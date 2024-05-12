В результате попадания украинской ракеты рухнул подъезд десятиэтажного дома в Белгороде

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В результате попадания украинской ракеты рухнул подъезд десятиэтажного дома в Белгороде

Киевская хунта нанесла очередной ракетный удар по Белгороду, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, вызвав обрушение одного из подъездов. На данный момент известно о нескольких пострадавших, но под завалами могут находиться еще люди.

В результате попадания украинской ракеты по жилому многоквартирному дому на улице Щорса в районе Харгора Белгорода разрушены квартиры на всех 10 этажах, целый подъезд дома сложился. Имеется опасность обрушения остального дома, идет эвакуация жителей. По предварительным данным, пострадало пять человек, но их число может еще возрасти, под завалами с большой вероятностью находятся люди. На месте работают экстренные службы.



На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже

- написал в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков.


К месту обрушения прибыли машины скорой помощи, под завалами может находиться до 15 человек, сообщается о начале разбора завалов и извлечении первых тел погибших. Пока речь идет о четырех или пяти погибших, 21 пострадавшем.

Предварительно, ВСУ ударили по городу РСЗО "Ольха", часть снарядов перехватила ПВО. Киевская хунта специально бьет по городу, чтобы погибло как можно больше мирного населения. Как заявил недавно Зеленский, Белгородская область должна стать "серой зоной".

127 комментариев
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  1. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 12:19
    Какой город был ... Квартиры врачам давали ...
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 12:21
      На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом

      Непонятно чем попали. Взрыв мощный. Подсекли подъезд, если можно так сказать...
      Ага.
      Предварительно, ВСУ ударили по городу РСЗО "Ольха
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        -1
        Сегодня, 12:42
        Цитата: Msi
        На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом

        Непонятно чем попали. Взрыв мощный. Подсекли подъезд, если можно так сказать...

        Больше похоже на подрыв из подвала, или первого этажа. И адрес выбрали говорящий. Террор чистой воды.
        1. Queen_Annes_Revenge Звание
          Queen_Annes_Revenge
          +5
          Сегодня, 12:56
          Су-27,УАБ «Hammer».Вроде отлетался террорюга уже..
          Соболезнование глубочайшее семьям погибших..
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            +13
            Сегодня, 13:09
            Хватит играть в " мы не такие" Граждане России выразили вотум доверия В.В Путину на прошедших выборах.Теперь мы вправе ждать самых решительных действий....и ещё... артилеристов и ракетчиков свинорейха в плен не брать, уничтожать на месте, как бешенных животных.
            1. Голландец Михель Звание
              Голландец Михель
              0
              Сегодня, 13:41
              артилеристов и ракетчиков свинорейха в плен не брать
              По-моему, достаточно утилизировать Клоуна и пару-тройку из его окружения
              1. Irokez Звание
                Irokez
                +3
                Сегодня, 14:19
                Цитата: Голландец Михель
                По-моему, достаточно утилизировать Клоуна и пару-тройку из его окружения

                Это не поможет, шавок на их роль наберётся много и будут делать то же самое, что хозяева скажут.
                Мало того Зеленский похоже на последок как Мавр будет гадить как можно больше, а потом придёт другой и будет говорить, что это не я, это предыдущий президент, а со мной давайте мир заключать.
                Всё делается к обозлению нашего населения и вызова ответной мстительной реакции, чтоб потом на весь мир раструбить какие мы фашисты и нелюди. Англосаксы перед кончиной гадят.
                1. Практик23354df Звание
                  Практик23354df
                  +1
                  Сегодня, 15:52
                  Цитата: Irokez
                  Это не поможет,

                  Вы знаете, я думаю, что поможет. Хотя бы в качестве наказания одного урода.
              2. topol717 Звание
                topol717
                0
                Сегодня, 15:08
                Цитата: Голландец Михель
                По-моему, достаточно утилизировать Клоуна и пару-тройку из его окружения
                Это не поможет.
                А вот отрезать Украину от Еврпопы, путем превращения Львова в РАДИАКТИВНУЮ пустыню, реально поможет. Тем более как сказал Черчилль, Львов никогда не был русским городом. И Доставлять оружие хунте станет намного сложнее.
            2. Incvizitor Звание
              Incvizitor
              +3
              Сегодня, 13:50
              Ну так уже выразили теперь ему плевать.
            3. Egeny Звание
              Egeny
              0
              Сегодня, 14:14
              мы вправе ждать...

              ...ну-ну.((
          2. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            -1
            Сегодня, 13:57
            Фейкометчик, какой нафиг су?
            Это точка у была. Ее часть. Официально заявление мо.

