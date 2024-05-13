Новость о снятии Сергея Шойгу с должности министра обороны активно обсуждается в западных СМИ

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Новость о снятии Сергея Шойгу с должности министра обороны активно обсуждается в западных СМИ

Западные СМИ активно обсуждают изменения, произошедшие в руководстве оборонного и других ведомств в России. Посвященные кадровым перестановкам в руководстве РФ новости занимают первые полосы многих ключевых западных изданий. При этом наибольшее внимание уделяется смене министра обороны.

Британское издание Financial Times пишет, что новые назначения в российском правительстве знаменуют собой "крупнейшую встряску за последние полтора десятилетия". Американская газета Washington Post также считает, что произошедшие в России кадровые перестановки окажут серьезное влияние на сферу безопасности страны.



Газета New York Times называет изменения в российском руководстве "редкими" и задается вопросом, "сколько полномочий в военных вопросах сохранит Сергей Шойгу". Издание Independent отмечает, что перестановки в силовом блоке в России стали наиболее значительными и неожиданными с начала спецоперации на Украине.

Politico предполагает, что назначение на должность главы Минобороны экономиста Белоусов, не имеющего видимого "военного опыта", можно интерпретировать как знак того, что российское руководство пытается "переключиться" на третьем году СВО.

В свою очередь, польское издание Interia, комментируя новости о назначении нового главы Минобороны РФ, подчеркивает, что "Владимир Путин крайне успешно начинает свой новый президентский срок".

Пристальное внимание западной прессы свидетельствует о явной обеспокоенности Запада кадровыми перестановками в правительстве России. Хотя Запад, так уж вышло, в последнее время вообще обеспокоен всем, что происходит в нашей стране...
70 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 10:30
    На повышение пошёл , стал секретарём совбеза.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 10:33
      Новость о снятии Сергея Шойгу с должности министра обороны

      Ну, уж если точнее и правомернее, то не снятие, а не вошедшего в новый стостав правиельства России. А, это, извините, разные выходные пособия и иные выплаты yes (конечно для тех кто не ворует)
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Ирек
      На повышение пошёл , стал секретарём совбеза.

      Простите за вопрос, А какой бюджет у Совета безопасности, он (бюджет) больше чем в Министерстве Обороны??? hi
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Анатоль Клим
        Цитата: Ирек
        На повышение пошёл , стал секретарём совбеза.

        Простите за вопрос, А какой бюджет у Совета безопасности, он (бюджет) больше чем в Министерстве Обороны??? hi

        А, вот ниже Теренин ответил правильно lol как врач
        Цитата: Теренин
        только рекомендует, предостерегает и советует.
      2. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 11:38
        Обратитесь к Патрушеву. laughing Он знает.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +12
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Ирек
      На повышение пошёл , стал секретарём совбеза.

      По статусу, должность Секретарь Совета Безопасности России довольно высокая. До введения должности Заместитель Секретаря Совбеза второе лицо после Председателя Совбеза которым является Президент.
      Но, есть маленький ньюанс, он не не комплектует кадры (прием-увольнение) и не распоряжается финансами по сравнению с миллиардами Минобороны. А значит, только рекомендует, предостерегает и советует. winked
      1. Че Фёдор Звание
        Че Фёдор
        0
        Сегодня, 10:49
        т.е. на понижение пошел?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +8
          Сегодня, 10:57
          Цитата: Че Фёдор
          т.е. на понижение пошел?

          По факту - рухнул... до невозможности!!! (строительные контракты, смежники, заказы, объемы работ, подрядчики, бюджетное финансирование, назначения, увольнение)... все, все... рухнуло, что нажито непосильным трудом... wink
          1. Замира Звание
            Замира
            +2
            Сегодня, 12:23
            Цитата: Теренин
            По факту - рухнул... до невозможности!!!

            И тем не менее - легко отделался...
            Очень легко!
            При Сталине бы - расстреляли...
            При Брежневе - послом в Монголию в ЛУЧШЕМ случае.

            Хотя, возможно, что вот это:
            Цитата: Теренин
            только рекомендует, предостерегает и советует
            - даже хуже, чем посол в Монголии...
            Вот очень тонкий всё-таки у Путина юмор... wink
      2. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 10:51
        Цитата: Теренин
        не распоряжается финансами по сравнению с миллиардами Минобороны. А значит, только рекомендует, предостерегает и советует.

