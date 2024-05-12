Командир группы разведки ВСУ: ВС России легко взломали первую линию обороны у границы, потому что её просто не было

Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин.

Враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают.

Российские войска в ходе наступления в Харьковской области прошли через первую линию обороны ВСУ как нож сквозь масло, потому что никаких фортификационных сооружений на границе не было. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.Первая линия обороны ВСУ с возведенными фортификационными сооружениями, якобы построенная специально на случай наступления российских войск со стороны Белгородской области, оказалась существующей только на бумаге. Как заявил украинский военный, не было даже минных полей, которые якобы также выставлены. При этом приемные акты на новую линию обороны были подписаны, а выделенные средства потрачены.— заявил Ярославский, добавив, что бросившая позиции 125-я бригада дала расклад, как их заставляли подписывать акты приема оборонной линии, которая не была готова даже на 30%.Также украинский командир признал обстановку в Волчанске «очень тяжелой». По его словам, штурмовые группы ВС России уже ведут бои в городе, подтягивая резервы. Одновременно российские войска предпринимают попытки к окружению Волчанска.— добавил Ярославский.Между тем обвиненный в кражах средств на строительство линий обороны в Харьковской области глава ОВА Синегубов покинул Харьков. Такую информацию распространяют украинские паблики.