            Откуда вы лезете со своими "отлетлася" и прочим "их уже достали"?
            1. Сибирь55 Звание
              Сибирь55
              0
              Сегодня, 14:06
              Около 11.40 мск ВСУ совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир» — Минобороны РФ.
                В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород.
      2. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 13:24
        Как заявил недавно Зеленский, Белгородская область должна стать "серой зоной".

        Эта бандеровская твapь должна кровью умыться.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +3
          Сегодня, 14:00
          Точно.
          "Спасатели и волонтёры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия, об этом сообщают в администрации". Ладно хоть тут не потеряли людей, успели отбежать. Хотя после разборов завала, к сожалению, будут ещё находить людей. Сегодня воскресенье, утро, да ещё 9 этажей... - тут не один десяток погибших будет. Соболезнование Белгороду.
          1. Kotofeich Звание
            Kotofeich
            +1
            Сегодня, 14:49
            Цитата: Олеся Леся
            Ладно хоть тут не потеряли людей, успели отбежать.

            Не совсем, телега пишет: "У одного спасателя сломана нога, ещё двое отделались незначительными травмами."
            1. Олеся Леся Звание
              Олеся Леся
              +2
              Сегодня, 15:13
              Да, сейчас увидела эту новость, а тогда ещё не было точных данных. Хорошо что живые и нет травм головы и позвоночника.
  2. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +15
    Сегодня, 12:23
    Ну чё там с мостами. Начинаем по взрослому?
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 12:24
      Ну чё там с мостами. Начинаем по взрослому?

      Дались вам эти мосты. Может Тяо по украине? И мосты зацепим.
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        +26
        Сегодня, 12:27
        Мы за Донбасс впряглись через 8 лет! СВО объявляли 12 часов. Я лично чуть не уснул. Какое нафиг ТЯО!!!!
        1. Msi Звание
          Msi
          -3
          Сегодня, 12:29
          Какое нафиг ТЯО

          Тогда какие нафиг мосты. Вы чем их ломать будете? Сколько вижу удары наши по мостам, то они как правило в тактической глубине. И не всегда удары точны.
        2. Msi Звание
          Msi
          -5
          Сегодня, 12:42
          Какое нафиг ТЯО

          Здесь писали, что вы человек военный.
          Вы против Тяо по украине, как средства для достижения стратегического перелома. А также с целью послать сигнал Западу?
        3. Msi Звание
          Msi
          -5
          Сегодня, 12:42
          Какое нафиг ТЯО

          Здесь писали, что вы человек военный.
          Вы против Тяо по украине, как средства для достижения стратегического перелома. А также с целью послать сигнал Западу?
          1. Наблюдатель2014 Звание
            Наблюдатель2014
            +2
            Сегодня, 12:51
            Я знаю прекрасное .Я бы даже сказал идеальное место применения всего одного заряда ТЯО. Которое весь этот бред остановит. Тоннель что Бескидский обзывается в Львовской области .И там это услышат .И тут это поймут
            1. Kotofeich Звание
              Kotofeich
              0
              Сегодня, 14:57
              Цитата: Наблюдатель2014
              Которое весь этот бред остановит.

              А, может все только начнется?
              Мне не нравится, когда меня настойчиво подталкивают к принятию решения.
              Нас давно подталкивают к применению ЯО.
              1. spektr9 Звание
                spektr9
                +2
                Сегодня, 15:36
                Нас давно подталкивают к применению ЯО

                Да не волнуйтесь уже у всех 100% уверенность что если по РФ ЯО вдарят подобные вам персонажи не дадут по противнику ответку нанести ...
        4. Tagan Звание
          Tagan
          -1
          Сегодня, 12:45
          Ну вообще-то за Донбасс впряглись много раньше и неофициально. Разве что масштабы были другие.
        5. spektr9 Звание
          spektr9
          -1
          Сегодня, 15:34
          Какое нафиг ТЯО!!!!