        Спасибо за хороший ответ, вот и Тимур с командой там не нужен будет. Ох и развернётся "рекомендовать, предостерегать и советовать" fellow
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +4
          Сегодня, 11:02
          Цитата: Анатоль Клим
          Цитата: Теренин
          не распоряжается финансами по сравнению с миллиардами Минобороны. А значит, только рекомендует, предостерегает и советует.

          Спасибо за хороший ответ, вот и Тимур с командой там не нужен будет. Ох и развернётся "рекомендовать, предостерегать и советовать" fellow

          Знаю не по наслышке, что многим их письменным
          Цитата: Анатоль Клим
          "рекомендовать, предостерегать и советовать"
          делают "авиа" (в шредеры для бумаги или в корзину) winked или... "огромное спасибо, ваше мнение очень важно для нас..." drinks
    4. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      +6
      Сегодня, 10:50
      На повышение пошёл , стал секретарём совбеза.
      Для Кужугетовича это серьезное понижение!
      Но, видать, до Путина дошло, что одно дело - у костерка на рыбалке с другом Серёжей сидеть, а другое - финансовые доклады от экономиста Андрея Рэмовича заслушивать о финансировании спецоперации и оборонной промышленности. Не всегда приятные.
      Но для СВО - второе явно полезней!
    5. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 10:51
      Цитата: Ирек
      На повышение пошёл , стал секретарём совбеза.

      По сравнению с должностью МО, секретарь совбеза должность чисто номинальная. По сути это советник президента, который ни за что не отвечает. На эту должность ссылают тех, кто не справился на со своей работой, но уволить его или отправить на пенсию не позволяют близкие отношения с президентом. ИМХО
    6. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 11:54
      ...а надо было бы минимум обратно в Тайгу!!!! Крышовал воров и наверное сам такой am
    7. andrewkor Звание
      andrewkor
      0
      Сегодня, 11:56
      При ЕБНене ,не к ночи будь сказано ,секретарем Совбеза России был некто Березовский,если кто помнит такого.¿
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 10:35
    Ага-а-а-а.
    Заколемакались и зачирипулькались все плюгавчики и стнюстнюсики. Будет вам от нас стрепулетье.
    (это такой хитрый посыл западу, чтоб никто не догадался о чём он, но он стра-а-а-ашный).
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +13
    Сегодня, 10:37
    Постоянно в последние годы наши комментаторы по поводу Шойгу любили фразу "Лошадей на переправе не меняют"!
    Вывод - Шойгу не лошадь.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Кот Александрович
      Вывод - Шойгу не лошадь.

      И даже не раб на галерах.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Кот Александрович
      "Лошадей на переправе не меняют"!

      А, кучера сменить получается - можно!? winked
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 11:44
        Смотря какой кучер. У хорошего кучера даже старая кляча ломовая лошадь. winked
    3. Высота76 Звание
      Высота76
      +2
      Сегодня, 11:41
      У этой фраз есть несколько продолжений, в корне меняющих смысл.
      Лошадей на переправе не меняют - а ослов нужно
      Лошадей на переправе не меняют - но стегают их изо всех сил
      Лошадей на переправе не меняют - кучера можно и нужно
    4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 11:55
      ...он просто помощник воров!!!
  4. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    0
    Сегодня, 10:39
    Смотрел по 1-му каналу Парад Победы. Подумал, что в ухе у меня какой-то изъян.
    Девушка-комментатор назвала Шойгу исполняющим обязанности министра
    обороны. Один раз назвала. То ли я новости давно не смотрел, то ли одно из двух.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +13
      Сегодня, 10:49
      Цитата: TOS-NN
      Смотрел по 1-му каналу Парад Победы. Подумал, что в ухе у меня какой-то изъян.
      Девушка-комментатор назвала Шойгу исполняющим обязанности министра
      обороны. Один раз назвала. То ли я новости давно не смотрел, то ли одно из двух.

