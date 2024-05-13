Немецкий генерал предостерёг Запад от недооценки потенциала ВС РФ

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Немецкий генерал предостерёг Запад от недооценки потенциала ВС РФ

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал Юрген-Иоахим фон Зандрарт в ходе своего недавнего интервью польскому журналисту Томашу Валенскому предостерег Запад от недооценки потенциала ВС РФ.

С его слов, российская армия получила колоссальный боевой опыт и продолжает учиться, адаптируясь к условиям современной войны. Кроме того, как выразился немецкий генерал, у России есть одно неоспоримое преимущество, выражающееся в «массе».



Таким образом, по мнению Юргена-Иоахима фон Зандрарта, РФ является страной, которая может параллельно с вооруженным противостоянием на Украине использовать преимущество в живой силе, чтобы навязывать свои правила вне текущего конфликта.

Эта угроза может быть направлена против НАТО или других регионов, включая африканский континент. Поэтому я считаю, что Россия еще не побеждена

- подытожил Командующий многонациональным Северо-Восточным корпусом Североатлантического альянса.

В то же время, комментируя готовность блока к самым негативным сценариям, Юрген-Иоахим фон Зандрарт заявил, что в данном случае он не испытывает особой тревоги.

Я знаю, каковы нынешние возможности альянса и как работает выработанная НАТО за последние два года позиция усиленного сдерживания и обороны. Мы перешли от академических дискуссий к подлинной готовности. Это позволяет мне спать спокойно

- заявил генерал.

При этом он добавил, что на фоне повышенной готовности войск европейское общество пока не осознало реальную угрозу.

Когда я встречаюсь со своими друзьями в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые являются так называемыми фронтовыми странами и за которые я, как натовский командир, отвечаю, я чувствую, что их общества в целом уже достигли необходимого уровня устойчивости. При этом общество, находящееся немного дальше на запад Европы, не имеющее прямой географической связи с угрозой, еще не достигло такой степени понимания того, что такое устойчивость, и, на мой взгляд, должно наверстать упущенное

- заявил польскому журналисту генерал НАТО.

Напомним, что командование многонационального Северо-Восточного корпуса выполняет в структуре сил НАТО функцию регионального командования сухопутной составляющей. Это единственное командование в Североатлантическом альянсе, которому назначен конкретный район ответственности, так называемый восточный фланг.
18 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:25
    Таким образом, по мнению Юргена-Иоахима фон Зандрарта, РФ является страной, которая может параллельно с вооруженным противостоянием на Украине использовать преимущество в живой силе, чтобы навязывать свои правила вне текущего конфликта.
    . Так то оно так, но это не позволяет использовать, если не все и сразу, то хотя б через чур большую часть военного потенциала в одном конкретном месте...
    Так было раньше, так будет и впредь.
    Впрочем, ситуация стандартная, характерная и для многих других.
    1. krot Звание
      krot
      +1
      Сегодня, 11:41
      Мы перешли от академических дискуссий к подлинной готовности. Это позволяет мне спать спокойно

      Так подлинно готовым можно и заснуть им вечным сном.. С таким гонором и такими придурками в руководстве НАТО, они могут нас спровоцировать на применение ЯО, а тут их точно не спасет никакая готовность и никакие дискуссии..
      У нас Кинжал и Посейдон, ни то ни то они не перехватят, да думаю и Сарматы уже наготове давно. И по моему нет еще ни одного перехвата Искандера.
      А мы учимся перехватывать их самые передовые крылатые ракеты..
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:30
        На счёт ракет не надо питать иллюзий...
        Первый аргумент, это возможность массового применения уже известных ракетных систем, а следом сделают другие, более трудные, как мишени...
        Самый главный аргумент, что б не летали, это очевидность того, что обратно полетит ничуть не меньше и не менее грозные.
        1. krot Звание
          krot
          +1
          Сегодня, 12:32
          Иллюзий нет давно! Просто не стал расписывать предполагаемую концепцию удара.. Конечно удар должен быть массированным с огромным количеством мишеней-ловушек..
          и не менее грозные.

