Times: перед учениями в Эстонии британских военных предупредили об угрозе кражи данных со смартфонов
На маневрах НАТО в Прибалтике военнослужащие Вооруженных сил Великобритании получили строгое предупреждение от командования. Перед учениями в Эстонии британских военных предупредили об угрозе кражи россиянами данных со смартфонов.
Об этом сообщается в газете The Times, ссылаясь на источники среди офицеров высшего командования Соединенного Королевства.
В материале говорится, что «русские шпионы» якобы могут снимать с телефонов натовских солдат личные контактные данные их близких и прочую информацию. Британских военнослужащих предостерегли, что россияне способны отслеживать сигналы их смартфонов и осуществлять кибератаки. По мнению командования Британии, через солдатские телефоны разведка РФ намерена получать оперативную информацию, а также использовать личные данные о родственниках и близких военнослужащих для их запугивания.
Чтобы избежать неприятностей, британским военным рекомендуют не брать смартфоны на тренировки и занятия, оставляя их в жилых блоках. Помимо этого, им посоветовали отключить на телефонах геолокацию.
На данный момент подразделения Вооруженных сил Великобритании размещены в Эстонии и входят в состав многонациональных сил Североатлантического альянса, которые принимают участие в масштабных учениях НАТО Steadfast Defender.
Издание напоминает, что подобные обвинения в адрес России уже выдвигались, но россияне их отвергают. Ранее власти ряда стран Североатлантического альянса неоднократно жаловались на действия хакеров, «спонсируемых Москвой».
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