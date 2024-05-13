ВС РФ заняли территорию Волчанского аэродрома, ВСУ обороняют район мясокомбината

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ВС РФ заняли территорию Волчанского аэродрома, ВСУ обороняют район мясокомбината

Вооруженными силами Российской Федерации продолжаются штурмовые действия в г. Волчанск Харьковской области. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, освещающих обстановку на данном участке фронта.

Как утверждается я в одном из сообщений, ВС РФ смогли отбить у противника территорию Волчанского аэродрома. В настоящее время украинские формирования обороняют позиции в районе Волчанского мясокомбината. Кроме того, часть украинских боевиков отступила к лесополосе, сейчас там тоже идут бои.



Российская армия использует для ударов по противнику бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Эти бомбы причиняют немало вреда формированиям противника. В частности, уничтожаются личный состав и военная техника врага, при этом обеспечить защиту от ударов авиационных бомб у ВСУ не получается.


Появилась информация и о том, что несколько групп украинских пограничников были разбиты в районе к северу от улицы Терешковой, Сейчас российская армия завершает уничтожение групп украинских боевиков в данном районе.

Таким образом, мы видим, что ситуация на Харьковском направлении становится все более сложной для противника. Начав штурм Волчанска, российская армия продемонстрировала готовность к дальнейшему освобождению Харьковской области от нацистского режима
10 комментариев
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  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +3
    Сегодня, 09:51
    Удачи нашим мужикам! И чтобы поменьше потерь!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:51
    Так обращать внимание на заявы зелебобных стратегов и спикеров, смысла нет, но так, для прикола послушать, что они будут вешать на уши своему обывателю на счёт того, что они там все знали, контролируют и т. п.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:54
      Да там наверно будут трындеть что аэродром старый, инфраструктуры не осталось и оборонять не было смысла (с)....
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 09:55
        А мясокомбинат оборонять - смысл есть? Хотя там сало....
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 09:59
          У обороняющих одна перспектива... пойти на переработку, не в комбинате, так в земле.
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 10:01
          Сало- святое! За сало они маму продадут.)
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 09:58
    Харьков должен вернуться в родную гавань; в лоно Родины Матери!
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:01
    Российская армия использует для ударов по противнику бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.
    Вдолбить в землю всю эту нечисть, которая не давала спокойно жить жителям российского приграничья.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:03
    Удачи нашим парням и всем дожить до Победы!
  6. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    0
    Сегодня, 10:06
    О обстановке на фронтах и харьковском направлении от Марата Хайрулина.
    https://www.youtube.com/watch?v=v7Bc3Sp7d5k