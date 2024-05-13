Украинский нардеп: Российский Генштаб готовит два котла для ВСУ, начав наступление с Харьковского направления
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Российское командование, начав наступательную операцию в Харьковской области, вынашивает планы по окружению украинских группировок на двух направлениях. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
По мнению нардепа, российский Генштаб задумал два удара: один с Белгородской области через Харьков на Днепропетровск, а второй из Донецка через Часов Яр и с дальнейшим выходом также к Днепропетровску. Именно этот город является «точкой схождения», что позволит не только выйти к Днепру, но и организовать сразу два котла, куда попадут войска сразу двух группировок ВСУ.
Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно
— заявил Шевченко.
Выход же к Днепропетровску и взятие российскими войсками под контроль мостов через Днепр позволит Москве решать «стратегические задачи» и продолжить наступление уже на другом берегу, продолжая брать под свой контроль украинскую территорию.
Накануне Сырский заявил о сложной обстановке на нескольких направлениях, в Киеве опасаются прорыва фронта в любой момент. Начало наступления ВС России на Харьковском направлении стало большой неожиданностью для Генштаба ВСУ, и так практически не имевшего резервов для маневрирования.
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