Песков: Назначение Белоусова не затронет военную составляющую Минобороны, начальник ГШ Герасимов остаётся на своём посту

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Песков: Назначение Белоусова не затронет военную составляющую Минобороны, начальник ГШ Герасимов остаётся на своём посту

Решение по смене министра обороны принял Владимир Путин, он решил, что ведомство должен возглавить гражданский человек, а не военный. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, назначение Белоусова на должность главы военного ведомства должно помочь открыть Министерство для инноваций и передовых идей. А самое главное - это необходимость вписать экономику силового блока в экономику страны, с чем может помочь Белоусов. Однако, на военную составляющую это назначение никак не повлияет, начальник Генштаба Валерий Герасимов продолжит свою деятельность.



Что касается военной составляющей, это назначение никоим образом не будет изменять нынешней системы координат, военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается

- заявил представитель Кремля.

Экс-министр обороны Сергей Шойгу уже назначен на пост секретаря Совбеза России, который покинул Николай Патрушев. Также Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, которую вывели из-под руководства Минобороны и переподчинили напрямую президенту. За работу ФСВТС и будет отвечать Шойгу.
75 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sdivt Звание
    sdivt
    -8
    Вчера, 22:21
    Есть хорошая поговорка, про коней и переправу
    Но ок, поглядим, как и что будет меняться
    Тем более, что от нас вообще ничего не зависит
    Будем надеяться, что шаги правильные, и что-то реально изменят
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -19
      Вчера, 22:29
      Шойгу и его команда плотно взаимодействовала с ВПК.Все время по заводам ездил,ставил задачи ,при необходимости жёстко спрашивал с представителей ВПК.Говорил чего и во сколько раз надо больше.Имел политический вес.А кто сейчас этим будет заниматься?Надо хотя бы его команду оставить кто конкретно этими вопросами занимался.Они в курсе,чтобы время не терять.Я боюсь что Армия потеряет плотную связь с ВПК.А это очень важно в условиях СВО.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -8
        Вчера, 22:35
        В продолжении поста.

        Я к тому что как бы новых проблем не прибавилось и при том весьма существенных.
        1. Николай С. Звание
          Николай С.
          +2
          Вчера, 23:20
          Наконец-то. Теперь очередь Герасимова с паркетчиками!
          1. Наган Звание
            Наган
            +3
            Вчера, 23:54
            Цитата: Николай С.
            Наконец-то. Теперь очередь Герасимова с паркетчиками!
            Да. Но Пригожина не вернешь.
        2. Черепавлик Звание
          Черепавлик
          0
          Сегодня, 00:16
          при необходимости жёстко спрашивал с представителей ВПК.
          так-то, да, но у любого производства есть потолк по продукции - время, люди, станки, помещения и своевременные поставки всего необходимого.
      2. al3x Звание
        al3x
        +5
        Вчера, 22:37
        Ну может теперь наоборот впк начнут пинать по полной и спросят за всякие не имеющие аналогов в одном экземпляре штуковины, про которые до сво годами пели и под песню пилили.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -5
          Вчера, 22:39
          ВПК и до этого не плохо пинали.То довести,это довести.Главное чтобы перспективные и нужные проекты не позакрывали ради экономии.Вот чего я опасаюсь.Ту же ГЗУР Гремлин.
      3. Фактор Звание
        Фактор
        +2
        Вчера, 22:41
        Причем тут Шойгу? Пиарился.
        ВПК под Чемезовым и Мантуровым.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -7
          Вчера, 22:43
          Ну всё таки он знал от военных что им конкретно нужно и сколько и требовал это с ВПК. Придавал ускорение ВПК скажем так.Как пример.Поставил задачу возобновить выпуск с нуля Т-80БВМ с новым двигателем.Кто то сможет так же доводить до ВПК требования военных и ставить конкретные задачи с конкретными сроками?Чемезов и Мантуров они только выполняют поставленные перед ними задачи.Кто сейчас станет связующим звеном между запросами Армии и ВПК?
          1. Фактор Звание
            Фактор
            +4
            Вчера, 22:59
            Вся договорная работа и госзаказ- Чемезов.
            А Чемезов--это сослуживец Путина по ГДР. Сидели в одном кабинете, жили в одном доме и дружили семьями. По влиянию Чемезов круче Мишустина.
            И никого Путин из чужаков не допустит к финансовому потоку, оружейному рынку.
            Впрочем и нефтяной, газовый рынок также под контролем у Путина. Его люди Миллер и Сечин, Транснефть-главная нефтяная труба-это Токарев, который в ГДР был начальником Путина.
            1. sdivt Звание
              sdivt
              +1
              Вчера, 23:24
              Цитата: Фактор
              Его люди Миллер и Сечин

