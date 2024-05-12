У пабликов Банковой сейчас две задачи по трагедии в Белгороде: заявлять, что русские сами себя взорвали, и нагнетать ситуацию, троллить трагедию, заявлять, что просто сдохли очередные оккупанты и т. д. Зеленскому нужно наращивание агрессии

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород

Киев не будет признавать удар по жилому дому в Белгороде, офис Зеленского уже спустил методичку, согласно которой россияне якобы сами взорвали 10-этажку, первые заявления в этом ключе уже последовали.«Изучивший» видео попадания ракеты в дом по улице Щорса в Белгороде глава Центра противодействия дезинформации Украины Коваленко заявил, что дом якобы был «взорван изнутри». По его словам, это могла быть «провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам». Как пишут украинские ресурсы, данное заявление рассчитано на зомбированное население Украины, которое до сих пор верит, что Донбасс восемь лет «обстреливал сам себя».— пишет ТГ-канал «Легитимный».Между тем, по данным Минобороны, подъезд дома был разрушен в ходе массированной атаки на Белгород, в ходе которой ВСУ били по городу оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», а также РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В дом попали обломки сбитой «Точки-У», утверждают в военном ведомстве.— говорится в сообщении.