Financial Times: Новый министр обороны РФ абсолютно некоррумпирован

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Financial Times: Новый министр обороны РФ абсолютно некоррумпирован

Вчера стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил экс-зампреда правительства Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ. Стоит отметить, что данная новость стала чуть ли не основной темой для обсуждения в экспертных сообществах как в России, так и за рубежом.

В частности, свое мнение по поводу того, почему российский лидер решил сменить Сергея Шойгу, высказали журналисты британского издания Financial Times.



В материале говорится, что Андрей Белоусов является абсолютно некоррумпированным и вдобавок «технократом».

Со слов экспертов, то, что бывший первый вице-премьер не служил в армии и не имеет собственной властной базы, стало для Владимира Путина одним из ключевых факторов для выбора в пользу Белоусова. Ведь новый глава Минобороны не будет стремиться возглавить армию. Кроме того, как пишут британские журналисты, он трудоголик, честный, технократический чиновник.

В итоге, по мнению авторов статьи, назначение экс-зампреда правительства на должность министра обороны указывает на кардинальное изменение подхода российского руководства к начавшейся в 2022 году спецоперации. Своим решением Владимир Путин стремится получить максимальный контроль над оборонными расходами.

Это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в министерстве обороны. Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами

- говорится в статье Financial Times.
53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 11:36
    Да, Белоусов гражданский. Но ему теперь-то звание присвоят?
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      -9
      Сегодня, 11:43
      Ага. Генерал армии или на худой конец ефрейтор.
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +3
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Кот Александрович
      Белоусов гражданский. Но ему теперь-то звание присвоят?

      А разве С.Иванову и Сердюкову присваивали воинские звания ? belay what
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        -3
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Nikolaevich I
        А разве С.Иванову и Сердюкову присваивали воинские звания ?

        Генерал или без звания, военный или гражданский, это все конечно занимательные рассуждения. Только одно у нас незыблемо было, что чиновник начинает за собой тянуть свое окружение, У сердюкова бабы сомнительного поведения армию заполонили... У этого кто в приоритетах будет? Вот вопрос, тут интересное и начинается, а на сколько он коррумпирован или техногений экономический уже второго плана вопросы.
      2. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        -1
        Сегодня, 12:05
        У Иванова как у бывшего сотрудника КГБ-СВР-ФСБ офицерское звание было в любом случае. Ведь в этих структурах занимал высокие посты, вплоть до заместителя директора ФСБ. В этой системе воинские звания, а не специальные, как в МВД. Википедия пишет: Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011). Генерал-полковник запаса. В запас ушёл в 2000 году, то есть ещё до назначения министром обороны.
      3. Желтый пузырь Звание
        Желтый пузырь
        0
        Сегодня, 12:39
        ТАК ПОСЛЕ НИХ ПРИШЛОСЬ АРМИЮ ВОССТАНАВЛИВАТЬ КОММЕРЦИЯ
    3. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 11:54
      Да, Белоусов гражданский. Но ему теперь-то звание присвоят?


      Зачем?
    4. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Кот Александрович
      Да, Белоусов гражданский. Но ему теперь-то звание присвоят?

      Все давно законодательно отшлифовано.

      Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 14.02.2024) О системе государственной службы Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2024)>Глава 2. Общие условия государственной службы>Статья 13. Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания
  2. Buyan Звание
    Buyan
    +9
    Сегодня, 11:37
    Ну ну, пожив4м, увидим, желаю Белоусову успехов, а нашей армии процветания
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +4
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Buyan
      Белоусову успехов, а нашей армии процветания

      А народу Победы!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Сегодня, 11:42
    Все равно сомнения . Пусть он хоть трижды гений ,но есть военная специфика .Ему надо объяснять элементарные для военного вещи . По сути у Белоусова должны быть супер полномочия ,но управлять Армией должен боевой генерал .
    1. Divigor Звание
      Divigor
      +8
      Сегодня, 11:47
      Мне кажется, что его основной целью будет развитие ВПК, исследования, разработки; пробивать выделение средств на это, вести военную дипломатию. А само управление войсками отдаст Генеральному штабу.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        -1
        Сегодня, 12:09
        Цитата: Divigor
        Мне кажется, что его основной целью будет развитие ВПК, исследования, разработки; пробивать выделение средств на это, вести военную дипломатию.

        Я так тоже думал ,но ВПК не принадлежит МО ,оно просто заказчик .А кто знает лучше чем боевой генерал потребности армии в бою ?Так бы могли Белоусова поставить курировать именно ВПК ,а поставили министром обороны
      2. VLAD-96 Звание
        VLAD-96
        -1
        Сегодня, 12:42
        Наверно Герасимов то же под раздачу пойдет? (разжалование или снятие с должности)
      3. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        -1
        Сегодня, 12:46
        Цитата: Divigor
        Мне кажется, что его основной целью будет развитие ВПК, исследования, разработки; пробивать выделение средств на это, вести военную дипломатию. А само управление войсками отдаст Генеральному штабу.

