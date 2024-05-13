Американское издание пришло к выводу, что украинская ПВО стала гораздо реже сбивать российские ракеты
Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты, противовоздушная оборона страны значительно ослабла по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Аналитики американской газеты изучили отчеты и сводки Воздушных сил и Генштаба ВСУ, придя к выводу, что в последнее время результативность украинской ПВО значительно упала, составляя за последние полгода всего 46%, а в апреле вообще 30%, хотя в конце прошлого года было все 73%. А вот по «сбитым» российским дронам-камикадзе типа «Герань», которые в издании по примеру Украины называют «Шахедами», показатель практически не изменился и составляет 80%.
По мнению американцев, падение результативности связано с увеличением количества запускаемых ВС России ракет, особенно баллистических, а также заканчивающимися у ВСУ зенитными ракетами к комплексам ПВО Patriot. А вот по дронам-камикадзе показатели лучше из-за того, что они сбиваются другими зенитными средствами, включая пулеметы.
Со своей стороны отметим, аналитика на основе отчетов ВСУ по «сбитым» ракетам и дронам не соответствует действительности, поскольку во всех сводках указаны завышенные результаты. Как когда-то заявил Шойгу, Россия не запускает столько ракет и дронов, сколько Украина ежедневно «сбивает».
Ранее украинские ресурсы сообщали, что в последние месяцы ВСУ потеряли большое количество зенитных ракетных комплексов в ходе попытки организовать охоту на российские самолеты, работающие по позициям ВСУ. Если с зенитными ракетами западные союзники все же помогают, то новых зенитных комплексов практически не дают.
Информация