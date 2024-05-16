Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови
Террор без возмездия
Как мы уже говорили ранее в материале «Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности», отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН) по объектам, расположенным в глубине территории нашей страны.
В качестве целей будут выбираться объекты, наиболее сложные и дорогие для восстановления – самолёты стратегической авиации, носители ракет комплекса «Кинжал», наиболее современные надводные корабли и подводные лодки ВМФ РФ. Необходимо учитывать, что атаке могут подвергнуться объекты, расположенные в глубоком тылу, вплоть до Дальнего Востока (о способах осуществления таких атак мы говорить не будем, впрочем, противник у нас отнюдь не тупой). Нельзя исключать возможность нанесения ударов по особо опасным объектам – атомным электростанциям, гидроэлектростанциям, предприятиям химической промышленности».
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Интенсивность ударов крылатыми ракетами (КР) Storm Shadow u SCALP-EG, оперативно-тактическими ракетами (ОТР) HIMARS и ATACMS постепенно возрастает, чему способствуют увеличенные странами Запада поставки этого оружия. Об угрозе наращивания таких поставок при отсутствии жестких ответов мы говорили ещё в материале от июля 2023 года «От Storm Shadow к JASSM-ER: красные линии, за которыми закончится безопасность российской инфраструктуры и авиации на аэродромах», тем не менее мы по-прежнему играем в гуманизм.
А что будет дальше – поставят КР Taurus, JASSM-ER и комплекс MRC Typhon, то есть оружие, гарантированно достающее до Москвы и способное дотянуться до Сибири?
В зоне досягаемости крылатых ракеты Tomahawk, которые могут быть запущены MRC Typhon, оказываются такие города, как Мурманск, Воркута, Пермь, Тюмень, Челябинск и Омск, и сопутствующие им объекты промышленности и Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ)
На днях иранские «прокси» атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) камикадзе американскую базу в Иордании, в результате чего погибли три американских военнослужащих, что сразу вызвало истеричную реакцию США, а что если бы погибли не три военнослужащих, а три сотни?
Хотелось бы посмотреть, как бы США и их союзники заверещали, если бы одну из их баз стёрли бы под ноль четыре пакета реактивных снарядов с кассетными и зажигательными боевыми частями, запущенные из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» или «Смерч», или, например, когда утонет пара их «лоханей», отирающихся в Йеменском заливе и в Красном море – может, британский эсминец повстречается с безэкипажным катером (БЭК) - камикадзе, может, по американским кораблям прилетит дюжина современных противокорабельных ракет (ПКР).
А если они воспримут это как повод для эскалации, так нам тоже есть куда двигаться – мало никому не покажется. Впрочем, пока мы продолжаем заниматься рисованием, поставки будут продолжаться и усиливаться, у США одних ОТР АТАСМS имеется более 3 000 единиц, а также более 2 000 КР JASSM/JASSM-ER, причём JАSSM-ER имеют дальность порядка 1 000 километров.
Промышленность США произвела тысячи ракет для пусковых установок HIMARS, будем ждать, пока все они попадают на наши города?
Стратегия «от обороны» всегда будет являться проигрышной, при этом по отношению не к Украине, а к США и другим странам Запада мы пока именно обороняемся, ведь они не ощущают никакого ущерба, ни от поставок Украине своих вооружений, ни от ввода санкций, ни от конфискации российских активов.
Будут потери в технике, особенно чувствительными могут быть удары по аэродромам, в результате ударов по объектам промышленности могут быть утрачены какие-либо технологические компетенции, в результате чего, по крайней мере, временно, может стать невозможно производство некоторых образцов вооружений и военной техники (ВиВТ), будут гибнуть военные и гражданские, на объектах, казалось бы, расположенных в глубоком тылу.
Всё к тому идёт, по крайней мере, странам Восточной Европы пора срочно закупать дозиметры и противогазы
Конечно, далеко не факт, что США согласятся поставить Украине, например, хотя бы 1 000 ОТР АТАСМS, но, как знать, эскалация пока только нарастает, а 1 000 ОТР, особенно с кассетной боевой частью (БЧ), может значительно прорядить наши самолёты и вертолёты на аэродромах, если они окажутся в зоне поражения.
Учитывая то, сколько ущерба нанесло нашей стране оружие, поставленное Украине странами Запада, которых наши разборки вообще не должны касаться, сколько погибло и было ранено наших граждан, в том числе мирного населения, включая детей, никакие меры по отношению к странам Запада не могут считаться чрезмерными, все они должны заплатить кровью – США, Великобритания, Польша, Чехия, Нидерланды, Франция, Норвегия и многие другие. Все эти страны причастны к террору против мирного населения нашей страны, выходит, мы имеем полное право на любые ответные действия в отношении их территорий, не ограничиваясь какими-либо нормами выродившегося международного права.