        Ну так назначили бы его главой Министерства общего машиностроения! Это 99% всего ВПК. А опыт руководства "эффективными менеджерами" процессами, в которых они ни бум-бум не соображают, у нас огромный. Всё пооптимизируют нафиг! Но пляски на граблях - наше национальное развлечение!
    2. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +5
      Сегодня, 11:48
      Цитата: APASUS
      управлять Армией должен боевой генерал

      Управляет военными действиями ГШ, административные и хозяйственные вопросы решает министр.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 12:58
        Цитата: pyagomail.ru
        Управляет военными действиями ГШ, административные и хозяйственные вопросы решает министр.

        Получается, завхоз главнее начальника ГШ? А чем тогда занимается замотылу в ГШ?
    3. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +4
      Сегодня, 11:49
      В теущем моменте всё управляющее воздействие всё равно идёт от Верхоаного главнокомандующего. При этом военной составляющей, как и прежде, будет рулить Герасимов.
      Связать потребности армии с возможностями промышленности через человека сведущего в экономике - возможно не такая уж и плохая идея.
      К стати, в прошлую войну для этой цели был создан целый Народный комиссариат оборонной промышленности.
    4. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 11:50
      У генштаба свои задачи, у министра свои. Возьмите министра обороны СССР Устинова, например.
    5. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -3
      Сегодня, 11:51
      Цитата: APASUS
      управлять Армией должен боевой генерал .

      Стратегия и тактика теперь отстой ! Главное в армии инновации ! Песков так сказал.... what
    6. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 11:53
      Цитата: APASUS
      но есть военная специфика .Ему надо объяснять элементарные для военного вещи .

      Это типа тех, что в армии, упаси боже, не воруют! В ней "проявляют смекалку"? Хорошо бы новый министр не вникал в эту "специфику", а повально применил бы УК! И если армией управляет не Верховный Главнокомандующий, то у нас конкретно беда (не похоже. чисто по результатам армией управляют неплохо). Работа министра обороны не касается управления армией...
    7. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 11:57
      .
      По сути у Белоусова должны быть супер полномочия ,но управлять Армией должен боевой генерал .

      Ему нужно управлять экономикой для обеспечения армии, а не армией. Для этого не нужно быть генералом.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Бывший солдат
        Ему нужно управлять экономикой для обеспечения армии

        Знаете разницу между пайком для Севера и для пустыни ?
        1. Бывший солдат Звание
          Бывший солдат
          0
          Сегодня, 12:08
          Знаете разницу между пайком для Севера и для пустыни ?


          Неужели министр обороны занимается этой темой? Мелко. Для этого есть куча подотчетных служб под ним.
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 12:12
            Цитата: Бывший солдат
            Неужели министр обороны занимается этой темой? Мелко.

            Для того что бы управлять экономикой Армии,надо понимать структуру организации .ЕЕ особенности и потребности .
            Экономически выгодно сделать паек один на всех ,но тогда солдат погубишь
            1. Бывший солдат Звание
              Бывший солдат
              0
              Сегодня, 12:27
              Для того что бы управлять экономикой Армии,надо понимать структуру организации .ЕЕ особенности и потребности .
              Экономически выгодно сделать паек один на всех ,но тогда солдат погубишь


              Понимаете, чтобы пройти все ступени в управлении очень крупной корпорации и овладеть всей массой нужных знаний и опыта, не хватит жизни человеческой. Тем не менее мы знаем из истории массу относительно молодых успешных управленцев и военачальников высшего уровня. Есть забавная закономерность- из детей академиков выросших в соответствующих традициях получаются прекрасные консультанты, а вот талантливые организаторы возникают не из научной среды, но знают у кого получить правильные консультации и отсортировать мусорные знания от ценных.
  4. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +5
    Сегодня, 11:42
    То что Белоусов честный и некоррумпированный человек это конечно очень хорошо. Но хватит ли у него твёрдости и влияния чтобы очистить МО от "настоящих коммерческих ребят". Тимур Иванов это только самый зажравшийся, терпеть видимо уже стало невыносимо, а сколько там ещё осталось таких. Успеха Белоусову.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 11:52
      Цитата: Анатоль Клим
      терпеть видимо уже стало невыносимо

      При приёме-передаче дел и должности необходимо привлечь счётную палату и следственный комитет. Тогда будет толк в ликвидации коррупции и казнокрадства.
      А так - один встал другой сел в кресло. Нтчего не поменялось, кроме подписи в бумагах.
  5. spectr Звание
    spectr
    +3
    Сегодня, 11:43
    Видимо слишком много "проколов" накопилось у Шойгу.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 11:53
      Это называется сменяемость власти)
  6. dauria Звание
    dauria
    -1
    Сегодня, 11:45
    Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами

