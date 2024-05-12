На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже

Киевская хунта нанесла очередной ракетный удар по Белгороду, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, вызвав обрушение одного из подъездов. На данный момент известно о нескольких пострадавших, но под завалами могут находиться еще люди.В результате попадания украинской ракеты по жилому многоквартирному дому на улице Щорса в районе Харгора Белгорода разрушены квартиры на всех 10 этажах, целый подъезд дома сложился. Имеется опасность обрушения остального дома, идет эвакуация жителей. По предварительным данным, пострадало пять человек, но их число может еще возрасти, под завалами с большой вероятностью находятся люди. На месте работают экстренные службы.- написал в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков.К месту обрушения прибыли машины скорой помощи, под завалами может находиться до 15 человек, сообщается о начале разбора завалов и извлечении первых тел погибших. Пока речь идет о четырех или пяти погибших, 21 пострадавшем.Предварительно, ВСУ ударили по городу РСЗО "Ольха", часть снарядов перехватила ПВО. Киевская хунта специально бьет по городу, чтобы погибло как можно больше мирного населения. Как заявил недавно Зеленский, Белгородская область должна стать "серой зоной".