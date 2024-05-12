Действующая в Харьковской области боевая техника группировки «Север» получила новый тактический знак

71
Действующая в Харьковской области боевая техника группировки «Север» получила новый тактический знак

Российская боевая техника, участвующая в наступлении на Харьковскую область, получила свое обозначение, отличающееся от тактических знаков уже участвующих в СВО группировок. Вместо уже известных Z, V и O бронетехника группировки «Север» обозначается ромбом с косым крестом. Это и есть новый тактический знак быстрого опознавания группировки.

О появлении группировки «Север» Минобороны сообщило еще в апреле этого года в одной из ежедневных сводок. Новая группировка должна была получить и новый знак, который наносится на боевую технику. Изначально предполагалось, что это будет латинская буква N, обозначающая северное направление. Но в реальности все оказалось совсем не так, на технику нанесен ромб, перечеркнутый косым крестом.



Минобороны никаких пояснений в отношении данного обозначения не дает, в Сети существует мнение, что это символ, близкий к германо-скандинавскому футарку (руническому алфавиту), а обозначает данная руна «Север» в его общем понятии.


Сперва может показаться, что это древний славянский ведический символ «Макошь» или «Засеянное поле», который означает плодородие и в целом Мать Сыра Земля, но если внимательно посмотреть, то символ отличается, потому что это руна «Север». Суровая земля и суровые воины. Так обозначались дружины Севера. Север — это достаточно большое пространство, куда входила и Русь с её многообразием населяющих территории народностей.

— пишет ТГ-канал «Архангел спецназа».

Однако существует мнение, что это может быть руна «Гугнир», обозначающая копье Одина. Но опять же, символ связан с Севером, а Гугнир, согласно мифологии, является оружием, не знающим промаха и способным поразить любую цель.
71 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    -17
    Сегодня, 10:21
    Je vois plutôt la croix Ukrainne 'encerclée ' pat un carré Russe.
    1. Kwasar9000 Звание
      Kwasar9000
      -1
      Сегодня, 10:29
      И если на то пошло, то у Украины кресты появились в 2014 (догадайтесь какие).
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -11
      Сегодня, 10:35
      C'est une sorte de rune du paganisme
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 10:45
      Цитата: YanniKounnar
      Je vois plutôt la croix Ukrainne 'encerclée ' pat un carré Russe. Вместо этого я вижу украинский крест, "обведенный кружком", на русском квадрате.
      Каждый видит то, что хочет увидеть. Вы очевидно желаете видеть украинский крест. Кстати "квадрат" он и в Африке квадрат, а на знаке между прочим все таки ромб.
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +2
        Сегодня, 10:58
        та же мысль, это просто перечекнутый ромб, а куча народу уже значение рун ищет. они по ходу не помнят какие знаки Азербайджан в конфликте использовал, вот там можно настоящий полет фантазии запустить
      2. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +3
        Сегодня, 11:10
        Un losange qui a 4 angles à 90° s'appelle en France un ...carré, pas en Russie ?
        "...un losange a 2 angle aigus et deux angles obtus si il a 4 angles à 90° son nom est le : carré..."

        Ромб, имеющий 4 угла под углом 90°, во Франции называется ... Карре, а не в России ?
        " ... ромб имеет 2 острых и два тупых угла, если он имеет 4 угла под углом 90°, его название: Карре..."
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 11:51
          Квадрат это частный случай ромба. То есть квадрат это ромб у которого все углы равны!
          А ромб, соответственно это параллелограмм у которого все стороны равны и по парно параллельны.
          А каре это тактическое построение пехоты)))
      3. Tusv Звание
        Tusv
        -1
        Сегодня, 11:21
        Цитата: rotmistr60
        Каждый видит то, что хочет увидеть.

        А я вот вижу стилизованный Коловрат, без запрещающих Российским законом черточек
      4. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        -1
        Сегодня, 11:25
        Мне не нравится это нездоровое увлечение скандинавскими традициями.

        Да, на Руси были варяги. И поклонялись когда-то языческим богам...

        Но у нас же огромные традиции Православия!!! И все забыть...
        1. Kwasar9000 Звание
          Kwasar9000
          -1
          Сегодня, 11:32
          А как же традиции мусульман, буддистов и других религий? У нас их сколько? Напомнить Конституцию? Знаете, что самое смешное? А то, что руны использовались на Руси несколько тысячелетий, а сколько, извините, православию?

