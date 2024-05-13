Российская генпрокуратура назвала страны, где чаще всего россияне скрываются от правосудия
Не секрет, что некоторые российские граждане, имеющие на родине проблемы с законом, уезжают за границу и чаще всего в западные страны, где им с радостью предоставляют убежище.
В российской генеральной прокуратуре назвали страны, в которых чаще всего скрываются нарушившие закон россияне. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Как и следовало ожидать, на первом месте стоят главные ненавистники России – Великобритания и Соединенные Штаты. Вслед за ними идут Кипр, Испания, Израиль и Италия.
- заявил Краснов.
Генпрокурор отметил, что правоохранительные органы западных стран не желают выдавать России не только подозреваемых лиц, но и осужденных, в том числе связанных с террористической деятельностью. По данным генпрокуратуры РФ, только в первом квартале 2024 года Москве отказали в 23 запросах о выдаче лиц, скрывающихся от российского правосудия.
Среди стран, которые отказались удовлетворять российские запросы, Краснов назвал Австрию, Германию, Чехию, Бельгию и Кипр.
Напомним, что в Лондоне находили приют влиятельные в свое время в России люди, включая и бывшего российского олигарха, занимавшего и ряд государственных постов, Бориса Березовского.
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