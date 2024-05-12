ВСУ нанесли третий за день удар по Белгороду, обстреляв город снарядами РСЗО
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Украинские вооруженные формирования третий раз за день ударили по Белгороду ракетами, киевская хунта мстит мирному населению за ситуацию на фронте. Имеются попадания по жилому сектору, о пострадавших пока сведений нет.
По предварительной информации, в результате третьего обстрела один снаряд упал на детскую площадку на улице Шаландина, еще два — на бульваре Юности рядом с жилым домом. Имеются повреждения фасада, в квартирах выбиты стёкла, обломками посечены автомобили. Также имеются повреждения частного дома, который загорелся. Все попадания фиксируются исключительно на гражданских объектах.
По данным Минобороны, по городу снова ударили РСЗО «Ольха» и Vampire. Всего перехвачено 14 реактивных снарядов в период с 19:50 до 20:40 мск. времени. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха»
— говорится в сообщении.
Между тем, по данным властей региона, в результате попадания по многоэтажному дому на улице Щорса погибло девять человек, тела которых извлечены из-под завалов. При этом разбор завалов еще не завершен, несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.
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