          Поверьте, руны - это наше родное, ни к каким варягам, скандинавам и прочим не имеющее никакого отношения. И возрождать их надо, ибо в них всегда был и есть сакральный смысл.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -1
            Сегодня, 11:55
            Цитата: Kwasar9000
            А то, что руны использовались на Руси несколько тысячелетий, а сколько, извините, православию?

            А Руси есть несколько тысячелетий то? Вы от чего считаете? От Сотворения Мира в Звездном Храме? wassat
            1. Kwasar9000 Звание
              Kwasar9000
              0
              Сегодня, 12:12
              Насчёт Звёздного Храма, отрицать его существования, это типа ногу себе отрезать. Просто задумайтесь, по какому летосчислению жила Россия до Петра I? И какой там был год? Так что забывайте ваши школьные уроки истории и возвращайтесь к
              истокам.
      5. БМП-2 Звание
        БМП-2
        +1
        Сегодня, 11:32
        Ромб - это четырехугольник, у которого все стороны равны. Квадрат - это ромб, у которого все углы прямые. Поэтому всякий квадрат является ромбом, но не всякий ромб является квадратом. Тот ромб, который изображен на фото - является квадратом.
      6. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 11:37
        Это готический знак Севера. Причем знак этот пришел из-за границы. Древние русичи тоже относились к северным народам и использовали такой знак. Но, на мой взгляд, тут пошел уклон к тому же что было у рейха... Все же, нам ближе звезды! Не хотелось бы скатиться к тому, где сейчас украинцы... А начинали они со знаков, знамен и факелов...
      7. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 12:08
        . Кстати "квадрат" он и в Африке квадрат, а на знаке между прочим все таки ромб.

        Если строго геометрически, то квадрат - это частный случай ромба. А именно - ромб с прямыми углами. На символе изображен явно квадрат. Но назвать его ромбом ошибкой не будет.
    4. Светлан Звание
      Светлан
      +10
      Сегодня, 10:46
      Не имею понятия о чём ты, но заминусовал, бо на русскоговорящем форуме, ты должен выражаться по русски, а не выражёвываться иностранщиной.
      1. Msi Звание
        Msi
        -1
        Сегодня, 11:21
        Не имею понятия о чём ты, но заминусовал, бо на русскоговорящем форуме, ты должен выражаться по русски,

        Согласен. Я тут, что ещё переводить буду... am
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +2
          Сегодня, 11:37
          На их сайте наши комменты уже на французском. Они даже незнают что мы по-русски пишем. Их не за что винить. А вот почему на нашем сайте автоматически их комментарии не переводятся, вот это вопрос
    5. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 11:03
      Intéressantes et révélatrices avalanche de réactions épidermiques :-)
      Depuis : je ne sais pas ce que vous voulez dire mais je vote contre ...!?
      Je vote contre car vous devez poster en Russe !? (alors sachez que lorsque je poste depuis mon téléphone je n'ai pas la possibilité de traduire, sans parler des non sens de la traduction : exemple j'écris "bombe sale" et la traduction est "bombe vente" ....
      Comme vous l'écrivez chacun y voit ce qu'il veut alors je vais prendre le temps de vous expliquer le sens de mon premier post vu que rare ont été ceux qui ont pu comprendre ...

      Les Russes lancent une offensive dont le but semble être le contournement d'une ville importante (Karkov) et , peut être à terme son encerclement .
      Donc je trouvais qu'il y avait dans ce nouveau symbole le condensé de cette offensive à savoir :
      La croix Ukrainienne représentant Karkov prise au piège dans le carré Russe.
      Mais visiblement j'ai trop d’imagination du symbolisme pour 11 contributeurs :-)

      Интересная и показательная лавина эпидермальных реакций :-)
      С тех пор : я не знаю, что вы имеете в виду, но я голосую против ...!?
      Я голосую против, потому что вы должны писать на русском языке !? (так что имейте в виду, что когда я отправляю сообщения со своего телефона, у меня нет возможности переводить, не говоря уже о бессмысленности перевода : пример: я пишу "грязная бомба", а перевод - "продажная бомба" ....
      Поскольку вы пишете, что каждый видит в нем то, что хочет, я найду время, чтобы объяснить вам смысл моего первого поста, поскольку редко кто мог понять ...

      Русские начинают наступление, целью которого , по-видимому, является обход важного города (Каркова) и, возможно, в конечном итоге его окружение .
      Таким образом, я обнаружил, что в этом новом символе заключена суть этого наступления, а именно :
      Украинский крест с изображением Каркова, оказавшегося в ловушке в русском квадрате.
      Но, очевидно, у меня слишком богатое воображение на символы для 11 участников : -)
      1. Kwasar9000 Звание
        Kwasar9000
        +2
        Сегодня, 11:19
        У Вас не просто богатое, а очень странное воображение! И, да, русские действительно верят в символы, но не так, чтобы до упора, а скажем так, на бытовом уровне. И, поверьте, украинцы (а это те же русские) в этом ничем не отличаются.

