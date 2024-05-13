Лидер КНДР посетил предприятие по производству стрелкового оружия и протестировал снайперскую винтовку

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Лидер КНДР посетил предприятие по производству стрелкового оружия и протестировал снайперскую винтовку

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на оружейном предприятии страны, где производят разные виды стрелкового оружия. Он ознакомился с ходом производства и характеристиками оружия.

Особое внимание глава Северной Кореи уделил новой снайперской винтовке, выпускаемой на этом заводе. На опубликованных кадрах видно, что Ким Чен Ын даже опробовал снайперскую винтовку, сделав из неё выстрел. ЦТАК опубликовало и мишень, куда якобы стрелял лидер КНДР и которая поражена ровно в десятку.



Он (Ким Чен Ын) проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне

- говорится в заявлении ЦТАК.

Находясь с визитом на оружейном заводе, Ким Чен Ын отметил, что страна будет идти по пути обновления своего стрелкового оружия, для чего планируется развивать соответствующие предприятия на территории КНДР.

Напомним, что за любыми новостями из Северной Кореи, особенно в военной сфере, с пристальным вниманием следят в соседней Южной Кореи, в Японии, а также в Вашингтоне. На Западе считают, что Пхеньян поставляет оружие России. По логике западных политиков, оружие в этом конфликте можно и нужно поставлять только Украине. Это же мир, основанный на правилах...
28 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 08:59
    Интересно, что за винтовка? И почему "... якобы стрелял..."? Это перевод с ресурсов южан или сомнения автора?)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:09
      Если внимательно смотреть на фото, то видна рукоятка скользяще-поворотного затвора.
      Т.е. получается что это "болтовка". Вероятно тогда что всё как у всех - 5ти зарядная. Ствол достаточно массивный, толстенький.
      Вот калибр интересен - по фото не определить.

      зы На фото слева от Ына похоже магазин лежит пустой к этой болтовке. Немаленький магазин по длине патрона. 12.7 ???
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 09:11
        Хм, если это магазин, то калибр внушительный.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:13
          Ну не 14.5 мм явно... Ына бы сдуло отдачей при стрельбе таким калибром.....
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 09:15
            Не, явно не14.5 и не 12.7.)
          2. Тарелка Звание
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 09:19
            Ну почему же, выглядит он вполне массивным...
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +3
              Сегодня, 09:19
              Кто? Магазин? Или Тов. Ын ? Или оба? laughing
              1. Тарелка Звание
                Тарелка
                +1
                Сегодня, 09:20
                Тьфу ты, слово пропустил! Товарищ Ким Чен Ын, конечно же!
          3. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 09:21
            Ну не 14 мм явно... Ына бы сдуло отдачей при стрельбе таким калибром.....
            ...ну Ын человек довольно упитанный...наши бойцы гораздо с весом поскромней и это не мешает до сих пор палить из ПТРС 14.5...а иногда из болтовки ПТРД 14.5...ну да это без разницы...главное что сами производят а не клянчат по миру сами знаете кто
          4. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 09:48
            Дмитрий hi по сообщениям Южнокорейского агенства новостей( мамой клянусь)мишень для Обожакмого Ким Чен Ына выглядела вот так. laughing
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 09:52
              Андрей hi
              И все пять пуль точно в одно отверстие по центру, да?
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                0
                Сегодня, 10:04
                Дмитрий ,обижаешь .Обожаемого Ким Чен Ына рота снайперов страхует,промаха не будет.Кому охота быть мишенью.( Чёрный южнокорейский юмор lol ).
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 09:39
        А так оцените.
        На втором фото виден патрон. hi
        Скорее всего доработка какого иностранного оружия под свой колорит.
      3. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 09:43
        Для 12.7 слишком короткий ствол. Скорее всего обычный там калибр 7.62.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:28
      Винтовка, скорее всего К-14. Похожа на неё по крайней мере)
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:00
    ....даже если бы винтовка и была бы "кривая", Первый Перспективный Товарищ Ын всё-равно бы "попал" в десятку по центру. Иначе и быть не могло.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 09:27
      Да с оптикой, метров с 50-ти, в тире, в десятку любой попадет у кого руки не трясутся)
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:34
      Вы ещё не видели, как Туркменбаши с велосипеда из пистолета шмаляет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:38
        О там то дааа, наверно с одного 30зарядного магазина 35 мишеней с одной очереди положил.... wassat
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 09:39
          Вот именно потому он и Туркменбаши. Другой бы не потянул.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:00
    Находясь с визитом на оружейном заводе, Ким Чен Ын отметил, что страна будет идти по пути обновления своего стрелкового оружия, для чего планируется развивать соответствующие предприятия на территории КНДР.
    И это правильно. мерикатосы не отстанут и будут стравливать с южанами.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -2
      Сегодня, 09:10
      В южан куча бабок вложена. Конфликт с КНДР принесёт американским же олигархам убытков на миллиарды долларов. Я бы на месте американского руководства позволил КНДР жить самой по себе в изоляции. На таком режиме никакое государство не сможет угнаться за общемировым техническим прогрессом, а это значит, что однажды (пускай даже и через 50-100 лет) американские и южнокорейские конкистадоры смогут придти к северокорейским индейцам, играючи сломать их ядерные игрушки и навязать свои правила без лишних усилий, пользуясь подавляющим техническим превосходством. Ничего ценного в КНДР нет: торопиться некуда.
      Тут проблема разве что в том, что Россия пожелала нарушить изоляцию КНДР. Но всё равно я не считаю, что США заинтересованы в конфликте РК-КНДР. Разве что только, чтоб подорвать северокорейские атомные бомбы прямо на границах КНР и РФ...
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 09:27
        Тут проблема разве что в том, что Россия пожелала нарушить изоляцию
        ...а её и не было...главный куратор КНДР это поднебесная...со всеми вытекающими....единственное что не летают на карибы и прочие багамы, счетов за морем нет ...ну наверно это правильно...завербованных практически нет, можно развиваться в технической сфере
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 09:02
    Ким Чен Ын даже опробовал снайперскую винтовку, сделав из неё выстрел.
    Интересно в качестве мишени была фотография Байдена или президента РК? Все таки наверное американского президента.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 09:22
      В качестве мишени была стандартная мишень. Ын не такой мелочный, чтобы детсадовскими штучками-друючками баловаться.
  5. dauria Звание
    dauria
    -5
    Сегодня, 09:03
    Интересно, а у Кима в стране есть прописка , постановка на воинский учёт по настоящему месту жительства ? Можно ли устроится на работу , не встав на учёт в военкомате ? Или как у нас - вроде и есть мужик , а попробуй поймай его . laughing
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:37
      Вас, любезнейший, в КНДР поймают быстро. Гамбургер дожевать не успеете.
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 09:37
    Не якобы, а поразил.