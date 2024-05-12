Военнослужащие ВСУ перегрузили Starlink в ходе просмотров Парада Победы в Москве

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Военнослужащие ВСУ перегрузили Starlink в ходе просмотров Парада Победы в Москве

Система спутниковой связи Starlink Илона Маска оказалась перегруженной на Украине 9 мая. Как заявили в компании Spase X, украинцы массово смотрели Парад Победы на Красной площади Москвы.

9 мая 2024 года на Украине случилась перегрузка системы Starlink, с помощью которой украинцы подключались к You-Tube для просмотра военного парада в Москве. По данным компании, перегрузка составила 70%, а средняя глубина просмотра составила 91%. Причем Парад Победы смотрело не только гражданское население Украины, но и военнослужащие ВСУ на передовой, являющиеся основными пользователями терминалов.



9 мая украинцы перегрузили Starlink. По данным американской компании, военнослужащие ВСУ массово смотрели Парад Победы в Москве.

- приводят российские ресурсы сообщение компании.

Ранее в Пентагоне отчитались о якобы пресечении «несанкционированного использования» терминалов спутниковой связи Starlink российскими военными, участвующими в конфликте на Украине. Каким это было сделано способом и сколько терминалов было заглушено, в сообщении не указывалось. В то же время в США признались, что полностью запретить применение ВС России данным терминалов не получится. Как ранее заявил Илон Маск, если начать глушить интернет на определенной территории, терминалы перестанут работать и у украинцев. А купить сами терминалы можно по всему миру, для этого ничего не требуется.
32 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:03
    «Украинцы массово смотрели Парад Победы» —

    — Соскучились небратья ...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 11:27
      А что значит:
      средняя глубина просмотра составила 91%
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 11:34
        Цитата: AllX_VahhaB
        А что значит:

        Это вроде то, что выйдет если поделить длинну видео на время просмотра пользователем.
        Ну а средняя это словить для каждого эти числа и разделить на число смотревших.
        Примерно так.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 11:41
          То есть имеется ввиду, что практически все, посмотрели парад почти до конца...
    2. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      0
      Сегодня, 12:11
      Им другое смотреть надо, провод пленных немцев по Москве 17 июля 1944 года, и потихоньку начинать тренироваться.
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +5
    Сегодня, 11:03
    Фига смотреть, сдаваться им надо, а потом спокойно смотреть НАШ парад в Киеве и Львове.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +6
      Сегодня, 11:10
      Нечего им наш парад смотреть. Чужие они нам,теперь. Пусть европейские гей- парады смотрят. Им это духовно ближе и понятней.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 11:20
        Вот,Евровидение им ближе..Его и смотрели.Тут с Захаровой согласен-оргия и шабаш yes
  3. BlackMokona Звание
    BlackMokona
    -5
    Сегодня, 11:09
    Чистый фейк, у СпейсИкс точно не могут быть такие данные. Учитывая Https у гугла winked
    Уверен что и заявления они такого не делали. Если же делали, то дайте пруф на оригинал. winked
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 11:10
    Как же им не посмотреть наш Парад Победы, когда хакеры даже их кабельное ломанули и по всем каналам он транслировался у них request
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:11
    Смотрели и смотрели ...вопрос в том, какие выводы сделают и какие последствия будут.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 11:27
      Ругались сильно... По всем каналам наш парад у них был winked
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:15
    А купить сами терминалы можно по всему миру, для этого ничего не требуется.

    Кроме желания и денег.
    А вот нашим ребятам нужно помочь правильно использовать это или глушить его в нужном месте, в нужное время...
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +13
    Сегодня, 11:19
    Я думаю, что никто ничего не смотрел. Этому нет обьективных предпосылок, причём даже не технических. Я про общий настрой солдат ВСУ. Да, недовольны; да, Зеленский их достал; да, им не по нраву большие потери, а кому они по нраву?

    Но, понимаете, из этого автоматически не следует, что они против нацизма или хотят сдаться в плен. Нет. Им просто не нравится, что они нас не метелят на чём свет стоит при минимальных потерях, а была бы возможность - пошли бы только так вперёд, чтобы грабить и разорять Россию.

    Десятилетиями у них там боготворили Шухевича, Бандеру, Гитлера - их всё устраивало. Они зиговали, пели нацистские песни, скакали, сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе, бомбили Донбасс, всё было классно. Требовали вешать русских, то есть нас с вами. А тут вдруг перековались? Не верю, даже, если бы была техническая возможность.

    Нацист - он и есть нацист.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Vladlous
      Десятилетиями у них там боготворили Шухевича, Бандеру, Гитлера - их всё устраивало. Они зиговали, пели нацистские песни, скакали, сжигали людей в Доме профсоюзов в Одессе, бомбили Донбасс, всё было классно. Требовали вешать русских, то есть нас с вами. А тут вдруг перековались? Не верю, даже, если бы была техническая возможность.

