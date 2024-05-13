Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию
После того как несколько дней назад ВС РФ начали стремительное и успешное наступление на севере Харьковской области, западные эксперты начали озвучивать самые разные варианты, касающиеся целей российского руководства в текущей операции.
В данном случае аналитики разделились на два лагеря. Одни считают, что наступательными действиями в Харьковской области задействованные в нем подразделения российской армии пытаются оттянуть на себя часть сил ВСУ, ускорив продвижение на Донецком направлении. Другие уверены, что операция ВС РФ не является отвлекающим маневром, а призвана создать буферную зону, которая не позволит украинской артиллерии доставать до Белгородской области.
Впрочем, есть и третий вариант, который в своей недавней статье озвучили журналисты американского издания The New York Times.
В материале говорится, что наступление ВС РФ, ставшее самым стремительным за все время российской спецоперации, если не считать ее начало, может принудить Киев к перемирию, от которого украинские власти сегодня категорически отказываются.
Со слов журналистов, будущая осада Харькова может создать у западных партнеров киевских властей впечатление, что за все эти два года ничего не изменилось, несмотря на миллиарды долларов, потраченные на поддержку Украины.
- пишет The New York Times.
Информация