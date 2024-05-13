Военкоры: ВС РФ заняли территорию мясокомбината в Волчанске

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Военкоры: ВС РФ заняли территорию мясокомбината в Волчанске

Вооружённые силы Российской Федерации освободили территорию мясокомбината в г. Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает ряд российских военных корреспондентов со ссылкой на источники.

Как утверждается в сообщениях военкоров, подразделениям российской армии удалось прорвать оборону противника и прорваться на территорию мясокомбината.



Отметим, что Волчанский мясокомбинат был превращен украинскими формированиями в укреплённый район. Стратегическое значение территории данного предприятия очевидно – обороняясь здесь, украинские силы могли контролировать окрестные районы, удерживая над ними огневой контроль.


На территории Волчанска наши войска продвигаются очень стремительно. Нет никаких сомнений в том, что в самое ближайшее время город будет освобожден российской армией. После освобождения Волчанска у ВС РФ появятся возможности для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в занятии территории аэродрома в Волчанске. Подразделения ВС РФ смогли отбросить противника с занимаемых им позиций на аэродроме, после чего враг был вынужден отступить в сторону городской промышленной зоны.
18 комментариев
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  1. Арка Звание
    Арка
    +11
    Сегодня, 10:49
    Молодцы, парни. Больше удачи, меньше потерь. Главное, выносите паршивцев без сожаления.
    1. krot Звание
      krot
      0
      Сегодня, 11:55
      Интересно, когда будет очередной референдум, жителей Харьковской губернии о вхождении в состав России?
      1. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 12:57
        Цитата: krot
        Интересно, когда будет очередной референдум, жителей Харьковской губернии

        Думаю не раньше - полной победы России, ранее это было нужно - чтобы показать, что мы настроены серьезно. Теперь этого не нужно: укрорейху скоро крышка (точнее в начале 2026 года - согласно провидцам).
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +4
    Сегодня, 10:49
    Молодцы: пустили укронацистов на фарш.
  3. BAI Звание
    BAI
    +6
    Сегодня, 10:50
    Вообще то удивительно. Ведь там должны быть заранее подготовленные оборонительные позиции. И если они так успешно взламываются - то очень хорошо, рросто нет слов
    1. Село Звание
      Село
      +4
      Сегодня, 11:00
      Наша авиация попросту сметает все позиции. Надеюсь так и будет продолжено.
    2. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 11:00
      Насчёт укрепленных не знаю, но в любом случае молодцы.
      Ещё бы успевать их резервы на подходе разматывать....
    3. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 11:17
      Ведь там должны быть заранее подготовленные оборонительные позиции

      Да "аэродром" - это кладбище десятка разграбленных местными древних L-29 . Грунтовый ДОСААФ-фовский аэродром. Свалка в чистом поле. Ровная как стол . Там только "героически умирать ", а не обороняться. Вот за речушку и отошли , наверняка заминировав пару мостиков . Да не глуп противник , пора бы уж сообразить. Красной стрелкой свалка дюраля из "самолётов"
  4. fif21 Звание
    fif21
    +3
    Сегодня, 10:52
    Мясокомбинат , это хорошо! Еще бы спиртзавод отбить у противника . hi
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +2
      Сегодня, 10:57
      Спиртзавод отбить? А там есть? Думаю есть, перефразируя известную личность: в Волчанске все есть
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:30
      Не думаю что через забор мясокомбината на нефтебазе в цистернахспирт.
      1. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 11:40
        Цитата: tralflot1832
        Не думаю что через забор мясокомбината на нефтебазе в цистерна спирт.

        Перед взятием города - крепости ,военно начальник говорил войскам - возьмете город и он три дня ваш ! То есть правильно делал акцент на мотивацию . Так и тут - взяли в Волчанске мясокомбинат , а спирт завод в Харькове ! Мотивация однако wassat
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:01
    Действительно стремительно продвигаются.Вопрос после аэродрома- голое поле с самолётами сельхозавиации ,строго на севере Волчанска ,чтобы попасть на мясокомбинат надо пройти жилой район малоэтажных домов или обойти их или ввести новую ударную группу.На последний вариант больше похоже.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:17
    российской армии удалось прорвать оборону противника и прорваться на территорию мясокомбината... Волчанский мясокомбинат был превращен украинскими формированиями в укреплённый район.
    В свое время наши взяли "Азовсталь", который действительно был превращен в мощный укрепрайон с большими запасами оружия, б/п и продовольствия, то какой-то мясокомбинат и подавно. Молодцы наши ребята, дальнейших военных успехов и побед!
  7. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +4
    Сегодня, 11:30
    ВС РФ заняли территорию мясокомбината в Волчанске

    По сути, в мясокомбинат сейчас превращается любой попадающий под наш огонь населенный пункт, куда обегруппенфюрер ВСУ Сырский кидает всё новые и новые партии человеческого материала.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 11:42
    Фабы экономить не надо - надо беречь наших бойцов. Пусть авиация и арта оставляют котлованы вместо опорных пунктов бандерогеев.
  9. штурм Звание
    штурм
    0
    Сегодня, 12:12
    Нужно было сразу Волчанск брать в кольцо по всем имеющимися выездам из города и медленно зачищать со всех направлений....
  10. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 12:39
    Вообще то почему ломится через Волчанск, а не обойти. Ведь в полях там нет таких серьёзных укреплений. Можно было северней через село Зыбино, возле которого был мост через речечку (не реку) Волчья, который наши то ли разрушили, то ли повредили. Зачем. Обошли бы и вышли к Северскому Донцу. Волчанск был бы в окружении и думаю свалился бы, как спелая груша с дерева. А сейчас штурмовать?