          Обыкновенное, по скоплению войск противника и по моб.резерву где-нибуть в районе Львова ...
      2. ASAD Звание
        ASAD
        +14
        Сегодня, 12:29
        Вроде судя по вашим комментариям вы довольно разумный человек. Но постоянные отсылки к удару ядерным оружием ?! Ладно, я ,живу за 4т км от конфликта,но у вас война под боком. За родных не страшно?
        1. Msi Звание
          Msi
          +18
          Сегодня, 12:33
          но у вас война под боком. За родных не страшно

          Вот именно страшно за родных. Если пережёвывать сопли бесконечно, так и у меня" завтра "подъезд рухнет. Я за эскалацию ради деэскалации. Я не вижу принципиальной разницы от чего люди гибнут от артиллерии или ЯО. Это поможет прорвать фронт и сохранить наших бойцов.
          Ладно, я ,живу за 4т км от конфликта,
          Вот именно...
          1. Jager Звание
            Jager
            +2
            Сегодня, 13:09
            А у нас что, война с Украиной, чтобы законно применять ЯО? Нет, есть некоторая СВО. И тут можно рисовать "красные линии" как угодно.
        2. shm_kv Звание
          shm_kv
          -3
          Сегодня, 12:40
          Ок, применим ТЯО и кто что сделает? Дадут хох лам ЯО? Так тогда будет карт-бланш просто с всю правобережную Украину превратить в радиоактивный пепел. Никто из наших врагов не рассматривает ядерный ответ на применение ЯО по территории Украины. Кто не верит - почитайте, что они сами по этому поводу пишут. Останавливает наших олигархов лишь Китай. Есть негласная договоренность, что мол они нами сотрудничают, но мы ЯО не расчехляем. Но вот спросите у родственников погибших, что лучше: жить бедно или потерять родных. Ответ, думаю, очевиден.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 13:21
            Цитата: shm_kv
            Останавливает наших олигархов лишь Китай. Есть негласная договоренность, что мол они нами сотрудничают, но мы ЯО не расчехляем.

            А у вас откуда эта информация? Лично на "не гласных" переговорах присутствовали?
          2. spektr9 Звание
            spektr9
            +2
            Сегодня, 15:40
            Дадут хох лам ЯО?

            Т.е. бить по ЯО которое на территорию Украины завозиться для ударов по РФ вы не будите, ну круто что ...

            Останавливает наших олигархов лишь Китай

            Китай, это они ему газ, нефть, уран продают, а заодно АЭС на средства РФ строят ? Не знал )

            Но вот спросите у родственников погибших, что лучше: жить бедно или потерять родных.

            Так вы же как страус, вам пофигу, лишь бы ваши люди на Украине не пострадали, вот и боитесь ТЯО как черти
    2. sanches-nk Звание
      sanches-nk
      +3
      Сегодня, 12:25
      А это одна из загадок СВО.
    3. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      +3
      Сегодня, 12:29
      Ага. А как быть с интересами типа уважаемых людей?
    4. 30 вис Звание
      30 вис
      +5
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ну чё там с мостами. Начинаем по взрослому?

      Мосты . Надо по тем кто отдаёт приказы , по тем , кто возглавляет бандерию А конкретно по зеленскому и его кураторам из Великобритании . Чё суетиться , как малоумные бестолку . Есть цель , поставить задачу и уничтожить . И не надо забалтывать тему , втирать о том , что нового поставят , что это кукла , что руководят им . Значит и руководителей уничтожать . Или жизни граждан России малозначны в сравнении с жизнью укроеврея комика и его кураторов ротшильдов ? А , как же сбережение народа ? Основа государственной политики . Может не тот народ берегут ? Или по фигу им на нас ?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 13:31
        Цитата: 30 вис
        Значит и руководителей уничтожать

        Снести все администрации В Киеве !Шоб некому было давать команды стрелять по мирным людям...
    5. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +9
      Сегодня, 13:05
      мосты не плачут!
      а вот центр киева или львов - очень даже
      но мы же не такиеееее
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        +2
        Сегодня, 13:40
        что бы нанести серьезный урон правительственным кварталам, нужно много крылатых(баллистических)ракет, очень много, так как именно самые передовые районы ПВО стоят в Киеве. и что бы их прорвать нужно перегрузить ПВО, на данный момент это расточительство. есть куда более подходящие цели
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +14
    Сегодня, 12:24
    Как поражения на фронте, так сразу на полную бандеровцы включают терроризм. Нелюди.
    1. Дуз Хотим
      Дуз Хотим
      +7
      Сегодня, 12:57
      а кто в думе заседает,никаких предложений одно лишь бла бла и они не такие,у них все хорошо
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +12
    Сегодня, 12:24
    Не пора ли нам на день стать "ими "и вынести в пыль пару кварталов в Житомире и пару кварталов в Киеве?Сколько ещё мирного населения должно было погибнуть чтобы в кремле начали делать то что нужно было сделать год назад-начать активные действия на Харьковщине?
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +5
      Сегодня, 12:45
      Вы думаете это изменит что-то в поведении Зеленского? Ему ведь не важно, сколько еще людей погибнет, военных или гражданских. Его заботит только собственное благополучие. А разрушенные кварталы в Житомире и Киеве - это ж даже не разрушенный личный особняк в Италии.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +7
        Сегодня, 13:05
        Он даже обрадуется!Будет чем трясти перед спонсорами.Его предшественник уже тряс кусаом автобуса с надписью-"Я-Волноваха"
        1. Арка Звание
          Арка
          +5
          Сегодня, 13:22
          О чём и речь. Террор от англо-саксов направлен на разгон по двум направлениям. Первое. Верещат о том, что небо не закрыто, ничего не работает. Вперёд в Кремль, власть сносить.
          Второе. Добиваться зеркалки и тогда вытягивать, мол страшный русский монстр гробит мирняк.
          Подход паскудный но ответ, к сожалению только один : то, что ныне делает "Гнев Севера". И только от наших парней зависит безопасность мирных.
        2. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 14:36
          Тут я с Вами полностью согласен, нельзя Зеленскому и англосаксам давать возможность выставить нас перед миром как фашистов и террористов.
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            0
            Сегодня, 16:00
            Цитата: Irokez
            выставить нас перед миром как фашистов и террористов.

