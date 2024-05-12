«Обстановка сложная»: Главком ВСУ Сырский отчитался о якобы остановленном российском наступлении в Харьковской области

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Главком ВСУ назвал обстановку на фронте «сложной», но отчитался о том, что наступление российских войск на линии фронта якобы остановлено, прорыва обороны не допущено.Сырский признал, что подразделения ВСУ в Харьковской области находятся в «сложной» обстановке, но Генштаб ВСУ «знает» все планы российского командования и предпринимает меры к нивелированию угрозы с данного направления. По его словам, сейчас предпринимаются все меры, в том числе и кадровые, для исправления ситуации, подтягиваются резервы, перебрасываются войска. На некоторых направлениях местами даже удалось «оттеснить российских оккупантов» и улучшить свое тактическое положение.— заявил главком ВСУ.Самое главное, в чем Сырский хочет всех убедить, это то, что продвижение российских войск якобы остановлено, а бои идут в приграничных районах вдоль границы, дальше российские войска ВСУ не пропускают. А вот по информации, поступающей от украинских военных с передовой, обстановка в Харьковской области не просто сложная, она критическая. Ни о какой остановке наступления ВС России речи не идет, в Волчанске уличные бои, также российские войска прорываются к Липцам. Также отмечается сложная ситуация с резервами, их приходится снимать с других направлений, чем может воспользоваться российское командование.