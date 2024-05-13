Лидер КНДР посетил предприятие по производству стрелкового оружия и протестировал снайперскую винтовку
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на оружейном предприятии страны, где производят разные виды стрелкового оружия. Он ознакомился с ходом производства и характеристиками оружия.
Особое внимание глава Северной Кореи уделил новой снайперской винтовке, выпускаемой на этом заводе. На опубликованных кадрах видно, что Ким Чен Ын даже опробовал снайперскую винтовку, сделав из неё выстрел. ЦТАК опубликовало и мишень, куда якобы стрелял лидер КНДР и которая поражена ровно в десятку.
- говорится в заявлении ЦТАК.
Находясь с визитом на оружейном заводе, Ким Чен Ын отметил, что страна будет идти по пути обновления своего стрелкового оружия, для чего планируется развивать соответствующие предприятия на территории КНДР.
Напомним, что за любыми новостями из Северной Кореи, особенно в военной сфере, с пристальным вниманием следят в соседней Южной Кореи, в Японии, а также в Вашингтоне. На Западе считают, что Пхеньян поставляет оружие России. По логике западных политиков, оружие в этом конфликте можно и нужно поставлять только Украине. Это же мир, основанный на правилах...
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