      Ну зачем же так утрировать? Таких пассионариев всегда меньшинство! Основная масса - молчащее стадо, хатаскрайники... " Народ как дышло - куда повернёшь, туда и вышло"! Завести народ, что бы скакали в нужном направлении, не сложно - у нас тоже скакали, когда СССР разваливали... А нужно будет правящему классу - и в другую сторону поскачут.
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        +1
        Сегодня, 11:38
        Ну зачем же так утрировать? Таких пассионариев всегда меньшинство! Основная масса - молчащее стадо, хатаскрайники... " Народ как дышло - куда повернёшь, туда и вышло"! Завести народ, что бы скакали в нужном направлении, не сложно - у нас тоже скакали, когда СССР разваливали... А нужно будет правящему классу - и в другую сторону поскачут.


        Отчасти это так. Но только отчасти. Потому как это стадо, как вы выразились, и обеспечивает пассионариям нацистского толка возможность реализовывать свои идеи. Послушайте, в конце концов, есть люди, которым эту гадость под вывеской "нацизма" не загнать ни за какие ковришки. И потом. Эта филоофия очень напоминает то основание, которое с определённых пор применялась в ФРГ в плане снятия отвественности с исполнителя того или иного нацистского преступления, ведь он выполнял приказ.

        И таким образом размышляли и размышляют и эсэсовцы в Эстонии и Латвии, а теперь большей части их потомки. так рассуждали бандеровцы, так рассуждал и Хрущёв, выпуская из лагерей приспешников нацизма. Это очень опасное заблуждение. Гуманизм к врагу - палка о двух концах, и мне не кажется, что за человеколюбие к неприятелю, за недооценку его враждебности должен расплачиваться наш солдат.

        Я не критикую вас лично, я критикую это точку зрения, можеть быть, излишне резко.
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +4
      Сегодня, 11:35
      Нацист - он и есть нацист.
      Ну нацисты там тоже не все наверное. Но многие возможно смотрели ещё и потому, что им пообещали срыв парада или ещё на какую-то бяку надеялись.
      1. Selidat Звание
        Selidat
        +1
        Сегодня, 11:50
        Возможно. Но отчасти ещё и по привычке. Хотя бы потому, что на нашем Параде есть на что посмотреть.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:38
      Вы верно заметили.Что они смотрели и как.Да то,что им ближе по духу.И это не Парад Победы
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:27
    9 мая украинцы перегрузили Starlink. По данным американской компании, военнослужащие ВСУ массово смотрели Парад Победы в Москве.
    После такого заявления очевидно будет перегружена СБУ выискивая "врагов нации". Может ВСУшников интересовало, что еще из техники может применить Россия поэтому и особое внимание к параду?
    1. Наблюдатель2014 Звание
      Наблюдатель2014
      0
      Сегодня, 11:34
      Может ВСУшников интересовало, что еще из техники может применить Россия поэтому и особое внимание к параду?
      laughing
      rotmistr60
      Прекращайте. Просто спецоперацию нужно было делать через Белоруссию .И сразу в западной Украине.
      1. Selidat Звание
        Selidat
        +1
        Сегодня, 11:48
        Через Беларусь мы уже работали, причём в самом начале. И работали неплохо, пока не поступила команда вернуться.
      2. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 11:49
        Прекращайте.
        Неужели трудно определить, что это ирония если нет смайлика или пояснения?
        1. Наблюдатель2014 Звание
          Наблюдатель2014
          +1
          Сегодня, 11:52
          Неужели трудно определить, что это ирония если нет смайлика или пояснения ?
          Вот такого например: request ?
          1. Кот Александрович Звание
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 11:57
            Трудно, очень трудно, поверьте!
      3. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 11:49
        Просто спецоперацию нужно было делать через Белоруссию .И сразу в западной Украине.
        ...для этого нужен мощный карательный орган по типу НКВД, который бы занялся депортацией полностью населения ...к сожалению в РФ его нет...так что и смысла нет в западный бандерлянд лезть...так обстреливать да и всё
        1. Наблюдатель2014 Звание
          Наблюдатель2014
          0
          Сегодня, 12:01
          А весь он и не нужен
          бандерлянд
          был! Нужна была нависающая в центре Украины группировка войск. А не бодаться лоб в лоб. Это называется стратегия и тактика.
    2. Selidat Звание
      Selidat
      0
      Сегодня, 11:52
      А может, они хотели посмотреть, как наша великая и могучая может ещё и массовые мероприятия с участием сотен военнослужащих и единиц техники без снижения боеспособности воюющих группировок войск
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        -1
        Сегодня, 11:55
        А может, они хотели посмотреть, как наша великая и могучая может ещё и массовые мероприятия с участием сотен военнослужащих и единиц техники без снижения боеспособности воюющих группировок войск
        no Нет. Не думаю. Повторюсь. Просто спецоперацию нужно было делать через Белоруссию .И сразу в западной Украине.
        1. Selidat Звание
          Selidat
          0
          Сегодня, 11:58
          На это я Вам уже ответил.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 11:30
    Смотрели, чтобы не пропустить момент, когда американские и британские беспилотники начнут громить танки на Красной площади. Не дождались.
    1. Zov Zov
      Zov Zov
      0
      Сегодня, 11:41
      Exactamente, eso es lo que querían ver. Y se desilusionaron