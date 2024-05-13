Западные журналисты и политики обеспокоены открытием ВС РФ «дополнительного» фронта на Украине

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Западные журналисты и политики обеспокоены открытием ВС РФ «дополнительного» фронта на Украине

В западной прессе обсуждают продвижение российской армии в Харьковской области. Американское издание The New York Times пишет о том, что командованию ВСУ необходимо вводить в бой всё новые и новые резервные формирования, чтобы сдержать армию РФ на севере Харьковщины, однако с резервами у главкома ВСУ Сырского имеются неразрешённые проблемы ещё и ввиду того, что «новые» солдаты нужны и на других участках фронта.

На этом фоне чешский президент Петр Павел заявил, что цели Украины по выходу на границы 1991 года недостижимы. По словам чешского президента, для этого нужны не только промышленные, но и людские ресурсы.



То есть, всё больше заявлений и публикаций о том, что киевскому режиму на фронте не хватает людей. И это вполне можно воспринимать как продолжение муссирования темы о возможной «прямой» помощи Киеву войсками стран НАТО – то есть, темы о вводе существенного по своей численности военного контингента (если не по линии всего блока, то как «волевое решение» отдельных правительств) на Украину.

В немецкой прессе крайне обеспокоены тем, что ВС РФ открыли «дополнительный» фронт на Украине. Причём немецких экспертов, конечно же, не беспокоило то, когда украинские формирования пытались пробиться в Белгородскую область и занять там территории. Не особенно их беспокоят и ставшие в последнее время систематическими обстрелы Белгорода всушниками. А вот по поводу освобождения территорий Харьковской области от войск киевского режима и иностранных наёмников сразу же возникает рефлексия. ВС РФ явно комкают планы западных спонсоров киевского режима.
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +11
    Сегодня, 08:05
    Оне обеспокоины...! wassat а фиолетово! hi
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +10
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Mouse
      Оне обеспокоины...!
      Петропавлу, может быть, пора изучать литературно-политическое наследие Густава Гусака? lol Может, пора переобуваться?
      Политика всегда была искусством "держать нос по ветру" - вот пусть и подумает, откуда ветер дует, а откуда вонь сквозняком тянет. Тот же Г.Гусак, в своё время, это чётко уловил - путь от ярого сторонника "Пражской весны" до "лучшего друга СССР" был очень коротким.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +4
      Сегодня, 08:38
      "Все должно решиться на поле боя" так вроде говорили?!
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +5
    Сегодня, 08:07
    нужны не только промышленные, но и людские ресурсы

    И то и другое испаряется и только помощь угасающего Запада может продлить агонию.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 08:17
      Цитата: Irokez
      и только помощь угасающего Запада может продлить агонию.

      Верно, мертвец, но еще двигается.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 08:18
        Конвульсии...................
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 08:09
    «Цели Украины по выходу на границы 1991 года недостижимы» —

    — Если на западные,то вполне ...
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 08:52
      Мне при упоминании 91-го всё время хочется спросить: "Речь о последней неделе года или обо всём остальном времени?" Чего они так вцепились в этот 91-й год? Уж 92-й тогда бы, чтоб без многозначностей.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 09:20
        Цитата: Тарелка
        "Речь о последней неделе года или обо всём остальном времени?"

        Ну, границы "до распада"(но уже по частям и без прав республики, то бишь исчезновение 404) для 404 хотя бы реальны в отличии от "на момент распада".
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 08:10
    Жаль ,что "дополнительные фронты" не открываются в странах Запада . Где "Рот фронт",где "Красные бригады",где "но посаранцы" . . .и прочая,и прочая,и прочая фронты освобождения от гнёта Запада . . . request
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 08:15
      Цитата: андрей мартов
      Где "Рот фронт",где "Красные бригады",где "но посаранцы" . . .и прочая,и прочая,и прочая фронты освобождения от гнёта Запада . . .

