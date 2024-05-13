В Верховной раде внесение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны РФ назвали «трагичным» для Украины

28
В Верховной раде внесение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны РФ назвали «трагичным» для Украины

На Украине дают понять, что внесение президентом России кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны стало полной неожиданностью для Киева. Там, если кто-то и давал свои прогнозы по поводу состава силового блока правительства РФ, то кандидатуру Белоусова точно не рассматривал никто. Теперь же идёт поток комментариев и оценок по поводу нового министра.

В Верховной раде, комментируя изменения в верхушке Минобороны России, заявили, что «это плохие новости для Украины».



Ситуацию комментируют в разных фракциях ВРУ. Так, в тимошенковской «Батькивщине» заявили, что «назначение Белоусова – трагично для Украины».

Такие оценки представители киевского режима дают в связи с тем, что уверены в новом этапе увеличения объёмов производства оружия и военной техники в России. Белоусова считает крепким хозяйственником даже противник.

Сам чиновник многократно доказывал, что способен придавать импульс развитию отрасли, за которую берётся.

В Киеве заявляют, что Белоусов теперь начнёт «с тройной активностью» работать с военно-промышленными предприятиями, что приведёт к резкому росту объёмов выпуска продукции военного назначения. В принципе, здесь депутаты Верховной рады вряд ли далеки от истины. Кандидатура Андрея Белоусова и связана именно с тем, чтобы военпром развернулся значительнее, потянув за собой целый ряд других отраслей экономики.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pin_code Звание
    pin_code
    +5
    Сегодня, 06:18
    Ну что же... Будем ждать шагов нового министра обороны!
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +5
      Сегодня, 06:23
      Главное чтобы заместители у нового министра обороны не оказались такими же как первый зам. Шойгу Иванов.
      Кадры решают все.
      По делам и видно будет.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        +4
        Сегодня, 06:27
        Это естественно, даже не подлежит обсуждению, вы правы. Но везде есть свои "ивановы". Куда не кинь-всюду клин. СМЕРШ нужен и очень "больное" наказание за свои поступки... А их нет. Это моё личное мнение и оно может отличаться от вашего.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 06:56
      "Предложение о назначении Андрея Белоусова на должность министра обороны России — «плохие новости» для Украины. Об этом 12 мая заявил украинский экономист Алексей Кущ."
  2. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 06:19
    внесение президентом России кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны стало полной неожиданностью для Киева.

    А кто из россиян ожидал такую кандидатуру? Кто предсказывал?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      -10
      Сегодня, 06:25
      Я предполагал что останется Шойгу, ведь он всё-таки человек военный! Сомнительное решение во время войны ставить во главе минобороны гражданское лицо.
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 06:27
        Сомнительное решение во время войны ставить во главе минобороны гражданское лицо

        Так воруют денежки ведь. А этот человек очень неплохо умеет разговаривать с олигархами. Сначала "трусил" гражданских олигархов, теперь пусть потрусит не гражданских.
      2. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 06:53
        Шойгу, ведь он всё-таки человек военный!

        С каких это пор строитель и политик в генеральском мундире стал военным?
      3. Arzt Звание
        Arzt
        0
        Сегодня, 06:54
        Я предполагал что останется Шойгу, ведь он всё-таки человек военный! Сомнительное решение во время войны ставить во главе минобороны гражданское лицо.

        Шойгу ни разу невоенный. Как и два предыдущих. На форму не смотрите, в нее можно и медведя вырядить. laughing
        С 2001 года у нас гражданский Министр обороны, т.е. это принципиальная позиция Путина. Армия, которую мы имеем - это их взгляд на вещи.
        В России это не работает, с Белоусовым просто не смогут разговаривать на одном языке, он для армейской среды, как инопланетянин. Так же, как и предыдущие. wink
    2. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 06:29
      Да ни кто! Очень неожиданное решение Главкома...
    3. Anh Han Звание
      Anh Han
      +3
      Сегодня, 06:36
      я так и предполагал, что его турнут.. Иванов, конечно, подставил его конкретно
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 06:22
    как МО теперь без Тенгри(? Трагедия трагедия ))
  4. BIGLESHIY Звание
    BIGLESHIY
    +1
    Сегодня, 06:23
    Ну что же будем надеется что очередной сердюковщины не будет.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +4
      Сегодня, 06:31
      Белорусов считается патриотом и честным человеком. В любом случае мы можем только наблюдать.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:24
    «Это плохие новости для Украины» —

    — Хороших новостей для свидомых из России быть не должно вообще ...
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 06:27
    В советское время министерством нормально руководил Дмитрий Федорович.А он был прежле всего хозяйственником.Отвечал за промышленность вооружений еще с Великой Отечественной.Приемник Ванникова
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:38
      «В советское время министерством нормально руководил Дмитрий Федорович» —
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:28
    Паник, ты чего паникуеш?
    Вопрос... а к чему это всё?
    Что будет, поди угадай, поживём увидим.
  8. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 06:31
    Кидайте в меня тапки, но я как-то представлял, что экономист и "крепкий хозяйственник" более уместен во главе Министерства экономического развития, Министерства промышленности, а не Министерства обороны. В итоге есть Генштаб, есть Совет Безопасности, есть Верховный главнокомандующий, и будет министр обороны экономист. Сам чёрт не разберёт хитросплетения военного руководства. А ведь есть ещё "смежные профессии" - МВД, ФСБ, СВР... belay
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 06:36
      Возможно есть кому командовать, а вот деньги считать и некому. Как вариант...
    2. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 06:37
      Ответ выше на ваш комментарий
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 06:41
      Ну и что министром сельского хозяйства теперь тоже будет экономист. А судя по обязанностям министра обороны. он скорее администратор, чем военный.
  9. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 06:33
    В Верховной раде, комментируя изменения в верхушке Минобороны России, заявили, что «это плохие новости для Украины».

    ну хох.лы известные дезинформаторы, если враги говорят что "это плохо для них", значит скорее всё наоборот
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 06:45
      ну хох.лы известные дезинформаторы

      Наконец-то вы, ципсошник из "Москвы", это признали собственным комментом.
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 06:34
    То что, что наконец-то Шойгу "убрали" большой плюс. Дальше, будем посмотреть... Сейчас идет "харьковское наступление, по крайне мере СМИ об этом трубят или не идёт. И как-то новый "гражданский" МО в такое время...
  11. STUG III Звание
    STUG III
    +1
    Сегодня, 06:48
    В чем вопрос господа паникеры? Войной руководит Начальник Генерального Штаба. Это не в компетенции министра обороны. У него другие задачи.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:50
    Наверно Верховный не раз беседовал с Белоусовым чтобы принять такое решение.Важен конечный результат.И он точно зайдёт в МО не один ,а командой.А что так на Украине переполошились,не им возбуждаться надо ,а их хозяевам.
  13. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 06:50
    Главной трагедией для украины стал не Белоусов, а то, что "ушли" Шойгу.
    Белоусов: Ученый. После Роснефти и РЖД - МО. Мебельщик уже был.
    Первый маркер - останется ли замом Т.Шевцова. Если останется - то будет только хуже. Если уберет - "будем посмотреть..."