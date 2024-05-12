«Дом взорван изнутри»: Офис Зеленского назвал трагедию в Белгороде «провокацией российских спецслужб»

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«Дом взорван изнутри»: Офис Зеленского назвал трагедию в Белгороде «провокацией российских спецслужб»

Киев не будет признавать удар по жилому дому в Белгороде, офис Зеленского уже спустил методичку, согласно которой россияне якобы сами взорвали 10-этажку, первые заявления в этом ключе уже последовали.

«Изучивший» видео попадания ракеты в дом по улице Щорса в Белгороде глава Центра противодействия дезинформации Украины Коваленко заявил, что дом якобы был «взорван изнутри». По его словам, это могла быть «провокация российских спецслужб для оправдания ударов по украинским городам». Как пишут украинские ресурсы, данное заявление рассчитано на зомбированное население Украины, которое до сих пор верит, что Донбасс восемь лет «обстреливал сам себя».



У пабликов Банковой сейчас две задачи по трагедии в Белгороде: заявлять, что русские сами себя взорвали, и нагнетать ситуацию, троллить трагедию, заявлять, что просто сдохли очередные оккупанты и т. д. Зеленскому нужно наращивание агрессии

— пишет ТГ-канал «Легитимный».

Между тем, по данным Минобороны, подъезд дома был разрушен в ходе массированной атаки на Белгород, в ходе которой ВСУ били по городу оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», а также РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. В дом попали обломки сбитой «Точки-У», утверждают в военном ведомстве.

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород

— говорится в сообщении.
103 комментария
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  1. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +15
    Сегодня, 13:24
    ВСУ били по городу оперативно-тактическими ракетами «Точка-У», а также РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire.
    RM-70 Vampire это же чешская система, которую поставили чехи- как они за это должны ответить?
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      -12
      Сегодня, 13:45
      Да мне пофиг что попало в дом,нужно сделать всё чтобы подобного больше не повторилось!Очень жалею что иногурацию старонового Путина не в Белгороде проводили к сожалению!!!!!
      1. Яро Полк Звание
        Яро Полк
        -4
        Сегодня, 13:57
        Очень жалею что иногурацию старонового Путина не в Белгороде проводили к сожалению!!!!!
        фашистская ципсота подтянулась на сайт
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 14:50
          Цитата: Яро Полк
          фашистская ципсота подтянулась на сайт

          Я тоже заметил, ему с нами не по пути как и нам с ним. Наконец-то расчехлился.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +2
            Сегодня, 15:28
            «Дом взорван изнутри»: Офис Зеленского назвал трагедию в Белгороде «провокацией российских спецслужб»

            Американцы указали, что за бомбардировками Белгорода стоит гражданин США филлипинского происхождения - генерал США Агуто. А именно.

            Когда захлебнулось летнее контрнаступление ВСУ и положение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного сильно зашаталось, Пентагон отправил в Киев своего генерала США Агуто фактически командовать ВСУ. И именно с тех пор обстрелы русских территорий, в частности – безжалостная бомбардировка Белгорода залпами РСЗО, усилились со стороны противника в разы. И причастным к такой тактике ВСУ оказался именно Агуто, причём ]выводы сделали американские правозащитники из "Фонда борьбы с несправедливостью".
            ИТОГО. Именно генерал США филлипинского происхождения Агуто координирует удары ВСУ по мирным русским поселениям.[/b]

            СПРАВКА
            В военной карьере Антонио Агуто: подготовка исламистских радикалов, диверсионных групп, наёмных убийц. Действовал он в Боснии, Ираке, Афганистане, Сирии… "Фонд борьбы с несправедливостью" насчитал несколько десятков ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ со стороны генерала СНА Агуто и его подручных.

            И на Украину, Агуто стал применять свою тактику выжженной земли и против русских. Теперь она заключается в бомбардировках и ударах дронами даже не по гражданской инфраструктуре – по мирным жителям. Целенаправленно.

