Российская ПВО отразила массированную ночную атаку на три области и Крымский полуостров
Киевская хунта предприняла очередную попытку атаки на российские регионы, зенитные системы в ночное время работали над территорией трех областей и Республики Крым. Как сообщили в Минобороны, перехвачены не только беспилотники, но и снаряды РСЗО и крылатые ракеты.
По данным военного ведомства, в течение ночи украинские вооруженные формирования несколько раз пытались нанести удары по Белгороду и Белгородской области, обстреливая ее из РСЗО «Ольха», а также запуская беспилотники. Воздушная тревога в столице региона объявлялась три раза, в общей сложности сбито 12 дронов и перехвачено 12 снарядов РСЗО.
Также массированная атака в ночное время была предпринята на Крым, российская ПВО перехватила четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников самолетного типа над территорией полуострова. Восемь дронов сбиты над Курской областью, четыре — над Липецкой. В общей сложности за ночь уничтожены 31 беспилотник, 12 снарядов РСЗО и четыре крылатые ракеты.
— говорится в сообщении.
Как уже неоднократно отмечалось, основными целями украинских ударов являются гражданские объекты, таким образом Зеленский и его клика мстят за неудачи на поле боя. Ведь воевать против мирных легче, они сдачи не дают.
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