Третий день наступательной операции войск группировки «Север» в Харьковской области прошел снова при полном превосходстве российских войск, противник был вынужден бросить в бой подразделения ГУР МО Украины, чтобы приостановить продвижение штурмовых групп «Бесстрашных». Об этом сообщает «Северный ветер».Тем не менее на вечер воскресенья, 12 мая, продвижение на направлении Волчанска составило до 3 километров, на Липцы — порядка 2,9 км в глубину. Общее число освобожденных населенных пунктов — девять, общая площадь под контролем ВС России — 159 кв. километров. По имеющимся данным, противник потерял порядка 250 человек только убитыми, большое количество взятых в плен, включая боевиков полка спецназначения «Кракен» (террористическая группировка, запрещена в России).По данным «Архангела спецназа», ночь на понедельник прошла относительно спокойно, штурмовые действия по-прежнему ведутся на Липцовском направлении в районе дач, в Волчанске идут городские бои. По имеющимся данным, в городе наши взяли под контроль территорию местного мясокомбината на западной окраине. Это подтверждают и украинские ресурсы, в частности, пропагандист Бутусов, называющий себя журналистом. Кроме того, украинские паблики сообщают, что ВС России предпринимают усилия для объединения двух направлений наступления в одно.Командование ВСУ перебросило в район Волчанска подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр», в районе города замечены шведские БМП CV90, РСЗО на базе «Хамви», а также САУ «Гвоздика». Данная бригада должна усилить подразделения из состава ГУР, которыми командование заткнуло дыру в обороне ВСУ.Также появилась информация, что Генштаб ВСУ снимает подразделения с Херсонского направления, чтобы усилить оборону в Харьковской области, а заодно и в районе Очеретино. У Киева нет свободных резервов для организации мощной обороны по всей линии фронта.

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