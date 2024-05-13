В Приморье сотрудниками ФСБ задержан местный житель, работавший на военную разведку Украины

УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России.

Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. (...) Просто мне стыдно. Простите меня.

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентуру по всей территории страны. Несмотря на то что ФСБ весьма активно предупреждает об ответственности за сотрудничество с иностранными разведками, желающие поработать на СБУ или ГУР все еще находятся. Очередного агента военной разведки Украины задержали в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока, подозреваемого в работе на ГУР МО Украины. Как заявляют силовики, данный гражданин по собственному желанию вышел через украинских националистов на военную разведку Украины, после чего начал выполнять задания кураторов из Киева, собирая информацию о военных объектах Дальнего Востока и т. д. При этом он полностью осознавал, что работает против России.— говорится в сообщении УФСБ по Приморскому краю.Против задержанного возбуждено уголовное дело по госизмене, ему грозит большой срок. Сам украинский агент кается, заявляя, что больше так не будет, просит его простить, и вовсю готов сотрудничать с ФСБ.— заявил задержанный.