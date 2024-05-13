Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде завершены

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Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде завершены

Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде завершены, все завалы разобраны, тела погибших извлечены. Согласно последним данным МЧС, в результате попадания украинской ракеты погибли 15 человек.

Спасатели и добровольцы завершили разбор завалов на месте вчерашней трагедии в Белгороде, всего спасено 17 человек, они направлены в медицинские учреждения, погибших — 15, тело последнего извлекли из-под завалов буквально два-три часа назад. Работы велись в течение всей ночи, несколько раз прерываясь из-за объявления ракетной опасности, киевская хунта продолжает наносить удары по городу.



Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 погибли, они извлечены из-под завалов.

— говорится в сообщении экстренных служб.

Напомним, трагедия случилась накануне в первой половине дня, когда украинская оперативно-тактическая ракета «Точка-У» попала в 10-этажный дом на улице Щорса Белгорода на уровне второго этажа. Из-за взрыва весь подъезд дома вместе с квартирами рухнул, подгребая под обломками жителей. Крыша сначала удержалась, но в ходе спасательных работ все же упала, добавив работы спасателям.

В Киеве удар по дому не признали, заявив, что это якобы «провокация российских спецслужб», которые его и подорвали. Впоследствии Зеленский лично выразил благодарность украинским артиллеристам, «четко поразившим цель».
23 комментария
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  1. Ella34 Звание
    Ella34
    +5
    Сегодня, 06:59
    Ждём ответку жёсткую всей страной!!!!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 07:06
      . ВС РФ освободили на севере Харьковщины около десятка населённых пунктов, переведя под контроль до 100 кв. км территории
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +8
      Сегодня, 07:10
      Погасить им свет полностью и снести элитный жилой квартал в Киеве. Артиллеристов и ракетчиков в плен не брать!!!
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +2
        Сегодня, 07:39
        . снести элитный жилой квартал в Киеве.

        Это очень больно, но сносить надо посольства англосаксов, в таком случае.
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          +2
          Сегодня, 07:57
          Согласен и их в первую очередь!
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 07:00
    Соболезную...Выздоровления пострадавшим..Надеюсь,что утырки получат по полной
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 07:06
      Цитата: dmi.pris1
      Соболезную...Выздоровления пострадавшим..Надеюсь,что утырки получат по полной

      Полностью поддерживаю. И пора, наверное, уже и по Банковой ударить. Не может быть никаких "договоренностей" по этому поводу
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 07:06
      Так и будет продолжаться, пока мы не отодвинем буферную зону до границ Польши и Румынии.
      1. Подкидыш Звание
        Подкидыш
        -6
        Сегодня, 07:57
        Телефоны военкомата на каждом билборде. Что лично вам мешает?
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +3
        Сегодня, 08:06
        Точно так. Россия должна граничить с Польшей, Румынией Венгрией и Молдавией на западе. Всё ... Никаких прокладок 404
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 07:00
    Впоследствии Зеленский лично выразил благодарность украинским артиллеристам, «четко поразившим цель».

    Ну негодяй, что ещё сказать.... Цель то была не военная. По гражданским опять влупили какелы.....
    Вешать таких как он надо за военные преступления....
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 07:04
    Уже обрушили новые - Таволжанка. Это будет продолжаться пока мы нацистов не вырежем
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 07:12
    15 тел мирных жителей...это геноцид и он ничем не отличается от геноцида Цахала Израиля в отношении мирных палестинцев...тех убито 30000 человек.
    Надеюсь в Кремле не будут ждать таких же цифр в Белгороде.
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +8
    Сегодня, 07:14
    Впоследствии Зеленский лично выразил благодарность украинским артиллеристам, «четко поразившим цель».

    Зеленский мразь, марионетка сша в АДУ гореть тебе,Е. Зеленской сдохнуть в нищете, американцам сдохнуть от Илоустоуна, англичанам сгореть в огне атомнного взрыва!
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 07:19
    Зато Часов Яр наши сейчас успешно атакуют. Оттуда снята часть подразделений под Харьков. Одновременно штурм Волчанска идёт
  8. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +9
    Сегодня, 07:25
    Спасибо большое за ребятам спасателям!
    Белгород и жители примите наши соболезнования.....
    Раненым выздоровления.
    Ребятам на СВО просьба погасить свет во всей Руине 404.
    Разнести Банковую в пыль.
    И всех Европейских проходимцев, любителей приехать в Киев для галочки - прямо в поездах загасить ракетой
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    -6
    Сегодня, 07:30
    Предлагаю эвакуировать весь Белгород на пустынные просторы нашей необьятной, так тут яростно минусуют, видимо к старости перемена мест доется тяжело, представили себя. А лучше вот так люди гибнут? И дальше будут, можно много лозунгов тут выдвигать и сочувствий но это ничего не изменет, дальше будет прилетать, пока не дойдет!
  10. НСВ Звание
    НСВ
    0
    Сегодня, 07:32
    Эээй,новоизбранный господин президент!!! Белгород это вообще-то Россия!!!! Сколько ещё будут гибнуть дети из-за бестолковости и слабости Ваших краснолинейщиков???
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 07:32
    Нелюдь ничем кроме закапывания в грунт, не остановить.
    Очевидно, что они надеятся уйти от наказания, тем или другим образом...
  12. Бускан Звание
    Бускан
    -7
    Сегодня, 07:46
    Я посмотрел фото и видео, какие нашёл. По характеру разрушений не похоже на прилёт Точки У. Похоже, что упала мощная авиационная бомба.
  13. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:24
    Впоследствии Зеленский лично выразил благодарность украинским артиллеристам, «четко поразившим цель».
    И, что? Так и будет смотреть на банковскую, со всем змеюшным кублом?
  14. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:36
    Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Специалистам удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 погибли, они извлечены из-под завалов.

    — говорится в сообщении экстренных служб.

    Количество погибших увеличилось.
    Царствие Небесное, невинно убиенным!
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  15. Желтый пузырь Звание
    Желтый пузырь
    0
    Сегодня, 09:47
    АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ сказал не можешь на чужой земле воевать то и на своей не сможешь.что за фигня где защита людей почему Украина 10 лет свободна и фашисты процветают . ГДЕ МОЩЬ РУССКОЙ АРМИИ.