Путин предложил назначить министром обороны России Андрея Белоусова

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Путин предложил назначить министром обороны России Андрея Белоусова

Стали известны кандидаты на пост министров силовых ведомств России, а также МИД, российский президент Владимир Путин внес в Совет Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Главная интрига нового правительства, касающаяся кандидатуры министра обороны, больше ей не является, Путин предложил поставить главой военного ведомства вместо Сергея Шойгу Андрея Белоусова, последнее время занимавшего пост первого зама председателя правительства России.



В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <...> на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович
.
- говорится в сообщении.

Шойгу займет должность секретаря Совбеза. Патрушев уже освобожден от данной должности в связи с переходом на другую работу. Указ о назначении Шойгу уже подписан.

Предварительно, это единственная перестановка в силовом блоке правительства, к которому относится и МИД. По остальным кандидатурам: глава МЧС — Куренков, МИД — Лавров, Минюст — Чуйченко, Служба внешней разведки России — Нарышкин, ФСБ — Бортников, ФСО — Кочнев, глава Счетной палаты — Ковальчук, Росгвардия — Золотов.

Другие подробности пока не сообщаются.
77 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. spirit Звание
    spirit
    +10
    Сегодня, 21:39
    Открываем шампанское!!! Наконец то "паркет"вынесут с Фрунзенской.
    Но есть нюанс.Экономист в роли Главы МО
    может быть абсолютно бездарным , как бывший"мебельщик", а может быть сверх эффективным,таким как был Роберт Макнамара в США. drinks
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 21:41
      Главное чтобы опять сокращений не было.Шойгу до этого хотя бы МЧС возглавлял.Силовое ведомство.А тут СВО и такие дела.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        0
        Сегодня, 21:43
        Поживём - увидим.Удивлюсь , если Герасимов пост созранит....
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +11
          Сегодня, 21:46
          Имеете какие то соображения против Герасимова?Я думаю что в нынешней истории сыграли не последнюю роль события годичной давности с публичными обвинениями Пригожина в адрес Министерства Обороны.Видать начали копать глубже и что то оказалось правдой.Можно вспомнить скандал со снарядами при штурме Бахмута,затем мятеж ЧВК Вагнер и не только ЧВК Вагнер,ход СВО,скандал с Тимуром Ивановым. Видать Шойгу это не простили.
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            +2
            Сегодня, 21:52
            Имеете какие то соображения против Герасимова?
            К нему вопросов не меньше...единственное , пожалуй, что ему может помочь пока усидеть- это , то что как ни крути, руководство БД на украине.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 21:55
              Ну тогда вопросы должны быть и к тем кто Высшие Военные Академии и Училища сокращал. Еще до Шойгу.Шойгу хоть как то да начал вывозить СВО.Выправил ситуацию.А вот что будет после него?Наверняка же Белоусов как аудитор,а руководить то должен кто то получается из его замов,но вот кто будет его замом?Суровикин?Дюмин?
          2. ramzay21 Звание
            ramzay21
            +5
            Сегодня, 22:01
            Имеете какие то соображения против Герасимова?

            А у вас не возникло вопроса КАК можно было ТАК спланировать СВО и ТАК его подготовить?
            И вопросы эти ему должны были задавать следователи.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +1
              Сегодня, 22:04
              Приказы отдает Верховный Главнокомандующий.Министр Обороны только исполняет.Эти договоренности об уходе из под Киева и создание условий для диалога,жест доброй воли в виде ухода из под Харькова,Стамбульские договоренности,которые как теперь выясняется слава Богу,что не были подписаны,это всё Шойгу и только Шойгу?До Киева то как то дошли,но почему потом ушли?Вот вопрос.Ведь как то же до него дошли.И дошли не только до Киева и причём в короткие сроки. Может быть была ставка на брицкриг,но что то пошло не так?
            2. ramzay21 Звание
              ramzay21
              0
              Сегодня, 22:11
              Из множества вариантов решений пыпа как всегда выбрал самое бестолковое. Белоусов возможно хороший экономист, но сейчас идет СВО и человек управляющий МО должен понимать ЧТО делать и КАК а его ставят разгребать дерьмо за оленеводом и засевшими на Фрунзенской набережной его подельниками да еще с прежним генералом Муму, который будет свой зад прикрывать а не дело делать.
              Разумным было бы сейчас поставить вместо Шойгу хотя бы Суровикина а начальником ГШ Теплинского, только так можно было бы быстро привести в чувство МО и заставить его работать.
        2. Тарелка Звание
          Тарелка
          -2
          Сегодня, 21:49
          Цитата: Чёрный
          Удивлюсь , если Герасимов пост созранит...

