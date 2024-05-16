Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

«... В 1974 году председатель Верховного суда ФРГ Гюнтер фон Дренкман праздновал свое шестидесятичетырехлетие. Шампанское лилось рекой, гости веселились, как могли. В разгар праздника в дверь позвонили. Счастливый новорожденный пошел открывать. В дверях стояла роскошная блондинка с громадным букетом алых роз. Немного растерявшийся Дренкман принял подарок. Тогда на пороге возникла вторая красотка, на этот раз черноволосая, и в упор расстреляла судью из автомата. Когда гости высыпали в прихожую, судья был уже мертв. А в поздравительной открытке, вложенной в букет, было написано: «С днем рождения тебя, Гюнтер! И помни, РАФ никогда не прощает врагов...» Несколько лет подряд РАФ держит страну в состоянии перманентного стресса. Боевики взрывают Берлинский яхт-клуб и штаб-квартиру Западного корпуса армии США. Они застрелили генпрокурора ФРГ, председателя «Дрезднер-Банка», министра хозяйства Баварии. Взорвали немецкое консульство в Стокгольме, вместе с машинами сожгли троих из пяти немецких госсекретарей и разбомбили ракетами базу ВВС НАТО...»

Всё к тому идёт, по крайней мере, странам Восточной Европы пора срочно закупать дозиметры и противогазы

Промышленность США произвела тысячи ракет для пусковых установок HIMARS, будем ждать, пока все они попадают на наши города?

В зоне досягаемости крылатых ракеты Tomahawk, которые могут быть запущены MRC Typhon, оказываются такие города, как Мурманск, Воркута, Пермь, Тюмень, Челябинск и Омск, и сопутствующие им объекты промышленности и Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ)

Очередной теракт в Белгороде подтверждает – мира без победы быть не может

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