            См. подробно - Кто стоит за бомбардировками Белгорода: Американцы указали на генерала Агуто. - https://dzen.ru/a/ZjSX3RkUjnghbAhO
          2. Бережливый Звание
            Бережливый
            +2
            Сегодня, 15:31
            irokez-с вами не по пути,ваших ирокезов янки массово убивали!А
            я житель России ,и мне совсем не нравится неумение власти как и нежелание её держать своё слово!
            1. Irokez Звание
              Irokez
              -1
              Сегодня, 15:56
              Цитата: Бережливый
              не нравится неумение власти как и нежелание её держать своё слово

              Есть одна поговорка: - "Ради красного словца - не пожалеет и отца".
              Другими словами данное когда-то обещание если оно губит кого-то или приносит зло не должно выполняться, а выполнишь, то всё ты преступник либо по закону, либо по совести перед другими.
              Есть другая поговорка: - "Из двух зол - выбирай меньшее". Это и к первой относится в продолжении, то есть когда вилка перед тобой как поступить, то поступай по меньшему злу, а если ещё и слово дал, то не будет греха если от слова отойдёшь и меньшее зло сотворишь.
              На что даны Русские поговорки испытанные жизнью, совестью и справедливостью. Какие бы эмоции и негодования были на Душе, но всегда надо оставаться человеком, а он (человек) образ и подобие Всевышнего потому и должен учится и терпит всё, что ни творится на Земле (материи).
              Вот как раз сей час именно Россия и является первым представителем Божьей воли на Земле (не зря же говорят Бог с Россией) и показательно, что именно мы, а не кто иной боремся с мировым Садом и Гаморро буквально по всем пунктам жизни и нам их взгляды и менталитет не приемлем.
              Поэтому прошу в эмоциональном порыве не принимать к действию и призывать к античеловеческим поступкам. И тут ещё одна поговорка: - "Утро вечера мудренее". Смысл в том, что если захлестнули эмоции, то потерпи, пережди или переспи до утра и только утром прими решение на трезвую и спокойную голову.
              В Русских пословицах много ответов на нашу жизнь и решение проблем.
              1. Бережливый Звание
                Бережливый
                0
                Сегодня, 15:58
                irokez-воевать вы тоже сугубо по пословицам да поговоркам будете?И,много вы тогда так навоюете???
        2. Комментарий был удален.
        3. Бережливый Звание
          Бережливый
          0
          Сегодня, 15:28
          Яроплох-другого кроме цепсоты не знаете?Люди месяцами живут под обстрелами а власти этого в упор не видят!
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 14:45
      которую поставили чехи- как они за это должны ответить?

      Наш МИД выразит озабоченность. А если серьёзно ни как не ответят, да уже хватит мечтать что кто то может за это ответить. Ну может наше МО опубликует информацию что нашими ракетами были поражены расчёты РСЗО "Ольха" и чешский "Вампир" которые яко бы стреляли по Белгороду.
    3. Юра 27 Звание
      Юра 27
      +2
      Сегодня, 15:33
      Не понимаю, зачем работать ПВО над городом, по столь крупным объектам, как Точка-У. Крупные обломки и БЧ всё равно упадут на густонаселённые кварталы.
      И вину, можно переложить с атаковавшего на защищающегося.
      1. Комментарий был удален.
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +5
    Сегодня, 13:25
    Если дом и взорван изнутри, это никак не опровергает тот факт , что это сделали бандеровские диверсанты. Мои глубокие соболезнования жителям Белгорода!
    1. Msi Звание
      Msi
      -7
      Сегодня, 13:34
      Если дом и взорван изнутри

      Понятно всё с вами. Методичку ретранслируете... negative сейчас посмотрим кто ещё...
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +15
        Сегодня, 13:45
        Я имел ввиду, что этот теракт каким бы способом не был осуществлен сделали бандеровцы , а по поводу методички это вы про себя наверно написали! Я выражаю только свое личное мгение на сайте с 2014 года!
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 14:16
          Цитата: vasyliy1
          Я выражаю только свое личное мгение на сайте с 2014 года!

          Я с 2010... Только меня три раза пожизненно банили за личное мнение идущее вразрез с генеральной линией партии laughing
          1. svarog77 Звание
            svarog77
            -8
            Сегодня, 14:41
            А у меня 25 см и я придерживаюсь версии МО... hi
            1. seamen2 Звание
              seamen2
              +4
              Сегодня, 14:46
              *А у меня 25 см и придерживаюсь версии МО*...
              Ты им зубы чистишь, или подпоясываешься..по версии МО.
              1. svarog77 Звание
                svarog77
                -9
                Сегодня, 14:46
                К твоей мамке в гости хожу...
    2. spirit Звание
      spirit
      -5
      Сегодня, 13:35
      Если дом и взорван изнутри,

      Какой взорван, МО же сказало
      Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород

      Ракету сбили а дом немножечко повредило.На видео и фото ЦИПСО.Все в порядке все под контролем.В отличие от "клоунов" из Киева которые врут о всех сбитых ракетах ,у нас говорят только правду. hi
      1. sergey822 Звание
        sergey822
        +5
        Сегодня, 13:58
        человек вроде четко написал "если дом И взорван изнутри" вы читать не умеете?
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -5
        Сегодня, 14:18
        Цитата: spirit
        Ракету сбили а дом немножечко повредило.