      Все правильно услышали, помле иннагураци Президента все правительство авоматически уходит в отставку и формируется новое. В перомежутке между этими событиями все ушедшее в оставку правителсво исполняет свои бязанности, а значит - ИО.
      1. TOS-NN Звание
        TOS-NN
        0
        Сегодня, 10:59
        Аааа, вон оно что! Я всё слушал, как войска его будут приветствовать.
        Приветствовали как обычно: "здрав желам товарищ министр обороны".
        Но вроде МО не подчиняется правительству. Напрямую Путину.
        Спасибки Ясная! Прояснили дремучего.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +3
          Сегодня, 11:12
          Цитата: TOS-NN
          Спасибки Ясная! Прояснили дремучего.

          Олег, не стоит путать официальный статус должностного лица в переходный кратковременный период, с воинским приветствием, как воплощением товарищеской сплоченности военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и проявлением вежливости и воспитанности.
          1. TOS-NN Звание
            TOS-NN
            +1
            Сегодня, 12:04
            Олег, не стоит путать


            Служил я давно. В рядах Советской Армии. Ни разу, ни один
            подполковник не обиделся и не поправлял нас, если мы
            приветствовали офицера: "здрав желам товарищ Полковник!"
            За исключением косяков приветствия в присутствии старшего
            по званию.
            Комментаторша Парада в дальнейшем продолжала именовать
            Шойгу именно министром обороны, без ИО
            1. Ясная Звание
              Ясная
              +1
              Сегодня, 12:22
              Цитата: TOS-NN
              ни один
              подполковник не обиделся и не поправлял нас, если мы
              приветствовали офицера: "здрав желам товарищ Полковник!"

              Так и было еще со времен Русской Имеператорской Армии yes
    2. hhurik Звание
      hhurik
      +1
      Сегодня, 10:50
      Ну да - вы не в курсе,как устроена исполнительная власть в России,это однозначно, никаких двух. Шойгу - и. о. на тот момент,как Мишустин, и все министры.Такой забавный пердимонокль- Правительство ушло в отставку, в самом начале мая.И сейчас назначается.
      .
      1. TOS-NN Звание
        TOS-NN
        0
        Сегодня, 11:07
        Ну да - вы не в курсе

        Я, почему-то, был уверен, что те, кто подчиняются напрямую президенту
        не входят в состав правительства, хоть и называются "министерствами".

        "Мне триста лет
        я выполз из тьмы.."
        1. hhurik Звание
          hhurik
          0
          Сегодня, 12:55
          Существуют даже такие персонажи, кто считает, что заместителей министра обороны - назначает на должность сам Министр. И звания генеральские - он же присваивает, ага.
    3. АлександрI Звание
      АлександрI
      0
      Сегодня, 10:56
      7 мая инаугурация вновь избранного, соответственно все правительство слагает свои полномочия и до новых назначений они все ИО
    4. vadi64 Звание
      vadi64
      0
      Сегодня, 11:24
      Всё Правительство и.о.
    5. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 11:48
      А в чем проблема? После инаугурации все министры становятся ИО, пока новый состав правительства не утвердят. Вроде так.
      1. TOS-NN Звание
        TOS-NN
        0
        Сегодня, 12:14
        А в чем проблема?


        Да ни в чём. Предлагаю все министерства, не подчинённые правительству,
        из него (правительства) исключить. Раз они подчиняются президенту.
        МО переименовать в Народный Комитет Обороны. Министров - в
        НарКомов. Будет понятнее.
        Пойду позвоню президенту с этой идеей.
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 10:40
    Цитата: Ирек
    стал секретарём совбеза

    хороший дом, хорошая должность - что еще нужно человеку чтоб встретить старость?
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:40
    И с чего переполох?..
    Во-первых: после Иванова, просто как порядочный человек, он ДОЛЖЕН был подать в отставку.
    Скорее всего и подал, но... Государь решил иначе. Имеет право.
    Во-вторых: западным СМИ можно расслабиться.
    Эта перемена никак не отдалит ваше поражение.
    Вы - обречены. И не извне, а изнутри.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Смею_заметить_
      Во-вторых: западным СМИ можно расслабиться.
      Эта перемена никак не отдалит ваше поражение.
      Вы - обречены. И не извне, а изнутри.

      Правильно. Но, желательно извне тоже. yes
    2. fif21 Звание
      fif21
      +3
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Смею_заметить_
      Во-вторых: западным СМИ можно расслабиться.