          А что с ним не так?
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            +2
            Сегодня, 22:05
            А что с ним не так?

            Если коротко, то ..Генерал "старой закалки".Профессионал,грамотный командир,интелегентнейший человек!!!..но....в общем есть мыслЯ по этому поводу, но пока воздержусь её озвучивать.

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            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              -1
              Сегодня, 22:08
              Если Вы хотите приписать "но", после которого упомянуть неспособность воспринять новые способы ведения боевых действий (а именно такое обычно пишут после подобных положительных характеристик: что именно Вы держите в голове, я, разумеется, предполагать не могу), то он уже отмечался за попытками актуализировать это понимание. Конечно, тогда оно было сугубо в теории, которая разбилась об практику, видимо, но всё-таки застойным умом Герасимов, мне кажется, не отличается.
        3. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          +4
          Сегодня, 21:58
          Уже сохранил!
          Начальник Генштаба Герасимов продолжит свою деятельность — Песков
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +9
      Сегодня, 21:43
      Экономический блок себя в глазах ВВП зарекомендовал исключительно профессионально. Вот и будет развивать оборонку и помогать наращивать объемы и масштабы. В свою очередь боевые действия как и раньше за Генштабом в лице Герасимова. Половина финкопродавцов говорила что останется Шойгу. Половина – что его сменит Дюмин. Соснули по итогу все.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 22:08
        [quote]Рэмбович, между прочим, один из архитекторов и конструкторов новой российской экономики, которая выстояла против всех санкций.
        Если и армейская система будет также перестроена, это будет очень круто, особенно с условием того, что там хватает скорее именно экономических проблем, судя по нашему общению с ребятами с фронта.
        https://t.me/abuwtf[quote]
    3. литий17 Звание
      литий17
      -3
      Сегодня, 21:44
      Цитата: spirit
      Но есть нюанс.Экономист в роли Глава МО

      В ФРГ министром обороны был гинеколог, которая сейчас председатель европейской комиссии, Урсула Гертруда фон дер Ляйен. Ну а мы чем хуже?
    4. ian Звание
      ian
      +11
      Сегодня, 21:44
      Настало время учета и ревизий.
      Путных генералов у нас завались, адекватных завхозов мало....
      Может оно и к лучшему. В нынешнем положении качественное снабжение и логистика гораздо полезнее осмотров "не имеющих аналогов" в единичном экземпляре....
    5. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +7
      Сегодня, 21:45
      На мой взгляд , министром обороны должен быть военный , он знает структуру и потребности . Но эта должность скорее хозяйственная , министр обороны не обязан командовать войсками , его обязанность обеспечить армию всем необходимым . Поживем -увидим .
    6. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +4
      Сегодня, 21:53
      Цитата: spirit
      Открываем шампанское!!! Наконец то "паркет"вынесут с Фрунзенской.

      По моему рано радуетесь. Как было, так и останется. Перестановка слагаемых на сумму не влияет.
    7. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:54
      Цитата: spirit
      может быть сверх эффективным,таким как был Роберт

      Экономисту главное цель поставить и мотивировать его, что бы не отвлекался на постороннее. А эффективны они всегда- куда велено, туда и вывезут.
    8. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      -3
      Сегодня, 21:58
      Это вот всё означает лишь - что дело швах.
      И перестановка кроватей уже ничем не поможет. Конвульсии.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 22:14
        Цитата: Андрей Дибров
        Это вот всё означает лишь - что дело швах.
        И перестановка кроватей уже ничем не поможет. Конвульсии.

        Всепропальщики на дежурстве, но вброс грубовато сработан, нужно побольше фантазию включать.. Короче, незачёт. negative
    9. народник Звание
      народник
      +1
      Сегодня, 22:06
      Цитата: spirit
      Открываем шампанское!!! Наконец то "паркет"вынесут с Фрунзенской.

      good Мне столько не выпить, чтобы достойно отметить это невероятно отрадное событие. drinks Но отметить надо обязательно.
  2. Тима Звание
    Тима
    +5
    Сегодня, 21:39
    Всё Шойгу списали на берег.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 21:45
      В совет федерации его списали. Будет там заседать.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:47
      Шойгу займет должность секретаря Совбеза.

      Может это будет лучше для Сергея Кужугетовича, все таки два года войны вынес. А министра обороны хотелось бы видеть помоложе и в армии он не служил.
      1. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        +2
        Сегодня, 21:54
        Цитата: frruc
        два года войны вынес.