            Перед каким миром?
      2. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        +1
        Сегодня, 13:39
        Именно поведение Зели давно никому не интересно,но вот те,кто избрал это чучело ,возможно опамятуются . Зеля чешет всей украине по ушам про победы везде и всюду,но пока никто,кроме могильщиков ,это не ощутил.
        1. БМП-2 Звание
          БМП-2
          +1
          Сегодня, 14:03
          От тех, кто избрал его - ничего не зависит. А те, кто назначил его на эту должность - точно не опамятуются.
          1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
            Себастьян Аристархович Перейра
            0
            Сегодня, 14:40
            Ну так расскажите это тем, кто сегодня кровавыми ногтями раскапывает обломки подъезда в поисках своей жены, своих детей, родителей....
            Можно бесконечно рассуждать,о том,какие мы хорошие, но это только для нормальных,не для тех,кто попивая кофий во Львове глумит над тортиком "русский младенец" и вкушает шашлычек "жареный колорад по одесски" !
            И нам на все СНН и прочую шакалью стаю Европы. Нас давным давно объявили нечеловеками и приговорили ,как народ к исчезновению.....Зачем ждать это смиренно ? Зачем надеяться,что в Киеве или Виннице это оценят ?!
            1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
              Себастьян Аристархович Перейра
              0
              Сегодня, 14:49
              Забыл дописать,что нам давно должно быть плевать на шакалов Европы,как им давно плевать на нас!
    2. Turbuta Dave Звание
      Turbuta Dave
      +4
      Сегодня, 13:01
      Именно на это украина и рассчитывает ... Что Россия жахнет по жилым кварталам Киева .. А там сразу набегут всякие CNN и прочие .. Результат дадут ещё денег Украине .. Тут надо не вестись на это и на фронте усилить количество трупов украинских.. Это будет достойный ответ
    3. Морриган Звание
      Морриган
      +4
      Сегодня, 13:20
      И каким образом убийство десятков мирных людей в Житомире и Киеве что-либо изменить в финансировании режима? Остановит поставки оружия, ракет? Это не украинские бомбы и ракеты летят по Белгороду. У Киева ничего своего больше нет. Мужики, что остались, шкерятся по углам. Посмотри видосы с работой ТЦК в общественном транспорте. Там одни пенсы, женщины и дети. Ты с ними хочешь воевать?
    4. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Бережливый
      Не пора ли нам на день стать "ими"

      Слушай ну такое могут заявлять только провокаторы и подстрекатели из которых ЦЕПСОшники и состоят - это стиль англосаксов.
      Мне за тебя страшно и одновременно жаль тебя.
    5. abacus66 Звание
      abacus66
      0
      Сегодня, 15:02
      Сколько ещё мирного населения должно было погибнуть чтобы в кремле начали делать то что нужно было сделать год назад-начать активные действия на Харьковщине?

      Для этого это "мирное население" должно быть в кpeмлe...
  5. роман66 Звание
    роман66
    +10
    Сегодня, 12:25
    Зеленский должен стать серой тенью
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 12:30
      Зеленский должен стать серой тенью

      ... на асфальте, после применения нами Тяо...
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +3
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Msi
        Зеленский должен стать серой тенью

        ... на асфальте, после применения нами Тяо...


