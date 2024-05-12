«Калашников»: При первом зафиксированном применении модернизированного БПЛА «Гранат-4» в зоне СВО был поражён танк Abrams
Концерн «Калашников» сообщил о первом зафиксированном боевом применении модернизированного разведывательного беспилотника «Гранат-4» в зоне СВО. Вылет оказался результативным, был уничтожен очередной американский танк М1А1 Abrams украинской армии.
Согласно сообщению концерна, российские военные в зоне СВО применили разведывательный БПЛА «Гранат-4». Беспилотник на одном из направлений, вероятней всего, на Авдеевском, обнаружил американский танк М1А1 Abrams, двигавшийся по дороге, отследил его маршрут, после чего выдал целеуказание и навел на него корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь». В итоге танк был уничтожен.
Когда это произошло, не сообщается, но, судя по сводке Минобороны, применение БПЛА было накануне, поскольку об уничтожении очередного американского танка сообщили сегодня.
Как отметили в концерне, модернизированный БПЛА «Гранат-4» получил возможность подсвечивать цели для высокоточных боеприпасов «Краснополь», «Китолов» и «Грань». Базовая модель этой функции не имела. Данный дрон разработан НПО «Ижевские беспилотные системы», входящем в концерн.
«Гранат-4» предназначен для радиомониторинга и наблюдения за местностью с воздуха при помощи цифровой фотокамеры, видеокамеры, аппаратуры активного мониторинга, тепловизора в режиме времени, близком к реальному. Дальность применения данного беспилотника составляет до 70 км.
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