      Да не могут они расслабиться . Столько сил и денег вложено на создании в России прозападных агентов влияния , и тут МО ,и опять не их человек . Заистеришь тут . wassat Но еще больше истерики было , если Белоусов сменил Силуанова . hi
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 12:27
        Ага...
        "Честен и абсолютно не коррумпирован."
        Печаль! Тут не только закуришь... (с)
        А про Силуанова...
        Видимо, ещё не время. Или мы многого не знаем...
    3. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Смею_заметить_
      Вы - обречены. И не извне, а изнутри.

      Лично я бы предпочёл, чтобы извне... одно дело, когда Запад сам себя доистребит и корчиться будет, а другое - когда Россия ему на горло наступит. Денотация одна и та же... зато коннотацияяя... good
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Сегодня, 10:41
    Хотя Запад, так уж вышло, в последнее время вообще обеспокоен всем, что происходит в нашей стране...

    Иными словами - писаются они laughing!
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:42
    Интересно через сколько времени Остин позвонит ,Белоусову : Имею честь вам должить ,с Вами хотел бы поговорить министр обороны США Ллойд Остин. laughing
    1. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 11:08
      Интересно через сколько времени Остин позвонит ,Белоусову : Имею честь вам должить ,с Вами хотел бы поговорить министр обороны США Ллойд Остин. laughing

      А смысл? Остин Уэст-Пойнт заканчивал, о чем ему говорить с экономистом... wink
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:13
        У этого экономиста серьёзный ядерный арсенал,а как показывает современная история "гражданские "Министры обороны намного воинственней ,Министров обороны с военным образованием.Западные гражданские МО хоть сейчас в бой ,вместе с столтенбергом.
        1. Arzt Звание
          Arzt
          +2
          Сегодня, 11:36
          У этого экономиста серьёзный ядерный арсенал,а как показывает современная история "гражданские "Министры обороны намного воинственней ,Министров обороны с военным образованием.Западные гражданские МО хоть сейчас в бой ,вместе с столтенбергом.

          В этом их проблема. Если бы с лейтенантов, на поле боя, кровищща, кишки... Глядишь и не были бы такими кровожадными. fool
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Arzt
        Остин Уэст-Пойнт заканчивал, о чем ему говорить с экономистом...

        А с коллегами из стран НАТО, бывшими гинекологами, продавщицами, репортерами... он на какие темы общается?
        1. Arzt Звание
          Arzt
          0
          Сегодня, 12:18
          А с коллегами из стран НАТО, бывшими гинекологами, продавщицами, репортерами... он на какие темы общается?

          Ни на какие. Там армий нет, одни трансы. Потому и нужны гинекологи, чтобы разобраться. laughing
      3. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 12:10
        Цитата: Arzt
        Остин Уэст-Пойнт заканчивал, о чем ему говорить с экономистом...

        Но связавшись с лоббистами американской оборонки - он стал обычным торговцем и коммивояжером.
        1. Arzt Звание
          Arzt
          0
          Сегодня, 12:20
          Но связавшись с лоббистами американской оборонки - он стал обычным торговцем и коммивояжером.

          Он, по крайней мере, сечет в ассортименте товара. wink
          1. Петр_Колдунов Звание
            Петр_Колдунов
            0
            Сегодня, 12:33
            Цитата: Arzt
            Он, по крайней мере, сечет в ассортименте товара

            Естественно. В чем-то ведь он должен сечь... потому что министр обороны он - плохой negative
    2. fif21 Звание
      fif21
      +2
      Сегодня, 11:16
      Цитата: tralflot1832
      с Вами хотел бы поговорить министр обороны США Ллойд Остин.

      Примат людоед ,министр войны США со всем миром . hi
  9. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 10:42
    Почему все кричат о "снятии" Шойгу? А если он просто в другом месте нужнее? Если сам устал? Если Верховному показалось, что другой кандидат больше подходит?
    Снимают, обычно, "за что-то", а тут явных, громких, на уровне уголовных дел, грехов не было. Так чего сразу "сняли"-то? Они там, на Западе, привыкли, что уйти с должности можно только с пинком под седалище? Ну да... У них последние десятилетия только так и делается. Тому же "Индепенденту" ничьи "поджопники" на Западе обсудить не хочется? Лизу-рекордистку свою, например, пусть обсудят, что ли...
    Это не Лужков, который "какую-то доверенность потерял" (из разговора двух ГАИшников lol). Верховный не комментировал пока свои решения, а мы, типа, обо всём догадались. Не говорю об "Индепендент", "Политико" и прочих "ясновидящих" - те вобще заранее всё знали.

