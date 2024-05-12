Российский ТГ-канал: Штурмовые группы «Бесстрашных» начали штурм Волчанска
Штурмовые подразделения группировки войск «Север» начали штурм Волчанска, противник оказывает ожесточенное сопротивление. По последним данным, для сдерживания российских войск в бой брошены подразделения спецназначения из состава ГУР МО Украины.
В Волчанске идет тяжелый бой, штурмовые группы «Бесстрашных» двигаются вперед, противник задействовал танки и боевые бронемашины в попытке остановить наступление. Очень активно работает артиллерия, причем с обеих сторон. По данным с передовой, командование ВСУ активно применяет на данном направлении боевиков добровольческого батальона «Солнышко», подчиненного главе ГУР Буданову* (внесен в список экстремистов и террористов в России), а также полка спецназначения «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России). Наши уже взяли в плен представителей и «Солнышка», и «Кракена»*.
— пишет российский ТГ-канал «Старше Эдды».
По-видимому, штурм Волчанска начался уже сегодня утром, потому что на вечер субботы, 11 мая, сообщалось только о выходе наших подразделений к окраинам города. Вчерашняя информация о том, что наши якобы заняли северную часть города, была преждевременной. Минобороны пока никак не комментирует наступление, Волчанск среди освобожденных населенных пунктов не фигурирует.
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