        PS. Город называется Харьков (а не Карков в квадрате wink ), а ромб никогда не был символом этого города.
      2. Tusv Звание
        Tusv
        -3
        Сегодня, 11:37
        Цитата: YanniKounnar
        у меня нет возможности переводить, не говоря уже о бессмысленности перевода : пример: я пишу "грязная бомба", а перевод - "продажная бомба" ....

        Вот ты и попался. Русский язык знаешь, а пишешь на буржуйском
      3. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 12:00
        Ого! belay Действительно очень богатое воображение! laughing Видимо сказывается влияние через чур развитой европейской геральдики. У нас всё проще...
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +6
    Сегодня, 10:22
    Ещё эта руна обозначает Богиню Мать "Сыра Земля" обозначающая плодородие.
    1. Kwasar9000 Звание
      Kwasar9000
      +2
      Сегодня, 10:25
      Вы абсолютно правы, эта славянская руна вообще к Германии не имеет никакого отношения.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 10:30
        Да, нашенская. yes . Как писал один военкор, будем приростать новыми землями. Ведь эта руна ещё и имеет значение благосостояние, обогащение.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +9
          Сегодня, 10:44
          Что то мне это не нравится.Руны это тема Азовов и прочих подобных.

          Новости с фронтов.
          Разведка сообщает, что под нашими ударами заметалась 24-я нацистская штурмовая бригада ВСУ, происходит зачистка от ВСУ обширной территории вокруг Волчанска. Перерезаны пути снабжения находящейся в нем группировки ВСУ. Взорвана дамба с дорогой через реку Северский Донец.

          Наши штурмовики захватили высоты возле Волчанска и вошли в город, занимая его северную часть. Администрация и милиция сбежали. Линия обороны, строившаяся несколько месяцев, не стала большим препятствием. Каждый час мы все больше углубляемся на территорию Харьковской области при этом не задействованы основные силы.

          В Киеве опасаются, что Россия может нанести главный удар в другом месте. В Харькове среди бандеровцев началась паника, когда появилась информация, что русские уже Липцах. До окружной Харьковской дороги остаются около 15 километров. Большая часть населения города никуда не бежит и ждет освобождения от нацистской диктатуры Зеленского. Для разгрома украинской северной группировки хватает пока всего пяти российских батальонов. В числе наших штурмовиков лучшие из лучших, в том числе вагнеровцы. В Волчанске бандеровцы прячутся по подвалам. Таким образом, как и ожидалось, мы заходим в тыл вражеской группировки, обороняющей Купянск

          Завершается разгром ВСУ в городе Красногоровка, враг отступил из района жилой многоэтажной застройки на северо-запад города.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +4
            Сегодня, 10:48
            Если нацисты приватизировали всё славянское это не означает, что славянский фольклёр и история имеет хоть какое то отношение к этим отморозкам. Их удел сатанизм.
            1. mark1 Звание
              mark1
              +1
              Сегодня, 10:55
              Цитата: Фаталист
              Их удел сатанизм.

              Карпатский - с вурдулаками, дракулами, панночками и др упырями.
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 11:23
            Верно,лучше бы смотрелась звезда.Нынешние воины-потомки тех,Победителей
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 12:04
              Цитата: dmi.pris1
              Верно,лучше бы смотрелась звезда.Нынешние воины-потомки тех,Победителей

              Звезду нельзя - для нынешнего правящего класса она как "красная тряпка для быка"...
          3. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 11:42
            Привет! Полностью согласен, о чем написал на ветке, скатываемся к нацизму.
            Насчет Волчанска я еще с вечера писал, что мы в городе, и сегодня противника там не будет.
            Микрорайон Солнечный в Красногоровке перестал быть цельным узлом обороны, противник уходит по реке. Остальная часть населенного пункта вопрос трех дней максимум.
          4. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 11:43
            Да мы действительно расфантазировались. Может это Х - Харьков. А чтоб на крест не похоже было - ромб дорисовали what
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 10:47
          Цитата: Фаталист
          Как писал один военкор, будем приростать новыми землями.