        В дом попали обломки сбитой «Точки-У», утверждают в военном ведомстве.


        Когда ровно тоже самое происходит на Украине мы тут же в жертвах мирного населения и уничтожении гражданских объектов обвиняем украинскую ПВО. Или это другое?
        1. spirit Звание
          spirit
          -4
          Сегодня, 14:31
          Или это другое?

          Это другое.Читайте только оф заявление МО и
          первый канал.там говорят правду.И завязывайте с критическим мышлением wink
        2. sergey822 Звание
          sergey822
          0
          Сегодня, 14:36
          есть такое, ну тут вроде зеленский заявляет, а не МО РФ, так что как то не в тему
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -1
            Сегодня, 14:40
            Цитата: sergey822
            есть такое, ну тут вроде зеленский заявляет, а не МО РФ, так что как то не в тему

            При чём тут Зеленский? Наше МО:
            В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород
            1. sergey822 Звание
              sergey822
              +1
              Сегодня, 14:41
              ну так я вам и пишу наше МО РФ признало что после сбития ракета попала в дом, а украинцы где это хоть раз признали?
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 14:59
                Ну так и я вам пишу, что когда наша ракета сбитая украинским ПВО попадает в жилой дом, мы обвиняем в гибели мирных жителей украинскую ПВО! Безотносительно что там признаёт или нет Зелебобик! Тут, вообще, речь не о нём!
                1. sergey822 Звание
                  sergey822
                  +1
                  Сегодня, 15:04
                  выше перечитайте, я вам уже ответил, что есть такое, зачем вы мне опять это пишите?
              2. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                -1
                Сегодня, 15:26
                Какая разница кто что признал? Я пишу о принципиальном подходе. Когда наша ракета сбивается украинским ПВО и попадает в жилой дом, мы в гибели мирных жителей обвиняем украинскую ПВО! В данной ситуации мы этот подход сохраняем? Или используем другой?
                1. sergey822 Звание
                  sergey822
                  0
                  Сегодня, 15:31
                  так вроде же сказано от МО РФ что ракета попала в дом, от того что была сбита ПВО, что вас не устраивает?
      3. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 15:51
        На видео будет видно сбитую точку у , при падении? Не думаю, что ее сбивали. Сбитая падает,а атакующая летит в цель быстро, что бывает камеры не засекают.
        1. sergey822 Звание
          sergey822
          0
          Сегодня, 15:53
          еще бы видео добыть, тогда все сомнения отпали бы
          1. Аргон Звание
            Аргон
            0
            Сегодня, 15:53
            Есть же видео в телеге. Но правда качество не очень
            1. sergey822 Звание
              sergey822
              0
              Сегодня, 15:54
              видел, там не то что ни чего не понятно, там просто молоко
              1. Аргон Звание
                Аргон
                0
                Сегодня, 15:56
                Но точку то можно было бы увидеть сбитую?! А если летит направлено то вряд ли.
                1. sergey822 Звание
                  sergey822
                  0
                  Сегодня, 15:57
                  честно, я вообще ни чего не увидел, даже точку
                  1. Аргон Звание
                    Аргон
                    0
                    Сегодня, 15:59
                    Возможно слева прилет, а возможно с оборотной стороны дома. Но все больше похоже на подрыв. Потому как первый этаж атакован.
                    1. sergey822 Звание
                      sergey822
                      0
                      Сегодня, 16:00
                      тут я ничего не скажу, есть на это следственные органы
  3. Комментарий был удален.
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +10
    Сегодня, 13:29
    У шизоидов методичка не меняется, сами себя подожгли, сами себя обстреляли, сами себя взорвали
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +16
      Сегодня, 13:51
      особенно глянуть в их паблики, так укропы до визга радуются всегда когда у нас что-то происходи и гибнут люди. Они даже над смертями детей в ладоши хлопают и добавляют: больше-больше и всякие слова (тут их нельзя). А если что-то несчастный случай на Украине происходит, то у нас все паблики со смайликом "слеза", и никто не радуется, особенно когда дети страдают. Как мозги у целого народа в раковую опухоль там превратили?
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +13
        Сегодня, 14:02
        Правильно Вы пишите, Олеся. Так и есть. В пабликах свинорейха 95% визжат от восторга, радуясь смерти мирных людей. Повторюсь, хватит играть в " мы не такие". Ответ должен быть крайне жёстким.Вся верхушка укрорейха и все причастные к военным преступлениям должны быть уничтожены. ...и про их кураторов не забывать..
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +2
          Сегодня, 15:03
          Цитата: Чёрный
          хватит играть в " мы не такие"