Вот уже Франция говорит об отправке войск на Украину, а в бундестаге обсуждают применение зенитных управляемых ракет (ЗУР) с территории стран НАТО – враги не остановятся никоим образом, только если фигурально мы не начнем простреливать их головы, в той или иной форме, разумеется.
Если мы пока не готовы к нанесению ударов дальнобойным оружием по территории стран НАТО, не готовы даже к поставкам тяжёлых вооружений «прокси»-формированиям, способным наносить болезненные удара по США и их союзникам, то существуют и иные способы воздействия на противника, тем более что зёрна ненависти посеяны уже давно и ждут своего часа.
«Фракция Красной Армии» и «Красные бригады»
В дверях стояла роскошная блондинка с громадным букетом алых роз. Немного растерявшийся Дренкман принял подарок. Тогда на пороге возникла вторая красотка, на этот раз черноволосая, и в упор расстреляла судью из автомата.
Когда гости высыпали в прихожую, судья был уже мертв. А в поздравительной открытке, вложенной в букет, было написано: «С днем рождения тебя, Гюнтер! И помни, РАФ никогда не прощает врагов...»
Несколько лет подряд РАФ держит страну в состоянии перманентного стресса. Боевики взрывают Берлинский яхт-клуб и штаб-квартиру Западного корпуса армии США. Они застрелили генпрокурора ФРГ, председателя «Дрезднер-Банка», министра хозяйства Баварии. Взорвали немецкое консульство в Стокгольме, вместе с машинами сожгли троих из пяти немецких госсекретарей и разбомбили ракетами базу ВВС НАТО...»
Стогоff Илья. Революция сейчас! 2000 г.
РАФ – это RAF (нем. Rote Armee Fraktion) или «Фракция Красной армии», немецкая леворадикальная организация, державшая в страхе ФРГ в период 1970–1998 годов, сходная организация борцов за свободу «Красные бригады» (итал. BR – Brigate Rosse) действовала в Италии в период 1970–1998 гг., нанося удары по руководству вооружённых сил и правительственных структур этой страны.
Эмблема RAF
Поражает то, насколько высока была эффективность подобных структур, несмотря на то, что они практически не получали поддержки от других стран. В то время Советский Союз «был уже не тот» – мы стремительно сближались со странами Запада, не понимая, что движемся к предательству и развалу своей страны.
Можно предположить, что в случае активной поддержки со стороны СССР, в том числе поставок вооружений, финансирования и участия спецслужб – Комитета государственной безопасности (КГБ) и Главного разведывательного управления (ГРУ), страны Европы уже полвека назад могли бы погрузиться в хаос революции, в результате чего они перестали бы представлять сколь-либо значимую угрозу для нашей страны.
Однако не всё потеряно, в конечном итоге Европейский союз так и не стал полноценным государством, сейчас это дряблое образование, управляемое разросшимися и неэффективными бюрократическими структурами, во главе с девиантами различного типа. Во многом нам стоит благодарить за это США, которые ни за что не позволят странам Европы развиться во что-то, способное противостоять их превосходству.
В настоящее время почва в странах Европы максимально подходит для взращивания как лево-, так и праворадикальных организаций – системная деградация органов государственной власти, запутанная и непоследовательная внешняя политика, чудовищная миграционная ситуация, экономические проблемы, когда в страны Европы фактически насильно (для местных жителей) было интегрировано огромное количество людей, чьи культурные особенности, образ жизни и религиозные предпочтения абсолютно несовместимы с мировоззрением местного населения.
Эмблема Brigate Rosse
Кстати, за миграционным кризисом в Европе явственно торчат ушки Великобритании, которая, судя по всему, до сих пор оспаривает власть США и тоже не потерпит сильного Евросоюза.
Нам необходимо учитывать, что аналогичные процессы происходят и у нас в стране, проблемы с мигрантами только начинаются, либо мы пойдём на беспрецедентно жесткие и эффективные меры для их решения, либо последствия будут куда более существенными, чем можно предполагать.
Отдельно необходимо выделить радикальные экологические организации – их повестка по деиндустриализации стран Европы полностью совпадает с нашими интересами, особенно в части уничтожения промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стран Европы, можно предположить, что и США в этом вопросе будут с нами вполне солидарны, по крайней мере, на какое-то время.
Иными словами, общественно-политическая ситуация в Европе сейчас максимально способствует появлению различных лево и праворадикальных, ультрарелигиозных и радикально-экологических движений, нужно их лишь чуть-чуть подтолкнуть, а уж технические возможности для нанесения ударов по политическому и военному руководству стран Евросоюза, инфраструктуре, объектам промышленности и вооружённых сил сейчас просто несопоставимы с теми, что существовали полвека тому назад.
Революция v.2.0
Можно предположить, что спецслужбами нашей страны могут быть организованы новые или поддержаны и развиты существующие структуры в странах Западной и Восточной Европы, готовые и способные к проведению силовых операций в рамках их интересов, при условии, что они пересекаются с нашими.