        Куда вынес? Или кому?
        1. frruc Звание
          frruc
          -1
          Сегодня, 21:56
          Практик23354df
          Куда вынес?

          Да все туда же. Возможно это отчасти связано с арестом его зама Максима Иванова.
        2. al3x Звание
          al3x
          +3
          Сегодня, 21:59
          Куда вынес? Или кому?


          Или с кем...
          1. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            +1
            Сегодня, 22:01
            Цитата: al3x
            Или с кем...

            И не с ним одним.
          2. frruc Звание
            frruc
            +1
            Сегодня, 22:03
            al3x
            Или с кем...

            Правильно мыслите, товарищ.
    3. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +2
      Сегодня, 22:05
      Цитата: Тима
      Всё Шойгу списали на берег.

      Как бы не так! Шойгу, он непотопляемый, как АВ КРЫМ ! Теперь просто Путину будет сподручней с Секретарем Совбеза ездить на охоту и рыбалку на Алтай. Да и должность Секретаря Совбеза по статусу выше МО РФ. Это все-таки интегрирующая должность всех (!) причастных к безопасности страны.
      Меня другое "впечатлило": Белоусов -- дэн, чистый шпак, ни дня не служивший в ВС, становится МО ! Видимо будет все ставить на "экономическую" основу с научным подходом. У него есть работа по ценообразованию. Если помните, мебельщик тоже профов загонял в угол с ценам на ВВТ. Видимо на все денег не хватает, а тут СВО артачится, все никак заканчиваться не желает... Опять же Роскосмос, Росатом, ОСК и прочие "нахлебники" свои программы вперед двинуть без финобеспечения не могут. Да и электроника с ИИ возбухают не по-детски... новые виды оружия, все им нужно, этим военным. Тут без "сурьезных" экономических подходов и без 0,5л не разберешься...
      ИТак, Герасимов -- мозг Армии, а все что нужно для мозга будет обеспечивать "экономист" в ранге МО РФ. Все чисто по Феншую!
      АГА.
      1. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        0
        Сегодня, 22:15
        Цитата: Удав КАА
        Герасимов -- мозг Армии,

        По моему, та себе мозг.
  3. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +11
    Сегодня, 21:40
    А вот и аудитор пришел. Короче, будет полный экономический аудит ведомства. Белоусов там как конкурсный управляющий, расходы только под его подпись, печать у него, проверка операций и балансов за прошлые периоды. Но это значит, что это временная должность все-таки.
    1. сергей фонов Звание
      сергей фонов
      0
      Сегодня, 21:55
      Учёт и контроль важны не только при социализме, при капитализме тоже не обойтись без учёта, а уж про контроль лучше промолчать.
      1. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        -1
        Сегодня, 21:59
        Да кто ж спорит. Пусть аудирует. Посмотрим останется ли Герасимов. (Уже остался)
    2. bessonov932 Звание
      bessonov932
      0
      Сегодня, 21:59
      soldier Нет ничего более постоянного, чем временное
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +12
    Сегодня, 21:41
    Хм winked
    Неожиданно! Но, тем не менее, что то надо было менять, особенно в свете последних коррупционных скандалов в оборонном ведомстве.
    1. Серж9901 Звание
      Серж9901
      +1
      Сегодня, 21:58
      Вряд ли неожиданно. Постоянный участник топ-3 "приемников" Самого . У ВВП на самом деле скамейка -то короткая . Ждем выхода на сцену еще одного товариша. Но , пока - ГШ , пусть трясутся, миллиардеры ....Да еще и ВПК , сейчас , думаю, очень быстро "выпустится" партия Коалиций СВ и много всего.... .Белоусов - это вам не Шойгу. никого уговаривать не станет . Про его жесткость все наслышаны .
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 22:15
        Цитата: Серж9901
        Вряд ли неожиданно. Постоянный участник топ-3 "приемников" Самого . У ВВП на самом деле скамейка -то короткая .

