Российский ТГ-канал: Штурмовые группы «Бесстрашных» начали штурм Волчанска

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Российский ТГ-канал: Штурмовые группы «Бесстрашных» начали штурм Волчанска

Горящий украинский танк на Харьковском направлении


Штурмовые подразделения группировки войск «Север» начали штурм Волчанска, противник оказывает ожесточенное сопротивление. По последним данным, для сдерживания российских войск в бой брошены подразделения спецназначения из состава ГУР МО Украины.



В Волчанске идет тяжелый бой, штурмовые группы «Бесстрашных» двигаются вперед, противник задействовал танки и боевые бронемашины в попытке остановить наступление. Очень активно работает артиллерия, причем с обеих сторон. По данным с передовой, командование ВСУ активно применяет на данном направлении боевиков добровольческого батальона «Солнышко», подчиненного главе ГУР Буданову* (внесен в список экстремистов и террористов в России), а также полка спецназначения «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России). Наши уже взяли в плен представителей и «Солнышка», и «Кракена»*.

В Волчанске идёт тяжёлый бой, наши «Шторма» двигаются вперёд, противник оказывает сопротивление, задействует танки и ББМ. Город затянут дымом, очень активно работает артиллерия с двух сторон

— пишет российский ТГ-канал «Старше Эдды».

По-видимому, штурм Волчанска начался уже сегодня утром, потому что на вечер субботы, 11 мая, сообщалось только о выходе наших подразделений к окраинам города. Вчерашняя информация о том, что наши якобы заняли северную часть города, была преждевременной. Минобороны пока никак не комментирует наступление, Волчанск среди освобожденных населенных пунктов не фигурирует.
16 комментариев
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  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +10
    Сегодня, 11:42
    Давайте ребята додавите эту нацисткую нечисть!!! Освободите русскую землю из неволи!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 11:56
      Главные неприятности у них западнее, где мы уже сразу в нескольких местах сумели прорвать его линию обороны, которую они строили несколько последних месяцев. А части прикрытия, состоящие из теробороновцев, подавленные тотальным нашим превосходством в артиллерии и авиации (на один Волчанск и его окрестности уже суммарно сброшено более 50 ФАБов) не оказывают нам особого сопротивления и часто сдаются в плен (оголяя участки, чем мы и пользуемся).
      Это заставило командование вражеской группировки уже сегодня бросать в бой по частям (по мере их подхода) свои резервы. Кроме 92-ой бригады, в бой ступили части 57-ой бригады, а также батальоны нациков из "Кракена"* (которые всегда были для командования противника последним резервом).

      Это на пока позволило Киеву предотвратить развал фронта, но не смогло предотвратить наше продвижение вперед. А еще за провалы первых суток боев было сменено командование ВСУ на направлении. Что говорит, о явном раздражении политического руководства страны ситуацией на участке (при этом они пытаются строить красивую мину, чему уже никто не верит)

      Все потуги противника не помешали нашим частям развивать свой утренний успех на правом (западном) берегу Северского Донца и, пройдя за неполные сутки около 6-7 км они сейчас движутся по направлению к Рубежному. Тем самым обеспечивая (если мы действительно задумали ударить в тыл Купянску) правый фланг нашей наступающей через Волчанск группировки.

      Ну и сам Волчанск, вернее линия обороны противника южнее города, уже прямо сейчас обрабатывается нашей артиллерией и авиацией, что не сулит частям противника здесь ничего хорошего.

      За 2 дня в Харьковской области занято 162 км².
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    -10
    Сегодня, 11:48
    Жителей дома в Белгороде, где с 1-го по 9-й этаж целый подъезд ухнул после прилёта очень ободряет и радует.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 11:55
      Воевать ВСУ могут только с мирняком.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: AdAstra
      Жителей дома в Белгороде, где с 1-го по 9-й этаж целый подъезд ухнул после прилёта очень ободряет и радует.

      Цитата: AdAstra
      Жителей дома в Белгороде, где с 1-го по 9-й этаж целый подъезд ухнул после прилёта очень ободряет и радует.



      Кстати награда нашла "героя".Можете уже помолиться за летчика Су-27 ВВС Украины.
      Самолет Су-27 украинских ВВС, который 11 мая участвовал в обстреле жилых кварталов Белгорода, сбит. Такие сообщения появились вечером в субботу. Позже Канал «Два майора» со ссылкой на свои источники эту информацию подтвердил. Уничтожение украинского самолета на свой счет записал один из летчиков истребителя Су-35.

      «Наши товарищи подтвердили уничтожение вражеского самолета, ударившего сегодня по Белгороду, и уточнили детали: «Подтверждаем сбитие Су-27, обстрелявшего Белгород 2 УАБ Хаммер», - говорится в сообщении.

