Times: перед учениями в Эстонии британских военных предупредили об угрозе кражи данных со смартфонов

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Times: перед учениями в Эстонии британских военных предупредили об угрозе кражи данных со смартфонов

На маневрах НАТО в Прибалтике военнослужащие Вооруженных сил Великобритании получили строгое предупреждение от командования. Перед учениями в Эстонии британских военных предупредили об угрозе кражи россиянами данных со смартфонов.

Об этом сообщается в газете The Times, ссылаясь на источники среди офицеров высшего командования Соединенного Королевства.



В материале говорится, что «русские шпионы» якобы могут снимать с телефонов натовских солдат личные контактные данные их близких и прочую информацию. Британских военнослужащих предостерегли, что россияне способны отслеживать сигналы их смартфонов и осуществлять кибератаки. По мнению командования Британии, через солдатские телефоны разведка РФ намерена получать оперативную информацию, а также использовать личные данные о родственниках и близких военнослужащих для их запугивания.

Чтобы избежать неприятностей, британским военным рекомендуют не брать смартфоны на тренировки и занятия, оставляя их в жилых блоках. Помимо этого, им посоветовали отключить на телефонах геолокацию.

На данный момент подразделения Вооруженных сил Великобритании размещены в Эстонии и входят в состав многонациональных сил Североатлантического альянса, которые принимают участие в масштабных учениях НАТО Steadfast Defender.


Издание напоминает, что подобные обвинения в адрес России уже выдвигались, но россияне их отвергают. Ранее власти ряда стран Североатлантического альянса неоднократно жаловались на действия хакеров, «спонсируемых Москвой».
9 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 09:06
    Перед учениями в Эстонии британских военных предупредили об угрозе кражи россиянами данных со смартфонов.

    И эти люди хотят с нами биться ?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 09:24
      Цитата: КВУ-НСвД
      И эти люди хотят с нами биться ?

      Не-е. Это нелюди и они боятся о нас разбиться.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:09
    «Перед учениями в Эстонии британских военных предупредили об угрозе кражи россиянами данных со смартфонов» —

    — Почему в Эстонии?
    — Там трафик тормозит ...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 09:12
    «русские шпионы» якобы могут снимать с телефонов натовских солдат личные контактные данные их близких и прочую информацию. .
    Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы, которых легко распознать по шапке-ушанке со звездой и обязательной балалайкой и бутылкой водки для отвлечения внимания. С другой стороны радио-техническая разведка во время учений НАТО у наших границ конечно проводится в штатном режиме.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:16
    В материале говорится, что «русские шпионы» якобы могут снимать с телефонов натовских солдат личные контактные данные их близких и прочую информацию.
    Зачем? Чтобы потом звонить родственникам пленных и издеваться по телефону над матерями погибших?

    Аллё, гараж!!! Вы там, в "Таймс", нас с нациками из ВСУ не перепутали?

    Ну что за люди? Только пендаль животворящий мозги на место вправляет! Удивительная связь между головой и седалищем...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:18
    Параметры малых угроз.... надо, что б они вообще боялись туда ездить.
  6. Болторез Звание
    Болторез
    -2
    Сегодня, 09:28
    В марте, когда летели в Брашов, из Лютона (Лондон) в Таллин вылетала группа британских военных. Все в штатском, но манера одеваться и багаж не оставляли сомнений. Летели утренним рейсом лоукостером wizzair. Так, к слову.
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:39
    "Спрячь за высоким забором девчонку,выкраду вместе с забором!".......@.. laughing
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:48
    Один вопрос... почему тока в Эстонии... другие лежалки застрахованы? what