СМИ Японии: Израиль должен немедленно вывести войска из палестинского Рафаха

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СМИ Японии: Израиль должен немедленно вывести войска из палестинского Рафаха

Израиль должен немедленно вывести войска из палестинского Рафаха, расположенного на самом юге сектора Газа, на египетской границе. ЦАХАЛ применяет военную силу, чтобы изгнать людей, потерявших членов своих семей и жилье в результате войны и едва сводящих концы с концами.

Такое заявление содержится в редакционной статье, опубликованной в японской газете The Asahi Shimbun.



По мнению СМИ Японии, гонения израильтян на мирных жителей Палестины слишком несправедливы, чтобы быть допущенными. Японские журналисты считают, что Израилю следует немедленно прекратить свои агрессивные действия и приступить к мирным переговорам с ХАМАС.

Более 100 тысяч палестинцев покинули свои дома и эвакуировались по приказу израильских властей. Большинство из них гражданские лица, которым приходится перемещаться уже в пятый или шестой раз.

Нам остается только гадать, куда им еще бежать, учитывая, что социальная инфраструктура по всей Газе разрушена, а воды, продовольствия и медицинского обслуживания не хватает

- говорится в статье.

Ее авторы приходят к выводу, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить полномасштабное израильское вторжение в Рафах. А для прекращения кровопролития необходимо немедленное прекращение огня в секторе Газа.

На данный момент в Рафахе нашли убежище примерно 1,5 миллиона эвакуированных палестинцев. До этого в городе проживало 170 тысяч человек.
8 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +5
    Сегодня, 10:54
    Израиль за геноцид народа Палестины было справедливо наказать вторым изгнанием, как 66 году от Рождества Христшйй
    1. SS68SS Звание
      SS68SS
      +2
      Сегодня, 10:59
      Англосаксы молчат в тряпочку. Какие мерзкие и скользкие, гнилые и воняющие западные политики. Тьфу. Противно до тошноты
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:59
      Интересно вот, а в Содоме и Гоморре жили евреи-педерасты? Или какой другой народ? Как-то раньше этим не интересовался, Библию давно читал...
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:17
        Интересно вот, а в Содоме и Гоморре жили евреи-педерасты? Или какой другой народ?
        Сейчас уже этого не узнать. Они все превратились в соляные столбы wink
  2. fif21 Звание
    fif21
    +2
    Сегодня, 10:57
    И тут с Японцами согласен весь мир ( за исключением Израиля ) . Пора ставить вопрос о вводе войск ООН , для силового принуждения Израиля вернуться к границам , определенным решением ООН, при создании государств Израиль и Палестина . hi
  3. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 11:02
    Почему бы тогда им не отправить помошь Газе в виде противотанковых и зенитных установок? Сателлит США на коротком поводке.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:05
    Чей- то в разрез курса политики звезднополосатых.... recourse
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:45
    Рассмотрите вопрос ,что разговори идет о судьбе многих чиновников и военных Израиля и только война их спасает от суда .
    Есть еще вопросы ?