Протестующие в Ереване начали возводить баррикады

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Протестующие в Ереване начали возводить баррикады

В последние дни в армянской столице довольно неспокойно. Начиная с 9 мая, в Ереване проходят многотысячные демонстрации в знак протеста против политики властей.

Как сообщает издание «Sputnik.Ближнее Зарубежье», всё оказалось настолько серьёзно, что на улицах в столице Армении начали появляться первые баррикады. Их сооружают из того, что первое попалось демонстрантам под руку в центре города – из скамеек и мусорных баков. При этом сообщается, что полиция проводит в Ереване задержания протестующих. Ранее прошла информация о почти 50 задержанных участниках антиправительственной акции.



Жители Армении крайне недовольны тем, что власти страны во главе с премьером Николом Пашиняном решили провести вариант делимитации границы (определение государственной границы с описанием её прохождения и нанесением на карту) с Азербайджаном.

Протестующие требуют отменить это решение, считая его капитуляцией перед Азербайджаном, и заявляют о необходимости отставки премьер-министра Пашиняна. Среди протестующих есть и представители армянского духовенства. В частности, одним из лидеров протеста является архиепископ Баграт Галстанян, который отмечал, что процесс импичмента Пашиняну может занять всего несколько дней.
7 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 10:03
    Поздно они спохватились..
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 10:07
      Прибалты наверно быстрей суетятся чем горный народ Кавказа.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:04
    на улицах в столице Армении начали появляться первые баррикады.
    Очевидно в этот раз все намного серьезнее и у Пашиняна может прикипеть под пятой точкой.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 10:04
    Так этот архиепископ вёл народ пять суток на Ераван с Тавушской епархии.
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:05
    Ранее писал про "цугундер"для Пашиняна.....но ведь опять выкрутится,редиска...
  5. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 10:07
    считая его капитуляцией перед Азербайджаном
    Если считаете иначе - воюйте, а не баррикады стройте. А вообще, думаю, весь мир так считает.
  6. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 10:09
    Надо предложить этим протестующим взять в руки автоматы и идти войной на азеров за те 4 села -протестующие тут же разбегутся и баррикады опустеют. Вообще не перестаю удивляться на хитрозадость армян! Пашинян признал Карабах азербайджанским регионом, фактически сдал, но виноват не он а ..... русские! Армяне не хотят выходить из ОДКБ, но не хотят платить взносы и к тому же хотят в НАТО!