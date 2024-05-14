Доктрина Вулфовица: фундамент современного украинского кризиса

Руководство оборонного планирования



Генералы Колин Пауэлл с Норманом Шварцкопфом и заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц на пресс-конференции в 1991 году

«Военной и политической миссией США в период после холодной войны должно стать противодействие появлению враждебной супердержавы в Западной Европе, Азии или на территории бывшего СССР».

«Мы не можем допустить, чтобы наши важнейшие интересы зависели исключительно от международных механизмов, которые могут быть заблокированы странами, чьи позиции сильно отличаются от наших».

«не коалиция определяет миссию, а миссия определяет коалицию».

Украина и все остальные

«Мы по-прежнему признаем, что объединенные вооруженные силы государств, ранее входивших в состав Советского Союза, обладают самым большим военным потенциалом во всей Евразии; и мы не сбрасываем со счетов риски для стабильности в Европе, связанные с националистической реакцией в России или попытками включить в состав России новые независимые республики Украину, Белоруссию и, возможно, другие...



Однако мы должны помнить, что демократические преобразования в России не являются необратимыми, и что, несмотря на нынешние трудности, Россия останется сильнейшей военной державой в Евразии и единственной державой в мире, способной уничтожить Соединенные Штаты».



Пол Вулфовиц

Хотя американская администрация достаточно много сделала для расшатывания Советского Союза, его падение стало во многом неожиданным. Лучшего подарка для президентствующего в США в те времена Джорджа Буша-старшего найти было сложно. Вторая сверхдержава стремительно разрушалась, хотя и не до конца – ядерный статус у новорожденной России остался.В конце 1991 года – начале 1992 года перед аналитиками Белого дома и Пентагона встал вопрос – что делать дальше?Похоже, что на таком тесном земном шаре Америка осталась единственной и неповторимой. По крайней мере, именно такие настроения витали в Соединенных Штатах после последовательного разрушения Организации Варшавского договора и СССР. Интересно, что еще в 1990 году в стратегических планах Пентагона вся работа строилась вокруг борьбы с ОВД. Военный блок под эгидой Кремля рассматривался как «важный вызов для американской безопасности и интересов».И вдруг новая Россия, активно желающая по-настоящему партнерских отношений с бывшим противником. По крайней мере, на это очень надеялась администрация президента Ельцина. Но у Белого дома на этот счет были совсем другие планы. Топор войны закопать не удалось.Справедливости ради стоит сказать, что в Америке раздавались голоса организовать что-то наподобие «плана Маршалла 2.0» для России. Это позволило бы построить партнерские отношения. Либо голоса звучали слишком тихо, либо излишне гуманных активистов вовремя заткнули.Концепция захвата всего мира стала превалирующей в американской политике с 1992 года.Ключевым документом, регламентирующим новую политику Соединенных Штатов, стала доктрина Вулфовица. Именно так неофициально назвали новое «Руководство оборонного планирования», основным автором которой стал заместитель главы министерства обороны Пол Вулфовиц. В его ведении были вопросы, связанные с формированием национальной безопасности и оборонной политики. Он был не один.В команде ястребов состоял министр обороны Ричард Чейни, а также два заместителя Вулфовица – Льюис Скутер-Либби и Залман Халилзад. От людей, сидящих на крупнейшем в мире оборонном бюджете 325 миллиардов долларов, сложно было ожидать примирительного тона с Россией. Даже мало-мальское пацифистское настроение в планировании вызовет отток денег из Пентагона, а с ним и утрату влияния.