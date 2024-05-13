Российские военные в зоне СВО начали применять для прикрытия эвакуационных групп от БПЛА роботов с системами РЭБ

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Российские военные в зоне СВО начали применять для прикрытия эвакуационных групп от БПЛА роботов с системами РЭБ

Российские военные в зоне СВО начали использовать роботизированные платформы с установленными на них системами РЭБ для прикрытия эвакуационных групп. Об этом директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

В зоне СВО появились роботизированные платформы-подавители дронов на основе системы РЭБ «Тритон». Их основная задача — прикрывать эвакуационные группы в серых зонах от украинских беспилотников. Платформа движется вместе с группой, создавая над ней купол от дронов при эвакуации раненых или погибших. Также данные роботы работают с платформами, устанавливающими мины.



Нельзя туда просто прийти и эвакуировать раненого или погибшего, по людям так же начнут отрабатывать «сбросами» и FPV. (...) Роботы с РЭБ, которые прикрывают эвакуационных роботов или роботов, устанавливающих мины — они уже есть и работают в зоне СВО

- приводит ТАСС слова Осломенко.

Пока массового применения таких платформ нет, концепция только отрабатывается. В перспективе должна появиться целая линейка роботов с РЭБ, которые будут защищать от беспилотников не только людей, но и такие же роботизированные платформы различного назначения. Планируется разработка специальных роботов прикрытия для штурмовых групп или платформ. Работы в этом направлении идут и довольно быстро.

Как отмечалось ранее, появление на поле боя относительно дешевых беспилотников заставило конструкторов искать против них защиту, что дало толчок развитию не только систем РЭБ, но и искусственного интеллекта для боевых роботов.
18 комментариев
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  1. cytadell Звание
    cytadell
    -2
    Сегодня, 10:43
    Минобороны должно всерьез заняться разработкой стационарной системы учичтожения дронов. Такая система имеется на вооружении израильской армии, конкретно на их танках. Устройство реагирует на быстро-движущийся снаряд и сбивает его на подлёте. Для нашей техники нужна подобная система, которая бы позволяла определять беспилотник противника в радиусе 250-300 метров и сбивать его. Возможно, для этого ещё бы понадобилась система распознавания свой-чужой. Но в первом приближении было бы достаточно определять вражеский дрон по его попытке атаковать вас. В комплексе с РЭБ уже было бы неплохо.
    1. valek97 Звание
      valek97
      0
      Сегодня, 11:15
      Это должно быть дополнение, а не замена РЭБ. Зачем по нему заранее стрелять и сбивать, если может отработать РЭБ. Вот если РЭБ не отработала, тогда сбивать. Иначе боекомплекта не хватит как у израилетян
      1. krot Звание
        krot
        +1
        Сегодня, 12:17
        Такая система имеется на вооружении израильской армии, конкретно на их танках.

        КАЗ на наши танки так давно придумали, что Меркавы еще под стол пешком ходили..))
        Но есть один недостаток- цена! КАЗ "Арена" к примеру вроде как до трети стоимости танка доходит.. Но его ставят на "Прорыв". Даже у хох-лов что-то есть похожее.. И ей тоже тыщу лет в обед..
        Так что нечего нам в пример Израиль ставить.. Это они с нас пример берут и КАЗ тоже начали делать, смотря на СССР! А сейчас мангалы варят на Меркавы..
        1. krot Звание
          krot
          0
          Сегодня, 12:24
          В 1977–1978 годах было официально утверждено серийное изделие под шифром «Дрозд»

          cytadell(Andrew) Это вам для справки.. Комплекс Активной Защиты.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:45
    Борьба с дронами противника, дело комплексное и пока не всё получается так как надо.
    Впрочем, а у кого получается всё, так как надо?
    1. cytadell Звание
      cytadell
      +1
      Сегодня, 11:03
      Я много размышлял о системе свой-чужой. Наверное, в текущей военной обстановке это самая востребованная система, если говорить о будущем технологий ИИ. От успешности реализации данной системы зависит многое, как мне кажется. Концепция ее применения для воина в следующем. Устройство должно быть привязано к его носителю по некоторой биометрии. Для своих дронов это метка, что юнит свой. При захвате воина противником устройство должно понять, что юнит захвачен и включить режим "заложник". При захвате устройства и попытке использования врагом - самоликвидироваться с выгоранием электроники на уровне чипа, (Либо переключиться в режим "огонь на меня").
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:14
        С одной стороны, все, что вы описали, есть и используется, но с более мощными, производительными системами или по отдельности, в остальных, более мелких, менее производительных.
        Описывать/размазывать тему не буду, просто придётся подождать, когда это все и кое что ещё, можно будет реализовать в приемлемы размерах и приемлемой эффективностью.
        А пока, нюансов столько, что никто дёшево и сердито, этого сделать не может.
        Всё ещё впереди.
        1. krot Звание
          krot
          0
          Сегодня, 12:29
          Впрочем, а у кого получается всё, так как надо?

          У того, кто только с дивана комметы строчит и ничего не делает! Правильно!
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:33
            Каждый на своём месте... на диване спокойно сидеть, это тоже заслужить надо было.
            1. krot Звание
              krot
              +1
              Сегодня, 12:35
              Предлагаю ввести три степени заслуженного сидока на диване )))
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:39
                А кто вы такой, что б оценивать тех, кто сидит на диване?
                Главный, заслуженный наддиванник, инспектор диванных войск?
                1. krot Звание
                  krot
                  0
                  Сегодня, 12:41
                  ))) Не, эту функцию мне еще рано на себя брать.. Но можно предоставить админам сайта.)
                  А про почетных людей и разговора нет, такие есть у нас и много.
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    +1
                    Сегодня, 12:45
                    Вроде как самых... "неудержимых" и так призывают к порядку, тем или иным образом.
  3. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +1
    Сегодня, 11:10
    Работа отправленных волонтёрами РЭБов в реальных боевых условиях (май 2024)
    https://www.youtube.com/watch?v=U-IOfMM417U
  4. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 11:13
    Из последней информации что я заметил, ВСУ научились обходить защиту танков в виде маскировочных сетей. Как я понял они вначале используют зажигательный жидкостной снаряд, а затем детонирующий. Я не изучал проблему досконально, но возможно сеть необходимо армировать ячейкой 25x25 чтобы не допускать её полного разрушения. Или использовать как дополнительный слой. Прошу не судить строго. Это только мысль, идея
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 11:28
    Лучше бы на технику БМП, танки, ставили такую аппаратуру.
  6. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 11:35
    Была ещё мысль о создании дрона-охотника. Начиная с определенной массы, дрон может быть использован как снайперская винтовка. Для поражения живой силы противника это самый эффективный вариант. Но опять же, пока нет реализации свой-чужой в автоматическом режиме или в полуавтоматическом он работать не сможет. Но желательно это попробовать реализовать. Рано или поздно такой дрон станет актуальным.
  7. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 11:58
    Судя по картинке корпус из пластика, под радио-блоками аккумуляторы, 4 антенны на 4 диапазона. Ну это то, что смог понять. Вероятно, устройство глушит основные диапазоны противника. При небольшом радиусе действия "ослепшие" дроны можно собрать как сливы у дерева. Но если противник заметит массовый падёж дронов, то в это место прилетит град или что-то серьезное.