        Неожиданно не то, что Шойгу сменили, а сама кандидатура А.Белоусова на должности Министра Обороны.
        Видимо, с учётом огромных средств направляемых на военные расходы и гос.оборонзаказ на этой должности действительно нужен человек с экономическим образованием, что бы вовремя отбивал кувалдой чьи то "шаловливые ручки", которые в любую пору норовят пошарить в государственном кармане. Думается так, что его назначение пойдёт только на пользу.
  5. Freelander Звание
    Freelander
    +3
    Сегодня, 21:42
    А разве не нашлось министра из боевых, именно боевых генералов?
    1. IGAR Звание
      IGAR
      +12
      Сегодня, 21:43
      А зачем? Для планирования есть НГШ.
      1. 2k11 Звание
        2k11
        -1
        Сегодня, 21:45
        И кто же теперь Генштаб возглавит?
        1. IGAR Звание
          IGAR
          +6
          Сегодня, 21:46
          Герасимов остается на своей должности.
    2. Лт. запаса ВВС Звание
      Лт. запаса ВВС
      +6
      Сегодня, 21:44
      Цитата: Freelander
      А разве не нашлось министра из боевых, именно боевых генералов?

      Боевые генералы занимаются непосредственно боевыми действиями, а министр обороны это административная должность.
  6. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +9
    Сегодня, 21:43
    J'imaginais un militaire à ce poste ?
    A moins que Poutine n'ai fait sienne la phrase de Clemenceau :
    " La guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires " :-)

    Я представлял себе военного на этой должности ?
    Если только Путин не одобрил фразу Клемансо :
    "Война-слишком серьезная вещь, чтобы доверить ее военным" :-)
  7. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +6
    Сегодня, 21:44
    Вот такой новости я ждал от 2024 года ! Наконец-то , достучались ...Самый жесткий мужчина в Правительстве . Антилибераст и советист .
  8. ulembeck Звание
    ulembeck
    +4
    Сегодня, 21:45
    Шойгу как-то плохо стал выглядеть последнее время. Вопрос о смене, скорее всего, давно уже был поднят.
    1. двейра63 Звание
      двейра63
      +2
      Сегодня, 22:00
      Согласна, на параде он выглядел совсем не бравым, поникшим. Я тогда сыну сказала, что его снимут.Женская интуиция не подвела.)
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:46
    С Белоусовым наконец закончатся " бравурные" доклады? У нас всё отлично! Шойгу секретарь совбеза.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 21:57
      Цитата: tralflot1832
      С Белоусовым наконец закончатся " бравурные" доклады? У нас всё отлично! Шойгу секретарь совбеза.
      Всё равно при высокой должности .. Больших деньгах и власти ... Похоже не могут пока прижать его ... Или решили держать под присмотром .. А Патрушева старшего сняли , что бы Шойгу дать должность ..
  10. Артём Карагодин Звание
    Артём Карагодин
    +13
    Сегодня, 21:46
    Белоусов - профессионал, один из лучших управленцев и экономистов в стране. А также государственник и патриот, причем, изначально так себя и показывал. Получится ли у него с Минобороны - вопрос. Но он точно будет стремиться не к набиванию карманов, а к эффективной работе. Так что от всей души желаю ему успехов в наведении порядка! Дай Бог, чтобы всё получилось.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 21:49
      Белоусов - профессионал, один из лучших управленцев и экономистов в стране

      Ага, слышали эти пафосные речевки в начале 20го года, правда результата от деятельности уважаемого экономиста не заметили, наверно цифровизаторы и кураторы от МВФ ему мешают...
    2. Николай310 Звание
      Николай310
      0
      Сегодня, 21:57
      Один из лучших управленцев...

      Не подскажете, что этот управленец науправлял???

      Какие отрасли поднял, может хотя бы завод уровня Кировского?

      На фоне Силуанова несложно быть экономистов, а на фоне Голиковой управленцем...
    3. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 22:09
      Но он точно будет стремиться не к набиванию карманов,

      Если мне не изменяет память, этот человек неплохо умеет выбивать карманы, у олигархов...сверхприбыли изымать.
    4. Xenofont Звание
      Xenofont
      0
      Сегодня, 22:13
      Хорошо, что новый человек на должности, но обольщаться не стоит. У него то же скелеты в шкафу, всякие разговоры ходили и человек системы не запятнанных одежд иметь не может по определению. Заказные дифирамбы не внушают доверия, но есть надежда, что обеспечение СВО может улучшится: слишком много снабжения идет на добровольные пожертвования граждан.
  11. reader1964 Звание
    reader1964
    0
    Сегодня, 21:48
    Наследники Д.Ф. Устинова канули в лету. https://topwar.ru/149030-zheleznyj-ministr-oborony-dmitrij-ustinov.html?ysclid=lw3vxhdiyk624533919
    Да, были люди в наше время - не то, что нынешнее племя...
  12. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 21:51
    Цитата: nikolaevskiy78
    Короче, будет полный экономический аудит ведомства

