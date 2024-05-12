Спикер ГУР Украины Юсов: Наступление ВС России на Харьков «идёт по графику», о котором в Киеве якобы «заранее знали»

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Спикер ГУР Украины Юсов: Наступление ВС России на Харьков «идёт по графику», о котором в Киеве якобы «заранее знали»

Наступление российской армии в Харьковской области идет по графику, который «заранее знали» в ГУР МО Украины, а действия штурмовых подразделений ВС России чуть ли не контролируются Генштабом ВСУ. С таким заявлением выступил представитель военной разведки Андрей Юсов.

Спикер ведомства Буданова* (внесен в списки экстремистов и террористов в России) предложил российским военнослужащим «сдаваться в плен», поскольку Киев якобы владеет ситуацией в Харьковской области, а все наступление ВС России идет под полным контролем Генштаба ВСУ по «графику». По его словам, разведка Украины все знала, командование ВСУ о наступлении предупредило, в общем, никаких перспектив у российских войск нет, только в плен.



Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано Главное управление разведки, как и положено, все необходимые инстанции, руководство и командование

— заявил Юсов, добавив, что в Киеве уже приняли решение открыть новый лагерь для российских военнопленных.

Пока Юсов топит главкома Сырского и Генштаб ВСУ, которые якобы обо всем знали, но атаку проспали, в плен сдаются только украинские военные, не желающие погибать за режим Зеленского. Кроме того, российские войска пленили нескольких представителей ГУР МО Украины, с помощью которых «предупрежденное» командование ВСУ пыталось спасти ситуацию и не дать прорвать фронт. Как сообщают украинские паблики, все хорошо у Киева только на словах.
44 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 20:08
    «Наступление ВС России на Харьков "идёт по графику", о котором в Киеве якобы "заранее знали"» —

    — Скажите ещё,что с вами согласовали ...
    1. zelivee Звание
      zelivee
      +10
      Сегодня, 20:20
      Отступление всук идёт по графику.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 20:44
        Цитата: zelivee
        Отступление всук идёт по графику.

        И потери ВСУ тоже, видимо, по их графику.
        ТАСС, 12 мая. Одна из украинских батальонных тактических групп (БТГ), собранная из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистов из формирования "Кракен" и боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) частично уничтожена в ходе боевых действий на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. "БТГ противника частично уничтожена, остатки бросились в бегство", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ВСУ оставили "около 300 человек ранеными и убитыми".
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 21:31
        действия штурмовых подразделений ВС России чуть ли не контролируются Генштабом ВСУ

        Ну клоуны, может уже и прямая связь установлена для оперативного согласования.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 21:32
          А тем временем.

          Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщили в Совфеде 12 мая. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Совета Федерации.

          «В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. <...> на должность Министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в сообщении.

          Ранее Белоусов занимал пост первого вице-премьера правительства РФ.
          1. старпом Лом Звание
            старпом Лом
            0
            Сегодня, 21:39
            Табуреткин №2 ? Он же чистый экономист, ни малейшего опыта в мало мальски силовой структуре. Фейк или опечатка.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 21:40
              Уже следующая новость об этом есть на сайте ВО.
              1. старпом Лом Звание
                старпом Лом
                0
                Сегодня, 21:48
                Телеграмм-канал тот еще источник. Официально не обьявлено , подождем. Мне кажется, не время проводить очередной эксперимент с гражданским во главе МО , тем более что в отличии от некоторых стран у нас министр обороны это не должность по снабжению армии и нет механизмов , не позволяющих такому человеку лезть в сугубо военные вопросы.
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  0
                  Сегодня, 21:51
                  Эта новость уже есть на сайте ВО.Она следующая.Можете прочитать.
                  1. старпом Лом Звание
                    старпом Лом
                    0
                    Сегодня, 21:51
                    Она ссылается на тот же телеграмм-канал. Переход Шойгу в совбез только что обьявлен. Кто будет министром обороны - пока нет.
                  2. старпом Лом Звание
                    старпом Лом
                    0
                    Сегодня, 22:09
                    Да , все , обьявили и о Белоусове. Охренеть....
                    1. OrangeBigg Звание
                      OrangeBigg
                      0
                      Сегодня, 22:10
                      Считаю что он будет больше как аудитор за финансами смотреть,а один из его замов рулить Армией России.Но кто станет его замом?Суровикин,Дюмин или оба сразу или кто то ещё?Хотят чтобы деньги отдельно ,а руководство Министерством и боевыми действиями отдельно.Деньги то немалые сейчас выделяются.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 20:58
      американцев забыл сказать главное что это вообще замануха,и как только мы войдем в Харьков,то всё воинство натовщины под командованием лично байдена погонят нашу армию до Урала,для начала wassat wassat
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 21:11
        Врёт, как дышит bully Если знали, то почемутогда не вывезли все стиралки , кофемолки и микроволновки ? Потом не спрашивайте , откуда у нас чипы для ракет laughing
  2. Штааль Звание
    Штааль
    +5
    Сегодня, 20:09
    Не, ну а что он ещё может сказать?
    Он же не будет на всю окраину говорить правду!
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 20:12
      " хо.ол не соврет,но и правды не скажет" Даль.
  3. Загребун Звание
    Загребун
    +6
    Сегодня, 20:13
    Угу, как там в анекдоте? "Вдруг упала стена. - Без пяти десять, точно по графику, не растерялся мастер Сидоров "(с)
  4. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +4
    Сегодня, 20:15
    А по графику когда Киев подпишет безоговорочную капитулир request
  5. Junkman George Звание
    Junkman George
    +3
    Сегодня, 20:17
    Seems Elenski has little difficulty sharing his nose candy around?

