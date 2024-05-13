Генштаб ВСУ признал успехи российских войск на Харьковском направлении, назвав их «тактическими»
Генштаб ВСУ наконец-то признал успехи российской армии на Харьковском направлении, назвав их «тактическими», а оперативную обстановку — «сложной». Об этом говорится в сообщении, размещенном в одной из запрещенных в России соцсетей.
Украинские генералы накануне вечером выложили сводку по положению на линии фронта, уделив особое внимание Харьковскому направлению. Как подчеркнули в Генштабе, обстановка на данном участке фронта является сложной, российские войска имеют «тактический успех», зацепившись за город Волчанск. Правда, про уличные бои ничего не сообщили.
- говорится в сообщении.
Зеленский также в вечернем обращении заявил о сложной обстановке на данном направлении, уделив особое внимание именно Волчанску. Также он отметил, что сложная обстановка для ВСУ складывается еще на пяти направлениях.
Отметим, что накануне в ГУР МО Украины заявили о том, что наступление российских войск в Харьковской области идет якобы «под контролем» Генштаба ВСУ, который заранее знал о наступательной операции. По словам спикера военной разведки Юсова, ВС России «идут в ловушку», поэтому он предложил российским бойцам заранее сдаваться.
Накануне российские ресурсы сообщали о входе штурмовых подразделений группировки «Север» в Волчанск и начале уличных боев.
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