        Думаете если применим ТЯО наступит перелом ? Ошибаетесь. Кроме озлобления населения и ухудшения к нам отношения тех, кто сейчас нас поддерживает, ничего не изменится. Правда еще получим заражение местности на сопредельной территории, которую планируем освобождать. Будем освобождать зараженные земли, где еще неизвестно сколько никто не будет жить? Вас надо послать на эту территорию, может хоть тогда начнете что нибудь понимать.
        1. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 13:40
          Вас надо послать

          А пока пошлём вас. Идите читайте о ЯО.
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            +1
            Сегодня, 13:45
            Цитата: Msi
            Вас надо послать

            А пока пошлём вас. Идите читайте о ЯО.


            А вы видать много знаете о ЯО, потому предпочитаете посылать туда других, а сам лучше дома отсидишься.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +11
    Сегодня, 12:27
    Как заявил недавно Зеленский, Белгородская область должна стать "серой зоной".

    Кто тут на сайте считает, что эта мразь имеет право жить?
  7. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +7
    Сегодня, 12:28
    Не красная черта? Или опять проглотят наши бонзы? Не пора ли снять трубку, позвонить в Израиль и отозвать обещание не трогать верхушку укрорейха? Если не будет внятного ответа, окончательно станет ясно, кого за фаберже держат.
    1. ASAD Звание
      ASAD
      +18
      Сегодня, 12:35
      Выборы прошли, у начальства всё хорошо.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:51
        Цитата: ASAD
        Выборы прошли, у начальства всё хорошо.

        А всё ли хорошо в нашей стране? Посмотрел-послушал, - рекомендую:
        Показать / Скрыть текст
    2. Андрей Андреев_2 Звание
      Андрей Андреев_2
      +8
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Русский ватник
      Не красная черта? Или опять проглотят наши бонзы? Не пора ли снять трубку, позвонить в Израиль и отозвать обещание не трогать верхушку укрорейха? Если не будет внятного ответа, окончательно станет ясно, кого за фаберже держат.

      Ясный день, кого... Того, кто мебельщика поставил министром обороны, а последний добил армию, которую спешно пришлось восстанавливать когда петух жареный в ж. клюнул... только вот офицеров катастрофически не хватает, Пердюков 70 училищ под нож пустил, большинство академий из Москвы выслал, преподавателей разогнал... И кто из этих тн "руководителей" сидит или расстрелян? Да никто, живут и здравствуют лучше всех! и плюют на всех!
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 13:03
        Да прекратите - надо же иметь таки веру в наше руководство!! Ничуть не сомневаюсь - новый президент железно сумеет разгребсти все эпические кучи, что наворотил старый! Особенно - если учесть новый же состав правительства, в который вошли люди уж точно не станущих совершать ошибки кошмарного прежнего состава, не так ли? И всё у нас заколосится и зацветёт..
        1. Storm1978 Звание
          Storm1978
          0
          Сегодня, 13:25
          Какой сочный комментарий. Сохраню. Крепко!
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +8
    Сегодня, 12:29
    наркоман еще живой почему-то..он уже даже не глава фашистской укропии...
    Путин! Ты сдержал свое слово еврейскому послу не трогать наркомана ...ну теперь то можно...
    1. Комментарий был удален.
  9. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 12:30
    Да не могут, а они там находятся и часть из них погибла.
  10. DenVB Звание
    DenVB
    +4
    Сегодня, 12:34
    Украинцы очень удачно выбрали момент. У нас сейчас министра иностранных дел нету. Некому даже выразить озабоченность.
  11. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +5
    Сегодня, 12:35
    ВСУ совершили очередное преступление, но вопрос к командованию и ПВО: почему небо нал Белгородом не закрыто?
    По отчетам все хорошо, а на деле поставили Панцирь на крыше Минобороны и успокоились. СВО идет, новые части создаются, число генералов множится, идиллия.
    1. Комета Звание
      Комета
      +6
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Иван Северский
      ..., но вопрос к командованию и ПВО: почему небо нал Белгородом не закрыто?

      Было бы не закрыто - не было бы уже Белгорода.
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Сегодня, 12:35
    Хуситы хорошо,но ИРА против наглобритов эффективнее. Ежели ИРА немного помочь со специальными средствами,то все движухи в окраине против России прекратятся. . . winked
  13. spirit Звание
    spirit
    +3
    Сегодня, 12:38
    Это фото олицетворяет старого/нового - "гаранта безопасности"
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 12:47
      Ага, а ещё можно посмеяться на евреями с их железным куполом и системой го.
  14. Ильнур Звание
    Ильнур
    +9
    Сегодня, 12:39
    Как заявил недавно Зеленский

