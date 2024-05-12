«Почти ничего»: Киев недоволен объёмами выделяемой Европой военной помощи
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В Киеве недовольны объемом выделяемой Европой военной помощи. Как заявил глава Минюста Украины Денис Малюська, Украине необходимы «сотни миллиардов» евро, а не те крохи, которые выделяет Запад.
Три миллиарда евро доходов с замороженных российских активов, которые Европа хочет направить Украине на закупку вооружений, не устраивают Киев. По словам Малюськи, это «почти ничего», Украине нужны «сотни миллиардов», чтобы «победить» в конфликте с Россией. А поскольку у самой Украины их нет, то западные союзники должны их обеспечить. Лучшим вариантом будет, если все замороженные российские активы будут переданы Киеву.
Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто
— заявил украинский министр.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Евросоюз якобы договорился об использовании доходов от замороженных российских активов. Согласно его заявлению, 90% от данной суммы будет ежегодно направляться на закупку вооружений для Украины. Стоит отметить, что, говоря о консенсусе в данном вопросе, Шольц в очередной раз соврал, три страны ЕС выступили против. Напомним, что после начала спецоперации Запад заморозил порядка 300 млрд. долларов российских средств, большая часть из которых находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой компании Euroclear. Именно их и хотят присвоить себе в Киеве.
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