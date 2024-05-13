Военкоры: ВС РФ заняли территорию мясокомбината в Волчанске

Вооружённые силы Российской Федерации освободили территорию мясокомбината в г. Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает ряд российских военных корреспондентов со ссылкой на источники.Как утверждается в сообщениях военкоров, подразделениям российской армии удалось прорвать оборону противника и прорваться на территорию мясокомбината.Отметим, что Волчанский мясокомбинат был превращен украинскими формированиями в укреплённый район. Стратегическое значение территории данного предприятия очевидно – обороняясь здесь, украинские силы могли контролировать окрестные районы, удерживая над ними огневой контроль.На территории Волчанска наши войска продвигаются очень стремительно. Нет никаких сомнений в том, что в самое ближайшее время город будет освобожден российской армией. После освобождения Волчанска у ВС РФ появятся возможности для дальнейшего продвижения вглубь Харьковской области.Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в занятии территории аэродрома в Волчанске. Подразделения ВС РФ смогли отбросить противника с занимаемых им позиций на аэродроме, после чего враг был вынужден отступить в сторону городской промышленной зоны.

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