          Вы хотите сказать, что мы должны быть такие же как и они (фашисты, террористы и садисты)?
          Не-е-е. Я может и хотел бы в пыле эмоций и гнева таким быть, но у меня есть разум и совесть, а так же внутренний тормоз держащий меня в руках.
          Ну нельзя допускать, чтобы разум данный нам Богом (мы сотворцы как и он) опустился до уровня животного инстинкта.
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            +1
            Сегодня, 15:28
            Цитата: Irokez
            Ну нельзя допускать, чтобы разум данный нам Богом (мы сотворцы как и он) опустился до уровня животного инстинкта.

            Частенько Вас минусую, но здесь совершенно согласен!
          2. 30 вис Звание
            30 вис
            0
            Сегодня, 15:54
            Цитата: Irokez
            Цитата: Чёрный
            хватит играть в " мы не такие"

            Вы хотите сказать, что мы должны быть такие же как и они (фашисты, террористы и садисты)?

            Ни кто не говорит о том , что нужно делать зеркальный ответ . Бить по домам с детьми и женщинами , стариками Но .. НО!!! Уничтожить их военно политическую верхушку это очень достойный ответ . hi
      2. edeligor Звание
        edeligor
        +2
        Сегодня, 14:50
        Давно говорю, необходимо действовать десятикратно в ответ. После коврового покрытия в ответку, пусть радуются. Просто не понимаю-как можно переформатировать миллионы?!
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +4
          Сегодня, 15:12
          У запада это получилось, недаром они называют проект "украина" очень удачным. У меня знакомые там изменились сильно, и многие говорят и пишут что родственники с Украины (хотя раньше нормально всё было) перестали с ними общаться и стала сильная ненависть к России, и это произошло ещё в 10-х годах. Им обещали райскую жизнь, процветания, огромные пенсии и зарплаты, что можно и вообще не работать, а продукты будут дешёвыми, короче смысл: готовили типа бояр из них, а все на побегушках будут, а россияне прислуживать им будут, и главное что украинцы будут владеть всеми ресурсами России. Только наивные забыли про мышку и сыр, и не догадывались что их на заклан готовят для войны в виде червяков на удочке, и их страну просто растащат западные корпорации, а страна будет полигон для бойни. Страшно что и сейчас до многих не доходит.
  5. Село Звание
    Село
    +10
    Сегодня, 13:29
    Удар был не со стороны двора (откуда снято видео взрыва), а с противоположной. Если посмотреть на карту, то этот дом щорса 55а,той стороной обращен на волчанск.
    И да, это скорее всего точкаУ сбитая, вампир бы так не бахнул, там все гаражи рядом разворотило.
    1. Арка Звание
      Арка
      +5
      Сегодня, 13:52
      Коллега, ничего со времен первый чеченской не поменялось. Кроме части исполнителей (бандерасы и там крутились). Помните те заготовки и "расследования" типа "ФСБ взрывает Россию"? Так что тот кекс, которому вы пытаетесь объяснить, вовсе не заблуждается а, имхо, разгоняет.
      1. Село Звание
        Село
        +7
        Сегодня, 14:02
        Я это написал, чтобы всем было понятно что произошло и как. Так как инфы не много, а по видео и фото ничего не понять.
        Когда в новогодние праздники начались массированные обстрелы Белгорода, я сидя в помещении без окон, искал инфу, чем по нам бьют. Тогда еще не было приложения от мчс, сирены не включались, и атаки начинались неожиданно для всех. Так что пришлось перелопатить кучу инфы по рсзо и другому ракетному вооружению feel , и теперь можно примерно знать чего стоит опасаться находясь в том или ином районе города или области. Слава Богу, что они артиллерией до Белгорода не достают, Донецку в этом плане было значительно тяжелее.
  6. frruc Звание
    frruc
    +5
    Сегодня, 13:31
    Зеленскому нужно наращивание агрессии