    Этот и весь его род должен быт уничтожен! И вся его клика со всеми своими выродками...
    1. ВлР Звание
      ВлР
      -9
      Сегодня, 12:57
      Ну, ликвидируем Зеленского, которого и так хозяева уже менять собираются - и на Украине объявят его святым мучеником! А что от этого изменится? Ничего. Бить надо по хозяевам - предупредить, не выведут в течении 3-х суток с Украины те же Хаймерсы, "Вампиры" и "Леопарды" - не будет заводов, производящих Хаймерсы, "Вампиры" И "Леопарды", а эти три дня мы даем на эвакуацию мирного населения из окрестных городов, поскольку удары будут нанесены ТЯО. Но для таких заявлений нужны политики другого уровня, не те, что у нас есть.
      .
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +2
        Сегодня, 13:01
        Бить надо по хозяевам

        Согласен... Давно предлагаю по МИ6 чем нибудь жахнуть...
        Но и эти твари не должны жить...
      2. olgherd Звание
        olgherd
        -1
        Сегодня, 13:20
        А вы забавный. Ну вот выскажет подобную мысль какая-нибудь Захарова. Будет следующий обстрел. И... опять ничего.
        Ну да ладно, предположим, даже, чего. Какими средствами будет поражён условный завод в Копршивнице, там до границы 1000км? Что будет, если после такого перехода красной линии от Москвы отвернутся последние "союзники", как от чумного барака? Что будет, если силы НАТО нанесут полноценный упреждающий ядерный удар? Есть, чем сдержать,ю и ответить, не на словах, а на деле?
  15. Комментарий был удален.
  16. Ivan F Звание
    Ivan F
    +6
    Сегодня, 12:41
    Если враг действует как хочет, а мы исключительно " по закону" и " высокоморально", да ещё в ущерб себе, то до добра это не доведёт.
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    +7
    Сегодня, 12:42
    жесть ! РФ надо долбить всу и тылы и киевский режим из всего что можно и нельзя и не давать шанса противнику ! стати говорили если ракетами западными будут пулять по РФ то РФ ответит по тем странам чеи ракеты были !
    1. olgherd Звание
      olgherd
      +4
      Сегодня, 13:07
      А то вы не привыкли за последние 20 лет, что наши власти постоянно что-то обещают и только laughing
  18. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    +11
    Сегодня, 12:46
    какой руководитель такие и последствия,слабый человек которого беспокоют только свои
    1. ВлР Звание
      ВлР
      +6
      Сегодня, 12:52
      Результаты голосования показали, что практически всех все устраивает. Якобы, даже в Белгородской области.
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 13:03
        якобы, ключевое слово тут
      2. Ильнур Звание
        Ильнур
        +3
        Сегодня, 13:06
        Результаты голосования показали, что практически всех все устраивает.

        Эти выборы были без выбора, выбор был только из того, кого выбрали, а остальные так, для видимости выборов... поэтому и такой результат. И этот выбор без выбора не показывает, что "всех всё устраивает"...
      3. Ivan F Звание
        Ivan F
        +3
        Сегодня, 13:15
        "Результаты голосования показали," - вы видимо один из тех, кто ещё верит в официально заявленную продолжительность жизни, зарплату и все остальное. laughing
  19. incoggnoto Звание
    incoggnoto
    -14
    Сегодня, 12:49
    хватит ныть, произошло горе, пацаны на фронте не ноют, зато диванные аналитики уже достали. идет война
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:59
      Цитата: incoggnoto
      идет война

      А по факту - СВО...
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -1
        Сегодня, 13:31
        это лишь формальность, если вы хотите соблюсти то пожалуйста.
  20. Tim666
    Tim666
    -16
    Сегодня, 12:50
    Уже появилось видео, прилета на видео не наблюдается, может самогонный аппарат бахнул?
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 13:44
      Камера что снимала - была с восточной стороны, а прилёт был с запада, с другой стороны дома. Поглядите на карту.
  21. Tim666
    Tim666
    +5
    Сегодня, 12:52
    Цитата: андрей мартов
    Хуситы хорошо,но ИРА против наглобритов эффективнее. Ежели ИРА немного помочь со специальными средствами,то все движухи в окраине против России прекратятся. . . winked

    Вы видать застряли в прошлом веке? ИРА давно отказалась от войны.
  22. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +5
    Сегодня, 12:56
    Олигархический догорвоняк - это святое. Как там папа Зеленского в Израиле? Пересчитывает доллары и шекели? А сыночка никто пальцем не тронет. Ведь это "другое".
  23. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +4
    Сегодня, 12:56
    А что мы?
    Да. Мы же добрые и великодушные.. И ядерное оружие у нас так.. Для солидности..
  24. Луенков Звание
    Луенков
    +4
    Сегодня, 12:59
    Цитата: Msi
    Ну чё там с мостами. Начинаем по взрослому?

