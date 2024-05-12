Блинкен: США ускоряют поставки военной помощи Киеву, чтобы Украина могла удержать фронт «на востоке»

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Блинкен: США ускоряют поставки военной помощи Киеву, чтобы Украина могла удержать фронт «на востоке»

Соединенные Штаты предпринимают усилия для скорейшей поставки военной помощи на Украину. В Вашингтоне уверены, что переданные вооружения и боеприпасы помогут Киеву не только отразить наступление российских войск на Донбассе, но и нанести удары по Крыму. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Американский госсекретарь дал интервью телеканалу CBS News, в котором, отвечая на вопрос журналиста о военной помощи Украине, заявил, что сейчас США делают «всё возможное», чтобы быстрее доставить военную помощь Киеву. По словам Блинкена, в Вашингтоне уверены, что с помощью американского оружия Зеленский и его клика удержат ситуацию под контролем, не дав российской армии прорваться на Восточном фронте, а затем займутся Крымом.



США делают всё возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что та в состоянии удержать фронт «на востоке»

— заявил Блинкен.

В пятницу Байден выделил Украине новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. Согласно последовавшему позднее заявлению Пентагона, в него войдут РСЗО HIMARS и снаряды для них, дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, ПЗРК Stinger, бронетранспортёры М113, БМП Bradley, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, стрелковое оружие и патрульные катера. Всё вооружение будет браться из наличия американской армии, поэтому задержек с поставкой быть не должно.
25 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 18:19
    Иш ты как пригорает у Вашингтона, видать действительно ВСУ плохо.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 18:26
      Ропот55-за то у сшы всё хорошо,новые заказы валов валят,оружие и технику делают вовсю янки!
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 18:24
    Оружие берут из наличия,отдадут первыми партиями "почти просрочку "а себе за выделенные 61 миллиард долларов нового оружия и боеприпасов понаделают.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 18:28
      Других вариантов как-то и не ожидалось
      Но, как я понял, пока речь только о судьбе $400 млн, последний транш
      Что там с $61 млрд - пока не озвучено полностью, но, наверняка, не живыми деньгами, а заказами на размещение в производстве
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 18:30
      а себе за выделенные 61 миллиард долларов нового оружия и боеприпасов понаделают
      Да ещё и с хихлов потом долг возьмут. Да ещё и с процентами
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +3
        Сегодня, 18:33
        Голландец Михель-ничего они с хихлов не возьмут,война идёт в расчёте на то что мы потеряем или территории,или наши ЗВР,то есть по любому "банкет "оплатит Россия!
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 18:36
      .....но и нанести удары по Крыму. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

      Как бы не пришлось потом за свои слова отвечать гниде.
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 18:26
    В пятницу Байден выделил Украине новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. Согласно последовавшему позднее заявлению Пентагона, в него войдут

    Угу! Сколько съет логистика? Там все частники с тралами. И работать начнут по предоплате и оформлении страховки на груз. Всё это может подорожать "за срочность".
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:29
    чтобы Украина могла удержать фронт «на востоке»
    Чтобы ещё как можно больше было утилизировать хихлов wink
  5. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 18:30
    удержать фронт «на востоке»

    Интересное уточнение, про фронт именно на востоке. Вроде других фронтов у Украины и нет?
    Либо Штаты знают больше, чем говорят...
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 18:52
      Штаты знают больше, чем говорят

