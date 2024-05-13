СМИ Японии: Израиль должен немедленно вывести войска из палестинского Рафаха

Нам остается только гадать, куда им еще бежать, учитывая, что социальная инфраструктура по всей Газе разрушена, а воды, продовольствия и медицинского обслуживания не хватает

Израиль должен немедленно вывести войска из палестинского Рафаха, расположенного на самом юге сектора Газа, на египетской границе. ЦАХАЛ применяет военную силу, чтобы изгнать людей, потерявших членов своих семей и жилье в результате войны и едва сводящих концы с концами.Такое заявление содержится в редакционной статье, опубликованной в японской газете The Asahi Shimbun.По мнению СМИ Японии, гонения израильтян на мирных жителей Палестины слишком несправедливы, чтобы быть допущенными. Японские журналисты считают, что Израилю следует немедленно прекратить свои агрессивные действия и приступить к мирным переговорам с ХАМАС.Более 100 тысяч палестинцев покинули свои дома и эвакуировались по приказу израильских властей. Большинство из них гражданские лица, которым приходится перемещаться уже в пятый или шестой раз.- говорится в статье.Ее авторы приходят к выводу, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить полномасштабное израильское вторжение в Рафах. А для прекращения кровопролития необходимо немедленное прекращение огня в секторе Газа.На данный момент в Рафахе нашли убежище примерно 1,5 миллиона эвакуированных палестинцев. До этого в городе проживало 170 тысяч человек.