    Дались вам эти мосты. Может Тяо по украине? И мосты зацепим.

    Не по мостам, а по границе с Европой.
  25. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    +9
    Сегодня, 12:59
    Даю 100% опять внятного ответа не будет. Это же не на Рублёвке подъезд у дворца обвалился, вместе с детьми из касты высших сословий. Белгородскую область бомбят больше чем Донбасс в своё время, судя по сводкам и уже не один месяц, но мосты противника бережём, хотя все силы для их уничтожения есть.
    1. spirit Звание
      spirit
      -1
      Сегодня, 13:06
      Я не удивлюсь,если Губер/мо скажет что ракету сбили,а это так осколками дом повредило,вот вообще не удивлюсь
      1. Иван Северский Звание
        Иван Северский
        +2
        Сегодня, 13:35
        В официальной ТГ-группе Минобороны уже разместили:
        "Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород"
        https://tlgrm.ru/channels/@mod_russia/38699
  26. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 13:02
    дяде Вове скиньте новость
    и щуйге
    что бы пришли в чувство

    а то у них там перестановки в правительстве, и прочее
    как будто мирное время, а не война идет
    1. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      -7
      Сегодня, 13:32
      покажите пример, пойдите в военкомат и запишитесь добровольцем.. с дивана то виднее
  27. olgherd Звание
    olgherd
    -2
    Сегодня, 13:05
    Долетает иногда из укропабликов, их каменты про крокус, про автобус в СПб, мол "так русне и надо". И таких там большинство. Думаешь - хорошо, что у нас не такие выродки, чтобы радоваться страданиям мирных людей и призывать к убийству гражданского населения. Заходишь в наши каменты а там...
  28. Sergey_Brud Звание
    Sergey_Brud
    +3
    Сегодня, 13:07
    Я думаю что по ТЭЦ ЛУЧ целились, которая в 450 метрах от дома. Как раз для Точки-У КВО в 300 метров примерно. Ну или сбили, и она рядом упала..
  29. staer-62 Звание
    staer-62
    +4
    Сегодня, 13:12
    Соплежуй, защитник Европы которого дурят все когда радовался уничтожению химического оружия, который хотел отдать Донбасс на растерзание, наивный юрист чьи города уничтожает Европа. Ну, хватит о себе, поговорим о политиках.
  30. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 13:14
    Ракета украинская или английская?
  31. Физорг Звание
    Физорг
    -4
    Сегодня, 13:17
    Цитата: БМП-2
    Вы думаете это изменит что-то в поведении Зеленского? Ему ведь не важно, сколько еще людей погибнет, военных или гражданских. Его заботит только собственное благополучие. А разрушенные кварталы в Житомире и Киеве - это ж даже не разрушенный личный особняк в Италии.

    Абсолютно согласен, гибель мирных украинцев, не повлияет на СВО никак, прям от слова совсем.
    Причем это не возимеет действия не на Банковую, ни на рядовых граждан.
    То что нужно делается ,в приграничье наступление. Террор всегда поражает террор. Да у нас нет союзников но есть и не враги . Применение ЯО , мера исключительная, Россия не на грани катастрофы. Гибнут бойцы и мирные,враг не захватывает наши территории, это мы освобождаем то что определили что нам принадлежит по праву
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +6
      Сегодня, 13:26
      Россия не на грани катастрофы


      Предлагаете подождать пока обвалится подъзд в котором живет ВАША СЕМЬЯ? Не катастрофа у него, у людей близкие умирают с пугающей частостой от этого СВОеобразного ЦИРКА!
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 14:52
      Применение ЯО , мера исключительная, Россия не на грани катастрофы.
      Да, не на грани катастрофы. Но - чье оружие убивает наших граждан? Разработанное и произведенное на Украине, или, может быть, на Западе? В США, Британии, Франции, Германии?..
  32. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +4
    Сегодня, 13:20
    Цитата: incoggnoto
    идет война

    Так давайте воевать!!! Не факт, что ТЯО, но как-то поактивнее. Терпение нарда не бесконечно! Не хватает войск - проводите вторую мобилизацию (лично я не сомневаюсь, что она будет).
    1. olgherd Звание
      olgherd
      +2
      Сегодня, 13:24
      Мобилизация и так проводится, никто первую не отменял, чтобы вторую начинать. Так, как в 22 году, никто адекватный делать не будет, система к этому не готова. А вот тысяч по 5 в месяц мобилизовать - с этим справятся. Предприятия и экономику надо мобилизовать, а к этому пока даже движения нет.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +2
        Сегодня, 13:27
        Какая мобилизация идёт - разве гражданских продолжают призывать? Вы такое случаи знаете? Сейчас набирают только контрактников-добровольцев.
  33. НСВ Звание
    НСВ
    +3
    Сегодня, 13:25
    Вопрос один:Почему ещё живут украинские твари????
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 14:48
      Тварей и у нас хватает. Вопрос в другом - почему ПВО не сумело перехватить?
  34. olgherd Звание
    olgherd
    +1
    Сегодня, 13:29
    Цитата: Роман Ефремов
    Какая мобилизация идёт - разве гражданских продолжают призывать? Вы такое случаи знаете? Сейчас набирают только контрактников-добровольцев.

