Немецкий генерал предостерёг Запад от недооценки потенциала ВС РФ
Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал Юрген-Иоахим фон Зандрарт в ходе своего недавнего интервью польскому журналисту Томашу Валенскому предостерег Запад от недооценки потенциала ВС РФ.
С его слов, российская армия получила колоссальный боевой опыт и продолжает учиться, адаптируясь к условиям современной войны. Кроме того, как выразился немецкий генерал, у России есть одно неоспоримое преимущество, выражающееся в «массе».
Таким образом, по мнению Юргена-Иоахима фон Зандрарта, РФ является страной, которая может параллельно с вооруженным противостоянием на Украине использовать преимущество в живой силе, чтобы навязывать свои правила вне текущего конфликта.
- подытожил Командующий многонациональным Северо-Восточным корпусом Североатлантического альянса.
В то же время, комментируя готовность блока к самым негативным сценариям, Юрген-Иоахим фон Зандрарт заявил, что в данном случае он не испытывает особой тревоги.
- заявил генерал.
При этом он добавил, что на фоне повышенной готовности войск европейское общество пока не осознало реальную угрозу.
- заявил польскому журналисту генерал НАТО.
Напомним, что командование многонационального Северо-Восточного корпуса выполняет в структуре сил НАТО функцию регионального командования сухопутной составляющей. Это единственное командование в Североатлантическом альянсе, которому назначен конкретный район ответственности, так называемый восточный фланг.
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