              Кстати, хороший вопрос
              То ли Миллер и Сечин - люди Путина
              То ли Путин - Миллера и Сечина
              Вопрос - у нас бизнес под политикой, или политика под бизнесом?
              1. Фактор Звание
                Фактор
                +1
                Вчера, 23:29
                Если набрать в Гугле- Михаил Иванович Путин, т.е. откуда берет начало президентский путь, то многое становится понятным.
              2. kapitan92 Звание
                kapitan92
                +1
                Вчера, 23:40
                Цитата: sdivt
                Вопрос - у нас бизнес под политикой, или политика под бизнесом?

                Сейчас мы рассмотрим один пример и Вы сами ответите на свой вопрос.
                Кто в новом правительстве займется мигрантами?
                Животрепещущий вопрос в нашей действительности, не правда ли?
                Нового министерства по делам мигрантов, о котором много говорили в связи с обострением миграционной проблемы, в правительстве не будет. Полномочия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан еще в 2017 году были переданы от МВД в ведение Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН). При этом за МВД осталась функция учета и регистрации.
                работа ФАДН войдет в сферу ведения вице-премьера Татьяны Голиковой. laughing Будет как с медициной!!!
                То, что ФАДН теперь уйдёт под Голикову, говорит лишь о преобладающем в правительстве мнении, что подход к мигрантам должен быть либеральным. Там считают, что их нужно жалеть, а пользы от них больше, чем потенциальной опасности.
                Мигранты нужны на стройках, в сфере доставки и торговли, для уборки улиц. Они дают экономическую выгоду определенным олигархическим группам.
                А выгодопреобретатели откровенно тормозят и саботируют модернизацию законодательства, касающегося мигрантов. Они лоббируют мягкую миграционную политику.
                А "делают" они все это через правительство, депутатский корпус, и так называемых сенаторов.
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  0
                  Вчера, 23:54
                  Цитата: kapitan92
                  Кто в новом правительстве займется мигрантами?

                  Очень хороший и правильный вопрос. На эту тему есть слух:
                  1. Нет еще той структуры, которая будет заниматься миграцией.
                  2. Сейчас структура будет создаваться. С нуля. С прямым подчинением ВВП.
                  3. План по ее созданию уже готов и ВВП его утвердил.

                  Следующий хороший вопрос - кто возглавит эту структуру?
                  1. Человек должен быть непримирим к коррупции.
                  2. Понимать стратегическую важность этой темы для страны.
                  3. Быть на "короткой ноге" со всеми спецслужбами.
                  4. Иметь достаточный полический вес, чтобы бабаи из СНГ и выгодоприобретатели в РФ даже не пытались на него давить.

                  Как вы думаете, кто бы это мог быть? wink
          2. Лешак Звание
            Лешак
            0
            Вчера, 23:14
            Шойгу и его команда плотно взаимодействовала с ВПК.Все время по заводам ездил,ставил задачи ,при необходимости жёстко спрашивал с представителей ВПК.Говорил чего и во сколько раз надо больше...
            Ну всё таки он знал от военных что им конкретно нужно и сколько и требовал это с ВПК...
            Об этом не переживайте:
            ... Одновременно Шойгу будет замом Путина в комиссии по ВПК, которая отслеживает темпы выполнения гособоронзаказа, разработку и внедрение перспективных видов оружия. А также будет курировать федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.
            hi
            1. Чёрный Звание
              Чёрный
              +6
              Вчера, 23:19
              Дмитрий Медведев сохранил должность администратора телеграм-канала laughing
              1. Piramidon Звание
                Piramidon
                +1
                Вчера, 23:45
                Цитата: Чёрный
                Дмитрий Медведев сохранил должность администратора телеграм-канала laughing

                У Пескова хлеб отбирает. laughing
        2. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          -1
          Вчера, 23:06
          Цитата: Фактор
          ВПК под Чемезовым и Мантуровым.

