Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию

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Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию

После того как несколько дней назад ВС РФ начали стремительное и успешное наступление на севере Харьковской области, западные эксперты начали озвучивать самые разные варианты, касающиеся целей российского руководства в текущей операции.

В данном случае аналитики разделились на два лагеря. Одни считают, что наступательными действиями в Харьковской области задействованные в нем подразделения российской армии пытаются оттянуть на себя часть сил ВСУ, ускорив продвижение на Донецком направлении. Другие уверены, что операция ВС РФ не является отвлекающим маневром, а призвана создать буферную зону, которая не позволит украинской артиллерии доставать до Белгородской области.



Впрочем, есть и третий вариант, который в своей недавней статье озвучили журналисты американского издания The New York Times.

В материале говорится, что наступление ВС РФ, ставшее самым стремительным за все время российской спецоперации, если не считать ее начало, может принудить Киев к перемирию, от которого украинские власти сегодня категорически отказываются.

Со слов журналистов, будущая осада Харькова может создать у западных партнеров киевских властей впечатление, что за все эти два года ничего не изменилось, несмотря на миллиарды долларов, потраченные на поддержку Украины.

Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины, чтобы они договорились о перемирии с Россией, от чего украинские власти до сих пор отказывались

- пишет The New York Times.
16 комментариев
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  1. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +5
    Сегодня, 12:11
    Никто не запрашивал "перемирия" - я так понял, речь шла по факту о капитуляции.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 12:15
      чтобы они договорились о перемирии с Россией
      А оно нам нужно, это перемирие ?
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 12:52
        А нас никто спрашивать не будет. hi
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:52
      Сколько можно перемирий? am
      Минск-1, Минск-2, Стамбул. Хватит. Достаточно перемирий.
      С кем подписывать перемирие? Срок каденции презика Зеленского кончается на следующей неделе. Дальше вся власть на территории бывшей Украины незаконна. Зеленский официально становится диктатором, укрофюрером. Договоры с ним не стоят бумаги, на которой написаны.
      Единственное перемирие, которое Россия может предоставить Украине, это безоговорочная капитуляция, сдача в плен всех украинских военезированных формирований и нацистских преступников, суд военного трибунала.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:16
    Не может наше наступление принудить ВСУ к перемирию .Всем все уже сказано и не раз показано ,этот режим сожжет население в войне скорее ,чем отступит от своих выдуманных правил .
  3. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 12:16
    Ну,умники--"перемирие"....а нам то оно теперь зачем!?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 12:17
    . Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины, чтобы они договорились о перемирии с Россией, от чего украинские власти до сих пор отказывались

    Сами западенцы хотели бы.... давно уже бы указивку отправили.... а так... филькина грамота..... yes
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:20
    Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию
    . Они совсем ку кус fool? Оно нам надо?
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 12:21
    Какое перемирие? Для хитро сделанных пен дос танцев и прочих мелкобритов российские власти неоднократно заявляли, что на время проведения переговоров боевые действия останавливаться не будут.
  7. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 12:23
    И это какая же сс.ка вбросила в СМИ эту мысль!? Что, просчитали успешность наступления и опять попудрить мозг решили? Одна сволочь клянётся, что делает всё чтобы ускорить доставку вооружения, а другая - типа "ну мы не против перемирия". Ну-ну.
  8. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 12:23
    а призвана создать буферную зону, которая не позволит украинской артиллерии доставать до Белгородской области.

    100 км ?????
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      0
      Сегодня, 12:42
      Вот именно, чтобы создать мало мальски безопасную зону, там до западных областей все выжечь надо, и то амерсы поставят дальнобой и все.. Нее, украины как территории не должно существовать..
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:29
    Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию

    А эти журналисты не рассматривали вопрос нужно ли это перемирие России?
    Для России вариант только безоговорочная капитуляция нацистско-бандеровского режима, полна денацификация и суд над военными преступниками, а также конституционно оформленное положение о внеблоковости и демилитаризации страны 404.
    Другие варианты не вариант, тем более какие-то перемирия! fool
  10. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 12:31
    Перемирие необходимо проигрывающий стороне!
    А у России кто-то поинтересовался зачем это перемирие нам нужно?
    И чего пиндocы фантазируют?
    "Наступление может принудить"...
    Не может!
    До последнего xoxла будут биться!
    Единственные, кто могут "принудить" их к перемирию - это сами пиндocы!
    Причем - немедленно, по щелчку пальца!..
    Но, видимо, пока не хотят...
    Уплочено...
  11. Комментарий был удален.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:48
    Успокойтесь эту статью писал в NYT американец ,а не главный в NYT по Украине Нечепоренко.
  13. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 12:54
    Ключевое слово "перемирие" - а нам разве нужно перемирие? Полная безоговорочная капитуляция - возможно это он имел в виду?