В Приморье сотрудниками ФСБ задержан местный житель, работавший на военную разведку Украины

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В Приморье сотрудниками ФСБ задержан местный житель, работавший на военную разведку Украины

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории страны. Несмотря на то что ФСБ весьма активно предупреждает об ответственности за сотрудничество с иностранными разведками, желающие поработать на СБУ или ГУР все еще находятся. Очередного агента военной разведки Украины задержали в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока, подозреваемого в работе на ГУР МО Украины. Как заявляют силовики, данный гражданин по собственному желанию вышел через украинских националистов на военную разведку Украины, после чего начал выполнять задания кураторов из Киева, собирая информацию о военных объектах Дальнего Востока и т. д. При этом он полностью осознавал, что работает против России.



УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России.

— говорится в сообщении УФСБ по Приморскому краю.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по госизмене, ему грозит большой срок. Сам украинский агент кается, заявляя, что больше так не будет, просит его простить, и вовсю готов сотрудничать с ФСБ.

Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. (...) Просто мне стыдно. Простите меня.

— заявил задержанный.

35 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +8
    Сегодня, 09:05
    Стыдно ему! Тьфу! ! am (Короткий коммент).
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +5
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Фаталист
      В Приморье сотрудниками ФСБ задержан местный житель, работавший на военную разведку Украины

      Ну очевидно же, что разведданные он там доставал вовсе не для нужд 404, зачем им знать положение дел на Дальнем Востоке? Это всё труды укрорейха на мельницу англо-саксов. Им да, надо знать что в том регионе, так как они противостоят Китаю и даже AUKUS свой сподобили для этого.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 09:18
        С этим следак разберётся. Факт шпионажа есть, остальное нюансы.
        Хотя, наш ДВ очень и давно зазноба для саксов.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 09:58
        Какая разница,кому и какие сведения он доставлял. Он- работал против своего государства. И не верю я в его " раскаяние". Чушь это. За шкуру свою дрожит.
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Фаталист
      Тьфу! !

      Три раза.....Типичный ушлепокукроп. Наглый болобол. request Из анекдота :.... Укроп родился, еврей заплакал. belay А шо так? Еврей осторожный, а укроп наглый. request
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 09:06
    А раньше стыдно не было когда сотрудничал с какелами??? fool
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +6
    Сегодня, 09:12
    Богата земля русская недоумками... fool
    Не представлял, ранее, что их так много... request
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:14
      ....потом ещё и выяснится что и денег то не так много ему платили.....
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 09:24
        Тридцать серебряников, классика жанра. Им обещают много, а в итоге этот расходный материал гадит за копейки.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 09:31
          Им обещают много
          Обещают укропаспорт и жизнь в Европе.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 09:42
            ....но забывают упомянуть что потом их пристрелят и переедет машина для уверенности.....
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 09:57
              https://www.kp.ru/online/news/5803943/

              МВД РФ: за финансирование ВСУ задержаны девять мошенников из разных регионов России
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:14
    Предатель, не идейный, за бабло... самая мерзкая категория из всех.
    Ладно, отсидит, а потом?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:18
      А потом ещё и простят и работу нормальную дадут. У нас же народ сердобольный.....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:22
        Разве у нас предателей прощают?
        Ладно, мелкие, малолетки, мозгов нет... взрослым, пусть и таким же безмозглым, такое не прощают.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:22
          Ну по-идее - да, не должно такое прощаться.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:29
            Статья на нем навсегда, как клеймо... чего ещё ему от жизни ждать?
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 09:26
      Цитата: rocket757
      Ладно, отсидит, а потом?
      А если попробовать расстреливать? Публично.
      Нельзя приведение приговора в исполнение целиком на ФСИН сваливать. Тем более, приговор о "вышке" не должен быть секретным и вынесенным не судом, а сокамерниками. Есть преступление - должно быть наказание.

