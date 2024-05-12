Министерство обороны подтвердило освобождение четырёх сёл в ходе наступления войск группировки «Север»

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Министерство обороны подтвердило освобождение четырёх сёл в ходе наступления войск группировки «Север»

Очередные сутки спецоперации прошли при полном превосходстве российской армии, к наиболее сложным направлениям для ВСУ, кроме Часова Яра и Очеретино, добавилось Северное, где войска группировки «Север» начали операцию по освобождению Харьковской области. По данным Минобороны, за сутки «Бесстрашные» продвинулись в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. В районах Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань нанесено поражение живой силе и технике противника, который потерял до 100 человек личного состава, два танка, бронемашину и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Caesar», две гаубицы Д-20, одна Д-30, две РСЗО «Vampire» и одна «Град».

За сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29, 36 беспилотников, восемь тактических ракет «Точка-У», 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».




Войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение врагу в районах Макеевка, Артемовка, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Торское ДНР, а также балки Оливовский Яр. Отражены четыре контратаки. «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение ВСУ в районах Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка. Отражены две контратаки.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Майорск, Евгеновка, Водяное и Семеновка. Отражено 10 контратак. Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение ВСУ в районах Владимировка ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Отражены две контратаки у Старомайорского и Урожайного.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение противнику в районах Работино Запорожской области, Золотая Балка, Казацкое и Ивановка Херсонской области.

Общие потери ВСУ по всему фронту, кроме Северного направления, за сутки: по личному составу — 1400 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре танка, один из которых Abrams, три бронемашины и одна БМП Bradley, 30 единиц автомобильного транспорта; по артиллерии — девять гаубиц М777, три Д-30, три L-119, две «Мста-Б», по одной М119 и Д-20. Шесть САУ «Гвоздика», по одной САУ «Braveheart» и «Paladin», РСЗО «Град», ЗРК «Стрела-10», пушка «Рапира», станция РЭБ «Нота». Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
19 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +5
    Сегодня, 14:34
    Общие потери ВСУ по всему фронту, кроме Северного направления, за сутки: по личному составу — 1400 человек убитыми и ранеными

    Если цифры верны, то такими темпами к концу лета боеспособных не останется...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +7
      Сегодня, 14:42
      Командование украинской армии вынуждено снимать резервные соединения из-под Херсона для их переброски в Харьковскую область, где развивается наступление армии РФ. В надежде хоть как-то стабилизировать фронт на Харьковщине Киев уже сменил руководство местной группировкой ВСУ.

      Кажущееся, на первый взгляд, логичным решение командования ВСУ о переброске резервов из-под Херсона в Харьковскую область на деле может обернуться для киевского режима полным обрушением фронта. Да, сейчас интенсивность боев в Херсонской области заметно ниже, чем, к примеру, в Запорожье или в ДНР. И держать здесь крупные войсковые формирования вроде бы нет необходимости. Но…
      В этом самом «но» и может, по некоторым оценкам, заключаться главный замысел российского военного командования. Если после снятия с позиций украинских резервов российские войска смогли бы форсировать Днепр и высадиться на правом берегу реки, развивая дальнейшее наступление в сторону Николаева и Одессы, все украинское сопротивление может приказать долго жить.
      1. ANB Звание
        ANB
        +2
        Сегодня, 14:54
        . главный замысел российского военного командования

        Не буду гадать о планах ген штаба, но рисуется классическая шашечная/шахматная вилка.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 15:22
        Цитата: OrangeBigg
        Если после снятия с позиций украинских резервов российские войска смогли бы форсировать Днепр и высадиться на правом берегу реки, развивая дальнейшее наступление в сторону Николаева и Одессы, все украинское сопротивление может приказать долго жить.

        Форсирование Днепра крупными силами и раньше то было не тривиальной задачей... А сейчас, когда в небе 24\7 висят беспилотники + спутниковая группировка НАТО...
        1. sergey822 Звание
          sergey822
          +1
          Сегодня, 15:50
          сейчас не раньше, сейчас идет раздергивание фронта, тут я я думаю МО РФ ждет удачного момента
      3. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 15:23
        Цитата: OrangeBigg
        все украинское сопротивление может приказать долго жить.

        А, приказы, как известно, не обсуждаются stop
      4. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        +2
        Сегодня, 15:26
        Цитата: OrangeBigg
        Если после снятия с позиций украинских резервов российские войска смогли бы форсировать Днепр

        Авантюра, которая может привести к БОЛЬШИМ потерям,
        так что смысла в этом нет - еще есть КУДА и ГДЕ наступать...

        PS. Всё упирается в снабжение, которое через реку - проблематично.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 15:14
      Я поримаю ваш сарказм и недоверип по цифрам.Давайте подсчитаем.До конца лета,ну сто дней.По потерям получается где то 150 тыс..Это все потери-раненные,убитые.Оптимистичро из них не вернется половина-погибшие,инвалиды,комиссованные.Получается-боеспособные все же останутся.Другое дело-какова мотивация у оставшихся булет?И где мы будем в конце лета?Вот хотелось бя Харьков видеть освобожденным от нечисти
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 15:50
        Вот хотелось бя Харьков видеть освобожденным от нечисти

        Может и увидим. В новостях сообщают...
        Экстренно! Бои в 23 КМ от ХАРЬКОВА. Россияне ПРУТ в НАСТУПЛЕНИЕ. Объявили ЭВАКУАЦИЮ. Главное 12.05
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 15:41
      Надо бы поменьше корнишонкова слушать . Если сложить все его заявления с февраля 2022 то мы уже по два раза уничтожили все войска НАТО с техникой и авиацией .
      1. Tochilka Звание
        Tochilka
        +1
        Сегодня, 15:51
        А чего их басурман, жалеть? (с)
        Единственное, что в голову пришло на ваш комментарий.
        Всю правду о потерях ВСУ узнаем конечно. Но не скоро.
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 14:36
    За сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины

    Есть такое дело
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:39
    Кто нам Чернобаевку в нос тыкал? Мама мне всегда говорила ,вертолёты не должны кучкаваться! wassatЭх чехи чехи кому вы отдали свою звериную эскадрилью МИ - 24.Идиотам ,а кому де ещё!
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 14:42
    У меня простой вопрос. Наши тащат, зачищают. Противник в... шоке, скажем так. Но! Кто займет пост министра обороны?.. Правительство ушло в отставку. По мне, тот, кто начинал, тот и должен завершать. Пока новостей по назначению не видел, их просто нет.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:35
      Дед дилетант-не бойтесь вас на место Шойгу не возьмут,там не место дилетантам,а дедов там и без вас хватит! wassat
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 14:57
    4 танка, 9 М777 и 6 "гвоздик" за сутки. Впечатляет
  6. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +2
    Сегодня, 15:33
    Всё было бы понятно в ходе военных действий, если бы бомбились пути снабжения на границе с EU.

    Нет бомбардировок правительства в Киеве. Зачем не разколышматить верховную Раду например? Офисы СБУ, тцк, казармы всяких спецназов итд.

    Есть логика? Скажите свое мнение.
  7. Дво Звание
    Дво
    +2
    Сегодня, 15:40
    А количество наших потерь ,ведь получается мы стали играть от нападения, а значит наступающая сторона теряет всегда больше обороняющейся исходя из военной стратегии .Освобождение Харьковской области это громко сказано, пока видна разведка боем .
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:56
    главное что бы разведка РФ знала что дальше будет какие позиции у всу и тп и тд