    Зелик этого добился. Похоже, скоро все начнется .
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 13:42
      А это уже агония. Зеля прекрасно понимает, что дни у него сочтены. Особенно после 21 мая ...
  7. PASus Звание
    PASus
    +18
    Сегодня, 13:31
    Если не будет минимум 10-ти кратного ответа, то это вызовет серьезное непонимание у граждан РФ!!!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 13:34
      Цитата: PASus
      Если не будет минимум 10-ти кратного ответа

      И уничтожены все кто отдавал приказ на обстрел Белгорода !
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -4
      Сегодня, 14:22
      Цитата: PASus
      Если не будет минимум 10-ти кратного ответа, то это вызовет серьезное непонимание у граждан РФ!!!

      10 подъездов взорвать?
    3. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 14:36
      Какого 10-ти кратного ответа? Наши сейчас харьковскую область штурмуют. Какого ещё ответа ждать? Этого мало? И какое непонимание это может вызвать? Взрыв их 10-ти подьездов? Парни и так всё возможное делают
  8. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -4
    Сегодня, 13:33
    Ну и зачем тут публиковать это испоражнение врага?
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +2
      Сегодня, 13:46
      Это прогресс.... .. Раньше они с удовольствием брали на себя ответственность вообще по любому поводу.
      1. старпом Лом Звание
        старпом Лом
        +1
        Сегодня, 14:38
        Ну почему же. У них специальная методика разработана для таких случаев - выходит какой нибудь Буданов , и говорит на камеру - "это не мы! " и демонстративно подмигивает ( обычно словесно , но может есть кадры , где и глазом).
  9. даэтоя Звание
    даэтоя
    +6
    Сегодня, 13:36
    на каждый такой прилет должно лететь сто ракет по центру банеростана
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +8
    Сегодня, 13:37
    Хорошо бы "изнутри" взорвать офис Клоуна
  11. Бускан Звание
    Бускан
    -7
    Сегодня, 13:37
    Пора уже верховному главнокомандующему выступить с обращением к гражданам России. Выразить соболезнования погибшим, объявить общенациональный траур и объяснить, что вообще происходит на третий год СВО. Есть вопросы без ответов.
    1. ugos Звание
      ugos
      -11
      Сегодня, 13:46
      Некогда им, портфели делят, там поинтереснее, а тут скоро в обыденность войдёт, как в Донецке было.
  12. kebeskin Звание
    kebeskin
    +8
    Сегодня, 13:41
    Чем лучше будут идти дела у армии под Харьковом, тем беспредельнее будут обстреливать Белгород с той стороны Так будет продолжаться, пока Харьков не будет полностью для начала блокирован- Когда это произойдёт-не знает никтою
    Удар по многоэтажке это не просто удар, а демонстрация Чем ближе Катарсис, тем кровавее будут демонстрации.
  13. НСВ Звание
    НСВ
    +7
    Сегодня, 13:42
    Вопрос только один:Почему ещё живы украинские твари???
  14. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -12
    Сегодня, 13:43
    Когда всеобщая мобилизация в России?!
    Надо уже решать с этими гнидами.
    1. Наблюдатель2014 Звание
      Наблюдатель2014
      -6
      Сегодня, 13:47
      Поддерживаю ваш комментарий. soldier
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        -5
        Сегодня, 14:03
        Неизбежному быть! Минус ,.плюс. А всеобщей мобилизации быть. Через не могу. Ну надо. Я вас буду готовить и учить. Или такой как я. Я ведь ни одного срочника не потерял из последней компании. А кого потеряли с батальона в бою всех помним. Поимённо знаю и помню. Верховный командуй. Всё будет нормально.
    2. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 13:57
      Нельзя так неожиданно . Надо дать время определиться , в какую страну драпать . А то будут стоять патриоты по нескольку суток в очереди, как в сентябре 2022 в Верхнем Ларсе .
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        +1
        Сегодня, 14:29
        А у нас в стране всё ожидание не ожиданным поносом вылазит. Буйнакск не забудем никогда. А тут они знали , заранее спровоцировали. Тут игра на тонких нитях. Или ТЯО, или мобилизация. Лично я, готов ко всему yes
    3. Ivan F Звание
      Ivan F
      +4
      Сегодня, 14:06
      Вооружитесь кольями и дубинами? Или у вас в амбаре танк припрятан? Все заводы и так в три смены гонят вооружение, которого все равно не хватает. Чем будете вооружать миллионную армию? Во что одевать,чем кормить? Как с логистикой,готовы к перемещению стотысячных масс - БЕЗОПАСНО? Кем замените ушедших на гражданке? Видимо приезжими "специалистами" хотите..
      Ура крики это хорошо, но нужно и головой все таки думать.
      1. dauria Звание
        dauria
        +5
        Сегодня, 14:42
        Чем будете вооружать миллионную армию? Во что одевать,чем кормить? Как с логистикой,

