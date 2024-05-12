Министерство обороны подтвердило освобождение четырёх сёл в ходе наступления войск группировки «Север»
Очередные сутки спецоперации прошли при полном превосходстве российской армии, к наиболее сложным направлениям для ВСУ, кроме Часова Яра и Очеретино, добавилось Северное, где войска группировки «Север» начали операцию по освобождению Харьковской области. По данным Минобороны, за сутки «Бесстрашные» продвинулись в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. В районах Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань нанесено поражение живой силе и технике противника, который потерял до 100 человек личного состава, два танка, бронемашину и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Caesar», две гаубицы Д-20, одна Д-30, две РСЗО «Vampire» и одна «Град».
За сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29, 36 беспилотников, восемь тактических ракет «Точка-У», 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».
Войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение врагу в районах Макеевка, Артемовка, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Торское ДНР, а также балки Оливовский Яр. Отражены четыре контратаки. «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение ВСУ в районах Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка. Отражены две контратаки.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Майорск, Евгеновка, Водяное и Семеновка. Отражено 10 контратак. Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение ВСУ в районах Владимировка ДНР и Дорожнянка Запорожской области. Отражены две контратаки у Старомайорского и Урожайного.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение противнику в районах Работино Запорожской области, Золотая Балка, Казацкое и Ивановка Херсонской области.
Общие потери ВСУ по всему фронту, кроме Северного направления, за сутки: по личному составу — 1400 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре танка, один из которых Abrams, три бронемашины и одна БМП Bradley, 30 единиц автомобильного транспорта; по артиллерии — девять гаубиц М777, три Д-30, три L-119, две «Мста-Б», по одной М119 и Д-20. Шесть САУ «Гвоздика», по одной САУ «Braveheart» и «Paladin», РСЗО «Град», ЗРК «Стрела-10», пушка «Рапира», станция РЭБ «Нота». Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
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