          Не мог он так писать...Если только не знал, что:
          Показать / Скрыть текст

          Боритесь за чистоту русского языка!!!
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 10:50
            За чистоту согласен. Но, зачастую, товарищи пишут на коленке. Так что не придирайтесь.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              0
              Сегодня, 10:56
              Цитата: Фаталист
              За чистоту согласен. Но, зачастую, товарищи пишут на коленке. Так что не придирайтесь.

              Я и сам допускаю опечатки, и мне бывает стыдно за остатки собственной дремучести, но не терплю, когда люди путают корни раст-рост...Или путаются в инфинитиве, не удосуживаясь поставить вопрос перед тем, как написать глагол...
              А спешка нужна в трёх случаях...
              Самое грустное в этом, что люди, не владеющие разнообразием слов из русского языка, пытаются что-то доказывать...
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 10:59
                Коллега, подискутировать о месте глагола в предложении, мне что то не охота. Вы хотите завуалированно оскорбить меня? Радуйтесь, вам это удалось. hi
                1. ROSS 42 Звание
                  ROSS 42
                  -1
                  Сегодня, 11:02
                  Цитата: Фаталист
                  Вы хотите завуалированно оскорбить меня?

                  Чем же это, да ещё в завуалированной форме?
                  Я не хочу, чтобы те же мигранты говорили, что сами своего языка не знают, а нас хотят экзаменовать...
                  Или вы не согласны?!
                  1. Фаталист Звание
                    Фаталист
                    +2
                    Сегодня, 11:04
                    Про мигрантов согласен. Токмо, причём тут они, да ладно.
                    1. ROSS 42 Звание
                      ROSS 42
                      0
                      Сегодня, 11:07
                      Цитата: Фаталист
                      Про мигрантов согласен. Токмо, причём тут они, да ладно.

                      Как одна из причин...
      2. BAI Звание
        BAI
        +3
        Сегодня, 10:54
        Какая славянская? Даже близко нет.
        1. Joker62 Звание
          Joker62
          -1
          Сегодня, 11:16
          Это не вся старославянская/славянская азбука алфавита, а сильно урезанная часть. Стараниями Петра I, он много чего вычеркнул из алфавита славянской кириллицы. Отсюда и не знанию и понимание всего сложности богатства славянской азбуки и рун.
        2. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          -1
          Сегодня, 11:46
          Всё. Ша. Будем считать что это буква Х - Харьков. И ромб
      3. Lako Звание
        Lako
        +5
        Сегодня, 10:57
        Да все там ясно, как в Божий день. Кожухетовичу предложили, как вариант обозначения-ромб. Ему не понравилось-перечеркнул и отдал обратно. Ну так и осталось. laughing
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 12:08
          Цитата: Lako
          Да все там ясно, как в Божий день. Кожухетовичу предложили, как вариант обозначения-ромб. Ему не понравилось-перечеркнул и отдал обратно. Ну так и осталось.

          - Делаем ж.д. колею как в Европе или больше?
          - На х.... больше?
          Так и сделали laughing
      4. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 11:39
        Оба перепутали! Руна мать-сыра земля отличается от данного тактического знака!
    2. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 10:41
      Но, коллега, ныне это будет знаком "Гнев Севера", где Север это мы а не извращенная часть запада, который названием север манипулирует.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 10:44
        Не могу не согласиться, ибо Север, в их извращённом сознании давно видится злым и страшным.
        1. Арка Звание
          Арка
          +3
          Сегодня, 11:05
          А мы и будем злые и страшные.
          Когда молились о спасении о норманской ярости то там и новгородцы подразумевались
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 11:14
            Уже таки да, хай воочию убедятся, на что нарвались. Кстати, токмо вычитал у "Два Майора", Шойгу таки пойдёт на почётную должность. Ну, типа на покой.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 12:09
              Цитата: Фаталист
              Шойгу таки пойдёт на почётную должность. Ну, типа на покой.

              Когда?
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 12:12
                У меня нет прямого телефона "туда".
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 11:44
      В телеграм-канале «Портфель Генштаба» новый знак сравнили со скандинавской руной, которая соотносится с Гунгниром — копьем бога Одина. Это мифическое оружие, не знающее промаха и способное поразить любую цель.
      Второй вариант, более реальный:
      Сначала может показаться, что это древний славянский ведический символ «Макошь» или «Засеянное поле», который символизирует плодородие и Мать-Землю в целом. Однако при более внимательном рассмотрении можно заметить, что этот символ отличается — это руна «Север». Она ассоциируется с суровой землей и суровыми воинами, как обозначались дружины с севера.

      Говоря о разнообразии древнего рунического письма, этот символ ближе к германо-скандинавскому футарку, пишут в канале.