        О как ! Министр обороны есть , Верховный есть , а ясного плана мобилизации нет. Мы что, только танковыми биатлонами занимались и парадами ?
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          +5
          Сегодня, 14:48
          "а ясного плана мобилизации нет" - ну судя по всему, даже плана "всего действа" не наблюдается, не говоря уж о его составляющих. Мне вот этот план не говорят, точнее говорят каждый раз по разному, и я пока не могу понять такие "задумки".
      2. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        +1
        Сегодня, 14:45
        Ivan F
        laughing Ну, наорался? Всё высказал? Значит ТЯО. yes
        1. dauria Звание
          dauria
          +3
          Сегодня, 15:07
          Да подожди , старый , с ТЯО . Не удивительно тебе было возвращатся домой и видеть нормальную мирную жизнь ? Людей , занятых своими делишками ? Как будь-то с другой планеты , из другого мира вернулся ? Выгляни в окно - там что , какой-то напряг чувствуется ? Да нет нихрена , какой-то абсурд . Касается единиц , о которых кто-то слышал через знакомых . Помню , через Ташкент добирался - таксистам "чеки" давай , в аэропорту в воинскую кассу тоже сунь . Даже проститутки на выбор . В Москве - всё тоже самое . Так это при СССР было такое. А сейчас так и подавно . Без ТЯО простого кнута достаточно. Своих огреть по заднице , да некому этот кнут в руки взять.
          1. Наблюдатель2014 Звание
            Наблюдатель2014
            +1
            Сегодня, 15:22
            Кнут должен быть в одних руках. Согласен. Это ответственность. Поможете? Взбодрю так. Что только попробуют.
        2. Ivan F Звание
          Ivan F
          -1
          Сегодня, 15:13
          Успокойся, ты слишком долго был в шлеме. Отдохни, в себя приди и все будет хорошо. drinks ТЯО подождет, не на этот "навоз" оно предназначено.
      3. Баюн Звание
        Баюн
        +2
        Сегодня, 15:12
        Стоит честно признать, СТРАТЕГИЧЕСКОГО плана на войну(не путать с СВО) не было и, к сожалению - нет.

        Работа в три смены, и героизм батальонов там, где требуются ДИВИЗИИ - это отработка по СИТУАЦИИ,
        1. Ivan F Звание
          Ivan F
          +2
          Сегодня, 15:21
          Да и в этом увы, главная проблема. Даже по прошествии времени, цели и пути их достижения, скажем так - не совсем понятны.
    4. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +3
      Сегодня, 14:13
      Решать с гнидами надо - это точно. Но всеобщая мобилизация это десятки миллионов человек. Для которых нужно оружие, снаряды, обмундирование. Оно есть в необходимом количестве? И кто на производстве работать останется. А так с гнидами, конечно, надо уже решать.
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        +1
        Сегодня, 14:50
        Решать с гнидами надо - это точно. Но всеобщая мобилизация это десятки миллионов человек. Для которых нужно оружие, снаряды, обмундирование. Оно есть в необходимом количестве? И кто на производстве работать останется. А так с гнидами, конечно, надо уже решать.
        laughing А вот с тобой как решать? Андрюша Гладких wassat Сам придумал? Или кто подсказал?
    5. svarog77 Звание
      svarog77
      -2
      Сегодня, 14:43
      А что вам мешает пойти добровольцем? Усраинский паспорт и кастрюля на голове?
      1. Динго Звание
        Динго
        +2
        Сегодня, 15:04
        А что вам мешает пойти добровольцем? Усраинский паспорт и кастрюля на голове?