    When you have no troops, and your arms are in short supply, the only thing left is trying to play mind games.
  6. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 20:18
    никаких перспектив у российских войск нет, только в плен.
    в Киеве уже приняли решение открыть новый лагерь для российских военнопленных.

    Не ну точно они там все наркоманы wassat
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 20:22
      Не... этот открытый гомосексуалист.
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +6
    Сегодня, 20:19
    Всё, что связанно с Украиной вызывает у меня в последнее время ассоциациии с "кровавым шапито". Это настоящие клоуны, обрызганные кровью по самую макушку; комические мясники, стремящиеся из всего сделать хохму. "Они знали заранее" - ну да, конечно, знали, наверное, Сатана сказал, который сам отпетый бандеровец.

    Но если серьёзно, то я бы поменьше обращал внимание на то, что они говорят. Какая разница, что они изрекают, как преподносят. То же самое относится и к иностранной прессе и политикам - не надо всё время ждать от них какого-то осуждения действий Киева, каких-то оценок, призывов, словно бы только они обладают компетентностью, но самое главное - правом выносить свои суждения.

    Конечно, с помощью бредовых заявлений Киев привлекает к себе нвимание, пытается заставить говорить о себе. Он вообще, с нашего некоторого пассивного согласия, взял на себя роль этакого ведущего в этом конфликте. Мы всё время только отвечаем: наносим удары возмездия, призываем следовать нормам международного права, много говорим, одним словом...

    А ведь Киев это не только про нацистов, но и про воровскую власть, про власть воров, елси так больше нравится. Это про наймитов, мечтающих потратить награбленное, а значит остаться в живых. И здесь надо чётко их на этом ловить: они хотят жить, значит лидеров Украины надо убивать. Они хотят сохранить деньги, надо ломать их счета. Одним словом делать всё, чего они боятся.

    Почему этого не делается?

    А вот это вопрос вопросов. Может быть именно эти персоны нужны Верховному как инструменты по раскачиванию Запада. А что: бандеровские воры в законе разорили западных союзников в интересах России, воюя против России. Что-то в этом есть.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 20:20
    "И всё идёт по плануу, уу-уу.
    Всё идёт по плануу...."
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 20:22
    Хорошая мина при плохой игре ... ничего нового, в общем то.
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 20:23
    Спикер ГУР Украины американцев

    почему ише жива эта единица ?
  11. kventinasd Звание
    kventinasd
    +5
    Сегодня, 20:24
    Наступление российской армии в Харьковской области идет по графику, который «заранее знали» в ГУР МО Украины, а действия штурмовых подразделений ВС России чуть ли не контролируются Генштабом ВСУ. С таким заявлением выступил представитель военной разведки Андрей американцев.

    Отличный график

    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 21:08
      Зато по плану laughing............
  12. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +3
    Сегодня, 20:36
    Видать два Вовы без проблем планы согласовали. Всё готово, и решение о создании новых лагерей "Артек" или "Освенцим" принято? Кого и куда?
    Жаль в России сейчас нет СМЕРШ и расстрелов за военные преступления.

