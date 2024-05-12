«Обстановка сложная»: Главком ВСУ Сырский отчитался о якобы остановленном российском наступлении в Харьковской области

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«Обстановка сложная»: Главком ВСУ Сырский отчитался о якобы остановленном российском наступлении в Харьковской области

Главком ВСУ назвал обстановку на фронте «сложной», но отчитался о том, что наступление российских войск на линии фронта якобы остановлено, прорыва обороны не допущено.

Сырский признал, что подразделения ВСУ в Харьковской области находятся в «сложной» обстановке, но Генштаб ВСУ «знает» все планы российского командования и предпринимает меры к нивелированию угрозы с данного направления. По его словам, сейчас предпринимаются все меры, в том числе и кадровые, для исправления ситуации, подтягиваются резервы, перебрасываются войска. На некоторых направлениях местами даже удалось «оттеснить российских оккупантов» и улучшить свое тактическое положение.



Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем. Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны предпринимаются все усилия обороны, решения, в том числе кадровые.

— заявил главком ВСУ.

Самое главное, в чем Сырский хочет всех убедить, это то, что продвижение российских войск якобы остановлено, а бои идут в приграничных районах вдоль границы, дальше российские войска ВСУ не пропускают. А вот по информации, поступающей от украинских военных с передовой, обстановка в Харьковской области не просто сложная, она критическая. Ни о какой остановке наступления ВС России речи не идет, в Волчанске уличные бои, также российские войска прорываются к Липцам. Также отмечается сложная ситуация с резервами, их приходится снимать с других направлений, чем может воспользоваться российское командование.
35 комментариев
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  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 16:37
    Ой а что это такое? Дырский не знает об этом?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +3
      Сегодня, 16:43
      Фото с табличкой старое, еще 2022 года. Вместо V и Z новый знак с рунами.
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        -1
        Сегодня, 16:44
        Выкладывают все сегодня и это еще
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          +1
          Сегодня, 16:51
          Фото из марта 2022 года. Выкладывают продавцы финок свои консервы ради просмотров.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 16:47
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Фото с табличкой старое, еще 2022 года. Вместо V и Z новый знак с рунами.


        Фото может быть и старое,но не далеко от реального состояния дел на фронте.
        «НгП раZVедка» информирует: «В результате тяжелейших боев наши N-неудержимые разгромили оборону противника в населенном пункте Глубокое и продвинувшись далее, вошли в населенный пункт Липцы, который ещё вчера был тыловым опорным пунктом врага».
        По данным этого источника, вблизи Волчанска началось самое настоящее сражение, «противник буквально кладет под ударами наших огневых средств целые роты живой силы, стремясь не допустить перерезания логистики гарнизона и последующего оперативного окружения».
        Здесь ВСУ построили мощные оборонительные сооружения, включая обширные минно-взрывные заграждения и многочисленные огневые точки противотанковых средств. Можно смело говорить о прорыве первой линии обороны укровермахта, которую самостийные говоруны лживо называют «серой зоной».

        Известный в Украине милитари-блогер выдал зрадную информацию: «Глубокое, которое названо Волошиным (спикер группировки „Хортица“) целью русского наступления, — всё! ..... его зачистил и ведет бои за дачи „Лира“. Кто не в курсе, это предместье Липцев». Параллельно Зе-боты и медиатехнологи Банковой разгоняют нарратив, что «Север» увязнет в сражении за Волчанск, который станет для русских вторым «Часов Яром».

        Таким образом, киевский режим обозначил вторую линию обороны — это, прежде всего, Липцы и Волчанск. От первого до Харьковской кольцевой автодороги, кстати, 13,5 км. Согласно инсайдерским раскладам из Генштаба ВСУ, потеря обозначенных населенных пунктов заставит укровермахт отойти к третьей линии, которая как раз проходит по ХКАД.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:53
          В продолжении поста.
          А тем временем ISW выдает очередную зраду, со ссылкой на русские источники (значит, перепроверили по своим каналам), что ВС РФ захватили Хоптовку и Кудиевку (оба к северо-западу от Липцев и к юго-востоку от Казачьей Лопани), а также продвинулись дальше в направлении Лукьянцев (к северо-востоку от Липцев), к северным окраинам Нескучного (к северо-востоку от Липцев) и к западным окраинам Старицы и Избицкого (к западу от Волчанска и востоку от Липцев).

