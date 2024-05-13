Российская генпрокуратура назвала страны, где чаще всего россияне скрываются от правосудия

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Российская генпрокуратура назвала страны, где чаще всего россияне скрываются от правосудия

Не секрет, что некоторые российские граждане, имеющие на родине проблемы с законом, уезжают за границу и чаще всего в западные страны, где им с радостью предоставляют убежище.

В российской генеральной прокуратуре назвали страны, в которых чаще всего скрываются нарушившие закон россияне. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.



Как и следовало ожидать, на первом месте стоят главные ненавистники России – Великобритания и Соединенные Штаты. Вслед за ними идут Кипр, Испания, Израиль и Италия.

Больше всего они скрываются в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии

- заявил Краснов.

Генпрокурор отметил, что правоохранительные органы западных стран не желают выдавать России не только подозреваемых лиц, но и осужденных, в том числе связанных с террористической деятельностью. По данным генпрокуратуры РФ, только в первом квартале 2024 года Москве отказали в 23 запросах о выдаче лиц, скрывающихся от российского правосудия.

Среди стран, которые отказались удовлетворять российские запросы, Краснов назвал Австрию, Германию, Чехию, Бельгию и Кипр.

Напомним, что в Лондоне находили приют влиятельные в свое время в России люди, включая и бывшего российского олигарха, занимавшего и ряд государственных постов, Бориса Березовского.
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:18
    «Напомним, что в Лондоне находили приют влиятельные в своё время в России люди, включая и бывшего российского олигарха, занимавшего и ряд государственных постов, Бориса Березовского» —


    — Ну Березовского-то "приютили" конкретно ...
    1. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      +1
      Сегодня, 12:24
      Сколькож можно ютить его мать? laughing
  2. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 12:18
    Лишить их гражданства, конфисковать оставшееся и закрыть въезд в Россию навеки вечные, с уехавшей родней тем же макаром. В общем поступить как с Врагами народа, вплоть до ликвидации.
    А оставшихся родителей, детей, жен, мужей, любовниц, любовников и т.д. - репрессировать с конфискацией, как родственников Врага народа.
    Но нет. Нельзя.
    Гарант с друзьями-ворами сильно против будет. Ибо не 1937 год на дворе...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:21
    В этом мире нет законов и логики ,значит надо поступать аналогично .Опираясь на законы ,мы выставляем себя посмешищем. У водилы утопившего автобус с людьми было гражданство России ,а у серба (по моему тут не давно обсуждали ) аж 6 раз отказали ,в получении .Хотя тот прошел СВО
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 12:40
      Водитель автобуса видать, как раньше, поначалу, говорили, классово близкий, а серб он кто, подумаешь кровь за РФ на СВО проливал, не такое уж и веское основание давать гражданско РФ.
    2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +2
      Сегодня, 12:45
      и водила, как гражданин РФ, вначале в ипотеку купил квартиру, а потом ПРОПИСАЛ в неё почти десяток таджиков БЕЗ гражданства РФ, помогая им получать временные визы и регистрацию.
      Потом всплыли фотки от участников ДТП с этим водилой и оказалось, что он за несколько лет совершил 3-4 аварии на этом автобусе.

      все случайности не случайны.
      у нас полностью коррупционное и взяточное государство и общество.
      пока не будет посадок жёстких за всё это - так и будем удивляться, как очередной не говорящий по русский гражданин РФ чего-то совершил запредельное.
      ПС: видео как таджик-рабочий у очередного чинуши пока тот на работе- его же собаку охранника алабая "имеет", думаю все уже видели. Это менталитет. Это их обычаи кишлачные. Это их дурь.
      ни один русский так себя не поведёт. Да даже не титульно русский не додумается так с собакой дела делать.
      а у них- норм. что собак, что овец, что ещё что-нибудь.
      дикари.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 12:49
        Вопрос только кто сажать будет, сами себя они не выпорят, а от более менее честных и порядочных система так или иначе сама избавляется.
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:46
    Куды ж податься уголовникам, как не к братьям бандитам за кордон. Есть опасность, что обчистят, но это ж по братски и хлебалом среди своих щёлкать не стоит.
  5. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 12:48
    С Темзы выдачи нет. laughing """""