Американское издание пришло к выводу, что украинская ПВО стала гораздо реже сбивать российские ракеты

12
Американское издание пришло к выводу, что украинская ПВО стала гораздо реже сбивать российские ракеты

Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты, противовоздушная оборона страны значительно ослабла по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Аналитики американской газеты изучили отчеты и сводки Воздушных сил и Генштаба ВСУ, придя к выводу, что в последнее время результативность украинской ПВО значительно упала, составляя за последние полгода всего 46%, а в апреле вообще 30%, хотя в конце прошлого года было все 73%. А вот по «сбитым» российским дронам-камикадзе типа «Герань», которые в издании по примеру Украины называют «Шахедами», показатель практически не изменился и составляет 80%.



По мнению американцев, падение результативности связано с увеличением количества запускаемых ВС России ракет, особенно баллистических, а также заканчивающимися у ВСУ зенитными ракетами к комплексам ПВО Patriot. А вот по дронам-камикадзе показатели лучше из-за того, что они сбиваются другими зенитными средствами, включая пулеметы.

Со своей стороны отметим, аналитика на основе отчетов ВСУ по «сбитым» ракетам и дронам не соответствует действительности, поскольку во всех сводках указаны завышенные результаты. Как когда-то заявил Шойгу, Россия не запускает столько ракет и дронов, сколько Украина ежедневно «сбивает».

Ранее украинские ресурсы сообщали, что в последние месяцы ВСУ потеряли большое количество зенитных ракетных комплексов в ходе попытки организовать охоту на российские самолеты, работающие по позициям ВСУ. Если с зенитными ракетами западные союзники все же помогают, то новых зенитных комплексов практически не дают.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 11:11
    Ну вот как они это считают? Сказочники.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 11:15
      Шло, шло и дошло..... wassat ...........
      1. krot Звание
        krot
        0
        Сегодня, 11:50
        Вот пока падают показатели в ПВО шумеров, нужно вынести полностью их энергетику, чтобы ни заводы не работали, чтобы провайдеры и старлинки могли только от дизель генераторов запитываться, и вот тогда будет им точно хреново.. Ну а мирняк и при свечках и с печками перезимует..
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 11:15
      Цитата: Виктор Сергеев
      Ну вот как они это считают? Сказочники.

      Да никак. Статистика хромает ибо не учтены дроны сбитые банками с огурцами и помидорами.
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 11:55
      Потому что раньше они могли сбивать не только лишь все, вернее не каждый мог это видеть
  2. Арка Звание
    Арка
    +2
    Сегодня, 11:17
    Ун примо, очередная реклама патриота. По факту есть две основные вещи. Первое, это сокращение количества ЗРК, причём по большей части ещё советских. И ракет к ним. Во вторых свистеть стали меньше, а то хозяин косо смотреть стал. Есть и третье : замена выбитых комплексов дело долгое, дорогое а ряд систем вообще не имеет аналогов.
  3. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 11:18
    Так и мы на месте наверное не стоим. Ракеты постоянно модернезируются, да и вообще чаще по ночам их запускаем, когда их не видно tongue
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 11:30
      Тут душу греет, когда западенские комплексы выносятся. С л/с, который вместе с этими комплексами и прибыл.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:21
    Никакая "официальная статистика" не даёт гарантий, что не прилетит и не грохнется, что ни будь важное, ценное.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:26
    « А вот по "сбитым" российским дронам-камикадзе типа "Герань", которые в издании по примеру Украины называют "Шахедами", показатель практически не изменился и составляет 80%» —

    — Здесь они будут стоять на своём до конца ...
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:40
    Украина стала гораздо реже сбивать российские ракеты, противовоздушная оборона страны значительно ослабла по сравнению с прошлым годом.
    Очевидно The Wall Street Journal раньше ориентировалась исключительно на сообщение представителя ПВО ВСУ, а теперь стали ориентироваться на количество пораженных целей на территории украины. К тому же периодически появляются сообщения об уничтожении украинских ПУ ЗРК, в т.ч. западного производства. Вот и свели, как могли дебет с кредитом.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:47
    дык банки с огурцами и помидорами у них кончились. а новый урожай ещё не поспел..... вот и зрада.