          Под Мантуровым и пол-Геленджика ! wink
      4. Тарелка Звание
        Тарелка
        +9
        Вчера, 22:48
        Чтоб писать о таких вопросах, надо знать внутреннюю кухню, как мне кажется. Не думаю, что кто-то из здесь присутствующих может этим похвастаться.
      5. Gofman Звание
        Gofman
        +3
        Вчера, 22:57
        Сколько там, например , самолётов ДРЛО на всю Россию сохранилось - 8 штук? Как в крошечном Израиле. Да нафиг они шойгу были нужны все эти годы. Это амеры перед каждым ударом украинцев по Крыму разведчиков пускают, пилотируемых и без.
      6. Bulrumeb Звание
        Bulrumeb
        0
        Сегодня, 00:47
        Ага, правда случилось это когда жареный петух в задницу не просто клюнул, а в кровь расклевал. Да и по факту был гражданский какие бы ему погоны не надели и пришёл гражданский.
    2. freddyk Звание
      freddyk
      +3
      Вчера, 22:47
      . Есть хорошая поговорка, про коней и переправу
      Но ок, поглядим, как и что будет меняться...


      Хорошо Сталин об этом не знал.
    3. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Вчера, 23:48
      Вот и Белоусов нашёлся. Я, его сразу искать начала
      Вчера, 20:04
      Новый
      Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
      Цитата: Ilya-spb
      Опять те же... В большинстве своем...Силуанов - очень плохо. И Мантуров, Хуснуллин с Решетниковым((((


      Однако интересен рост Патрушева. Преемник?

      И - есть надежда на губернаторов. Молодые, успешные! Пусть растут!

      А, где в этом списке Белоусов?
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 00:07
        За что мальчики меня вчера (даже позавчера) минусовали? request Ведь было ясно с Суровикиным, на посту министра, как рыба об лёд. yes

        -2
        11 мая 2024 20:09
        Новый
        Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
        Цитата: gmss
        ну гурулев никакой, суровикин - хз . кто то писал что дюмин может сесть в кресло

        Суровикин тоже для Министра не созрел. Там нужно обладать опытом взаимодействия с губернаторами и и министрами. Не по каждому случаю набегаешься к Президенту...
  2. Sanktperburg1812 Звание
    Sanktperburg1812
    -6
    Вчера, 22:24
    А почему не Голикову назначили ? Генштаб бы остался на своём месте.
    1. Arzt Звание
      Arzt
      -3
      Вчера, 22:31
      А почему не Голикову назначили ? Генштаб бы остался на своём месте.

      Голикова не вытянет разребать Авгиевы финансовые конюшни, которые предыдущий оставил. laughing
    2. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 00:11
      Цитата: Sanktperburg1812
      А почему не Голикову назначили ? Генштаб бы остался на своём месте.

      А, сами то, как ответите на столь мудрый вопрос?
  3. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    -1
    Вчера, 22:31
    Ну неужели Шойгу пододвинули.. Я уж думал этого никогда случиться.. Только непонятно кого вместо него поставили и почему...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -2
      Вчера, 22:48
      А чем конкретно Шойгу не устраивал? Вот, пожалуйста подробнее, кроме того, что он не кадровый.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 00:13
        Цитата: СергейАлександрович
        А чем конкретно Шойгу не устраивал? Вот, пожалуйста подробнее, кроме того, что он не кадровый.

        Если простыми словами, то Шойгу на данном посту не смог перестроить работу в логике конструктивных преобразований!
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          -1
          Сегодня, 00:17
          Да неужели? А что стоит за витиеватыми домыслами про логику конструктивных преобразований? Неужели отсутствие у вас внятных доводов?
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Сегодня, 00:22
            Цитата: СергейАлександрович
            Неужели отсутствие у вас внятных доводов?

            Можно, пытливый вы мой и внятнее: "Шойгу, где снаряды!"
  4. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +5
    Вчера, 22:31
    Любопытно, вот этот зам что сидит за взятки, наверх заносил или как?
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Вчера, 22:36
      М.б. завозил? .................................
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +2
        Вчера, 22:42
        М.б. завозил?
        laughing именно так..
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 00:24
      Цитата: JÜRGEN WEGNER
      Любопытно, вот этот зам что сидит за взятки, наверх заносил или как?

      У него был подключен автоплатёж с карты сбербанка. laughing
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Вчера, 22:33
    Думаю, Шойгу легко сработается с Медведевым. Оба они красавчики.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 22:36
      Цитата: Кот Александрович
      Думаю, Шойгу легко сработается с Медведевым. Оба они красавчики.