          Цитата из статьи.
          .А вот по информации, поступающей от украинских военных с передовой, обстановка в Харьковской области не просто сложная, она критическая. Ни о какой остановке наступления ВС России речи не идет, в Волчанске уличные бои, также российские войска прорываются к Липцам. Также отмечается сложная ситуация с резервами, их приходится снимать с других направлений, чем может воспользоваться российское командование.
          1. Сибирь55 Звание
            Сибирь55
            -1
            Сегодня, 17:03
            И до кучи:
            В настоящий момент, штабы Сырского сняли с Херсонского и Запорожского направления еще 6 батальонов и перебрасывают на Харьков, в окопы и редуты возведенные недавно.

            https://t.me/c/1839896770/1414
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 17:05
              Тем временем.

              . Вокруг Волчанска ситуация для противника складывается тяжело. На востоке от города нашими занято село Тихое, вошли в Волчанские хутора. Зыбино в серой зоне. Западнее зацепились за села Старица и Бугроватка. На севере Волчанска в пределах городской черты идут серьезные бои. Сдавать город враг пока не намерен. Тем не менее Волчанск находится в полуокружении.


              https://dzen.ru/a/ZkCseQehvQnT6YrN
              1. Сибирь55 Звание
                Сибирь55
                -1
                Сегодня, 17:11
                Оттуда же:
                "Ситуация в Волчанске ухудшилась, ВС России стягивают резервы. Начались уличные бои, город окружают" — один из командиров ВСУ Денис Ярославский.
                Он также нашёл причину этого: "Первой линии фортификаций и мин просто не было. За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Это или безумное воровство, или умышленный саботаж!"
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  +1
                  Сегодня, 17:18
                  По словам Лебедева, связи с Волчанском практически нет, поскольку украинская армия глушит все возможные каналы связи. Однако этот факт лишь подтверждает, что ситуация в городе крайне сложная для ВСУ. По Волчанску были выпущены несколько планирующих авиабомб, одна из них детонировала с большим столбом пламени, предположительно, на складе боеприпасов.

                  Ранее сообщалось, что украинские войска вынуждены отступать из Волчанска из-за неспособности сдерживать наступление российских сил. Российским военным удалось подорвать дамбу, по которой осуществлялось снабжение украинских формирований, поставив их в крайне тяжелое положение.

                  Помимо Волчанска, российские удары пришлись на пригороды Харькова, где находятся скопления техники и дислокации ВСУ, а также на Чугуев – важный центр снабжения украинских войск, направляющихся на ротацию. Все это свидетельствует о серьезных потерях, которые несут украинские силы на харьковском направлении.
                  1. dmi.pris1 Звание
                    dmi.pris1
                    -4
                    Сегодня, 17:26
                    Про отступлерие всушников из Волчанска-неподтвержденное.Вчера это признали фейком(хотя эта новость висела почти день)
                    1. OrangeBigg Звание
                      OrangeBigg
                      0
                      Сегодня, 17:29
                      Ну может и не фейк.Может кое какие части и сбежали.Не все.
                      1. Serhio250381 Звание
                        Serhio250381
                        0
                        Сегодня, 17:38
                        Говорят, что полиция драпанула, а не ВСУ. Были кадры из города, где местное население грабили магазины и машины. В том числе и полицейские машины.
                  2. Сибирь55 Звание
                    Сибирь55
                    0
                    Сегодня, 17:29
                    Мост на дамбе вчера ещё разнесли -готовили почву
            2. Serhio250381 Звание
              Serhio250381
              0
              Сегодня, 17:42
              сняли с Херсонского и Запорожского направления

              Ожидаемо. Единственное место, где есть природный оборонительный рубеж - Днепр. А вот с Запорожьем у ВСУ может плохо получиться. Спасая Харьков могут Запорожье потерять.
      3. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        -2
        Сегодня, 17:09
        Перечеркнутый квадрат — автоматическая сушка в стиральной машине,запрещена. laughing
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 17:03
      Вы ждёте от сыркина правду-это максимум десять секунд его жизни!На одиннадцатой секунде он 13раз "самозастрелится" во всего себя!!!Больше всего пуль он выпустит себе в голову,и все будут разного калибра....
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:08
        ... а потом он как терминатор восстановится и скажет I’ll be back .
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:38
    «Самое главное, в чём Сырский хочет всех убедить, это то, что продвижение российских войск якобы остановлено» —

