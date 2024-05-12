ВСУ нанесли третий за день удар по Белгороду, обстреляв город снарядами РСЗО

27
ВСУ нанесли третий за день удар по Белгороду, обстреляв город снарядами РСЗО

Украинские вооруженные формирования третий раз за день ударили по Белгороду ракетами, киевская хунта мстит мирному населению за ситуацию на фронте. Имеются попадания по жилому сектору, о пострадавших пока сведений нет.

По предварительной информации, в результате третьего обстрела один снаряд упал на детскую площадку на улице Шаландина, еще два — на бульваре Юности рядом с жилым домом. Имеются повреждения фасада, в квартирах выбиты стёкла, обломками посечены автомобили. Также имеются повреждения частного дома, который загорелся. Все попадания фиксируются исключительно на гражданских объектах.



По данным Минобороны, по городу снова ударили РСЗО «Ольха» и Vampire. Всего перехвачено 14 реактивных снарядов в период с 19:50 до 20:40 мск. времени. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха»

— говорится в сообщении.

Между тем, по данным властей региона, в результате попадания по многоэтажному дому на улице Щорса погибло девять человек, тела которых извлечены из-под завалов. При этом разбор завалов еще не завершен, несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Multicam Звание
    Multicam
    +7
    Сегодня, 21:26
    Будьте вы трижды прокляты, фашисты!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 21:33
      Ничего. Наши над этим уже работают. А капелланы их проклянут. Терпи Белгородчина. Скоро вас некому будет обстреливать
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -5
    Сегодня, 21:26
    киевская хунта мстит мирному населению за ситуацию на фронте

    К сожалению это очередная пропагандистская ошибка, окраенцы обстреливают наши города потому что их оружие позволяет им это, а ответственности они никакой (!) за это не понесут.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 21:35
      окраенцы обстреливают наши города потому что их оружие позволяет им это, а ответственности они никакой (!) за это не понесут.

      К сожалению, минусаторам даже возразить нечего. Опровергнуть сказанное нечем.
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        -1
        Сегодня, 21:51
        Цитата: Владимир80
        К сожалению, минусаторам даже возразить нечего.

        Увы, это так. Возражать и опровергать никто не будет. Возразить боятся, а опровергнуть нечем.
        Вы правы, у хохломанов не будет ответственности за совершенные обстрелы мирняка и ттх оружия позволяют им это делать. Добавлю, как только появятся более совершенные и дальнобойные системы, а они скоро появятся, будут удары на 200-300 км.
        Что делать? Да мочить в сортирах, только вот "главный мочильщик" что то сдулся, может стареет, а может миротворцем стал или боится чО. hi
  3. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 21:27
    Грядут глобальные перемены в МО.
    Президент Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны РФ https://tass.ru/politika/20775703
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 21:32
      Грядут глобальные перемены в МО

      Час от часу не легче, это чтоб ещё и неразбериху устроить???
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 21:33
      Цитата: kventinasd
      Грядут глобальные перемены в МО.
      Президент Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны РФ https://tass.ru/politika/20775703


      Учёного-экономиста главой МО? Так и до почётного гинеколога на посту главы МО недалеко.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -3
        Сегодня, 21:56
        Цитата: kromer
        Учёного-экономиста главой МО? Так и до почётного гинеколога на посту главы МО недалеко.
        Потому что Министр это чисто управленческая и экономическая должность. Ему даже в званиях военных не обязательно разбираться, его задача обеспечить снабжение Армии, исполнение ГОЗ, а также организовать работу с другими ведомствами.
    3. Лешак Звание
      Лешак
      -1
      Сегодня, 21:33
      Грядут глобальные перемены в МО

      Будут ли они глобальными... request
      Пожуём увидим.
    4. Серж9901 Звание
      Серж9901
      -3
      Сегодня, 21:37
      Это очень плохая новость для укров . Хуже для них мог быть только Рамзан Ахматыч . Наконец-то , господин Президент , беру все свои слова обратно . Думаю, в ГШ уже многие заявы пишут на пенсию . Очень жесткий мужик .
  4. Читателль 2013 Звание
    Читателль 2013
    0
    Сегодня, 21:32
    Шойгу вроде все не ужели, хуже не будет
    .....................
    1. Читателль 2013 Звание
      Читателль 2013
      -1
      Сегодня, 21:40
      Ой назначен секретарем совета безопасности, надежды не оправдались )))))))
  5. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 21:35
    Оленевода снимают с поста министра. Видимо, Верховного это всё уже за...достало в общем. Хотя, выбор довольно странный. Прям очень странный.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 21:36
      Цитата: al3x
      Оленевода снимают с поста министра. Видимо, Верховного это всё уже за...достало в общем.


      Ну так менять надо на профессионального генштабиста, а не на гражданского.
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +3
        Сегодня, 21:55
        Цитата: kromer
        Ну так менять надо на профессионального генштабиста, а не на гражданского.

        А зачем этот профессиональный нужОн ?Ставят смотрящего за денежными потоками, а суммы там гигантские.
        Белоусов будет своих ставить вместо "тимурок ивановых" и все пойдет по кругу!
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 21:37
      Интересно кого В.В. назначит начальником Генштаба?
      1. al3x Звание
        al3x
        +2
        Сегодня, 21:41
        Интересно кого В.В. назначит начальником Генштаба?


        Шойгу laughing не оставлять же его без работы
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +2
          Сегодня, 21:43
          Цитата: al3x
          Шойгу не оставлять же его без работы

          Шойгу уже определили секретарём в Совбеза.
          1. al3x Звание
            al3x
            0
            Сегодня, 21:48
            Ага, уже прочитал в новости выше. На пенсию в общем отправили, можно сказать.
            1. kventinasd Звание
              kventinasd
              0
              Сегодня, 21:49
              Цитата: al3x
              На пенсию в общем отправили

              Не совсем, он теперь вместо Патрушева будет. А вот того точно на пенсию.
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 21:37
    Цитата: al3x
    Верховного это всё уже за...достало в общем

    Если бы там кто то решал, сменили бы осенью 22го или в июне 23го. Скорее всего просто пришла команда из-за океана, либо это приказы кураторов (дениска или эллочка)
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 22:04
      Цитата: Владимир80
      Скорее всего просто пришла команда из-за океана

      А можно уточнить у всезнайки от кого конкретно пришла команда? Хотелось бы увидеть побольше подробностей о такой влиятельной персоне. Будьте любезны представить пруфы в студию. yes
  7. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 21:39
    Все попадания фиксируются исключительно на гражданских объектах.

    Так в Белгороде ничего военного, кроме танков времен ВОВ возле диорамы в парке победы, и нету.
    1. kapitan92 Звание
      kapitan92
      0
      Сегодня, 22:12
      Цитата: Село
      Так в Белгороде ничего военного,

      В 300 метрах от этого дома находится ТЭЦ "Луч", возможно пытались уничтожить этот объект!?
  8. К_4 Звание
    К_4
    -1
    Сегодня, 21:48
    Да надо просто объявить, что артеллеристов в плен живими не берем и парочку на столбы с табличками "стреляли по мирному населению". Мозги многим, думаю, проветрит на той стороне.
  9. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 21:54
    Цитата: К_4
    артеллеристов в плен живими не берем

    Так и нет артиллеристов в плену, все больше "землекопы" да "хлебопеки", да "насильно мобилизованные"... Да и добраться не можем до артиллеристов, если они в 100км от линии фронта...