Путин предложил назначить министром обороны России Андрея Белоусова

Стали известны кандидаты на пост министров силовых ведомств России, а также МИД, российский президент Владимир Путин внес в Совет Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.Главная интрига нового правительства, касающаяся кандидатуры министра обороны, больше ей не является, Путин предложил поставить главой военного ведомства вместо Сергея Шойгу Андрея Белоусова, последнее время занимавшего пост первого зама председателя правительства России.- говорится в сообщении.Шойгу займет должность секретаря Совбеза. Патрушев уже освобожден от данной должности в связи с переходом на другую работу. Указ о назначении Шойгу уже подписан.Предварительно, это единственная перестановка в силовом блоке правительства, к которому относится и МИД. По остальным кандидатурам: глава МЧС — Куренков, МИД — Лавров, Минюст — Чуйченко, Служба внешней разведки России — Нарышкин, ФСБ — Бортников, ФСО — Кочнев, глава Счетной палаты — Ковальчук, Росгвардия — Золотов.Другие подробности пока не сообщаются.

В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <...> на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович

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