Украинская армия утратила контроль над населенным пунктом Нетайлово. Об этом сообщает ряд украинских источников со ссылкой на информацию с места ведения боевых действий.Как утверждается в сообщении, украинская армия в настоящее время ведет бои на западной окраине населенного пункта. Российские войска, в свою очередь стремительно прорываются вглубь села, уничтожая оказывающие сопротивление разрозненных отрядов ВСУ на западе улицы Набережная. В свою очередь, противник пытается наносить удары по позициям российской армии со стороны Карловки.Сегодняшний день явно складывается не в пользу украинских формирований, оперирующих на Харьковском направлении. Наши подразделения наносят удар за ударом, заставляя украинские формирования спешно сворачиваться с занимаемых ими позиций. Как следует из сообщений тех же украинских источников, ВСУ отступают в городе Волчанск, оказываясь на в силах противостоять стремительному натиску российской армии.Напомним, что Нетайлово представляет собой населенный пункт в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. По состоянию на 2014 год, в селе проживали более 1100 человек.Но вплоть до последнего времени село находилось под контролем формирований украинской армии. Теперь ситуация стремительно меняется в пользу наших войск. Освобождая Нетайлово, российская армия делает очередные шаги к общему очищению оккупированных территорий Донецкой Народной Республики от формирований противника.

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