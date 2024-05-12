Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано Главное управление разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование

Наступление российской армии в Харьковской области идет по графику, который «заранее знали» в ГУР МО Украины, а действия штурмовых подразделений ВС России чуть ли не контролируются Генштабом ВСУ. С таким заявлением выступил представитель военной разведки Андрей Юсов.Спикер ведомства Буданова* (внесен в списки экстремистов и террористов в России) предложил российским военнослужащим «сдаваться в плен», поскольку Киев якобы владеет ситуацией в Харьковской области, а все наступление ВС России идет под полным контролем Генштаба ВСУ по «графику». По его словам, разведка Украины все знала, командование ВСУ о наступлении предупредило, в общем, никаких перспектив у российских войск нет, только в плен.— заявил Юсов, добавив, что в Киеве уже приняли решение открыть новый лагерь для российских военнопленных.Пока Юсов топит главкома Сырского и Генштаб ВСУ, которые якобы обо всем знали, но атаку проспали, в плен сдаются только украинские военные, не желающие погибать за режим Зеленского. Кроме того, российские войска пленили нескольких представителей ГУР МО Украины, с помощью которых «предупрежденное» командование ВСУ пыталось спасти ситуацию и не дать прорвать фронт. Как сообщают украинские паблики, все хорошо у Киева только на словах.