евро доходов с замороженных российских активов, которые Европа хочет направить Украине на закупку вооружений, не устраивают Киев. По словам Малюськи, это «почти ничего», Украине нужны «сотни миллиардов», чтобы «победить» в конфликте с Россией. А поскольку у самой Украины их нет, то западные союзники должны их обеспечить. Лучшим вариантом будет, если все замороженные российские активы будут переданы Киеву.



Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто

— заявил украинский министр.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Евросоюз якобы договорился об использовании доходов от замороженных российских активов. Согласно его заявлению, 90% от данной суммы будет ежегодно направляться на закупку вооружений для Украины. Стоит отметить, что, говоря о консенсусе в данном вопросе, Шольц в очередной раз соврал, три страны ЕС выступили против. Напомним, что после начала спецоперации Запад заморозил порядка 300 млрд. долларов российских средств, большая часть из которых находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой компании Euroclear. Именно их и хотят присвоить себе в Киеве.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:47
    «Украине необходимы "сотни миллиардов" евро» —

    — Всё равно будет мало ...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 09:48
    Вот это аппетит, результатов не дают но требуют, хотя что тут говорить у этих такой менталитет, дай, дай, дай.
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 09:51
    По словам Малюськи, это «почти ничего», Украине нужны «сотни миллиардов», чтобы «победить» в конфликте с Россией.
    belay "Уймись, fool !" (И. Сталин) request
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 09:54
    Три миллиарда евро доходов с замороженных российских активов, которые Европа хочет направить Украине на закупку вооружений, не устраивают Киев. По словам Малюськи, это «почти ничего», Украине нужны «сотни миллиардов», чтобы «победить» в конфликте с Россией.

    От сотен миллиардов харя треснет. Всё ещё считают себя пупом земли, тогда как все остальные давно считают незалежную тем, что находится с противоположной стороны. Я думал, что с них спесь сбили, ан нет
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 10:02
      Шольц в очередной раз соврал
      "Да они в Ставке все малахольные"! wassat
  5. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 09:56
    Шторм-новости:

    Уже 48 часов фиксируется небывалая активность воздушного моста в Жешув, как из Рамштайна, так и с других направлений.  Это активно перебрасывается техника. Могут быть БМП "Брэдли", снаряды 155 и 120 мм, ракеты к Patriot.

    В Одессу и Оливу из Румынии идет переброска французских колесных танков и САУ Цезарь.
    С телеги взято
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:18
      Да им вроде и обещали что-то как раз. Три хаймарса, пэтриот и пёс знает что ещё. На неделю им хватит
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 10:00
    А если учесть то, что поставляется старье по тройной-пятерной цене и половина разворовывается то да, это ничто.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 10:19
      А если учесть то, что поставляется старье

      А вы это старьё сами видали или находились под его огнём? Хватит чушь нести -это оружие и оно несёт смерть .У нас ВС РФ тоже много на складах ФАБ которые ещё от Союза остались и от применения которых сейчас в "восторге" всуки.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:00
    В Киеве недовольны объемом выделяемой Европой военной помощи.
    А Европа так старается и зачастую во вред себе. Но в киеве давно положили глаз на "замороженные" (украденные) европейцами российские миллиарды и не понимают почему Европа не может их отдать им. На украине уже и в форточку кричат до хрипоты: "Халява, приди!", а она все не идет. Ни как не могут понять, что "честные" европейцы сами положили глаз на эти деньги. Вот только резкость пока навести ни как не могут.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:09
    Ничего нового... дэнги давай, давай дэнги!
    Простой вопрос... нафига гейропейским такие нахлебники, ведь просто работящих, самообеспечивающихся партнёров из них не делали, с самого начала это была нежизнеспособная химера???
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:21
      Поспонсируют пока чвк не сдохнет. Да держать будут на голодном пайке. Ну а там ослабиться Россия или нет request
      Если что поляки ещё с финами есть. Трибалтов то в расчёт можно не брать.
      Тоже нахлебники. Их и уморят
  9. Walter Gerhartz Звание
    Walter Gerhartz
    0
    Сегодня, 10:29
    Biden & Freunde regt sich darüber auf, dass die Israelis die arabische ZIVILBEVÖLKERUNG im Gazastreifen beschießen und morden !!

    Er und seine Freunde haben sich aber nicht darüber aufgeregt, dass die UKRA-NAZIS seit 2014 die russische ZIVILBEVÖLKERUNG im Donbass ermorden !?

    Ganz im Gegenteil, das haben er und seine Freunde ja unbedingt gewollt !!!

    Und diese ALTPARTEIEN unterstützen die US-BANDITEN und wollen die AfD als NAZIS hinstellen !!
  10. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 10:34
    А если нет разницы, зачем платить больше?
  11. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 10:39
    воевать за счет финансирование из других стран это еще надо суметь. Укры или с протянутой рукой ходят или в коленно-локтевой позе выпрашивают финансирование.
  12. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:20
    Хозяева дают свободу своим нерабам нести любую ахинею в сторону всего, что касается России. Это часть общей стратегии разрыва отношений. Еще не все отупели до крайней степени, сохраняется микроскопическая вероятность бунта, надо ее выдрать с корнем - чем и занята чубатая шайка.
  13. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 12:08
    По словам Малюськи, это «почти ничего», Украине нужны «сотни миллиардов»,..
    Ничего нового. Дай, дай, дай ещё и много....И так на постоянке.