          Грозные- да, но менее продвинутые, чем наши..
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:35
            Ничего не стоит на месте, все развивается, а уж про военную сферу, даже думать страшно и не редко, увы.
            1. krot Звание
              krot
              +1
              Сегодня, 12:36
              Мы их все-равно победим) И у нас тоже развивается..) Процесс не остановить..
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:43
                Не всегда стоит доводить до горячего противостояние, по крайне мере, когда есть возможность избежать худшего.
                К сожалению, за бугром очумели и считают, что им все позволено... приходится объяснять, как они не правы.
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 11:27
    Эта угроза может быть направлена против НАТО или других регионов, включая африканский континент. Поэтому я считаю, что Россия еще не побеждена
    Герр умеет считать - это уже неплохо. Насчет Африки, ну да там же "ужасный и опасный Бармалей", непорядок, что про Антарктиду забыл. Вот НАТО, это да, спим и видим, как бы Нату завоевать. Вопрос один: это он действительно так думает, или так велено говорить? belay
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:28
    . Когда я встречаюсь со своими друзьями в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые являются так называемыми фронтовыми странами и за которые я, как натовский командир, отвечаю, я чувствую, что их общества в целом уже достигли необходимого уровня устойчивости.

    Ну да, ну да... на четырех костях, в коленно- локтевом положении очевидно устойчивей....
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Mouse
      Ну да, ну да... на четырех костях, в коленно- локтевом положении очевидно устойчивей....
      А лёжа, раскинув руки, ещё устойчивей. Говорю это как человек, кое-что понимающий в спортивной борьбе.

      Сказал - и, применив это к "ЕГО друзьям в Эстонии, Латвии, Литве и Польше", застеснялся feel. Вдруг мои слова кто-нибудь истолкует в не совсем приличном смысле? feel
      lol
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 12:12
        А лёжа, раскинув руки, ещё устойчивей. Говорю это как человек, кое-что понимающий в спортивной борьбе.

        По татами пусть погромче долбят... можем и не услышать... bully
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 12:21
          Цитата: Mouse
          А лёжа, раскинув руки, ещё устойчивей. Говорю это как человек, кое-что понимающий в спортивной борьбе.

          По татами пусть погромче долбят... можем и не услышать... bully
          Услышим... Мы ж, традиционно, "добрые толстовцы". Вон, король Михай - аж Орден Победы отхватил... И французы "победители", и финики "нейтральные", типа ни при делах. Интересно - те, кто в Ленинграде лежит на Пискарёвском кладбище - у них какое мнение о финском "нейтралитете"?

          Всех простим, как обычно... Мать ихову в душу...
  4. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 11:41
    Немецкий генерал не озвучил главного: в случае глобального конфликта едва ли ВС РФ будут так же цацкаться с европейцами, как делают это с "небратьями". Тут, как не крути, есть этот сдерживающий фактор, а вот ко всяким французам, немцам, и даже прости господи прибалтам едва ли будет то же отношение.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:46
    Поэтому я считаю, что Россия еще не побеждена
    А есть предпосылки к победе над Россией генерал? Может стоит сначала окунуться в историю Германии 1941-1945 г.г. и вспомнить, как хотели победить и что из этого вышло? Когда так высокопарно начинают рассуждать НАТОвские генералы совершенно забывая про российское ЯО, то становится ясно, что с головой у них не все в порядке. Ну хоть про российский потенциал вспомнил и то хорошо.
  6. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +1
    Сегодня, 11:47
    When I meet with my friends in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, which are the so-called front-line countries
    Err, thee,s countries got their so called independance back, along with a few others, , but not independant in reality, as they ruled by the IMF, nato, US, puppeteers

    and some of the countries that got it, were also the ones who fought against the USSR
    thee,s countries should have been kept under the RU, not given backto come and bite it

    like the others that were liberated from the Nazis, they should be greatfull, but they also bite the hand that freed them, under promts from the US and others.

    the old CCCP/USSR disbanded, so too should have nato
    the old borders went back to the new RU ones

    but the nato block slowly but surely got closer to the RU borders
    and the idiots in the west say that its the RU that they should be wary of !!!
  7. Iron_69 Звание
    Iron_69
    0
    Сегодня, 11:56
    Чьего мнения о российской армии и о России мы еще не читали?
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 11:57
    Уровень устойчивости, это что? То есть дрожат и устойчиво писаются при каждом упоминании ВС РФ? А те, что подальше что? Не дрожат? Или не писаются? Хоть разъяснил бы получше...
  9. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 12:00
    Когда я встречаюсь со своими парнями в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые являются так называемыми открытыми геями и за которые я, как натовский командир, отвечаю, я чувствую небольшую эрекцию, которая достигла необходимого уровня устойчивости. При этом геи, находящееся немного дальше в заде Европы, имеющие беспорядочные половые связи с угрозой ЗПП, еще не достигло такой степени понимания того, что такое устойчивость, и, на мой взгляд, должно наверстать упущенное
    - я там немного подправил, как он хотел сказать на мой взгляд