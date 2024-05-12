«Калашников»: При первом зафиксированном применении модернизированного БПЛА «Гранат-4» в зоне СВО был поражён танк Abrams

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«Калашников»: При первом зафиксированном применении модернизированного БПЛА «Гранат-4» в зоне СВО был поражён танк Abrams

Концерн «Калашников» сообщил о первом зафиксированном боевом применении модернизированного разведывательного беспилотника «Гранат-4» в зоне СВО. Вылет оказался результативным, был уничтожен очередной американский танк М1А1 Abrams украинской армии.

Согласно сообщению концерна, российские военные в зоне СВО применили разведывательный БПЛА «Гранат-4». Беспилотник на одном из направлений, вероятней всего, на Авдеевском, обнаружил американский танк М1А1 Abrams, двигавшийся по дороге, отследил его маршрут, после чего выдал целеуказание и навел на него корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь». В итоге танк был уничтожен.



Когда это произошло, не сообщается, но, судя по сводке Минобороны, применение БПЛА было накануне, поскольку об уничтожении очередного американского танка сообщили сегодня.

Как отметили в концерне, модернизированный БПЛА «Гранат-4» получил возможность подсвечивать цели для высокоточных боеприпасов «Краснополь», «Китолов» и «Грань». Базовая модель этой функции не имела. Данный дрон разработан НПО «Ижевские беспилотные системы», входящем в концерн.

«Гранат-4» предназначен для радиомониторинга и наблюдения за местностью с воздуха при помощи цифровой фотокамеры, видеокамеры, аппаратуры активного мониторинга, тепловизора в режиме времени, близком к реальному. Дальность применения данного беспилотника составляет до 70 км.

16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:26
    «Вылет оказался результативным, был уничтожен очередной американский танк М1А1 Abrams» —

    — Следующему приготовиться ...
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 17:30
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    [*****«Вылет оказался результативным, был уничтожен очередной американский танк М1А1 Abrams» —][/*****]
    — Следующему приготовиться ...

    --- Следующему комментарию приготовится... laughing
    Опять спешите? Выдохните... вдох... выдох... спокойно. Спешка нужна при других процессах lol
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +7
      Сегодня, 17:33
      Дядя каждой бочке затычка! laughing Если хоть под одной самой завалящей новостёшкой не будет его мудрого комментария, то... wassat Наверное, тот самый "другой" процесс...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 17:36
    Очевидное... наращивание наших возможностей по разведке территории противника на большую глубину, это большой плюс, тем более ударные средства большой дальности, высокой точности у нас есть!
    Так и пойдём.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:15
      Дальность применения данного беспилотника составляет до 70 км.

      Красивое видео. Было бы перспективно еще поработать над дальностью применения данного БПЛА, в сторону увеличения.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +3
        Сегодня, 18:21
        Оптика явно слабая и стабилизация изображения только програмная,электоронная,оптической стабилизации у камеры явно нету.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 18:24
          Да, видно что изображение не очень четкое и картинка дергается. Опять же, улучшение хар-к скажется на себестоимости изделия в целом.
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 18:49
          Цитата: Бережливый
          Оптика явно слабая и стабилизация изображения только програмная

          Военные видео практически никогда не выкладывают в сеть с реальным разрешением. Я так понимаю, именно для того, что бы невозможно было определить реальные возможности.
          Если беспилотник с поршневым движком болтается в воздухе за несколько километров от цели, то там никакая стабилизация не справится.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 18:35
        Было бы перспективно еще поработать над дальностью применения данного БПЛА
        Дальше просто уже "Краснополь" не долетит
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 18:47
          Голландец Михель
          Дальше просто уже "Краснополь" не долетит

          Не факт, что только "Краснополь" будет применяться. Есть и более дальнобойные боеприпасы - 9К515 "Торнадо-С", и перспективная система " Гермес"
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:51
        Не космическая у нас техника, как там наглы и прочие говорят... однако, работает эффективно, процесс на улучшение ТТХ, есть.
        Ещё, что заметно.... количество вполне себе конкурирует с качеством!!! Много дешёвой техники играет заметную роль везде и всегда. А вот дорогущую технику, которой не так много, к тому ж, надо охранять, беречь и... в общем, не самый удобный вариант.
        Впрочем, для разных ситуаций, обстоятельств и условий, нет одного, абсолютно верного решения. Всему свое место и время!
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 17:39
    Отсутствие людей при уничтожении объектов противника, когда не нужно подсвечивать или вызывать огонь на себя...Большая перспектива для бескровного уничтожения разведанных целей... good
    При избытке производства, можно испытать в Сирии, например...
  5. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -2
    Сегодня, 18:03
    «Калашников»: При первом зафиксированном применении модернизированного БПЛА «Гранат-4» в зоне СВО был поражён танк Abrams
    Ну и браво. Кто нам мешал подобную технику делать? Секта РЭБ? yes Поимённо назовём?! И в храме напечатаем буквами чугунными. Чтобы помнили потомки ,как кто мешал прогрессу в армии!!!
  6. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 18:05
    Все хорошо. Жаль только не с 2008го. Теперь наверстать чтоб , нужно количество.
  7. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 18:39
    Как быстро двигается от ЛБС "безопасный" тыл.
  8. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 19:12
    Ведь можем, когда хотим.