Генштаб ВСУ перебросил в район Волчанска 93-ю ОМБр с задачей остановить продвижение штурмовых групп «Бесстрашных»

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Генштаб ВСУ перебросил в район Волчанска 93-ю ОМБр с задачей остановить продвижение штурмовых групп «Бесстрашных»

Третий день наступательной операции войск группировки «Север» в Харьковской области прошел снова при полном превосходстве российских войск, противник был вынужден бросить в бой подразделения ГУР МО Украины, чтобы приостановить продвижение штурмовых групп «Бесстрашных». Об этом сообщает «Северный ветер».

Тем не менее на вечер воскресенья, 12 мая, продвижение на направлении Волчанска составило до 3 километров, на Липцы — порядка 2,9 км в глубину. Общее число освобожденных населенных пунктов — девять, общая площадь под контролем ВС России — 159 кв. километров. По имеющимся данным, противник потерял порядка 250 человек только убитыми, большое количество взятых в плен, включая боевиков полка спецназначения «Кракен» (террористическая группировка, запрещена в России).



По данным «Архангела спецназа», ночь на понедельник прошла относительно спокойно, штурмовые действия по-прежнему ведутся на Липцовском направлении в районе дач, в Волчанске идут городские бои. По имеющимся данным, в городе наши взяли под контроль территорию местного мясокомбината на западной окраине. Это подтверждают и украинские ресурсы, в частности, пропагандист Бутусов, называющий себя журналистом. Кроме того, украинские паблики сообщают, что ВС России предпринимают усилия для объединения двух направлений наступления в одно.

Командование ВСУ перебросило в район Волчанска подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр», в районе города замечены шведские БМП CV90, РСЗО на базе «Хамви», а также САУ «Гвоздика». Данная бригада должна усилить подразделения из состава ГУР, которыми командование заткнуло дыру в обороне ВСУ.

Также появилась информация, что Генштаб ВСУ снимает подразделения с Херсонского направления, чтобы усилить оборону в Харьковской области, а заодно и в районе Очеретино. У Киева нет свободных резервов для организации мощной обороны по всей линии фронта.
17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 10:11
    Интересная задумка вырисовывается от нашего МО: заставить стянуть все резервы с Херсона и донецкого направления на Харьков. Но сам Харьков наши брать не собираются а берут в кольцо. Т. е. оголяются у врага Херсонское направление и Донецкое. Ну я так думаю, исходя из оперативки.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 10:26
      Цитата: Фаталист
      заставить стянуть все резервы с Херсона и донецкого направления на Харьков

      А когда Киевское направление начнётся, то ещё интересней резервы запляшут.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 10:32
      Американцы тоже так полагают.
      Отвлекающая операция.
      До этого, две недели, примерно, назад
      сильные части ВСУ были переброшены в Часов Яр.
      Поэтому российским десантникам не удалось в нем закрепиться.
      Сейчас эти части переброшены к Харькову.
      А Россия возобновила артподготовку под Часов Яр, готовясь
      возобновить штурм города.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 10:54
        Однако, как показывает практика, резервы не спасают ситуацию. За последние несколько дней ВС России освободили несколько населённых пунктов. Канал Deep State, работающий на украинскую разведку, признал потерю населённых пунктов Мороховец, Олейниково и Зелёное".

        Ряд источников сообщили о том, что после разгрома резервной группы, собранной из солдат ВСУ, РДК* и "Кракена"**, многие солдаты бежали со своих позиций, а кто-то добровольно сдавался в плен.

        125 украинских пограничников в Харьковской области покинули свои позиции и отказались участвовать в боевых действиях против российской армии. Более 60 бойцов уже сдались в плен,
        - рассказал Тг-канал "Сварщики".

        *РДК - (Русский добровольческий корпус) - запрещённая в России террористическая организация.

        **"Кракен" входит в признанный террористическим украинский националистический полк "Азов", запрещённый в России.
    3. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 11:01
      заставить стянуть все резервы с Херсона и донецкого направления на Харьков.
      ....по ходу будет удар на Юге...и будут не входить в Херсон как в мае 2022 года.а именно брать....скакуасов там изрядно поубавилось...и ещё поубавят....по ходу ГШ решил отрезать от моря лапоть нехило
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 11:34
        Надеюсь по Одессе и Николаеву тоже решение есть.
    4. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      +1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Фаталист
      Интересная задумка вырисовывается от нашего МО: заставить стянуть все резервы с Херсона и донецкого направления на Харьков

      Тут-то морпехам в крынках - и придет конец, и не только там...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 10:12
    Командование ВСУ перебросило в район Волчанска подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр»
    Не раз битая и переформированная 93 бригада ВСУ опять брошена на "спасение". Под Артемовском у нее оставалось 10-15% л/с, посмотрим сколько останется на этот раз да еще под российскими ФАБами.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:19
      Да уже по полной добить хотят......
    2. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 10:44
      Похоже, тут дырки затыкают типа "элитой", хоть таковая уже неоднократно потрепана.
      И это хорошо.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:14
    Жаркие денечки настали для зелебобиков... подгорает много где, очень интенсивно.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:20
      Не может, не радовать! hi ..........
  4. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +4
    Сегодня, 10:18
    Ща бы ещё в сумскую и черниговскую сунуться.. Хотя-бы обозначится.
    И демонстративно начать готовить суда для десанта...
  5. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 10:22
    Ключевые слова "перебросило"...Третий год СВО,проблем с переброской,заправкой топливом как то особо не наблюдается.Где Херсон,а где Харьков,это в мирное то время нелегко-перебросить,а уж при боевых действиях должно быть вообще нереализуемо.Но всё пока у них получается.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 10:53
      Если они почти на границе перебрасывают, то дальше там в тылу ещё им проще.
  6. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +2
    Сегодня, 10:23
    Раздёргивать можно ударами в разных местах. Пусть мечутся туда-сюда.
  7. Комментарий был удален.
  8. WIN969 Звание
    WIN969
    0
    Сегодня, 12:13
    Недавно слышал, что в МО идут учения по отработки высадки десанта в Херсоне laughing Похоже уже скоро мы увидим операцию по разрыву шароваров пополам laughing laughing laughing