        Вот как раздражают эти хамоватые и безмозглые "комментаторы", переходящие на личность...
        1. svarog77 Звание
          svarog77
          -2
          Сегодня, 15:06
          Ну да, с дивана то оно всегда виднее... и политика, и экономика, и многое прочее...
          1. Динго Звание
            Динго
            0
            Сегодня, 15:30
            Ну да, с дивана то оно всегда виднее...

            Недоросль, мне почти 70, оба моих племяша (старший- полковник ОМОН, его младший брат - п/полковник российской армии. Оба сейчас там. Причем старший - уже 3 раз, с весны 22, помимо 2 "чеченских"... Ситуацию я знаю на порядок (если не больше) лучше тебя, только не "урякрякаю" и не хамлю незнакомым людям. Не отвечай - и прощай.
            1. svarog77 Звание
              svarog77
              -1
              Сегодня, 15:37
              Очередная дочь офицера...
  15. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +9
    Сегодня, 13:48
    По Киеву давно пора бить по серьёзному.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +7
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Иезекиль 25-17
      По Киеву давно пора бить по серьёзному.

      И про Львов забывать не надо, поскольку в случае наступления российских войск, вся злочинная куевская влада, вместе с посольствами "доброжелательных" стран переберётся именно туда.
      И вообще уже давно применять принцип - "око, за око", только в десятикратном размере. Разрушен дом в Белгороде, значит должно быть разрушено 10 домов в Киеве или во Львове, а лучше по десять - там и там. Устанавливать персональные данные с адресами проживания должностных лиц и в/служащих ВСУ отдававших приказы и наносивших удары по мирным объектам на российской территории и адресно уничтожать их дома и всё имущество под ноль. Если рядового исполнителя установить сложно, то данные его командующего ответственного за данное направление можно установить без проблем.
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      -2
      Сегодня, 14:10
      По Киеву давно пора бить по серьёзному
      По каким целям в Киеве? Просто по жилым кварталам? Как эти фашисты? Или в десятикратном размере? А может ещё и ТЯО там применить? Так они того и добиваются. Вы решили им помочь? Я думаю, что боеприпасы нам и для поражения военных целей пригодятся.
  16. Totor5 Звание
    Totor5
    +3
    Сегодня, 14:01
    Подставится , когда видео прилета выложат. Ну что обсуждать клинических.
    Тут в другом вопрос - почему на Украине до сих пор есть вокзалы и ходят поезда с туристами, обещающими денег за убийство русских?
    Почему Зелибоба ходит и выступает под открытым небом, ничего не боясь? После 20 мая этот вопрос встанет особенно остро.
  17. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 14:01
    А ведь Зеля струсил!....нужно чтобы его страх перерос в постоянный ужас.....и чтоб "каву" в Куеве не могли спокойно лакать...
  18. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +1
    Сегодня, 14:06
    Скоро и в куеве со львовом будут в ответ сами взрываться кондиционеры !
  19. Vladlous Звание
    Vladlous
    +7
    Сегодня, 14:09
    Я вё же думаю, что это претупление совершенно при помощи оружия НАТО. И не без участия натовских военнослужащих, пора прекратить эту глупую политкорректность и не только начать называть вещи своими именами, но наносить полновсеные удары по центрам принятия решений (Верховная Рада, штаб-квартира ГУР, Генеральный Штаб ВСУ, главное здание МВД, штаб-квартиры банков и крупных компаний и многое другое). Более того. Поддержка странами НАТО этих преступлений, их обеспечение террористов и нацистов из Киева боеприпасами, финансами, переправка на Украину военнослужащих стран НАТО - прямое основание для удара по тем или иным объектам сопредельных натовских государств. И не только сопредельных. Средства и методы значения не имеют, пора перестать играть в игру с белыми перчатками. Мы имеем дело с западной гидрой, порождённой преступными идеями, имеющую в основе своей теорию о превосходстве западного человека надо всем живым и неживым.

