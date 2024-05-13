Новость о снятии Сергея Шойгу с должности министра обороны активно обсуждается в западных СМИ
Западные СМИ активно обсуждают изменения, произошедшие в руководстве оборонного и других ведомств в России. Посвященные кадровым перестановкам в руководстве РФ новости занимают первые полосы многих ключевых западных изданий. При этом наибольшее внимание уделяется смене министра обороны.
Британское издание Financial Times пишет, что новые назначения в российском правительстве знаменуют собой "крупнейшую встряску за последние полтора десятилетия". Американская газета Washington Post также считает, что произошедшие в России кадровые перестановки окажут серьезное влияние на сферу безопасности страны.
Газета New York Times называет изменения в российском руководстве "редкими" и задается вопросом, "сколько полномочий в военных вопросах сохранит Сергей Шойгу". Издание Independent отмечает, что перестановки в силовом блоке в России стали наиболее значительными и неожиданными с начала спецоперации на Украине.
Politico предполагает, что назначение на должность главы Минобороны экономиста Белоусов, не имеющего видимого "военного опыта", можно интерпретировать как знак того, что российское руководство пытается "переключиться" на третьем году СВО.
В свою очередь, польское издание Interia, комментируя новости о назначении нового главы Минобороны РФ, подчеркивает, что "Владимир Путин крайне успешно начинает свой новый президентский срок".
Пристальное внимание западной прессы свидетельствует о явной обеспокоенности Запада кадровыми перестановками в правительстве России. Хотя Запад, так уж вышло, в последнее время вообще обеспокоен всем, что происходит в нашей стране...
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