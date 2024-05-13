Опубликованы кадры уничтожения очередного танка Leopard 2A6 ВСУ с использованием высокоточного снаряда «Краснополь»
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В сети опубликованы кадры уничтожения очередного поставленного Германией боевикам киевского режима танка Leopard 2A6. Немецкая боевая машина ВСУ была уничтожена ударом высокоточного 152-мм артиллерийского снаряда "Краснополь" на Марьинском направлении.
Также сообщается, что украинское командование перебрасывает оставшиеся у ВСУ немецкие танки Leopard и американские БТР М113 в ДНР. Противник пытается использовать западную технику для попыток контратаковать, однако попытки боевиков остановить наступление российской армии остаются безуспешными.
В частности, на Кураховском участке фронта ВСУ отправили в бой не менее трех танков Leopard, и как минимум шесть американских БТР М113 в качестве поддержки для пехоты. Однако, в ходе боев усилиями 255 полка ВС РФ было уничтожено два немецких танка, два американских БТР и как минимум 40 боевиков из ста задействовавшихся.
К настоящему времени Киев уже получил почти 90 танков Leopard 1A5 из обещанных в прошлом году 110 танков данного типа. Кроме того, еще 30 этих устаревших танков, ранее эксплуатировавшихся бундесвером и сухопутными войсками Дании, используются в Германии для обучения танкистов.
Немецкая пресса при этом отмечает, что в общей сложности Украина может получить даже больше обещанных 110 единиц устаревшей бронетехники, поскольку еще 20 танков Leopard 1A5 готовятся к отправке в конце июня текущего года и 25 боевых машин Берлин планирует передать Киеву ко второму полугодию.
портал Lostarmour
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