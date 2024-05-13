ВС РФ освободили на севере Харьковщины около десятка населённых пунктов, переведя под контроль до 100 кв. км территории

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ВС РФ освободили на севере Харьковщины около десятка населённых пунктов, переведя под контроль до 100 кв. км территории

Российские войска продолжают продвижение на севере Харьковской области. С начала наступательных действий на этом направлении под контроль нашей армии перешло несколько населённых пунктов как минимум на двух участках фронта. Как уже отмечалось, на Украине по этому поводу следуют обвинения в адрес главкома Сырского о том, что харьковское приграничье, по сути, не имело значительных оборонительных линий. Мол, были бы выстроены такие линии непосредственно вдоль границы, территории не были бы сданы. Тот факт, что ВКС РФ способны перемолоть любые линии обороны, в Киеве не рассматривают.

К настоящему моменту под контроль Вооружённых сил России перешли территории общей площадью до сотни квадратных километров. В результате успешных действий наши войска освободили от боевиков киевского режима такие населённые пункты как Плетеневка, Гатище, Огурцово на Волчанском участке линии боевого соприкосновения. Противник потерял контроль и над северными окраинами самого Волчанска.





Одновременно с этим продвижение идёт на расположенном западнее участке фронта. Там под контроль наших войск за последние несколько суток перешли Борисовка, Стрелечья, Пыльная, Красное, Мороховец, Олейниково. Также российские войска взяли под контроль несколько квадратных километров территории западнее Травянского водохранилища, являющегося ключевым для севера Харьковской области.



Приходят сообщения о боях и в других населённых пунктах, где контроль частично за нашей армией, частично пока за ВСУ. Речь, к примеру, о Лукьянцах и Глубоком. По другим данным, ВСУ уже выбиты и из них.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:57
    Все ждали когда это начнётся,теперь посмотрим сможет нам ВСУ навязать позиционные бои ,до последнего украинца.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:03
      Цитата: tralflot1832
      сможет нам ВСУ навязать позиционные бои ,до последнего украинца.

      Бои - вряд ли. А вот сдаться в плен "до последнего украинца" - вполне. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 07:06
        Елена , hi надеюсь Украина не такая резиновая на счёт качественного мобилизационного ресурса и частей имеющих боевой опыт.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 07:03
      Надеюсь, что сейчас мы накопили достаточно резервов для наступательных операций. Хотя это вызывает сомнения: наступление идёт на достаточно узком участке фронта. Темп наступления - хороший, но противник перебрасывает резервы по внутреннем операционным линиям.
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 07:01
    Бить фашистскую бандеровскую гадину нещадно и отпускников НАТО, и наемников диких разных стран гусей!!!!
    Деды Победой их разбили!!!!
    Но забыли подлецы Англосаксов отродье что есть и на них сила!
    Ребятам мужества и отваги, боевого братства и сплоченности!!!!
    Победа будет за будет за нами!!!
    С нами Бог!!!!
    Работайте братья!!!!
  3. avia12005 Звание
    avia12005
    +3
    Сегодня, 07:08
    Даёшь Харьков! Без его освобождения, как и всей Харьковской, Сумской и Черниговской областей никакой речи о безопасности РФ быть не может. Но это только на начальном сегодняшнем этапе. Конечной целью должно быть полное и окончательное стирание страны 404 с карты мира.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:31
      Цитата: avia12005
      Конечной целью должно быть полное и окончательное стирание страны 404 с карты мира.

      Вот Наденька Савченко сразу это просекла. В паранджу нарядилась и говорит о роли религии для народа. laughing
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:50
    К настоящему моменту под контроль Вооружённых сил России перешли территории общей площадью до сотни квадратных километров.
    остается только пожелать успеха нашим бойцам в уничтожении укронацистской сволоты и в частности тех кто все это время обстреливал мирное население на нашей территории.