      Кот Александрович не был бы Котом Александровичем, если бы не выдал коммент в своём обычном стиле с подковыркой. Я ждал этого, и Кот Александрович не подвёл. yes
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +4
      Вчера, 22:46
      Я вот, если честно, вообще не понимаю, чем занимается Совет Безопасности. Такое впечатление, что это некая синекура для отправленных с предыдущих должностей чиновников. Поправьте, если я не прав...
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +5
        Вчера, 22:52
        Фиктивная придуманная должность еще ебн для леблядя... который отдал ему свои голоса в 96 году, чтоб дальше бухать красиво.... пока почки с сердцем не начали отказывать.
        Любой кто прошел 1 чеченскую - считали, что лебедь сдал фактически всех и подписал унизительный хасавьюрт.
        З.Ы. Можете кидать минусами, но из песни слов не выкинуть - так все и было.
        Цитата: Pharmacist
        чем занимается Совет Безопасности.

        Цитата: Pharmacist
        Поправьте, если я не прав...
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Вчера, 23:28
          Тоже считал Лебедя предателем, за Хасавьюрт. Но, потом, немного скорректировал своё мнение.
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            0
            Вчера, 23:38
            А что причиной послужило? Если не секрет конечно, коллега! soldier
            Я в первой свечку не держал... брат в Рохлинской был.... и сослуживцев его много знаю и с ними и во второй был, хотя конечно разбросало нас... request
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              +2
              Вчера, 23:57
              Собственно к Лебедю отношение не особо изменилось. А вот некоторые, отдельные, результаты Хасавьюрта оказались неожиданными. Установленные границы не устраивали, конечно, зато то, что там начало за ними происходить, искренне изумило. Оказалось, что народ-воин в принципе не может жить мирно сам с собой. Чечены народ-воин вне всякого сомнения и у этого может быть изумительная обратная сторона.
              Это как спустя 30-ть лет вдруг выяснилось, что независимая Украина не может быть мирной и неизбежно станет нацистской.
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                +1
                Сегодня, 00:04
                Ну по поводу чеченцев.... вовчиков особо в села не пускали, там многии договорниками были... мы просто их охраняли. В отличии от 1... основной костяк составляли именно вовчики отряды, наемыши арабские... у многих были кураторы хаттаба и т.д. Это уже давно не секрет.
                В целом основные боевые действия были в Грозном, Шали, Дуба-юрте и т.д. по сути январь 2000... пусть не все успешно с нашей стороны было, но тем не менее. ффиналочкой было Комсомольское... сам знаешь кто там был и что в итоге. Пересказывать не буду... после чего все разбились на мелкие партизанские до 40-60 боевиков и ушли в горы на юг и на границу с Дагестаном. Это уже другая война была... с ради-кала-ми, которые по факту не идейными были... а просто арабские наемыши за этот самый кал - т.е. деньги и прекрасно понятно, кто этот банкет оплачивал и для чего.
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  0
                  Сегодня, 00:55
                  ффиналочкой было Комсомольское... сам знаешь кто там был и что в итоге. Пересказывать не буду... после чего все разбились на мелкие партизанские до 40-60 боевиков и ушли в горы

                  О, блин, как вчера было...
                  Гелаев, как почувствовал, что у артиллеристов ночью световые мины закончились...
                  Неразбериха со штурмом Гой-Чу (Комсомольское) была конкретная.
                  Долго мы потом за ним гонялись
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Вчера, 23:29
        А чем занималось политбюро ЦК КПСС? Приблизительно такой же совещательный орган.
      3. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 00:19
        Цитата: Pharmacist
        Я вот, если честно, вообще не понимаю, чем занимается Совет Безопасности. Такое впечатление, что это некая синекура для отправленных с предыдущих должностей чиновников. Поправьте, если я не прав...

