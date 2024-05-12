Военнослужащие ВСУ перегрузили Starlink в ходе просмотров Парада Победы в Москве

Система спутниковой связи Starlink Илона Маска оказалась перегруженной на Украине 9 мая. Как заявили в компании Spase X, украинцы массово смотрели Парад Победы на Красной площади Москвы.9 мая 2024 года на Украине случилась перегрузка системы Starlink, с помощью которой украинцы подключались к You-Tube для просмотра военного парада в Москве. По данным компании, перегрузка составила 70%, а средняя глубина просмотра составила 91%. Причем Парад Победы смотрело не только гражданское население Украины, но и военнослужащие ВСУ на передовой, являющиеся основными пользователями терминалов.- приводят российские ресурсы сообщение компании.Ранее в Пентагоне отчитались о якобы пресечении «несанкционированного использования» терминалов спутниковой связи Starlink российскими военными, участвующими в конфликте на Украине. Каким это было сделано способом и сколько терминалов было заглушено, в сообщении не указывалось. В то же время в США признались, что полностью запретить применение ВС России данным терминалов не получится. Как ранее заявил Илон Маск, если начать глушить интернет на определенной территории, терминалы перестанут работать и у украинцев. А купить сами терминалы можно по всему миру, для этого ничего не требуется.

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