      Штаты сценаристы этой войны, они знают всë, но разумеется скажут лишь то что необходимо для осуществления их планов
    2. вася фикс Звание
      вася фикс
      0
      Сегодня, 18:53
      Штаты сверху лулят,возможно верят наркоше хотя не факт,ехать и проверять на месте дураков нет или почти кончились
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 18:33
    Всё перечисленное сегодня весь день на Украину переправляют. Щас бы вдарить по Херсону, пока оттуда резервы вывели. Они бросят войска с Николаева и Одессы. И тогда десант в Одессу высадить. Вот у них шаровары бы по швам разошлись. Правда Измаил ещё. И пво там не погашено what
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 19:10
      Поступила информация, что на протяжении 48 часов фиксируется небывалая активность воздушного моста в польский Жешув (хаб для переброски натовских грузов для ВСУ), как из Рамштайна (авиабаза США в Германии), так и с других направлений.
      Связано это с переброской техники и вооружения НАТО.
      Могут быть БМП "Брэдли", снаряды 155 и 120 мм, ракеты к ЗРК Patriot.
      И в Одессу и Оливу из Румынии идет переброска французских колесных танков и САУ Цезарь. 
      А также, США перебросили на датский остров Борнхольм в Балтийском море пусковую установку Mk 70 контейнерного типа.
      Комплекс способен вести огонь крылатыми ракетами Tomahawk и квазибаллистическими SM-6.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:36
    То что делают полосатики со товарищами, понятно.... они враг, ничего другого там быть и не могло.
  8. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +2
    Сегодня, 18:37
    и нанести удары по Крыму
    - это реальный призыв к убийствам. У меня душа кипит, как же хочется чтобы на бошку этого блинкена и всей вашингтонской пандосии прилетел ФАБ наш. Я аж киплю этой мерз..ти.
    1. КТМ-5 Звание
      КТМ-5
      0
      Сегодня, 18:47
      Можно передать йеменским хуситам "Циркон". Ну, естественно, для защиты Йемена от агрессивных устремлений полосатого "гегемона". Тапочники под чутким руководством наших военспецов запустят ракету по любезно предоставленным Российской Армией координатам. И ракета раскатает в блин этого Блинкина!
      Красиво было бы!
      Новый госсекретарь, какой-нибудь Хренкин, будет уже за языком следить.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 18:55
        да-да. И помочь всем тем, у кого в стране стоят натовские базы, чтобы расфигачили их под ноль. Африканцам подсобить. Так хочется потом на рожицы америкосовские посмотреть.
        ______
        Бывший Объединенный комитет начальников штабов США Марк Милли спокойно сообщил, что тот факт, что Израиль убил много невинных людей в секторе Газа, не так уж и плох. По его мнению, США за свою историю убили гораздо больше мирных жителей. И ничего.

        Воодушевленный генерал напомнил, что американцы убили «многих» (фактически около миллиона человек) в Мосуле, Ирак. 12 тысяч французов. Было разрушено 69 японских городов, не считая Хиросимы и Нагасаки.

        «Мы убивали людей в огромных количествах, невинных людей, не имевших ничего общего со своим правительством, мужчин, женщин и детей»
  9. вася фикс Звание
    вася фикс
    -1
    Сегодня, 18:50
    Блин им хоть "звезду смерти"поставь не поможет
  10. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 18:50
    Цитата: Ропот 55
    видать действительно ВСУ плохо

    Не распространяйте пожалуйста недостоверную информацию, распространяющие ложь во время войны косвенно виновны в поражениях и гибели мирных
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 18:51
    И что характерно, только у ВСУ начинаются проблемы - сразу усиливаются поставки вооружения. Стабилизируется у ВСУ - сразу поставки тормозятся.... Англосаксам нужна затяжная гражданская война на территориях Украины. Для англосаксов опасны даже "локальные успехи" Украины.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 19:05
      Так они прямо говорили уже что не дадут России выиграть и занять много территории. Если будут у РФ успехи - значит и им надо усилиться и увеличить помощь. Это тактика была у амеров и во время ВОВ. Помогать тем, кто проигрывает, а сейчас эта тактика как аксиома. Им не нужны победы РФ и украины, им надо чтобы все проиграли и понесли потери и обнищали.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 19:10
        Понятно, что они делают все, что бы отсрочить победу России, но для англосаксов также опасны даже "локальные успехи" Украины. Хоть и нет ограничений на поставки вооружения, поставки идут дозированно.
  12. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 18:52
    Нет никаких ограничений в поставках оружия противникам США. И если кто будет оспаривать это - враг России. Без сомнений.
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:07
    США делают всё возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что та в состоянии удержать фронт «на востоке» — заявил Блинкен.
    А Блинкен также как и всегда сама скромность и про южную границу ни слова и желетка Зеленского как всегда сухая. Надеюсь губернатор штата Техас услышит демократов и пустит электорат в Америку хотя может быть вопрос только лишь цены за единицу "товара" по версии демократической партии США из украинского пакета финансовой помощи ...