В Верховной раде внесение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны РФ назвали «трагичным» для Украины
На Украине дают понять, что внесение президентом России кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны стало полной неожиданностью для Киева. Там, если кто-то и давал свои прогнозы по поводу состава силового блока правительства РФ, то кандидатуру Белоусова точно не рассматривал никто. Теперь же идёт поток комментариев и оценок по поводу нового министра.
В Верховной раде, комментируя изменения в верхушке Минобороны России, заявили, что «это плохие новости для Украины».
Ситуацию комментируют в разных фракциях ВРУ. Так, в тимошенковской «Батькивщине» заявили, что «назначение Белоусова – трагично для Украины».
Такие оценки представители киевского режима дают в связи с тем, что уверены в новом этапе увеличения объёмов производства оружия и военной техники в России. Белоусова считает крепким хозяйственником даже противник.
Сам чиновник многократно доказывал, что способен придавать импульс развитию отрасли, за которую берётся.
В Киеве заявляют, что Белоусов теперь начнёт «с тройной активностью» работать с военно-промышленными предприятиями, что приведёт к резкому росту объёмов выпуска продукции военного назначения. В принципе, здесь депутаты Верховной рады вряд ли далеки от истины. Кандидатура Андрея Белоусова и связана именно с тем, чтобы военпром развернулся значительнее, потянув за собой целый ряд других отраслей экономики.
Информация