Этого не хотели ни Вулфовиц, ни тем более Ричард Чейни. «Дивный новый мир» решено было строить при тотальном доминировании Соединенных Штатов в мире. Важнейшим тезисом стало мессианство Вашингтона как единственного центра силы. Вулфовиц с товарищами в доктрине пишет:Требовалось в корне вырубать все попытки воссоздать хотя бы подобие Советского Союза. Вулфовиц выдумал некий вакуум в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, который после ухода СССР непременно должна была занять Америка. Экспансия в чистом виде – ничего нового. Заполнять вакуум предстояло НАТО, что альянс и совершил буквально за десятилетие. Интересно, как команда Вулфовица декларировала наплевательское отношение к международному праву:После распада ОВД и Советского Союза, Соединенные Штаты в основу своей внешней политики ставили неподчинение Уставу ООН. С 1992 года Вашингтон мог действовать самостоятельно. Что, само собой, и делал. Оцените пассаж Вулфовица:Приведем только пару примеров из эпохи, когда Вашингтон только нащупывал грань дозволенного. В 1998 году США и Великобритания нанесли удары по Ираку в обход разрешения ООН. Аналогично в 1999 году коалиция провела «операцию в Косово». Сейчас говорят, что ООН фактически мертвый институт. Это не так – он умер еще в начале 90-х годов.Даже после 1991 года в Соединенных Штатах видели Россию исключительно через окуляр прицела. Опасались «возрождения силы» со стороны Кремля, особое место выделяли Украине. По мнению стратегов, Киев должен был стать проводником геостратегических интересов Соединенных Штатов. Эти интересы были очень важными, так как Россия все еще оставалась страной, способной нанести удар по Америке. Никто в мире на это не было способен. Китай наберет соответствующий потенциал намного позже, но его даже сейчас, в 2024 году, не хватит для противостояния с США один на один. Россия обозначалась как возрождающийся соперник в соответствующих формулировках:Обратите внимание, все преобразования в России, которые Вулфовиц называл демократическими, априори считали обратимыми. Россия считалась врагом только потому, что являлась Россией. И неважно, при каком государственном устройстве.Со временем «Руководство оборонного планирования» трансформировалось в политику неоконсерватизма. Под этим красивым термином скрывается агрессивное отстаивание американских политических и экономических интересов силовым путем. Америка становилась глобальным пылесосом, втягивающим в свою сферу влияния новые страны Североатлантического альянса и другие проамериканские государства. Одним из ключевых ориентиров было стремление американизировать всю Восточную Европу и все страны бывшего СССР.Война всегда была главным инструментом продвижения интересов Америки во внешней политике, но именно доктрина Вулфовица перевела его в абсолютный ранг. Достаточно перечислить конфликты, куда сунул нос Белый дом для «посева зерен демократии».В 1992 году первый раз вмешались в дела Сомали, начали Югославские войны, которые протянулись до 1999 года. В 1994 году началась американская интервенция в Гаити. Но апофеозом доктрины Вулфовица стало не правление Джорджа Буша-старшего, а его сына. Именно младший Буш без соответствующего мандата ООН в 2003 году начал войну в Ираке. Ранее в 2001 году началась война в Афганистане, закончившаяся только в 2021 году победой запрещенных в России талибов.В 2002 году вторжение в Йемен, которое не завершилось до сих пор. С 2007 года американцы воюют в Сомали – это уже вторая кампания янки в регионе. Барак Обама снес с лица Земли суверенное государство Ливийская Арабская Джамахирия и, очевидно, за это получил Нобелевскую премию мира.Продолжать можно бесконечно – помимо указанных стран, американцы вторгались в Нигер, Уганду и Сирию. Давно бы уже зашли и на Украину для насаждения той самой «демократии», только вот ядерный щит Российской Федерации не дает этого сделать. Как не позволяет им снести и многолетнее правление династии Ким в Северной Корее.Яркая и противоречивая карьера Пола Вулфовица закончилась позорно.Отец троих детей в 1999 году банально закрутил роман с некой Шахой Ризой, известной арабской феминисткой и по совместительству сотрудницей Всемирного банка. В 2005 году Вулфовица, на тот момент разведенного, поставили президентом этого банка. Сожительство с Ризой вышло на новый уровень – он повысил пассию в должности и заметно увеличил ей оплату труда. За что и был со скандалом снят в 2007 году.