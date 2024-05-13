Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде завершены
Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде завершены, все завалы разобраны, тела погибших извлечены. Согласно последним данным МЧС, в результате попадания украинской ракеты погибли 15 человек.
Спасатели и добровольцы завершили разбор завалов на месте вчерашней трагедии в Белгороде, всего спасено 17 человек, они направлены в медицинские учреждения, погибших — 15, тело последнего извлекли из-под завалов буквально два-три часа назад. Работы велись в течение всей ночи, несколько раз прерываясь из-за объявления ракетной опасности, киевская хунта продолжает наносить удары по городу.
— говорится в сообщении экстренных служб.
Напомним, трагедия случилась накануне в первой половине дня, когда украинская оперативно-тактическая ракета «Точка-У» попала в 10-этажный дом на улице Щорса Белгорода на уровне второго этажа. Из-за взрыва весь подъезд дома вместе с квартирами рухнул, подгребая под обломками жителей. Крыша сначала удержалась, но в ходе спасательных работ все же упала, добавив работы спасателям.
В Киеве удар по дому не признали, заявив, что это якобы «провокация российских спецслужб», которые его и подорвали. Впоследствии Зеленский лично выразил благодарность украинским артиллеристам, «четко поразившим цель».
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