    — Ну всех не надо - в первую очередь себя да Зеленского,а тот уже доложит на самый верх ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:56
      «Самое главное, в чём Сырский хочет всех убедить, это то, что продвижение российских войск якобы остановлено» —

      За своим всегда мы вскоре возвращаемся,
      Всё что мы оставили - мы вернём назад!!!
      Так что наши вороги пусть не вдохновляются-
      Будет ещё в Харькове русский наш парад
      Мы же для победы всё преодолеем –
      Станет снова чистым, светлым небосвод,
      Верим, что Россия, став ещё сильнее,
      Вашему нацизму голову свернёт!!! soldier
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    -1
    Сегодня, 16:39
    "А в остальном , прекрасная маркиза , всё хорошо , всё хорошо!" (с)
    Видимо с бухла на кокс перепрыгнул.
  4. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -2
    Сегодня, 16:41
    Лысое ты ...Да столько мужиков сгубить!!! Это вы!!! пытались что то данести. Ой . Это ещё хуже ОнуфриенкоМИХАН. Или МИХАНОнуфриенко. Точно не помню. Пост военный синдром. Наверное.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:43
    Обстановка, обстановка ... дальнейшее развитие событий покажет ... да все и покажет.
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 16:46
    — заявил главком ВСУ.

    А наши бойцы на передовой по другому говорят.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:57
    Укролохторату на уши влил ведро пэрэмоги .
  8. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 17:01
    Мы отступление отражаем...
    Еще чуть чуть и отразим!
    Чтоо ?! Снова пушек не прислали ...???
    Бежим !!!!
  9. ASM Звание
    ASM
    +5
    Сегодня, 17:10
    Новость в принципе правильная, но материал чуть-чуть искажен. Я читал и наши, и разные иносми, Там, что естественно, т.ж. правды не скажут. По среднему получается, что мясо несколько замедлило наше наступление, а уж сколько их собственных военнослужащих полегло от собственного тотального минирования не подсчитать. Но наступление не остановлено. Конечно, нужно будет время на артиллерийский отгон нечисти, но и нам потребуется время, чтобы ликвидировать основные минные поля. Вот, собственно, причина замедления продвижения, но ни в коем случае ни остановки.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 17:36
      Нв вот,в ВК,"Портфель,генштаба" итд.Под Волчанском идут тяжелые встречные бои
      1. ASM Звание
        ASM
        0
        Сегодня, 17:45
        Конечно идут. Они много где идут. Только швырять наших бойцов на минные поля никто не будет. Сначала будут зачищать арииллерией и Рсзо плацдармы для приемлемой работы саперов, потом подкатят Солнцепеки и выжгут площади с оставшимися. И только потом пойдут штурмовые войска. По-моему, логично.
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    -2
    Сегодня, 17:38
    Вот почему удары идут только в направлении Волчанска.Почему не наносятся удары по той же Шостке,по Сумам.Вот тогда просто у Сырского не будет возможности перебрасывать резервы откуда либо,тогда срочно надо будет спасать Киев,какой уже там будет Донбасс,какой Херсон?А вокруг Киева линий обороны пока нет.Вот что значит наступать в соответствии науке Стратегии,а не просто Тактики.
    1. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 18:32
      Не надо суетиться, пусть, они суетятся. Пусть почувствуют, что под Харьковом наступает трындец, и надо туда перебрасывать резервы. Их на этапе логистики причешут наши ФАБы в местах концентрации. Под Харьковом они попадут на незнакомый, непривычный участок, и их еще проредят. А там можно долбануть в другом месте, а потом - в третьем, а, может, и в четвертом. Пусть гадают.
    2. Иван Иванов_36 Звание
      Иван Иванов_36
      0
      Сегодня, 19:00
      А что делать вокруг, под Киевом? Делать там нечего. Взять его сил нет. Окружить его сил нет.
  11. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:02
    Ага,знают они все планы. Небось уже медали получили за героическую оборону Харькова? Ведь по их словам мы его к 9 мая взять должны были. Невзяли,значит героически отразили,несите медаль)))
  12. Saler Звание
    Saler
    0
    Сегодня, 18:44
    Обстановка для ВСУ не сложная, а критическая!
    Желаем нашим ребятам успехов и продвижений!
    Отомстите им за обстрел мирных жителей Белгорода! am
  13. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 19:02
    Сложно под Авдеевкой, сложно под Харьковом, сложно под Работино))) а что, кто-то обещал что будет легко?))) когда лез в кресло залужного не понимал?)))