Украинские источники сообщают об утрате контроля над Нетайлово

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Украинские источники сообщают об утрате контроля над Нетайлово

Украинская армия утратила контроль над населенным пунктом Нетайлово. Об этом сообщает ряд украинских источников со ссылкой на информацию с места ведения боевых действий.

Как утверждается в сообщении, украинская армия в настоящее время ведет бои на западной окраине населенного пункта. Российские войска, в свою очередь стремительно прорываются вглубь села, уничтожая оказывающие сопротивление разрозненных отрядов ВСУ на западе улицы Набережная. В свою очередь, противник пытается наносить удары по позициям российской армии со стороны Карловки.



Сегодняшний день явно складывается не в пользу украинских формирований, оперирующих на Харьковском направлении. Наши подразделения наносят удар за ударом, заставляя украинские формирования спешно сворачиваться с занимаемых ими позиций. Как следует из сообщений тех же украинских источников, ВСУ отступают в городе Волчанск, оказываясь на в силах противостоять стремительному натиску российской армии.


Напомним, что Нетайлово представляет собой населенный пункт в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. По состоянию на 2014 год, в селе проживали более 1100 человек.

Но вплоть до последнего времени село находилось под контролем формирований украинской армии. Теперь ситуация стремительно меняется в пользу наших войск. Освобождая Нетайлово, российская армия делает очередные шаги к общему очищению оккупированных территорий Донецкой Народной Республики от формирований противника.
4 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 11:56
    . российская армия делает очередные шаги к общему очищению оккупированных территорий Донецкой Народной Республики

    Чистить и чистить ещё......
    Под корень!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Mouse
      . российская армия делает очередные шаги к общему очищению оккупированных территорий Донецкой Народной Республики

      Чистить и чистить ещё......
      Под корень!

      hi
      Посмотрела расстояние от Нетайлово до Донеца, всего 13-15 км.
      Воевать и воевать еще. Главное, чтобы меньше было потерь у нас.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 12:22
        Воевать и воевать еще. Главное, чтобы меньше было потерь у нас.

        золотые слова
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:58
    Сегодняшний день явно складывается не в пользу украинских формирований, оперирующих на Харьковском направлении
    А впереди еще завтрашний, послезавтрашний... и все будут складываться явно не в пользу ВСУ.