    Можно возразить. Де, мы к войне с НАТО не готовы. У меня встречный вопрос: а готово ли НАТО к войне с нами? Оно уже не только руками украинцев, но и своими собственными наносит удары по нашим городам, добивает до Казани. И говорят, что с нами не воюют. Их военнослужащие, не важно в какой форме и с какими шевронами, принимают участие в расправах над нашими военнопленными, занимаются истреблением духовно прорусского населения как на Донбассе, так и на Украине в целом. В странах Прибалтики любого, кто сипатизиурет России ставят на карандаш, а порой и отправляют за решётку, как это случилось с русским патриотом Алланом Хантсоном, получившему 6,5 лет за некие действия, которые власти отказались придавать огласке, засекретив материалы дела на 50 лет. Думают с такой политикой Эстония просуществует 50 лет, она с таким подходом и 3 лет не протянет - ни политически, ни физически. Будет смешана с болотной жижей на которой покоится, в лучшем случае.

    А вот то, что все они (натовцы) - поддерживают истребление мирных жителей - сомневаться не приходится. Достаточно посмотреть на их методы в Ираке, Сербии, Ливии и других странах, чтобы понять, кто они такие. Они используют наш менталитет против нас. Надо ввергнуть Запад в прямом смысле в ад, уничтожив все возможности для выживания индивидов. Этот дом престарелых, выпестованный из идей британских мыслетелей-расистов, а позднее гитлеровских нацистов - должен стать местом, где люди будут есть людей, а мы возведём стену, через которые эти зомби и их потомки никогда не смогут попасть в нашу благословвенную страну.

    Мои соболезнования жителям Белогорода, родственникам и друзьям погибших.

    Мы отомстим.

    Слава России!

    Простите за пафос, зато честно.
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:29
    Было два прилёта ,если смотреть разрушения дома с обоих сторон.Машины между горажами и домом в дрова,а во дворе дома как из " салона",удар был из района Сум ,а потом района Харькова.Как то так.
  21. BigBoss Звание
    BigBoss
    +3
    Сегодня, 14:43
    У бандеровцев одна методичка с 2014, то в Одессе сами себя сожгли, то в Донецке кондиционеры взорвались, теперь Белгород. Придется давить эту нечесть до последнего, перевоспитания они не заслуживают!
  22. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 14:44
    ...Легитимный... В каком конце он легитимен? В ЦИПСО?!..
  23. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +3
    Сегодня, 14:45
    А что Зеленский еще жив? Полномочий недостаточно президенту? Не могу понять что происходит третий год.
  24. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +3
    Сегодня, 14:54
    Чтобы пуканы изнутри оазорвало у этих сволочей. Может пора сложить здания на этой чертовой Банковской улице?
  25. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 15:04
    Какая армянская морда им точки передает ?
  26. Комментарий был удален.
  27. Patrubock Звание
    Patrubock
    +1
    Сегодня, 15:14
    Как в Луганске, дескать, взорвался кондиционер
  28. Анатолий_П Звание
    Анатолий_П
    +1
    Сегодня, 15:33
    Да, "кондиционеры" в Луганске и Донецке из черепушек украинециков так и не выветрились... И почему на Банковой не взорвётся бабушкина "банка с огурцами" килограммов на 400? А еще лучше - три-четыре таких "банок" каждый день?
  29. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 15:38
    "Если драка неминуема, надо бить первым." Когда!?.....
  30. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:45
    Офис Зеленского

    почему Офис Зеленского ише существует а не уничтожен ???????
  31. литий17 Звание
    литий17
    0
    Сегодня, 15:54
    Наши или украинцы.... Главное что был уничтожен дом и постарадали ни в чем неповинные люди! Я лично считаю что вина обоюдная, украинцы обстреливают ракетами, а наши их сбивают их над городом! Причины понятны, у нас нет системы ПВО, которая была раньше до «оптимизации». Вот и выставляем позиции в городе! А чтобы закрыть дальше…, сил и средств недостаточно! Я это могу судить по своим наблюдением, не буду рассказывать что видел. Может я не прав, пускай специалисты ПВО объяснят, но в мое время были округа, армии, бригады ПВО…, со всей системой, ну а теперь, два борта ДРЛО потеряли, пропустили сколько ударов!
  32. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 15:58
    Достоевский - Великий Русский Писатель. Люблю и Уважаю его
    за Любовь к Человеку, а Запад его любит, за то что Мы все время подставляем другую щеку для очередного удара.... Не хочу материться......