    21 сентября 2022 года, через семь месяцев после российского вторжения в Украину, Россия объявила частичную мобилизацию.
    18 мая 2023 года Пленум Верховного Суда России вынес Постановление №11 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы", в пункте 2 которого отмечалось, что период мобилизации (частичной или общей) начинается с даты и времени начала мобилизации, которые установлены соответствующим указом Президента Российской Федерации, и заканчивается датой и временем отмены (прекращения) мобилизации. Таким образом, суд фактически подтвердил, что мобилизация не была завершена, поскольку указ о ее объявлении не был отменен, и отдельного указа о ее прекращении не издавалось.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 13:52
      Я вам толкую, что с осени 2022-го гражданских не призывают, а что ФОРМАЛЬНО мобилизация продолжается - возможно, да.
    2. Третий район Звание
      Третий район
      0
      Сегодня, 14:08
      ////////21 сентября 2022 года, через семь месяцев после российского вторжения в Украину, ////////

      Правильно надо писать - на Украину. Из укрорейха что ли комментарии строчите.
  35. Физорг Звание
    Физорг
    -2
    Сегодня, 13:30
    Цитата: ДушаРоссии87
    Россия не на грани катастрофы


    Предлагаете подождать пока обвалится подъзд в котором живет ВАША СЕМЬЯ? Не катастрофа у него, у людей близкие умирают с пугающей частостой от этого СВОеобразного ЦИРКА!

    В 90 тоже рушились подъезды. И был свой Крокус ( Норд Ост).
    Надо было по Грозному - ЯО?
    Ещё раз хочу сказать, все вышесказанное касается ЯО и только ..
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +7
      Сегодня, 13:49
      Аналогия хоть стой хоть падай. Вы себе можете представить в 41 году возбуждение советской властью уголовного дела о терракте после бомбардировки городов немцами? Если бы не смерти людей, над этим только угорать можно было бы. Клоунада идет уже два года конца и краю ей нет. Пока одна часть страны в окопах и под обстрелами, другая в терзаниях с каким сиропом Капучино заказать в кафе. Тьфу!
      Бывали хуже времена, но не было подлей
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 15:50
      В 90 тоже рушились подъезды. И был свой Крокус ( Норд Ост).
      Надо было по Грозному - ЯО?
      Ещё раз хочу сказать, все вышесказанное касается ЯО и только ..

      И чтот ни первый, ни второй штурм Киева не наблюдаю, и кстати не подскажешь с Грозного крылатые ракеты прилетали, или может беспилотники со взрывчаткой в кремль врезались?
  36. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:38
    Киевская хунта нанесла очередной ракетный удар по Белгороду
    Кто-нибудь мне объяснит, Спецвоеноперацию проводим мы или какелы?
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +1
      Сегодня, 14:30
      Мы проводим. И чем ближе будет наша победа - тем больше гадостей они будут нам делать. Я уже про это писал, приходится повторяться. Худшее - ещё впереди, надо быть к нему готовыми, хотя бы морально.
  37. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 13:44
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: ASAD
    Выборы прошли, у начальства всё хорошо.

    А всё ли хорошо в нашей стране? Посмотрел-послушал, - рекомендую:
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    М-да, хорошо Платошкин ответил, первый раз это видео смотрел. hi
  38. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 13:48
    Яо лучше порежут потгм чем применят сейчас по фашистким нелюдям.
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      0
      Сегодня, 13:55
      уверены что оно еще существует?...я вот не уверен, пока не увижу ядерный гриб во время ВОЗДУШНОГО испытания на полигонах.
  39. Grossvater Звание
    Grossvater
    -6
    Сегодня, 13:52
    Цитата: Incvizitor
    Ну так уже выразили теперь ему плевать.

    Идите скачите в специально для этого предназначенном месте. Хватит тут гадить!
  40. Комментарий был удален.
  41. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 14:46
    Выжить людям - это главное.Остальное второстепенно.