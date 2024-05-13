Пока Израиль штурмует Рафах, боевые действия снова вспыхивают на севере Газы

Пока израильские силы пытаются овладеть городом Рафах на юге Газы, считающимся последним оплотом ХАМАС, боевые действия разгораются с новой силой в районах сектора, где уже давно прошла военная машина ЦАХАЛ.В минувшие выходные в северной части Газы шли ожесточенные наземные бои между боевиками ХАМАС и израильскими войсками, заявили в воскресенье обе стороны, несмотря на то, что внимание всего мира было в основном сосредоточено на южном городе Рафах, пишет американская газета The New York Times, отмечая, что это указывает на то, что боевики палестинского движения могут оставаться грозной силой еще долгое время.По словам авторов издания, за время семимесячной войны в секторе Газа происходящее сегодня стало привычным сценарием, когда после ожесточенных боев Израиль объявляет территорию свободной от ХАМАС, но затем израильские силы оказываются вынуждены туда вернуться после того, как боевики восстановят свои силы и дают о себе знать.В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он обеспокоен неспособностью Израиля разработать модель управления Газой, так как это указывает на то, что его победы могут оказаться «неустойчивыми» и за ними последуют «хаос, анархия и, в конечном счете, снова вернется ХАМАС».ХАМАС заявил вчера, что его бойцы участвовали в «ожесточенных столкновениях» с израильскими солдатами близ Джабалии на севере Газы и что боевики обстреляли израильские силы из крупнокалиберных минометов в Зейтуне в центре сектора.По некоторым данным, мирные жители вновь покидают северные районы сектора Газа.

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