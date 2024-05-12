«Архангел спецназа»: На южном фланге Часова Яра десантники расширили плацдарм у канала «Северский Донец — Донбасс»

Пока все внимание приковано к Харьковской области, где группировка войск «Север» третий день ведет наступление, под Часовым Яром наши войска продолжают выдавливать противника с флангов города. В Генштабе ВСУ признают ситуацию весьма близкой к критической, на южном фланге российские войска расширили плацдарм в районе канала «Северский Донец — Донбасс».Начавшееся наступление ВС России на севере заставило командование ВСУ снять часть резервов из-под Часова Яра и перебросить в Харьковскую область, что уже сказалось на характере боевых действий. Хотя ВСУ и оказывают ожесточенное сопротивление, но уже очевидны проблемы с личным составом, техникой и боеприпасами. А тут еще заявление командующего СВ ВСУ Павлюка о том, что Часов Яр не имеет никакого стратегического значения.По данным «Архангелов спецназа», на данное время десантники из состава 98-й воздушно-десантной дивизии вместе с соседями продолжают выдавливать ВСУ с флангов города, одновременно атакуя в районе микрорайона «Канал». На южном фланге наши не только вышли к каналу, но и расширили там плацдарм, а также взяли под контроль трассу Ивановское (Красное) — Часов Яр, тем самым ухудшив положение противника в районах Андреевки и Клещеевки. На северном фланге бойцы 200-й ОМСБр атакуют в направлении Калиновки.В самом микрорайоне «Канал» наши атакуют позиции ВСУ малыми штурмовыми группами, предполагается, что уже в ближайшее время подразделения противника начнут отходить на вторую линию обороны, которая проходить по каналу, отделяющему территорию микрорайона от города.

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