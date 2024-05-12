Блинкен: США ускоряют поставки военной помощи Киеву, чтобы Украина могла удержать фронт «на востоке»
Соединенные Штаты предпринимают усилия для скорейшей поставки военной помощи на Украину. В Вашингтоне уверены, что переданные вооружения и боеприпасы помогут Киеву не только отразить наступление российских войск на Донбассе, но и нанести удары по Крыму. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
Американский госсекретарь дал интервью телеканалу CBS News, в котором, отвечая на вопрос журналиста о военной помощи Украине, заявил, что сейчас США делают «всё возможное», чтобы быстрее доставить военную помощь Киеву. По словам Блинкена, в Вашингтоне уверены, что с помощью американского оружия Зеленский и его клика удержат ситуацию под контролем, не дав российской армии прорваться на Восточном фронте, а затем займутся Крымом.
— заявил Блинкен.
В пятницу Байден выделил Украине новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. Согласно последовавшему позднее заявлению Пентагона, в него войдут РСЗО HIMARS и снаряды для них, дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, ПЗРК Stinger, бронетранспортёры М113, БМП Bradley, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, стрелковое оружие и патрульные катера. Всё вооружение будет браться из наличия американской армии, поэтому задержек с поставкой быть не должно.
Информация