    Очень хорошо бы было создать орган по аресту военных преступников и судить по закону военного времени.

    Может не умирали бы дети и гражданский люд под обстрелами, пожарами и нападениями ..
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 20:46
      Цитата: JÜRGEN WEGNER
      Очень хорошо бы было создать орган по аресту военных преступников и судить по закону военного времени.

      Вот в том и беда, что "войны нет", есть только СВО.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 21:13
      У нас уже готовы документы для суда над высшим руководством Украины. В том числе бывшим. В этом году подготовили. Дольше Украина не продержится. Но смертной казни к сожалению нет. Посадим в тюрьму request
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 20:48
    Наступление российской армии в Харьковской области идет по графику, который «заранее знали» в ГУР МО Украины, а действия штурмовых подразделений ВС России чуть ли не контролируются Генштабом ВСУ
    в смысле дату освобождения Харькова эта жаба знает?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 21:14
      Ага. И нам сволочь не говорит
  14. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 21:01
    действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен

    Как говорили в Одессе: «Шоб я был таким умным до того, как ̶у̶к̶р̶о̶р̶а̶з̶в̶е̶д̶к̶а̶... моя Сара после»...
  15. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 21:01
    Какого только бреда не услышишь от укрокомандувачей.
    Несут всякую хрень ни капли не смущаясь.
    В этом дурдоме срочно нужны "санитары" и они приближаются, надеюсь скоро успокоят всех пациентов.
  16. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -4
    Сегодня, 21:12
    все наступление ВС России идет под полным контролем Генштаба ВСУ по «графику

    Помня осенние успехи 22 года, вполне возможно он прав, тк 100% амеры предоставили им все данные разведки
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 21:26
      Знать планы, не значит суметь им противодействовать. К немцам в апреле 1945-го поступали разведданные из наших штабов. Сильно тогда помогло?
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -2
        Сегодня, 21:29
        Знать планы, не значит суметь им противодействовать

        Вы правы, проблема в том что не надо сравнивать тот народ-победитель, маршалов победы и Сталина с сегодняшними ...... (не могу подобрать слово)
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 21:33
          Согласен, тут как раз есть что сравнить. При Николае II-ом немцы дальше Прибалтики и Галиции не прошли. При Сталине дошли до Москвы и Сталинграда. А сегодняшние нанесли упреждающий удар, благодаря которому, по меньшей мере, имеется сухопутный коридор в Крым. Поглядим, увидим.
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            -1
            Сегодня, 21:44
            благодаря которому, по меньшей мере, имеется сухопутный коридор в Кры

            Неплохо, но в перспективе точикам без разницы, как и где ездить, а скоро только они одни в РФ останутся.
        2. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 21:41
          Действительно не надо сравнивать то время и нынешнее. В тех реалиях часть комментаторов, ВО, уже бы была на фронте, а ещё часть на "Колыме", ну ещё часть приговорена к высшей мере за паникёрство. А сейчас сидим на диванах и пишем всё что вздумается критикуя всех и вся говоря, что всё не так как нам хочется.
  17. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 21:27
    Ну да, ну да.. это как в поговорке медиков: "Болезнь протекала нормально, больной перед смертью икал"..
  18. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 21:30
    Наступление российской армии в Харьковской области идет по графику, который «заранее знали» в ГУР МО Украины

    Что же не огласил дату сдачи Харькова?
  19. WIN969 Звание
    WIN969
    -1
    Сегодня, 21:43
    В статье опечатка, правильно писать Спикер КВН Руины laughing
  20. anatolmd Звание
    anatolmd
    -1
    Сегодня, 21:43
    Цитата: Vladlous
    Конечно, с помощью бредовых заявлений Киев привлекает к себе нвимание, пытается заставить говорить о себе. Он вообще, с нашего некоторого пассивного согласия, взял на себя роль этакого ведущего в этом конфликте. Мы всё время только отвечаем: наносим удары возмездия, призываем следовать нормам международного права, много говорим, одним словом...

    На Западе быть услышанным - привилегия. Лишнее и ненужное мнение может подпортить правильное направление общественного мнения, труднее будет обосновывать цветные революции, уничтожение государств Ирака, Ливии и т. п.
    Со всем остальным с Вами согласен.