Потенциально могут создаваться параллельно сразу несколько структур, в том числе как сотрудничающих или относящихся друг к другу нейтрально, так и имеющих противоположные интересы и враждующих между собой.
Возможности современных средств связи позволяют создавать сообщества, связь внутри которых может быть неподконтрольна спецслужбам стран Запада, применение криптовалют для осуществления финансовых операций максимально усложнит отслеживание деятельности борцов за свободу стран Европы по «денежному следу». Даже закупки вооружений и спецсредств могут осуществляться без обеспечения прямых поставок из России, через ресурсы сети DarkNet.
Собственно, организация сетевых структур борцов за свободу может осуществляться не российскими спецслужбами, Службой внешней разведки (СВР) или ГРУ, а например, частными военными компаниями (ЧВК) или иными структурами, действующими с высокой степенью автономности. Конечно, после ситуации, возникшей с ЧВК «Вагнер», многие хотят предать это направление забвению, но это стало бы величайшей ошибкой, ибо за подобными структурами будущее – «война по аутсорсингу» только начинается.
В наше время борцам за свободу уже не требуется бегать с автоматами за продажными европейскими политиками – существуют куда более эффективные способы уничтожения целей, во многих случаях оружие для проведения диверсий может быть поставлено абсолютно легально даже в условиях жёстких европейских законодательных норм. К сожалению, учитывая специфику рассматриваемой темы, а также её потенциальную применимость и к нашим реалиям, мы не можем углубляться в подробности того, как и каким оружием революционеры могут наносить удары по живой силе и объектам противника, но потенциал развития этого направления у России сегодня поистине безграничен.
О чём можно говорить открыто, так это о реэкспорте вооружений, поставленных Украине США и их союзниками.
В частности, судя по всему, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ было захвачено некоторое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) различного типа, а также переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Всё это оружие может и должно быть использовано на территории стран Евросоюза. Если этих комплексов захвачено мало, то они могут быть приобретены на чёрном рынке, куда они попали, в том числе и с Украины, благодаря их коррумпированным чиновникам.
Трофейные ПТРК Javelin и другие вооружения, захваченные ВС РФ на Украине
Каковы наши основные цели?
Можно предположить, что очень хорошей целью являются транспортные самолёты стран НАТО, в тот момент, когда они осуществляют взлёт или посадку, с использованием ПЗРК и ПТРК как средств противовоздушного нападения (ПВН).
Это не только очень красочное зрелище, которое заставит европейского обывателя по-новому взглянуть на целесообразность и степень вовлеченности их стран в украинский конфликт, но и нарушение логистики стран НАТО по доставке вооружений на Украину. Создание буферных зон вокруг авиабаз, протяжённостью многие километры, потребует колоссального напряжения сил и средств стран НАТО – пусть развлекаются. Если какие-то из трофейных вооружений, например, ПЗРК, не могут быть применены из-за наличия на них системы «свой-чужой», и мы не можем её отключить, то следует использовать и отечественные изделия – в конце концов они широко распространены в мире, или, например, китайские изделия аналогичного типа.
Разумеется, крайне эффективным решением является и применение «адских машинок» для подрыва европейских железнодорожных путей и идущих по ним грузовых составов. Относительная простота реализации и серьёзнейшие последствия – всё это крайне негативно скажется на логистике стран НАТО и затруднит доставку на Украину оружия и боеприпасов.
Выводы
Мы находимся на грани того, чтобы перейти от рисования «красных линий» к действиям, несущим серьёзные последствия для непосредственных участников и инициаторов конфликта на Украине – стран Запада. Чем быстрее мы перейдём от угроз к действиям, тем лучше наши враги поймут, что время пустопорожних разговоров окончено. Никакие уговоры и увещевания не помогут – только жёсткие, прямые и высокоэффективные действия по физическому уничтожению новых европейских нацистов и их собственности.
А вообще, для стран Европы уже поздно – они исчерпали кредит доверия, теперь «Фракция Красной Армии» и «Красные бригады» v.2.0 должны действовать не до окончания вмешательства стран Евросоюза в конфликт на Украине, а до их полной системной деградации с выходом из агрессивного американского блока НАТО, с последующей демилитаризацией и деиндустриализацией до состояния мирных, пасторальных производителей сельхозпродукции и вина – никакой, загрязняющей атмосферу и разрушающей озоновый слой промышленности, никакой атомной энергетики и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Только мирная, экологичная, демилитаризованная и деиндустриализованная, фрагментированная на национальные денацифицированные государства Европа является гарантией её отказа от реваншистских нацистских идей и желания в очередной раз осуществить Drang nach Osten.
Да и для них это вполне оптимальный выход – уж всяко лучше, чем радиоактивная пустыня...
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