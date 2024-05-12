Командир группы разведки ВСУ: ВС России легко взломали первую линию обороны у границы, потому что её просто не было

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Командир группы разведки ВСУ: ВС России легко взломали первую линию обороны у границы, потому что её просто не было

Российские войска в ходе наступления в Харьковской области прошли через первую линию обороны ВСУ как нож сквозь масло, потому что никаких фортификационных сооружений на границе не было. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Первая линия обороны ВСУ с возведенными фортификационными сооружениями, якобы построенная специально на случай наступления российских войск со стороны Белгородской области, оказалась существующей только на бумаге. Как заявил украинский военный, не было даже минных полей, которые якобы также выставлены. При этом приемные акты на новую линию обороны были подписаны, а выделенные средства потрачены.



Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин.

— заявил Ярославский, добавив, что бросившая позиции 125-я бригада дала расклад, как их заставляли подписывать акты приема оборонной линии, которая не была готова даже на 30%.

Также украинский командир признал обстановку в Волчанске «очень тяжелой». По его словам, штурмовые группы ВС России уже ведут бои в городе, подтягивая резервы. Одновременно российские войска предпринимают попытки к окружению Волчанска.

Враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают.

— добавил Ярославский.

Между тем обвиненный в кражах средств на строительство линий обороны в Харьковской области глава ОВА Синегубов покинул Харьков. Такую информацию распространяют украинские паблики.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:45
    «Российские войска в ходе наступления в Харьковской области прошли через первую линию обороны ВСУ как нож сквозь масло» —

    — Сквозь сало ...
  2. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 15:47
    Командир группы разведки ВСУ: ВС России легко взломали первую линию обороны у границы, потому что её просто не было

    Получается, что не знали об этом только всушники. request
    1. Tochilka Звание
      Tochilka
      0
      Сегодня, 15:55
      Знали. Раз акты при 30% готовности подписывали. Отсюда следует, что все же какие-то сооружения были. Но видать разнесли их в щепки. Вот 125-я бригада и стала рисковать головами. И отступила.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:50
    Такую информацию распространяют украинские паблики.

  4. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 15:51
    . Между тем обвиненный в кражах средств на строительство линий обороны в Харьковской области глава ОВА Синегубов покинул Харьков. Такую информацию распространяют украинские паблики.


    Синегубов это фамилия или кликуха?Может он по примеру харьковского Кракена губы синим цветом красит? laughingИ во что же эти представители западных ценностей Харьков превратили?
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:56
    главное что бы разведка РФ знала что дальше будет какие позиции у всу и тп и тд
  6. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:56
    Ну да,заберем Волчанск они скажут что мы город взяли потому что там обороны не было! fool Заврались гады,воевать мы просто научились!
  7. Сергей Танкист Звание
    Сергей Танкист
    0
    Сегодня, 15:58
    А чего от них можно было ещё ожидать--деньги спёрли и сбежали.Валяйте дальше...