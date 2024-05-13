В западной прессе обсуждают продвижение российской армии в Харьковской области. Американское издание The New York Times пишет о том, что командованию ВСУ необходимо вводить в бой всё новые и новые резервные формирования, чтобы сдержать армию РФ на севере Харьковщины, однако с резервами у главкома ВСУ Сырского имеются неразрешённые проблемы ещё и ввиду того, что «новые» солдаты нужны и на других участках фронта.На этом фоне чешский президент Петр Павел заявил, что цели Украины по выходу на границы 1991 года недостижимы. По словам чешского президента, для этого нужны не только промышленные, но и людские ресурсы.То есть, всё больше заявлений и публикаций о том, что киевскому режиму на фронте не хватает людей. И это вполне можно воспринимать как продолжение муссирования темы о возможной «прямой» помощи Киеву войсками стран НАТО – то есть, темы о вводе существенного по своей численности военного контингента (если не по линии всего блока, то как «волевое решение» отдельных правительств) на Украину.В немецкой прессе крайне обеспокоены тем, что ВС РФ открыли «дополнительный» фронт на Украине. Причём немецких экспертов, конечно же, не беспокоило то, когда украинские формирования пытались пробиться в Белгородскую область и занять там территории. Не особенно их беспокоят и ставшие в последнее время систематическими обстрелы Белгорода всушниками. А вот по поводу освобождения территорий Харьковской области от войск киевского режима и иностранных наёмников сразу же возникает рефлексия. ВС РФ явно комкают планы западных спонсоров киевского режима.