Украинское подполье сообщило о поражении под Чугуевым казармы с резервами ВСУ, перебрасываемыми на Харьковское направление
10
ВС России накануне нанесли точечный удар по пункту временного размещения украинских военнослужащих под Чугуевом. Такую информацию предоставили украинские подпольщики, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Командование ВСУ использует Чугуев в Харьковской области в качестве логистического центра, через который идет переброска резервов на Харьковское направление, а также под Купянск. По данным подполья, через него идет снабжение подразделений ВСУ, пытающихся сдержать наступление в районах Липцев и Волчанска. Накануне ВС России нанесли удар по селу Клугино-Башкировка под Чугуевом, где размещен пункт временной дислокации ВСУ. По данным подпольщиков, прилетело прямо по казарме, где находились ВСУшники, ожидая переброски на «харьковский фронт». Однако установить количество погибших не удалось, доступ в село ограничен.
Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме ВСУшников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет
В последнее время подполье на территории Харьковской области активизировалось, в меру своих сил помогая российским войскам освобождать территорию от киевского режима. Часть пораженных объектов ВСУ — это работа подполья, передающего информацию нашей разведке. Сейчас уже нет той бюрократии первых дней спецоперации, когда от получения информации и до реакции на нее проходило несколько дней, цели поражаются оперативно.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация