Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию

Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины, чтобы они договорились о перемирии с Россией, от чего украинские власти до сих пор отказывались

После того как несколько дней назад ВС РФ начали стремительное и успешное наступление на севере Харьковской области, западные эксперты начали озвучивать самые разные варианты, касающиеся целей российского руководства в текущей операции.В данном случае аналитики разделились на два лагеря. Одни считают, что наступательными действиями в Харьковской области задействованные в нем подразделения российской армии пытаются оттянуть на себя часть сил ВСУ, ускорив продвижение на Донецком направлении. Другие уверены, что операция ВС РФ не является отвлекающим маневром, а призвана создать буферную зону, которая не позволит украинской артиллерии доставать до Белгородской области.Впрочем, есть и третий вариант, который в своей недавней статье озвучили журналисты американского издания The New York Times.В материале говорится, что наступление ВС РФ, ставшее самым стремительным за все время российской спецоперации, если не считать ее начало, может принудить Киев к перемирию, от которого украинские власти сегодня категорически отказываются.Со слов журналистов, будущая осада Харькова может создать у западных партнеров киевских властей впечатление, что за все эти два года ничего не изменилось, несмотря на миллиарды долларов, потраченные на поддержку Украины.- пишет The New York Times.