      «УАБ Хаммер» - это управляемые авиационные бомбы Hammer французской разработки и производства. Вот что известно об этих боеприпасах: разработаны французской компанией Safran. Являются налогом американских планирующих бомб JDAM-ER, но, в отличие от них, оснащены дополнительными реактивными двигателями - разгонными газогенераторами.

      Такая доработка превращает бомбы практически в управляемые ракеты.

      В результате самолёты-носители (на Украине это советские Су-27 и МиГ-29А/AS) могут осуществлять пуск со сверхмалых, малых и средних высот, то есть не входя в зону обнаружения наших радаров ПВО. Боеприпас летит на дальность 20-60 км. То есть украинский летчик, сбрасывая управляемые бомбы на мирных жителей, практически не рисковал. Подлая тактика. Хорошо, что в данном случае он получил по заслугам.

      Известно, что с начала 2024 года Франция поставила на Украину 150 корректируемых авиабомб AASM-250 Hammer.

      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 12:13
        Кстати,справедливо спрашивает.Другое дело в ответке за это.Разговоры о применении ТЯО послп подобного являются чушью.Надеюсь у наших воиноч все получится и Харьковская область будет освобождена.Довыеживалиь они по Курской и Белгородской..Расплата идет
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +4
    Сегодня, 11:54
    Удачи вам, парни! И - поменьше потерь.
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +4
    Сегодня, 11:54
    Цитата: AdAstra
    Жителей дома в Белгороде, где с 1-го по 9-й этаж целый подъезд ухнул после прилёта очень ободряет и радует

    Вы только что выдали зачем наши войска идут вперёд. Наверное цель вашего коммента была другая , но вышло как вышло .
  5. Storm1978 Звание
    Storm1978
    -5
    Сегодня, 11:57
    Как вы #мат# своими победными реляциями. Сейчас был прилёт. Сложило 9 этажей, весь подъезд в доме, в Белгороде, на Щорса 55. Как вы думаете, сколько там людей под завалами? Путин будет опять грозить пальчиком? Впрочем как обычно... Белгород превратился во второй Донецк. Я сам из Белгорода. Живу на Щорса 62. И знаете что говорят люди? Они не верят, что что-то изменится. Слов нет. После того, что произошло 20 минут назад, исход людей из города будет максимальным. Что добивается власть, превратить город в призрак?
    1. Selidat Звание
      Selidat
      +3
      Сегодня, 12:03
      Вот для того и необходимо фронт от нашей границы отодвинуть и конкретно от Вашего настрадавшегося уже города. Чтобы противник себя не чувствовал расслабленно возле наших границ и не подтягивал к ней свои орудия и РСЗО.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Storm1978
      Что добивается власть, превратить город в призрак?

      У вас есть какие-то предложение?
      Судя по комментарию - есть
      Почему стесняетесь их озвучить?
      1. Storm1978 Звание
        Storm1978
        0
        Сегодня, 12:09
        Ответ прост, почему санитарную зону не создали ещё в прошлом году. Почему дети должны спать в ванных комнатах. Почему противник имеет возможность до сих пор бить по мирным жителям? Почему террористы в Киеве до сих пор живы? Или это вопрос риторический?
    3. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 12:09
      Погибших будет не меньше 20. Очень легко рушатся. Но в Угледаре стоят на страже окрестных полей.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 11:58
    Ну раз букву Х нарисовали. Значит на Харьков. Там жители давно референдума ждут
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 12:02
    Судя по карте (отметил стрелками) - ещё вчера эти территории были под контролем Украины
    Сегодня - уже заняты ВС РФ
    И это ещё Волчанск сюда не вошел
    Похоже, идём к Харькову
    https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html?ysclid=lvt93kku2477489374
  8. mikh-korsakov Звание
    mikh-korsakov
    0
    Сегодня, 12:16
    "
    Командование ВСУ активно применяет на данном направлении боевиков добровольческого батальона «Солнышко», подчиненного главе ГУР Буданову* (внесен в список экстремистов и террористов в России), а также полка спецназначения «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России)."
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    У меня два вопроса. Недавно читал, что Кракен воюет в Часовом Яре. И вот они уже в Волчанске. Вопрос. Следует ли ждать освобождение Часова Яра, Дело в том, что, как сообщают, Кракен - это мясо высшего сорта, так сказать "вырезка". Остальные же там - "кости для Полкана". Второй вопрос. Прямо сейчас разрушили целый дом Белгороде. Но мы не будем делать ничего подобного. Это очень благородно. Но, с другой стороны, мы как бы приглашаем, мол, делайте еще. Смехотворные следственные действия не в счет. Потому что удается поймать только зазевавшихся исполнителей. А Зеленский и его шайка благоденствуют. И кажется, нет средств их успокоить.