        Не будьте наивным. Правы на 120 прОцентов!
        Ни один нормальный правитель не отпустит в "свободное плавание" госчиновников обладающих гостайной "Особой важности".
        Вот, вам, любезный, кабинет, телефон - вертушка (или кремлевка) секретарь, машина и охрана (она же конвой!)
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Вчера, 22:36
    Ну - Белоусов вроде показал пока себя отнюдь не либерастом, да и вообще довольно жёсткий мужик. Война обходится очень, очень дорого, и наверное - как-то надо и экономическую составляющую тщательно контролировать. Иначе никакой казны не хватит. Как и пинать военпром, да по некоторым загребущим лапкам давать.. Ведение боевых действий один хрен за ген.штабом, а Шойгу похоже себя как кризис-менеджер военки не ах проявил. Так что - будем поглядеть, но наверное назначение вполне уместно..
  7. bandabas Звание
    bandabas
    -4
    Вчера, 22:39
    Все чудесатей, и чудесатей... От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 00:15
      Надо посмотреть с другой стороны, со стороны связки Барклай-Кутузов. Барклай выбрал правильную стратегию, но был крайне непопулярен в войсках и при дворе. Кутузов продолжил стратегию Барклая, но был популярен в войсках.
  8. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Вчера, 22:39
    Неожиданно, однако. Белоусов-это зачетно в плюс, а вот уход Патрушева-это зачетно минус. Теперь Шойгу над ФСБ и прочими силовиками, ясен пень, что начнется развал дела тимуровской команды. Иванова брал Патрушев, в момент отсутствия Шойгу в Москве.
    "Семья" продолжает давить на президента Путина. Ну, а следом начнутся договорняки с мировой синагогой.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      0
      Вчера, 23:12
      Россия была и остается колонией запада. Путин не потерял надежду стать своим буржуинским. Поэтому, и осталось либерастское правительство, которое ждет прихода Трампа, и консерваторов в еврогейском рейхе, чтобы потом подписать договорняк.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +1
        Вчера, 23:26
        Путин прежде всего германофил
        А поход на Восток в Китай-вынужденная мера после отказа партнёров принять Россию на равных в НАТО и Западный мир.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 00:08
      Цитата: Фактор
      Белоусов-это зачетно в плюс

      Согласен.

      Цитата: Фактор
      уход Патрушева-это зачетно минус.

      Для такой оценки надо знать куда он ушел.
      Как я полагаю, его назначение обрадует не меньше предыдущего.

      Цитата: Фактор
      Теперь Шойгу над ФСБ

      Теперь он конь в пальто. Без реального аппарата и полномочий.

      Цитата: Фактор
      "Семья" продолжает давить на президента Путина.

      Если бы силы у нее были прежние, Шойгу остался бы министром.

      Все, что делается, все к лучшему. yes
  9. bandabas Звание
    bandabas
    +3
    Вчера, 22:52
    Господа-товарищи форумчане. Можете минусовать, только за последние несколько лет начала надоедать перетуссовка в колоде. Одни и те же лица. "Гарант"- пожурил, взяли "под козырек", на деле- пшик. И никто не виноват hi
  10. Strannik96 Звание
    Strannik96
    +1
    Вчера, 23:01
    Цитата: СергейАлександрович
    А чем конкретно Шойгу не устраивал? Вот, пожалуйста подробнее, кроме того, что он не кадровый.

    Думаю, благодаря его зам.министра. За таких подчинённых начальники должны отвечать
  11. Sanktperburg1812 Звание
    Sanktperburg1812
    +2
    Вчера, 23:07
    Что-то логика уже рушится. Нет, я понимаю , что Белоусов мужик хороший.
    Но позвольте. Зачем тогда мы учимся каждый на какую-то специальность. Сотни лет существуют всякие университеты, институты и тд
    Инженер учиться чтоб заниматься техническими вещами и руководить соответственно. Экономист занимается экономикой предприятия или в банке работает. Военный сразу после школы в военное училище и казарма, учёба, служба. И тд.
    Получается нет смысла осваивать соответствующие профессии ?
    Сделали бы тогда уже институт с факультетом "Руководитель всего".
    И потом бы назначали посменно на Минздрав, Минобороны, минпромторг, Минфин. Поочереди.
    - Иванов!
    -Я!
    - С завтрашнего дня рулишь Минфин.
    - Я уже рулил.
    -Тогда твоя очередь , Сидоров.
    В общем как-то мягко говоря странно. Тем более Министерство обороны Армии которая воюет.
    1. Фактор Звание
      Фактор
      +2
      Вчера, 23:23
      Ну так Шойгу не был военным, не служил в армии. Сердюков тоже гражданское лицо, Сергей Иванов был кгбэшником. Теперь Белоусов. По большому счету у Путина нет доверия к профессиональным военным.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Вчера, 23:37
        Цитата: Фактор
        По большому счету у Путина нет доверия к профессиональным военным.

