Российские войска продолжают продвижение на севере Харьковской области. С начала наступательных действий на этом направлении под контроль нашей армии перешло несколько населённых пунктов как минимум на двух участках фронта. Как уже отмечалось, на Украине по этому поводу следуют обвинения в адрес главкома Сырского о том, что харьковское приграничье, по сути, не имело значительных оборонительных линий. Мол, были бы выстроены такие линии непосредственно вдоль границы, территории не были бы сданы. Тот факт, что ВКС РФ способны перемолоть любые линии обороны, в Киеве не рассматривают.К настоящему моменту под контроль Вооружённых сил России перешли территории общей площадью до сотни квадратных километров. В результате успешных действий наши войска освободили от боевиков киевского режима такие населённые пункты как Плетеневка, Гатище, Огурцово на Волчанском участке линии боевого соприкосновения. Противник потерял контроль и над северными окраинами самого Волчанска.Одновременно с этим продвижение идёт на расположенном западнее участке фронта. Там под контроль наших войск за последние несколько суток перешли Борисовка, Стрелечья, Пыльная, Красное, Мороховец, Олейниково. Также российские войска взяли под контроль несколько квадратных километров территории западнее Травянского водохранилища, являющегося ключевым для севера Харьковской области.Приходят сообщения о боях и в других населённых пунктах, где контроль частично за нашей армией, частично пока за ВСУ. Речь, к примеру, о Лукьянцах и Глубоком. По другим данным, ВСУ уже выбиты и из них.

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