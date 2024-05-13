Украинское подполье сообщило о поражении под Чугуевым казармы с резервами ВСУ, перебрасываемыми на Харьковское направление

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Украинское подполье сообщило о поражении под Чугуевым казармы с резервами ВСУ, перебрасываемыми на Харьковское направление

ВС России накануне нанесли точечный удар по пункту временного размещения украинских военнослужащих под Чугуевом. Такую информацию предоставили украинские подпольщики, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Командование ВСУ использует Чугуев в Харьковской области в качестве логистического центра, через который идет переброска резервов на Харьковское направление, а также под Купянск. По данным подполья, через него идет снабжение подразделений ВСУ, пытающихся сдержать наступление в районах Липцев и Волчанска. Накануне ВС России нанесли удар по селу Клугино-Башкировка под Чугуевом, где размещен пункт временной дислокации ВСУ. По данным подпольщиков, прилетело прямо по казарме, где находились ВСУшники, ожидая переброски на «харьковский фронт». Однако установить количество погибших не удалось, доступ в село ограничен.



Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме ВСУшников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

В последнее время подполье на территории Харьковской области активизировалось, в меру своих сил помогая российским войскам освобождать территорию от киевского режима. Часть пораженных объектов ВСУ — это работа подполья, передающего информацию нашей разведке. Сейчас уже нет той бюрократии первых дней спецоперации, когда от получения информации и до реакции на нее проходило несколько дней, цели поражаются оперативно.
10 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +5
    Сегодня, 07:32
    Это им за мирных людей и детей Белгорода!!!!
    Гореть будет земля под ногами у них.
    Всё свое получат сполна!!!!
    Вы нам гады ещё за Севастополь ответите!!!!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:52
      За украинские резервы. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу. laughing
      Земля им стекловатой. am good
      1. Владимир Нижегородский Звание
        Владимир Нижегородский
        +3
        Сегодня, 07:58
        Предлагаю выпить за российское подполье в Руине 404 ✊✊✊
        Лучше чем быть утилизированным по прихоти Запада, утилизацию провести нациков и Зелибобы и компании.
        ✊✊✊✊✊
        За справедливость
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 09:24
      Это война и это трагедия. Скорее всего те резервы -наспех надёрганные ТЦКшниками на улицах мужики, которые и слыхом не слыхивали об обстрелах Белгорода! Они такие же жертвы войны, жертвы Киевского режима...
  2. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +3
    Сегодня, 07:33
    По реке плывет хох.ол
    С города Чугуева))))
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:01
    «Прилетело прямо по казарме, где находились ВСУшники, ожидая переброски » —

    — Не добросились ...
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 08:16
      Ага, перебросились сразу на сковородку к Бандере.
  4. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Сегодня, 08:44
    Сейчас геенарику и иже с ним будут решать неподъёмную задачу , то ли Харьков перемогать , то ли ещё что-то перемогать laughing laughing laughing
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 08:55
      Геенарик? Это кто? Нарик - понятно. А Гее?
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:52
    прилетело прямо по казарме, где находились ВСУшники, ожидая переброски на «харьковский фронт».
    Не дождавшись переброски отправились сразу прямиком к своему Бандере. Чем больше таких ударов, тем легче будет нашим ребятам на ЛБС.
  6. Комментарий был удален.