        Да, профессиональная деформация - безопасники военных не любят. Но НАСТОЛЬКО не любить военных, чтобы на протяжении десятилетий уже не давать им нормального министра - это нонсенс.
        1. Glock-17 Звание
          Glock-17
          0
          Сегодня, 00:35
          Думаю, здесь прежде всего страх перед захватом власти военными особенно на фоне не столь блестящей СВО. По этой же причине Зеленский подвинул Залужного.
    2. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +3
      Вчера, 23:40
      Критерий отбора по преданности и родственно-дружеским отношениям , а не по профессиональным качествам. Такова система.
  12. Gofman Звание
    Gofman
    0
    Вчера, 23:09
    Кто ж парад в следующем году сможет принять? Шойгу исполнял его профессионально.
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Вчера, 23:10
    Также Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, которую вывели из-под руководства Минобороны и переподчинили напрямую президенту. За работу ФСВТС и будет отвечать Шойгу.
    Неужто работа по африканскому континенту и не только. Покруче чем просто МО РФ. Размах, простор для творчества и реализации идей. И становится понятно кому нужен был уход Евгения Викторовича более менее фактически.
  14. алабурга Звание
    алабурга
    -6
    Вчера, 23:14
    Шойгу и Герасимов немало российских солдат положили на СВО и мирного населения. Их судить трибунал должен, а их на должностях оставил, обманутый всеми разведчик.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Вчера, 23:35
      . Шойгу и Герасимов немало

      Вот ты, засланный кОзачок и спалился, Вашингтон тобой не доволен.
  15. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Вчера, 23:26
    Страшно давать анализ человеку, всю жизнь в экономическом блоке ( предскавал кризис, но не исправил) с 90х, слово ЧЛЕН всяких советов и не только как раз про него. Поживём увидим, МО это интересная структура, требующая взаимодействия с многими структурами и отраслями.
  16. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Вчера, 23:31
    Один гражданский уже был в МО, а этот еще и экономист.
    Думаю прячут Шойгу для принятия "непопулярных мер".
  17. Aleks88
    Aleks88
    0
    Вчера, 23:39
    А нельхя Кужегетовича сразу на пенсию, на поселение. Пусть хоть поработает, и Герасимрва адьютантом
  18. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Вчера, 23:39
    наблюдаем дальше что будет в итоге через полгода год !
  19. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 00:00
    Решение по смене министра обороны принял Владимир Путин, он решил, что ведомство должен возглавить гражданский человек, а не военный.
    Уже был гражданский, Табуреткин. Да и Шойгу военный только если таковыми считать пожарников.
  20. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 00:26
    Эволюция налицо:Генерал(?)-Генерал-Генерал-Генерал ФСБ-мебельщик -строитель/ спасатель-экономист грефова гнезда.Запаха портянки последние двое не нюхали.Армия должна быть ..Экономной.А ведь это Беда,опять похоже либералы хотят оптимизировать армию( вероятно другим,чем у последнего Иванова методом).И Сердюков ещё тогда выступал как громоотвод для непопулярных решений. Сейчас опять начинается то же.Но не то время ,не то для этих грефоподобных оптимизаций. Да и генералы,офицеры ВС совсем другого человека ждали.Хотя бы Евкурова.А вспомним,с июля 1941 в стране действовал ГКО.Кто был его председателем тире НКО?Время сейчас похожее,почему нет ГКО? Хочет ли наша власть Победы?Вот вопрос.Хотя,конечно,все мы в последние два года смотрели на итоги деятельности не столько Шойгу,сколько Герасимова. И вот тут накопилось столько вопросов к "Стратегу"...Короче,нужен как воздух, как хлеб ГКО.А его нет...P.s.Для реформ можно было бы министром и Шевцову ( между прочим зам министра обороны, и уже давно)назначить.Не служила,как и Белоусов, но ей простительно,она девочка.Экономическо-финансовой преобразовательной энергии хоть отбавляй, тут она и Самой Васильевой фору даст.А какая сейчас разница,получается,кого ругать ?
  21. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 00:45
    Цитата: sdivt
    Есть хорошая поговорка, про коней и переправу

    А есть хорошая басня про квартет.
  22. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 00:46
    Осел, , мартышка и косолапый мишка... laughing
  23. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 00:53
    А до Белоусова,типа,военный человек был...