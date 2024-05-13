Украинский нардеп: Российский Генштаб готовит два котла для ВСУ, начав наступление с Харьковского направления

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Украинский нардеп: Российский Генштаб готовит два котла для ВСУ, начав наступление с Харьковского направления

Российское командование, начав наступательную операцию в Харьковской области, вынашивает планы по окружению украинских группировок на двух направлениях. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

По мнению нардепа, российский Генштаб задумал два удара: один с Белгородской области через Харьков на Днепропетровск, а второй из Донецка через Часов Яр и с дальнейшим выходом также к Днепропетровску. Именно этот город является «точкой схождения», что позволит не только выйти к Днепру, но и организовать сразу два котла, куда попадут войска сразу двух группировок ВСУ.



Таким образом, они хотят перерезать, отрезать наши две большие группировки: на северо-востоке и восточном направлении и на южном, создав два котла одновременно

— заявил Шевченко.

Выход же к Днепропетровску и взятие российскими войсками под контроль мостов через Днепр позволит Москве решать «стратегические задачи» и продолжить наступление уже на другом берегу, продолжая брать под свой контроль украинскую территорию.

Накануне Сырский заявил о сложной обстановке на нескольких направлениях, в Киеве опасаются прорыва фронта в любой момент. Начало наступления ВС России на Харьковском направлении стало большой неожиданностью для Генштаба ВСУ, и так практически не имевшего резервов для маневрирования.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 08:26
    «Украинский нардеп: Российский Генштаб готовит два котла для ВСУ» —

    — Вам к котлам не привыкать ...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 08:45
      Мне мерещится или на ВО уже одну и ту же фотографию в разных статьях используют?
    2. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 08:55
      к котлам не привыкать

      Ну, чтоб такое ответственно заявлять ( а не просто языком трёпать ) , надо знать свои силы , силы противника , резервы , местность , разбираться в оперативном искусстве . Короче - быть военным . Да не просто , а допущенным к этой информации . Сомнительно , чтобы этот "нардеп" был из таких. "Такие" не стали бы языком молоть.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 08:30
    . Начало наступления ВС России на Харьковском направлении стало большой неожиданностью для Генштаба ВСУ,

    Удивляем? И удивлять будем ещё больше!
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 08:37
    Это они ещё Херсон не учли...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:40
    Украинский нардеп: Российский Генштаб готовит два котла для ВСУ, начав наступление с Харьковского направления
    у них соревноварие/конкурс, похоже, кто кого перещеголяет по предсказания...
    Сказать бы, что дурни, вот только смысл в том какой? Они там, дурочка, дурочка, но свой троячек каждый день имеют...
  5. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 08:41
    Опять котлы? С тем же результатом?
  6. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 08:55
    взятие российскими войсками под контроль мостов через Днепр
    Ну, мосты наверняка уже давно заминированы...
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:57
    По мнению нардепа, российский Генштаб задумал два удара
    У них каждый нардеп "великий стратег", который с ходу разгадывает замыслы российского ГШ. А вот котлов чувствуется боятся и не исключают, т.к. память о предыдущих еще не стерлась окончательно.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 09:14
      они почуяв их сразу бегут...в первую очередь артиллеристы и ПВО, комсостав и нацбаты..так сказать костяк укронацизма и длинная рука армии. Оставляя мобилизованных для прикрытия и сопротивления до последнего, може потому, что знают что к мобикам у нас более снисходительное отношение в отличии от идейных нациков и арты. К стате, вы среди пленных много видели артиллеристов новой волны, те что работают западн системами?
  8. miry_mir Звание
    miry_mir
    +1
    Сегодня, 09:02
    наши точно решили отодвинуть от Белгорода и по возможности взять Харьков.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 09:12
      miry_mir
      (mir)
      0
      Сегодня, 09:02
      Новый
      наши точно решили отодвинуть от Белгорода и по возможности взять Харьков.
      Вполне возможно. Или растягивают укрорейх по фронтам.
  9. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 09:40
    Цитата: Mouse
    Удивляем? И удивлять будем ещё больше!

    Я вот одно не пойму, они же сами которую неделю подряд говорили о нашем наступлении на Харьков, а теперь когда оно наконец пришло...опа...неожиданность. Прямо как снег зимой для коммунальщиков.