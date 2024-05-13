Опубликованы кадры уничтожения очередного танка Leopard 2A6 ВСУ с использованием высокоточного снаряда «Краснополь»

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Опубликованы кадры уничтожения очередного танка Leopard 2A6 ВСУ с использованием высокоточного снаряда «Краснополь»

В сети опубликованы кадры уничтожения очередного поставленного Германией боевикам киевского режима танка Leopard 2A6. Немецкая боевая машина ВСУ была уничтожена ударом высокоточного 152-мм артиллерийского снаряда "Краснополь" на Марьинском направлении.

Также сообщается, что украинское командование перебрасывает оставшиеся у ВСУ немецкие танки Leopard и американские БТР М113 в ДНР. Противник пытается использовать западную технику для попыток контратаковать, однако попытки боевиков остановить наступление российской армии остаются безуспешными.






В частности, на Кураховском участке фронта ВСУ отправили в бой не менее трех танков Leopard, и как минимум шесть американских БТР М113 в качестве поддержки для пехоты. Однако, в ходе боев усилиями 255 полка ВС РФ было уничтожено два немецких танка, два американских БТР и как минимум 40 боевиков из ста задействовавшихся.

К настоящему времени Киев уже получил почти 90 танков Leopard 1A5 из обещанных в прошлом году 110 танков данного типа. Кроме того, еще 30 этих устаревших танков, ранее эксплуатировавшихся бундесвером и сухопутными войсками Дании, используются в Германии для обучения танкистов.

Немецкая пресса при этом отмечает, что в общей сложности Украина может получить даже больше обещанных 110 единиц устаревшей бронетехники, поскольку еще 20 танков Leopard 1A5 готовятся к отправке в конце июня текущего года и 25 боевых машин Берлин планирует передать Киеву ко второму полугодию.

16 комментариев
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 11:38
    Опять макет! wink Даже дым не настоящий! wink
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 11:45
      Таки оне макетами воюют... wassat
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 11:59
      «Опять макет! wink Даже дым не настоящий! wink»©
      Опять мосфильмовские мультики?belay
    3. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:44
      Только это явно не Краснополь. Это какой-то беспилотник спикировал. Артиллерийский наряд мы бы не увидели при подлете к цели. Автор, зачем такой заголовок? Будьте в теме!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 11:43
    А это точно Краснополь сверху " спланировал"- его видно в кадре.
    1. фигвам Звание
      фигвам
      +5
      Сегодня, 11:54
      Точно не краснополь, цвет белый и летит медленно, беспилотник...
  3. Кариб Звание
    Кариб
    +3
    Сегодня, 11:44
    Леопард 2А6 вроде предпоследняя модернизация, очень современный танк. Молодцы.
  4. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 11:45
    Для Краснополя нужна подсветка цели лазером.В процессе СВО Краснополь применялся неоднократно.
    Как реально снаряд наводится на цель? Знатоки подскажите.Спасибо.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 12:06
      Пару дней назад была статья здесь,наши испытывают беспилотник с лазерной подсветкой.А может даже вчера,полистайте чуть назад.Так же подсвечивать с высот можно.
    2. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 12:07
      https://topwar.ru/193600-upravljaemyj-snarjad-3of39-krasnopol-vozmozhnosti-i-realnoe-primenenie.html

      Тут на Топваре была статья . Подсветка хоть с БПЛА , хоть с земли наводчиком.
    3. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      0
      Сегодня, 12:48
      На днях абрама краснополем прибили,подсвечивали с какого то нового беспилотника (буквально вчера-позавчера--поищите).
  5. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 11:47
    Опубликованы кадры уничтожения очередного танка Leopard 2A6 ВСУ с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» Вот это уже современная война ! 1.обнаружение и подсветка цели лазерным целеуказателем с БПЛА ...2.Поражение цели высокоточным боеприпасом "Краснополь" ! Но ведь могут появиться и ударные дроны ,размещаемые в корпусе 152-мм арт.снаряда ! И это не фантастика,а уже реальность ! Пока не "массовая",но это "пока" !
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 12:24
      Вот это уже современная война !
      Не-а , не угадали. Современной войной она будет , когда ЯО в ход пустят . И встанет вопрос , "а стоило ли вообще начинать". А пока это "спецоперация" местного значения .
  6. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 12:02
    Красиво уконтропупили фашистского кошака! Так держать ребята!
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 12:11
    По скорости подлета и внешнему виду - это не артиллерийский снаряд, больше похоже на БПЛА или что-то иное. Хотя это не так уж и важно - главное результат.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      0
      Сегодня, 12:46
      Большие калибры(в том числе и 152) видно на видео когда они из ствола выходят,т.е. при начальной скорости.А здесь расстояние и ракурс+конечная точка,так что скорее всего это "Краснополь"