      Факт госизмены налицо, В "исправившихся предателей" не верил никогда. Так чего думать-то? Отделение с карабинами, телекамеры, площадь...
      Думается мне, многие из "самой мерзкой категории" задумаются над тем, что труп деньги не радуют.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:35
        Нет у нас окончательного решения, казнить или дать подергатся...
        Будем посмотреть, что и как дальше решат... тех, кому даже подергатся не стоит давать, много.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 09:41
          Цитата: rocket757
          Нет у нас окончательного решения, казнить или дать подергатся...
          Я догадываюсь, почему у нас, например, не хотят провести референдум о смертной казни. Потому что результат тех, кто НАВИРХУ, вряд ли обрадует. Хотя, справедливости ради, и посчитать можно "как надо".
          Я не понимаю, ПОЧЕМУ этот результат их не обрадует. Про "гуманизьм" и Совет Европы, вроде бы, уже всё сказали. Про "империю зла" и "средоточие мирового тоталитаризма" всё уже слышали. Так чего стесняться-то?
          Не понимаю...
      2. Галеон Звание
        Галеон
        +1
        Сегодня, 09:51
        Здравствуйте, Игорь! hi
        Молодой человек просто глуп. Дэбилов на Востоке запасено с избытком. Расстреливать за то, что идиот? Ну, можно и так, были такие неприятные общества, где так поступали. К сожалению, остальных это мало учит.
        Был такой замечательный пастор в 3 рейхе, Дитрих Бонхеффер. Боролся с нацизмом словом проповеди, был повешен. Так вот он первый и единственный за 2000 лет христианства назвал глупость злом! Остальные помалкивают. А оно на самом деле так в основной массе. И чегодняшний пример тому яркое подтверждение.
        И в силу своего устроения этот болван больше болтал, чем вредил. Надеюсь на то. Как и на то, что поумнеет.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:02
          hi!
          Цитата: Галеон
          И в силу своего устроения этот болван больше болтал, чем вредил. Надеюсь на то. Как и на то, что поумнеет.
          "Надежды юношей питают".
          Мы с Вами, Андрей, вроде как, из наивного возраста уже вышли. Неужели можно всерьёз полагать, что такая вот дрянь "исправится"?

          Моё мнение - он совершил тягчайшее преступление. По глупости, по пьянке, по наивности - это не важно. На любой зоне опрос проведите с одним-единственным вопросом: "В чём причина того, что вы здесь?" - и 99% назовут именно эти причины. Только если наказание за кошелёк - годы, то за госизмену наказание должно быть жизнь. Хватит, нахлебались "гуманизьма" по самые гланды...

          А то, что глупость иногда большее зло, чем нож - с этим я в жизни и сам сталкивался. Очень дорого иногда платить приходилось за чужую глупость. Так что не могу с Бонхеффером не согласиться.
    3. Комментарий был удален.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:43
        Так подбирают всякую дешевку, которая... в общем, дешевка.
        А идей там ... да мозгов там нет, от определения СОВСЕМ.
    4. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 09:39
      Цитата: rocket757
      Предатель, не идейный, за бабло... самая мерзкая категория из всех.

      За какое бабло ,за 1 миллион $,можно было хоть как то понять . Они как правило работают за 10 -20 тыс рублей . Тут говорить что за деньги не получится .Именно идейный
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 09:16
    Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории страны.
    Работы нашей контрразведке от новых территорий и до восточных границ страны судя по всему еще непочатый край. Но работают ребята круглосуточно и результативно о чем говорят постоянные сообщения о задержаниях.
    Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно.
    Детский лепет. Когда шел на сотрудничество стыдно не было добровольно стать предателем.
  6. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 09:21
    Грош цена этим раскаяниям - эта нечисть свой выбор сделала - пожизненно в каменоломни это минимум.
  7. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +2
    Сегодня, 09:22
    Типичная бандеровская мразь дайте грошы.а когда прижмут слезы крокодила. Смотреть противно. Только физическое уничтодение!
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 09:25
    Откуда только такие клопы вонючие берутся...ведь ФСБ загнал их под плинтус...нет все равно лезут...давите его без всяких жалостей и сантиметров.
  9. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 09:27
    Почему им лица закрывают. Все должны видеть этих мразей, они должны быть опозорены прилюдно и наказаны жестко.
  10. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 09:37
    Вот не могу понять откуда такие маргиналы берутся? Я бы ещё понял, если бы это был бывший "украинец" получивший паспорт России. Но похоже, что это "свой". Может для решения этой проблемы - таких наказывать прилюдно, как в Китае перед матчем на футбольном поле?
  11. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +2
    Сегодня, 09:39
    Когда поймали, то сразу раскаялся. Ну вот посидишь на зоне и кайся на здоровье.
  12. Дормидонт Сыропупкин Звание
    Дормидонт Сыропупкин
    0
    Сегодня, 09:47
    Вот регулярно же освещаются в СМИ аналогичные случаи задержания укрошпионов. И не ймется идиотам, продолжают шпионить. Неужели, если ни Родины, ни флага за душой, еще и чувство самосохранения отсутствует. Надо приговоры и показательно назначенное наказание более широко освещать. Ужесточять его пока некуда, итак ПЛС потолок. Ждем отмены моратория и введения за такие преступления высшей меры социальной защиты. Страна в состоянии войны с НАТО. Не до либеральничания.
  13. Денис Г
    Денис Г
    0
    Сегодня, 09:52
    Думается мне, таких надо наказывать публично. И нечего им лица пикселить.
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 09:55
    Врет паскуда - не раскаивается! Понял что его ждет, испугался, обгадился - да, но не раскаялся. Отписать положенные годы отсидки и волчий билет на остаток жизни.
  15. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 09:56
    Задницу любители оценят, благодаря нашей политике их таки развелось. angry
    Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно.
    belay Педику стыдно бывает? belay