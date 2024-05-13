Эта угроза может быть направлена против НАТО или других регионов, включая африканский континент. Поэтому я считаю, что Россия еще не побеждена

Я знаю, каковы нынешние возможности альянса и как работает выработанная НАТО за последние два года позиция усиленного сдерживания и обороны. Мы перешли от академических дискуссий к подлинной готовности. Это позволяет мне спать спокойно

Когда я встречаюсь со своими друзьями в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которые являются так называемыми фронтовыми странами и за которые я, как натовский командир, отвечаю, я чувствую, что их общества в целом уже достигли необходимого уровня устойчивости. При этом общество, находящееся немного дальше на запад Европы, не имеющее прямой географической связи с угрозой, еще не достигло такой степени понимания того, что такое устойчивость, и, на мой взгляд, должно наверстать упущенное

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО генерал Юрген-Иоахим фон Зандрарт в ходе своего недавнего интервью польскому журналисту Томашу Валенскому предостерег Запад от недооценки потенциала ВС РФ.С его слов, российская армия получила колоссальный боевой опыт и продолжает учиться, адаптируясь к условиям современной войны. Кроме того, как выразился немецкий генерал, у России есть одно неоспоримое преимущество, выражающееся в «массе».Таким образом, по мнению Юргена-Иоахима фон Зандрарта, РФ является страной, которая может параллельно с вооруженным противостоянием на Украине использовать преимущество в живой силе, чтобы навязывать свои правила вне текущего конфликта.- подытожил Командующий многонациональным Северо-Восточным корпусом Североатлантического альянса.В то же время, комментируя готовность блока к самым негативным сценариям, Юрген-Иоахим фон Зандрарт заявил, что в данном случае он не испытывает особой тревоги.- заявил генерал.При этом он добавил, что на фоне повышенной готовности войск европейское общество пока не осознало реальную угрозу.- заявил польскому журналисту генерал НАТО.Напомним, что командование многонационального Северо-Восточного корпуса выполняет в структуре сил НАТО функцию регионального командования сухопутной составляющей. Это единственное командование в Североатлантическом альянсе, которому назначен конкретный район ответственности, так называемый восточный фланг.