    Подождём, посмотрим, послушаем... Глядишь, само прояснится - кого, куда и зачем.

    Я не Шойгу защищаю или осуждаю. Я лишь за то, что время покажет, кого "сняли", а кто "перешёл на другую работу".
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +4
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Zoldat_A
      Снимают, обычно, "за что-то", а тут явных, громких, на уровне уголовных дел, грехов не было.

      Ну как же.... а если у него там из ивановского дела уши торчат? Мы же всего не знаем, кто же обнародует компромат на друга Самого... И вот Иванова на нары - а Шойгу (как друг Путина) понижением отделается... это как вариант, ничего не утверждаю.
      Ну и просто - за такие громкие залеты высокопоставленных заместителей - во все времена непосредственные начальники несли самую строгую ответственность. Раньше бывало до расстрела. Расстрел, конечно, перебор, но тенденция правильная.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Петр_Колдунов
        Мы же всего не знаем
        Согласен. И вряд ли узнаем. А на уровне слухов, "все это знают" и "журналистских расследований" - это не информация, а домыслы.
        А потому, повторюсь, подождём. Авось, чего и всплывёт. В России, традиционно, это процесс небыстрый. Вон, даже Гарант до сих пор про 90-е говорит не понятными словами с именами и должностями, а как про "ошибки прежнего руководства". И Ельцин-центр процветает.
        Доживём до фамилий и должностей? Не знаю... Люди столько не живут.
        1. Петр_Колдунов Звание
          Петр_Колдунов
          +2
          Сегодня, 12:00
          Цитата: Zoldat_A
          Вон, даже Гарант до сих пор про 90-е говорит не понятными словами с именами и должностями, а как про "ошибки прежнего руководства".

          Это да. Он даже Чубайса врагом ни разу не назвал.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:09
        если у него там из ивановского дела уши торчат? а если не торчат?
        У нас начальник склада ГСМ воровал керосин- а комбат был реально честнейший. Так надо сделать вывод из того что если начсклада посадили- следует что комбат ворюга?
        1. Петр_Колдунов Звание
          Петр_Колдунов
          0
          Сегодня, 12:32
          Цитата: свой1970
          Так надо сделать вывод из того что если начсклада посадили- следует что комбат ворюга?

          Я такого и не утверждал. Он может быть кристально честным в плане воровства. Но его вина в другом! Честнейший комбат ОБЯЗАН нести ответственность за своего подчиненного. Потому что он ответственен за то, что у него в подчиненных оказался вор. Кадровый вопрос - всегда был в СССР определяющим. "Кадры решают всё" - помните? И ответственность за плохие кадры ВСЕГДА несли их начальники. А уж где выговор, а где расстрел - решать уже будет суд. Но ответственность ДОЛЖНА БЫТЬ!
          Когда в 1937 году в Ленинграде у троллейбуса лопнула шина, и он упал в Фонтанку - было РАССТРЕЛЯНО семь человек, начиная с Начальника троллейбусной службы города и Главного инженера троллейбусного парка. Уверен, они были прекрасные люди, и к трагедии не имели прямого отношения... но каждый из них в кадровом аспекте стал виновным в том, что не обеспечил должный подбор подчиненных, которые бы гарантированно обеспечили бы безопасность выходящего на линию транспорта!
          В аналогичной трагедии 10 мая меня удовлетворил тот факт, что не скинули всех собак на душегубца-гастера (которого, безусловно, надо по приговору суда прилюдно утопить на этом самом месте) - а арестовали начальника всего автопредприятия. Потому что это ОН виноват в таком подборе персонала, который не обеспечивает безопасность пассажиров!
          И меня радует такой подход. Это означает, что мы возвращаемся к правильному распределению ответственности.
          И это не коллективная ответственность никакая! Это именно персональная ответственность каждого "хорошего" начальника за своих "плохих" подчиненных на разных уровнях!
          Личная ответственность за своих подчиненных вплоть до тюремных сроков и высшей меры - догмат любой власти, он незыблем и только от гарантирует от халатности и безнаказанности.
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      1. Комментарий был удален.
  11. сталевар Звание
    сталевар
    +1
    Сегодня, 10:49
    На этой должности, Шойгу, показал всю свою бездарность!
  12. kvv Звание
    kvv
    +3
    Сегодня, 10:52
    Шойгу кинули на подмогу Медведеву, теперь вместе будут грозить супостату из ТГ, а если серьезно, то скорее всего сменили его из-за крайней коррупционности всего его окружения, да и у него рыло в пушку, а вот Белоусов слывет очень честным и главное умным технарем, так что паркетным теперь служить будет не выгодно, хлебные места закроются, останутся только по настоящему служаки
  13. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 11:12
    Не ожидали, однако.

