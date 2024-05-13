Генштаб ВСУ признал успехи российских войск на Харьковском направлении, назвав их «тактическими»

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Генштаб ВСУ признал успехи российских войск на Харьковском направлении, назвав их «тактическими»

Генштаб ВСУ наконец-то признал успехи российской армии на Харьковском направлении, назвав их «тактическими», а оперативную обстановку — «сложной». Об этом говорится в сообщении, размещенном в одной из запрещенных в России соцсетей.

Украинские генералы накануне вечером выложили сводку по положению на линии фронта, уделив особое внимание Харьковскому направлению. Как подчеркнули в Генштабе, обстановка на данном участке фронта является сложной, российские войска имеют «тактический успех», зацепившись за город Волчанск. Правда, про уличные бои ничего не сообщили.



На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск

- говорится в сообщении.

Зеленский также в вечернем обращении заявил о сложной обстановке на данном направлении, уделив особое внимание именно Волчанску. Также он отметил, что сложная обстановка для ВСУ складывается еще на пяти направлениях.

Отметим, что накануне в ГУР МО Украины заявили о том, что наступление российских войск в Харьковской области идет якобы «под контролем» Генштаба ВСУ, который заранее знал о наступательной операции. По словам спикера военной разведки Юсова, ВС России «идут в ловушку», поэтому он предложил российским бойцам заранее сдаваться.

Накануне российские ресурсы сообщали о входе штурмовых подразделений группировки «Север» в Волчанск и начале уличных боев.
6 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 06:20
    Успехи - тактические, а сложности - оперативные. laughing good
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 06:24
    . поэтому он предложил российским бойцам заранее сдаваться.

    У нас все плохо, но вы сдавайтесь.
  3. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    0
    Сегодня, 06:25
    ВС России «идут в ловушку», поэтому он предложил российским бойцам заранее сдаваться.

    Думаю, что и в ВС РФ знают о том, что укры давно готовятся к наступлению русских. И, наверняка, имеют свой план. angry hohly, сдавайтесь! yes
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 06:26
    Генштаб ВСУ признал успехи российских войск на Харьковском направлении, назвав их «тактическими»
    . Вопрос... а кому-то нужно их признание?
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 06:32
      а кому-то нужно их признание?

      Как кому. Украинскому лохторату...
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 06:39
    Цитата: rocket757
    Генштаб ВСУ признал успехи российских войск на Харьковском направлении, назвав их «тактическими»
    . Вопрос... а кому-то нужно их признание?

    это цель наших "политиков" - что Марья-искуссница, что пучеглазый секретарь постоянно долдонят "запад фактически признал ..... ", "киевский режим фактически признал ...." . Умные люди понимают, что суть этих "признаний" - пустота, балабольство, дезинформация.