    Скорее всего это часть "правильных речей" и показухи, которыми испокон века так славится "русистан"
  13. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 21:52
    Напомнило диалог из сериала "Гибель империи":
    - Крыленко? Это его большевики назначили главнокомандующим вместо меня?
    - Так точно, ваше превосходительство
    - И в каком же чине этот господин?
    - Прапорщик.
    - Забавно. Прапорщик - во главе русской армии.
    1. Николай310 Звание
      Николай310
      -1
      Сегодня, 21:55
      Не напомните, а гражданскую войну и интервенцию Крыленко выиграл или этот болтун?
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +2
        Сегодня, 22:00
        Крыленко и полгода на должности не просидел. Выигрывали уже без него.
        А идея была зашибись: во главе русской армии триумвират xoxлов: Крыленко, Дыбенко и Антонов-Овсеенко.
        В 1938 всем троим досталось по заслугам.
  14. Николай310 Звание
    Николай310
    +2
    Сегодня, 21:55
    Такое ощущение, что если министром обороны назначат Ольгу Бузову, все равно найдется куча "патриотов", которые с радостью будут доказывать, что это исторически верно...
  15. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    -1
    Сегодня, 21:55
    Андрей Рэмович Белоусов
    Родился 17 марта 1959 года. В 1981 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

    С 2000 по 2006 год был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год — заместителем Министра экономического развития и торговли Российской Федерации, заместителем министра экономического развития Российской Федерации. С 2008 по 2012 год — директором Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации. С 2012 по 2013 год — министром экономического развития Российской Федерации. С 2013 по 2020 год — помощником Президента Российской Федерации.

    21 января 2020 года назначен Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

    Доктор экономических наук.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:58
      Доктор экономических наук

      С экономической точки зрения армия это сплошные расходы и ноль доходов. Страшно.
      1. vladimirvn Звание
        vladimirvn
        0
        Сегодня, 22:00
        Ненавижу бизнесменов в погонах. Может быть хотя бы этот наведет порядок.
  16. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    -3
    Сегодня, 22:00
    Верховному Главнокомандующему виднее . Раз выбрали командира , надо верить и подчиняться . А самых оголтелых к стенке, нечего панику разводить . Я думаю , завтра ВГ выйдет и сам все обоснует
    1. Pytnik Звание
      Pytnik
      0
      Сегодня, 22:14
      Наследник Ежова , Берии ? любитель к стенке ставить ?
  17. shark507 Звание
    shark507
    -1
    Сегодня, 22:01
    Цитата: Freelander
    А разве не нашлось министра из боевых, именно боевых генералов?

    А зачем? У них же к тому времени как они лампасы получают мозг атрофируется.
  18. borisov.4 Звание
    borisov.4
    0
    Сегодня, 22:01
    Товарищи, подскажите кто-нибудь, хорошо это или плохо?
  19. shark507 Звание
    shark507
    +3
    Сегодня, 22:01
    Цитата: Тима
    Всё Шойгу списали на берег.

    Повысили вбок...
    1. Читателль 2013 Звание
      Читателль 2013
      0
      Сегодня, 22:06
      Я так понял шойгу вместо патрушева
  20. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 22:02
    Цитата: Кузнец 55
    его обязанность обеспечить армию всем необходимым

    Маленькая проблема в том , что у нас министр обороны традиционно и определяет - ЧТО армии необходимо. Может ли грамотно экономист это решить , не полагаясь только на чужое мнение ? У нас министр обороны - не завхоз. Хотите как в англиях и америках - надо всю структуру МО и армии менять.
  21. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +4
    Сегодня, 22:04
    Цитата: OrangeBigg
    Имеете какие то соображения против Герасимова?

    План будущей СВО разрабатывал Генштаб во главе с Герасимовым. Как разработал - мы все теперь знаем, третий год на это смотрим.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 22:14
      Надо быть справедливым - до Стамбульских переговоров все шло со скрипом, но успешно. Сомневаюсь , что Генштаб знал , что ему поручат месяц стоять и смотреть , как бандеровцы проводят мобилизацию , восстанавливают управление войсками и организуют оборону .
  22. amater Звание
    amater
    +1
    Сегодня, 22:08
    А почему не Хазина или Соседова?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 22:12
      почему не Хазина или Соседова

      Потому что не газмановы и не расторгуевы (для тех кто ходил на митинги в лужниках)
  23. samarin1969 Звание
    samarin1969
    0
    Сегодня, 22:13
    Похоже, что после реакции на марш Пригожина, "администрация" РФ не особо доверяет военным. Для потенциальных "декабристов" нужен серьёзный юридический кнут в лице главы МО.