    Интересная оценка . Ещё бы рекомендации от англичан услышать , как в дальнейшем с этим бороться . laughing
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 12:17
      зачем бороться если можно возглавить? wink
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:51
    Последней каплей терпения наверно стало кол-во БПЛА,дронов ВСУ над нашими войсками.Разговор с Мантуровым и Чемезовым начался с упоминанием что : Дроны как мухи роятся над нашими войсками.А перед этим Путин встречался с участниками СВО.Но решение о рокировке Министра Обороны принято не "вчера."
    1. cast iron Звание
      cast iron
      0
      Сегодня, 12:21
      Социолога Мантурова опять оставили командовать промышленностью страны. Видимо у него обалденные успехи за последние 10 лет...
  8. fif21 Звание
    fif21
    +2
    Сегодня, 11:51
    Сложно поверить , что в верхушке остались не коммерческие люди .Вроде всех уже зачистили . hi
  9. Iron_69 Звание
    Iron_69
    +2
    Сегодня, 11:53
    Ну еще, ИМХО, беспокоит что Белоусов одиночка, т.е у него вроде как нет своей команды преданных людей, которых он может с собой привести. А значит он будет бороться один со старой командой, преданной старому шефу. Может неправ, не знаю.
    Ну и насчет того что экономист: задача экономиста что бы шла прибыль, а тут МО - оно всегда убыточно по определению, как бы он не заэкономил во вред. Просто взгляд с моего дивана.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Iron_69
      А значит он будет бороться один со старой командой

      Следственный комитет в помощь.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:54
    Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами
    Ну, как британскому изданию и не акцентировать на этом внимание своего читателя, тем более когда за спиной британская разведка со своими "пожеланиями". А как обстоят дела с "коммерческими ребятами" при МО Великобритании?
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -2
    Сегодня, 11:55
    Пожелаем удачи,новому министру. И поблагодарим,старого. Поливать грязью, Шойгу- не хочу. Подловато это.
  12. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +2
    Сегодня, 11:57
    Financial Times: Новый министр обороны РФ абсолютно некоррумпирован
    Значит, у этого "таймса" есть компромат на Шойгу,а на Белоусова-нет ? what
    Ну что ж..."пожуём-увидим" ! request Как гласит юридическая "мудрость" : Нет абсолютно невиновных людей ! Есть недоработка следователей !" bully
  13. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +3
    Сегодня, 11:57
    Британия хвалит нового назначенца... Лично для меня это признак тревожный.
  14. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 11:58
    Некоррумпирован однако у него интересная декларация о дохододах за 2020 год. Так в 2020 году Андрей Белоусов заработал 31 651 484,75 рубля, а его супруга, Лариса Белоусова, — 61 603 040,36 рубля. Интересно кем же работает его супруга что получает больше мужа зампреда правительства страны? А совокупный доход обоих супругов составил более 93-х миллионов рублей что в общем-то очень немало.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Федор Соколов
      Интересно кем же работает его супруга

      Есть же нетрудовые доходы, например от акций, облигаций и сдачи в аренду имущества.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        0
        Сегодня, 12:36
        В любом случае, когда ведущее печатное СМИ британии (Financial Times) многовекового врага России вдруг начинает хвалить ещё даже не назначенного министра ключевого силового ведомства страны это наводит на нехорошие мысли.
    2. cast iron Звание
      cast iron
      +3
      Сегодня, 12:25
      А что вас удивляет? Нами уже 30 лет руководит класс буржуазии. Для чего они все идут во власть кроме как не для увеличения своего личного благосостояния? Это у коммуниста Сталина после смерти осталось пара сапог, заштопанные носки и пару пальто. И всю зарплату свою он переводил в фонд сталинской премии. А у нынешних демократичных "патриотов" и особняки, и Мерседесы и яхты в избытке. И куча слуг в их имениях. Все как положено. За что вы голосуете, то и получаете.
  15. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 11:59
    А бывшего министра обороны,наверное,отправят командовать Одесским военным округом,как Жукова. . . winked
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 12:05
      Его уже Советом безопасности отправили командовать.
  16. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 12:02
    Ага. А деньги иностранных интересантов брал. Осваивал гранты. Сегодня это попадает под квалификацию иноагента.

    Интернет все помнит.

    Будущий министр обороны России до прихода в правительство получал финансирование от США

    Экономист Андрей Белоусов, которого Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны России вместо Сергея Шойгу, до прихода в правительство в 2006 году управлял Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Центр проводил исследования и готовил аналитические записки для органов власти, бизнеса и международных организаций.

