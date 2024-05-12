ВСУ нанесли третий за день удар по Белгороду, обстреляв город снарядами РСЗО

Украинские вооруженные формирования третий раз за день ударили по Белгороду ракетами, киевская хунта мстит мирному населению за ситуацию на фронте. Имеются попадания по жилому сектору, о пострадавших пока сведений нет.По предварительной информации, в результате третьего обстрела один снаряд упал на детскую площадку на улице Шаландина, еще два — на бульваре Юности рядом с жилым домом. Имеются повреждения фасада, в квартирах выбиты стёкла, обломками посечены автомобили. Также имеются повреждения частного дома, который загорелся. Все попадания фиксируются исключительно на гражданских объектах.По данным Минобороны, по городу снова ударили РСЗО «Ольха» и Vampire. Всего перехвачено 14 реактивных снарядов в период с 19:50 до 20:40 мск. времени. Сведений о пострадавших на данный момент нет.— говорится в сообщении.Между тем, по данным властей региона, в результате попадания по многоэтажному дому на улице Щорса погибло девять человек, тела которых извлечены из-под завалов. При этом разбор завалов еще не завершен, несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.

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