    Наполеону приписывают известное выражение: " Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в третьих — деньги".
    Похоже, что не все так просто с финансированием обороны страны и 6,7 процентов расходов федерального бюджета на оборону оказались неподъемными для нашей экономики.
    И невзирая на победные реляции федеральных телеканалов об ее грандиозных успехах, даже в условиях санкций, на самом деле ситуация весьма сложная.

    Похоже именно поэтому на пост министра обороны РФ был назначен А.Белоусов, который на самом деле будет исполнять в Министерстве обороны обязанности министра финансов
    1. Конрад1045 Звание
      Конрад1045
      0
      Сегодня, 12:00
      Соглашусь, что сколько бы денег МО не дали, все истратят. Возникает желание об эффективности расходования денег. Задача сложная. Если вспомнить прошедшие годы, когда работал, руководил конструкторском отделом, занимаясь разработкой нестандартного оборудования, много горестных мыслей пришлось пережить. Например, предложение о создании коллектива конструкторов для разработки оборудования для перспективного направления, авторским надзором за его изготовлением, испытанием, внедрением в производство. Все пошло прахом...
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 12:09
        Если хотим быть сильным, суверенным государством, то деньги нужно вкладывать в армию, оборону, науку, медицину, образование, а не покупать бумажки у наших противников и врагов. Спалили 300 млрд.$ ЗВР и никто не понес ответственности.
        1. Конрад1045 Звание
          Конрад1045
          0
          Сегодня, 12:19
          Если хотим быть сильным, суверенным государством, то...
          Нужно воспитать сильных людей, профессиональными конструкторами люди не рождаются, их готовят. Некоторые сами находят в этом призвание, но из двух групп окончивших институт, через 25 лет практически никого не осталось в этой профессии. Профессиональный конструктор, это большая редкость в любое время.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Фактор
      Похоже именно поэтому на пост министра обороны РФ был назначен А.Белоусов, который на самом деле будет исполнять в Министерстве обороны обязанности министра финансов

      Министр обороны и должен этим заниматься. Это должность администратора, а не командира. Для ведения войны есть генштаб. hi
  14. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    -1
    Сегодня, 11:14
    Назначение на минобороны гражданского может означать больше полномочий для Генштаба, и это к лучшему.
  15. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 11:53
    ....Белоусов, не имеющего видимого "военного опыта"... а разве предодушие имели военный опыт или служили??? Пока ,начиная с Сердюковым все были просто воры, включая и тувинского охотника...
    Очень хочется, что новый минимстр обороны был честным и патриотом России!!!
    А со всякими сердюковыми-ивановыми надо по законам военного времени!!!
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:16
      разве предодушие имели военный опыт или служили??? и чего? Ну служили/воевали маршалы и генералы СССР- как это повлияло?
      Эти хоть воровали- хотя бы понять можно, а те - тупо прокакали СССР. Имели власть, возможности и прямую обязанность защищать СССР - но всю страну спустили в унитаз.
  16. Horla Звание
    Horla
    0
    Сегодня, 12:20
    В стране нашей уже был Сердюков. Чуть-чуть не успел полностью развалить армию.
  17. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 12:32
    Совбез звучит перспективно, только совет - он и есть совет - он не распоряжается деньгами. Финансовые статьи расписываются в бюджете на министерства. Так что с финансовых потоков абаканского секретаря сняли.