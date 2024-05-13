Российская ПВО отразила массированную ночную атаку на три области и Крымский полуостров

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Российская ПВО отразила массированную ночную атаку на три области и Крымский полуостров

Киевская хунта предприняла очередную попытку атаки на российские регионы, зенитные системы в ночное время работали над территорией трех областей и Республики Крым. Как сообщили в Минобороны, перехвачены не только беспилотники, но и снаряды РСЗО и крылатые ракеты.

По данным военного ведомства, в течение ночи украинские вооруженные формирования несколько раз пытались нанести удары по Белгороду и Белгородской области, обстреливая ее из РСЗО «Ольха», а также запуская беспилотники. Воздушная тревога в столице региона объявлялась три раза, в общей сложности сбито 12 дронов и перехвачено 12 снарядов РСЗО.



Также массированная атака в ночное время была предпринята на Крым, российская ПВО перехватила четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников самолетного типа над территорией полуострова. Восемь дронов сбиты над Курской областью, четыре — над Липецкой. В общей сложности за ночь уничтожены 31 беспилотник, 12 снарядов РСЗО и четыре крылатые ракеты.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области

— говорится в сообщении.

Как уже неоднократно отмечалось, основными целями украинских ударов являются гражданские объекты, таким образом Зеленский и его клика мстят за неудачи на поле боя. Ведь воевать против мирных легче, они сдачи не дают.
1 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:14
    Противник наносит удары так, что даже один прорвавшийся боеприпас наносит трагические потери наших мирных граждан.
    Очевидно, что забугорные хозяева на давали нациками различных наступательных вооружений и ничуть не переживают я, что нацики пуляют по мирному населению.
    В общем, нацики, просто инструмент под управлением настоящей нелюди, которая правит всем западным миром.