Financial Times: Новый министр обороны РФ абсолютно некоррумпирован
Вчера стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил экс-зампреда правительства Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ. Стоит отметить, что данная новость стала чуть ли не основной темой для обсуждения в экспертных сообществах как в России, так и за рубежом.
В частности, свое мнение по поводу того, почему российский лидер решил сменить Сергея Шойгу, высказали журналисты британского издания Financial Times.
В материале говорится, что Андрей Белоусов является абсолютно некоррумпированным и вдобавок «технократом».
Со слов экспертов, то, что бывший первый вице-премьер не служил в армии и не имеет собственной властной базы, стало для Владимира Путина одним из ключевых факторов для выбора в пользу Белоусова. Ведь новый глава Минобороны не будет стремиться возглавить армию. Кроме того, как пишут британские журналисты, он трудоголик, честный, технократический чиновник.
В итоге, по мнению авторов статьи, назначение экс-зампреда правительства на должность министра обороны указывает на кардинальное изменение подхода российского руководства к начавшейся в 2022 году спецоперации. Своим решением Владимир Путин стремится получить максимальный контроль над оборонными расходами.
- говорится в статье Financial Times.
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