    Одним из источников финансирования Центра в первой половине 2000-х годов было Агентство США по международному развитию (USAID), обнаружил расследовательский проект "Система". Так, в отчете USAID за 2001 год Белоусов указан в качестве грантополучателя по программе поддержки независимых экономических "мозговых центров".

    В 2004 году Белоусов на грант USAID опубликовал работу "Развитие российский экономики в среднесрочной перспективе: анализ угроз". В частности, он оценил состояние оборонной отрасли страны и пришел к выводу, что сформированный в советское время задел оборонных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) будет исчерпан в течение трех-пяти лет.

    "Из 10 технологических направлений, имеющих решающее значение для обеспечения современного уровня выпускаемой оборонной продукции и ее конкурентоспособности, Россия только по двум (лазерные и ядерные технологии) находится на мировом уровне", – писал будущий министр обороны.

    В сети также можно найти отчет ЦМАКП по проекту "Условия реализации конкурентных преимуществ российской экономики (макроструктурный подход)", который был сделан в 2005 году, также на средства USAID. Директор проекта и автор отчета – Белоусов Андрей Рэмович, говорится в документе.

    В метаданных (скрытых характеристиках) файла его автором указан пользователь belo. Белоусов писал, что подготовленные в рамках этого проекта материалы направлялись в секретариат правительства и министерство экономического развития. На тот момент он был внештатным советником премьер-министра Михаила Фрадкова.

    На сайте ЦМАКП периодически публиковались отчеты об участии Белоусова в мероприятиях USAID в России. Так, в 2004 году он выступил с докладом на семинаре с участием лауреата Нобелевской премии Лоуренса Клейна, посвященном проблемам развития методологии экономического прогнозирования. В новости на сайте Центра указано, что мероприятие проводилось в рамках проекта USAID и IRIS (Центр институциональных реформ и неформального сектора Университета Мэриленда).
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Фактор
      Ага. А деньги иностранных интересантов брал. Осваивал гранты. Сегодня это попадает под квалификацию иноагента.

      Интернет все помнит.

      И? Какой ущерб РФ нанесло участие Белоусова в чисто исследовательских проектах? В чём конкретный криминал?
      1. Фактор Звание
        Фактор
        0
        Сегодня, 12:44
        В тот период власть и близкие к ней исследователи работали в одной теме.
        Вхождение России в Западный мир, в НАТО и т.д..

        На это и были направлены все реформы по западному образцу.
        Но Запад отказался принимать Россию как равного партнёра.

        Путин обманулся. Теперь война с уКраиной, которая заявила те же цели, что и Россия в 90-е годы.

        Поэтому нужно рассматривать ситуацию сегодняшнего дня на временном отрезке 20 -летнем правлении Путина и его команды.
        Исторически и критически.

        Иначе не поймём, куда пришла Россия и что будет дальше.
  17. mann Звание
    mann
    0
    Сегодня, 12:15
    В материале говорится, что Андрей Белоусов является абсолютно некоррумпированным и вдобавок «технократом».
    О, наш человек! love
    Неужели честные люди стали востребованными?! fellow
    Боюсь, не удержится... sad
    Как он вообще туда попал???
    Андрей Рэмович, притворитесь вором, пожалуйста, нас тревожит ваша безопасность...
  18. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 12:30
    Говорить о не коррумпированности без обоснования - весьма огульно. Либо сознательно бросать дезу.

    Из ВИКИ
    В 2000 году Белоусов основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на базе которого в 2005 году опубликовал доклад «Долгосрочные тренды российской экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года»


    Краткий обзор работы ЦМАКП показывает, что в приоритете с 2017 года стали - Доклады, в то время как аналитика прекратилась - в 2017 году.
    Вопросы: кто заказывает танец и откуда данные для докладов (ведь своя аналитика встала в 2017)?!
    Примечательно, что есть - доходы, в то время как прибыли - нет. Как и учредителей, что не дает отследить связанные организации и выручку (доход/прибыль) по ним, и источники их формирования.
  19. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:59
    ИМХО, очень практически полезный шаг - назначение Белоусова.

    1. Недостатки нашей армии не в том, что она плохо использует имеющееся вооружение и оборудование, а в том, что этого вооружения и оборудования оказалось меньше, чем ожидалось и чем докладывалось. То есть, нет проблем с ведением боевых действий, а есть проблемы в хозяйственной части.

    2. Белоусов - не из генералов и не из армии, у него нет там связей, он ничем никому не обязан в армии и по этой же причине не представляет угрозы для действующей власти. То есть, армия остается инструментом власти, а не частью управляющей структуры.

    3. Становится возможным критика и исправление недостатков, которые выявились во время СВО и подготовки к ней, так как Белоусов никак не связан с этими вопросами, не ангажирован по крайней мере.

    4. Не за горами транзит власти и нужно готовить удобную площадку, нейтральную в глазах людей.