      Для этого, сначала у себя строй поменять надо! В Первую Мировую, вы всех перечисленных вами в Европе наблюдали? Вот и сейчас - схватка капиталистических хищников на третьей территории...
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 08:56
      А зачем именно красные бригады? Думаю, с той же мигрантской средой в Европе можно наладить работу и организовать в Берлине подполье, скажем, правоверных мусульман-джихадистов. Благо, у России лояльные мусульмане, в том числе арабы, в активе есть, поэтому имеется, через кого работать. Другое дело, что это потом может нам же и вернуться. Ну так и "Красные бригады" точно так же могут возвратиться обратно. Вопрос рисков, на которые мы готовы пойти.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 08:12
    В Раде можно набрать пару батальонов в месте с детишками . Они еще сами себе спокойно купят все обмундирование и вооружение. У них средств хватит
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:12
    О не схватке ресурсов и личного состава не говорит только ленивый... хотя совсем недавно, громогласно заявляли другое...
    И это ещё лето не вступило в свои права по настоящему.
    Весна была жаркой, какое ж лето тогда будет?
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 08:22
    Цитата: rocket757
    Весна была жаркой

    Разве, апрель тёплый, а как вам заморозки в мае? Урожай тю-тю sad
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 08:23
    Если говорят, значит введут войска! Так было и прошлые разы по оружию.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 08:35
    Вот, именно об этом говорили думающие люди. Время играет на руку нашим врагам. И, чем дольше играем в благородство, тем больше крови прольем , вернее- нам прольют. Ну, нельзя вести войну со свирепым врагом одной рукой . Нельзя победить надеясь, что все само собой рассосется . Нас никто не оставит в покое. Только Победа, обеспечит достойное будущее наших детей и внуков .
    1. Аргон Звание
      Аргон
      -2
      Сегодня, 08:42
      По мне так это не благородство. Это больше опасения за свои активы за рубежом, а если ещё больше вооброжать , то евро-трибуналы. Вспомните начало СВО. Кто у нас резко в отпуска побежали в "курортный сезон" ?
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 09:02
        Давайте ещё проще и потому вернее. Нехватка ресурсов, вызванная недостаточной развитостью российской промышленности в целом и военной в частности как следствие.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:36
    В немецкой прессе крайне обеспокоены тем, что ВС РФ открыли «дополнительный» фронт на Украине.
    Что, у намцев и не только вдруг начало припекать? Еще совсем недавно громко и торжественно заявляли о необходимости "победить Россию на поле боя", а сегодня "крайне обеспокоены". Оно и понятно. Столько, в ущерб себе, вложено в киевский режим, а он не оправдывает надежд. По поводу ввода войск НАТО или какой-либо страной НАТО. Американцы в который раз заявили, что американских регулярных войск на украине не будет, а вот решится ли кто-то на это по своей инициативе увидим в ближайшее время.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 08:56
      а вот решится ли кто-то на это по своей инициативе увидим в ближайшее время.
      ...да они там по всюду уже есть...но на добровольной основе в виде оплаты...потому не много...и много их не будет...по простой причине....с сильным и обеспеченным противником коллективная империя лжи не воевала с ПМВ
  11. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 08:55
    Ще не вмерла, но уже смердит.
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 09:16
    Американское издание The New York Times пишет о том, что командованию ВСУ необходимо вводить в бой всё новые и новые резервные формирования, чтобы сдержать армию РФ на севере Харьковщины,

    В верхнюю часть входят, слева выходят! laughing
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 09:43
      В верхнюю часть входят, слева выходят

      извините пожалуйста, "перемалывание" и "мясорубка" это мантры лета 2022 года, сейчас нужно что-то новенькое навешивать читателям...
  13. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 09:51
    Est ce une photo de propagande Ukrainienne qui illustre cet article ?
    Parce que le maquillage et le rouge à lèvre pour l'infirmière en zone réelle de combat ...je doute que l'on ait le temps pour le maquillage ! :-)

    Это украинская пропагандистская фотография, иллюстрирующая эту статью ?
    Потому что макияж и помада для медсестры в реальной зоне боевых действий ...я сомневаюсь, что у нас будет время на макияж!: -)