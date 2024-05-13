ВС РФ заняли территорию Волчанского аэродрома, ВСУ обороняют район мясокомбината
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Вооруженными силами Российской Федерации продолжаются штурмовые действия в г. Волчанск Харьковской области. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, освещающих обстановку на данном участке фронта.
Как утверждается я в одном из сообщений, ВС РФ смогли отбить у противника территорию Волчанского аэродрома. В настоящее время украинские формирования обороняют позиции в районе Волчанского мясокомбината. Кроме того, часть украинских боевиков отступила к лесополосе, сейчас там тоже идут бои.
Российская армия использует для ударов по противнику бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Эти бомбы причиняют немало вреда формированиям противника. В частности, уничтожаются личный состав и военная техника врага, при этом обеспечить защиту от ударов авиационных бомб у ВСУ не получается.
Появилась информация и о том, что несколько групп украинских пограничников были разбиты в районе к северу от улицы Терешковой, Сейчас российская армия завершает уничтожение групп украинских боевиков в данном районе.
Таким образом, мы видим, что ситуация на Харьковском направлении становится все более сложной для противника. Начав штурм Волчанска, российская армия продемонстрировала готовность к дальнейшему освобождению Харьковской области от нацистского режима
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