«Дом взорван изнутри»: Офис Зеленского назвал трагедию в Белгороде «провокацией российских спецслужб»
Киев не будет признавать удар по жилому дому в Белгороде, офис Зеленского уже спустил методичку, согласно которой россияне якобы сами взорвали 10-этажку, первые заявления в этом ключе уже последовали.
«Изучивший» видео попадания ракеты в дом по улице Щорса в Белгороде глава Центра противодействия дезинформации Украины Коваленко заявил, что дом якобы был «взорван изнутри». По его словам, это могла быть «провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам». Как пишут украинские ресурсы, данное заявление рассчитано на зомбированное население Украины, которое до сих пор верит, что Донбасс восемь лет «обстреливал сам себя».
— пишет ТГ-канал «Легитимный».
Между тем, по данным Минобороны, подъезд дома был разрушен в ходе массированной атаки на Белгород, в ходе которой ВСУ били по городу оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», а также РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В дом попали обломки сбитой «Точки-У», утверждают в военном ведомстве.
— говорится в сообщении.
Информация