      «Север» представляет собой обширное пространство, включая в себя и Русь со всем разнообразием её жителей.

      «Но так же есть мнение что это руна Гунгнир — копье Бога Одина. Это мифическое оружие, не знающее промаха и способное поразить любую цель», — добавили эксперты.
  3. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Сегодня, 10:24
    Кому как а мне нравится. Есть в этом что то необычное .
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:37
      Только как писать-то? Раньше zov. А теперь как? what
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 10:42
        ZOV Богини. (Короткий комент)
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 10:44
          Но то что не N - хорошо. На знак сс похоже было бы
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 11:14
        Только как писать-то? Раньше zov. А теперь как?

        Где писать и зачем писать? Это же тактический знак и наносится на боевую технику а не пишут на заборах.
  4. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 10:26
    Вместо уже известных Z, V и O бронетехника группировки «Север» обозначается ромбом с косым крестом. Это и есть новый тактический знак быстрого опознавания группировки

    Ага видел я его уже. Писать не стал заранее.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:30
    — А может это буква Х(хэ) положенная на некую площадь,бывшую когда-то "незалежной державой" ...
    1. Kwasar9000 Звание
      Kwasar9000
      -1
      Сегодня, 10:38
      Товарищ Владимир, Вы извините, но Украина всё же больше похожа на прямоугольник, чем на квадрат. Впрочем, думаю эту тему развивать не стоит.
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 10:49
    Что то не ясно.С одной враждебной стороны руна Вольфсангель,с другой- руна Гунгнира.У нас что ,Скандинавия тут ,наш бог -учитель повешенника Иуды Один( ну любил он это грешное дело)??? Мифического Рюрика что ли кто то вспомнил? Или все таки мы русские христиане,не применявшие ранее скандинавских рун?Совсем не все ясно с этим символом, совсем...
    1. Александр Эмрис Звание
      Александр Эмрис
      +1
      Сегодня, 11:18
      То, что варяги были у истоков формирования русского государства - абсолютно не миф. Хватит ударяться во всякую альтернативщину.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 10:53
    По моему ИМХО, любое светлое пятно на технике имеющий более менее тусклый темный цвет, удобная точка для прицеливания. То есть глаз в визир цепляется за пятно на бессознательном уровне.
    Поэтому это всё не нужно и не обязательно. Это игрушки для СМИ и показуха. Руна или не руна, но это точка прицеливания для дрона
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 11:02
    Перечёркнутый ромб или квадрат, только и всего. Но особо одарённые начнут ещё что-то выдумывать. Как с O, V, Z, всякие "зовы" и прочие. laughing Просто символы для идентификации.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 11:21
      Перечёркнутый ромб или квадрат, только и всего. Но особо одарённые начнут ещё что-то выдумывать. Как с O, V, Z, всякие "зовы" и прочие

      Вот именно просто тактический знак. А то кое кто уже начал переживать как этот знак вставить с O.V.Z. просто руки зачесались.
      1. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        0
        Сегодня, 11:32
        Потом появятся футболки, кепки, шевроны, брелоки и.т.д. Война задаёт моду, а бизнес только этому и рад. Может кто-то уже возбудился из производителей. Зависит от того, как часто этот знак будет мелькать в СМИ. laughing
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 11:05
    да чёт чертовщина какая то...для опознавания нужна Красная Звезда...и всё....во первых если враг намалюет, от своих же плюх и получит...и нашей технике получше будет... Красная Звезда не такая контрастная для прицеливая....какие то там идиоты сидят ГШ ...придумывают всякую чушь...а мосты западного бандерлянда целые целёхонькие...а по ним как раз и движется то что прилетает в по российским городам....так держать шаманы ГШ...ещё чё нить тупого выдумают
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 11:24
      для опознавания нужна Красная Звезда.

      Красная Звезда на зелёном фоне ? И потом поди разбери чей КАМАЗ или ЗИЛ пылит по просёлочной дороге.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 11:34
        Красная Звезда на зелёном фоне ?
        ...кому надо увидят...в оптических прицелы хорошо всё видно... с открытого прицела противотанковые средства далее 100 метров бесполезны...на таком расстоянии вполне можно заметить и разглядеть принадлежность...
  10. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 11:17
    "Операция " Ы". А почему "ы"? Чтобы никто не догадался. " (С)
  11. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    0
    Сегодня, 12:05
    Много размышлений и вариантов. Лично мне нравится - руна "Гунгнир"- в переводе с древнеисландского означает "ошеломляющий".