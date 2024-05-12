Действующая в Харьковской области боевая техника группировки «Север» получила новый тактический знак
Российская боевая техника, участвующая в наступлении на Харьковскую область, получила свое обозначение, отличающееся от тактических знаков уже участвующих в СВО группировок. Вместо уже известных Z, V и O бронетехника группировки «Север» обозначается ромбом с косым крестом. Это и есть новый тактический знак быстрого опознавания группировки.
О появлении группировки «Север» Минобороны сообщило еще в апреле этого года в одной из ежедневных сводок. Новая группировка должна была получить и новый знак, который наносится на боевую технику. Изначально предполагалось, что это будет латинская буква N, обозначающая северное направление. Но в реальности все оказалось совсем не так, на технику нанесен ромб, перечеркнутый косым крестом.
Минобороны никаких пояснений в отношении данного обозначения не дает, в Сети существует мнение, что это символ, близкий к германо-скандинавскому футарку (руническому алфавиту), а обозначает данная руна «Север» в его общем понятии.
— пишет ТГ-канал «Архангел спецназа».
Однако существует мнение, что это может быть руна «Гугнир», обозначающая копье Одина. Но опять же, символ связан с Севером, а Гугнир, согласно мифологии, является оружием, не знающим промаха и способным поразить любую цель.
Информация