Украинский ресурс: Сырский не будет перебрасывать серьёзные силы на Харьковское направление

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Украинский ресурс: Сырский не будет перебрасывать серьёзные силы на Харьковское направление

Сырский намерен остановить наступление российской армии на Харьковском направлении малыми силами, главком не верит в то, что российский Генштаб поставил войскам задачу взять Харьков. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Генерал принял решение не перебрасывать на Харьковское направление серьезные силы с техникой и т. д., надеясь обойтись уже имеющимися. Причин тут две: первая — это очень большие проблемы с подготовленными резервами, которых практически нет, а вторая — Сырский не верит в то, что задачей наступательной операции российских войск является взятие Харькова. По его мнению, Москва пытается создать буферную зону, отодвинув от границы украинскую армию.



Сырский не будет перебрасывать большие резервы для остановки наступления противника на Харьковском направлении, у ВСУ сейчас большие проблемы с ротацией и кадрами. Главком не верит в серьезность российской армии наступать на Харьков, а значит, нет необходимости снимать технику с восточного фронта

— пишет «Резидент».

О проблемах с личным составом у ВСУ сообщалось уже неоднократно, да это и видно по ситуации на фронте, где в обороне украинской армии возникает все больше дыр. По последним данным, мобилизация на сегодняшний день покрывает только 25% от необходимых ежемесячных потребностей ВСУ. Кроме того, качественный состав мобилизованных не позволяет компенсировать потери, поскольку всех активных давно выбили, а сегодняшние мужчины служить совсем не хотят.
18 комментариев
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  1. Владимир_Борисович Звание
    Владимир_Борисович
    +3
    Сегодня, 12:12
    Как всегда ошибается. И хорошо. Потом поздно будет пить Боржоми.
    1. JOYyppe Звание
      JOYyppe
      +1
      Сегодня, 12:20
      Сырский не верит в то, что задачей наступательной операции российских войск является взятие Харькова. По его мнению, Москва пытается создать буферную зону, отодвинув от границы украинскую армию.

      Он километры считать не умеет laughing Харьков входит в буферную зону
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 12:25
        Украинский ресурс: Сырский не будет перебрасывать серьёзные силы на Харьковское направление

        Не надо ля-ля по береброске сил..., можно конечно ответить одним словом всем этим "украинским ресурсам" - брехня!
        1. krot Звание
          krot
          +1
          Сегодня, 12:45
          Надеюсь наши жахнут по настоящему на северном фронте! Чтобы Сырский стал обсырский..)
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:24
      Не будет перебрасывать?А если Харьков войдёт в буферную зону?

      Волчанск. Ситуация по сравнению со вчерашним днем изменилась незначительно. На востоке от города с. Тихое наше, зацепились за Волчанские хутора. Зыбино в серой зоне. На западе от Волчанска в районе н.п. Старица и Бугроватка прижимаем противника к реке Северский Донец. На севере Волчанска продолжаются тяжелые бои. Русская армия ещё вчера заняла аэродром, сегодня утром зачистила территорию мясокомбината. Противник сдавать город не намерен, подтягивает резервы. В частности, замечена 57 бригада, переброшенная с другого участка фронта. Замечена уже иностранная техника.
      1. JOYyppe Звание
        JOYyppe
        +1
        Сегодня, 12:31
        А если Харьков войдёт в буферную зону?

        Конечно войдет! От центра Харькова до Журавлевки 35 кэмэ всего
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 12:14
    Сырский не будет перебрасывать серьёзные силы на Харьковское направление
    - конечно не надо. Вообще не стоит никуда, никого перебрасывать. А еще лучше по пиву и по домам.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:18
      всех активных давно выбили
      А следом и не активных (Кто не сдался)
  3. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
    +4
    Сегодня, 12:16
    Не надо слушать противника и строить свои планы на основе всяких интервью, очень правдивых и очень честных. Войну в информационном поле никто не отменял. И хозяева из-за бугра владеют ею в совершенстве.
  4. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 12:16
    всех активных давно выбили
    Остались только пассивные wassat .
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:19
    .Москва пытается создать буферную зону, отодвинув от границы украинскую армию.

    Стереть!!!
  6. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +1
    Сегодня, 12:21
    Сырский не будет перебрасывать новые сила для остановки нашего наступления на Харьковском направлении!
    Откуда он их возьмёт?
    У него фронт во многих местах трещит.
    Наши Нетайлово взяли.
    "Очеретинский цветок" расцветает по многим направлениям.
    В Угледаре уже слышна канонада фронта!
    Да и куда он пришлет это подкрепления?
    Линия обороны у xoxлов там не выстроена ДОТов и ДЗОТов попросту не построено - на видео бескрайние степи по которым строем (!) заходят наши войска с техникой.
    Давайте, ребята, вернём Харьков в родную гавань!
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:22
    Украинский ресурс: Сырский не будет перебрасывать серьёзные силы на Харьковское направление
    . Да ладно... а есть что перебрасывать?
    Потом скажут, что это не имело стратегического значения.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 12:58
      "Это большое село не имеет стратегического значения" yes
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 12:24
    Нормально так сырок решил харковчанами рискнуть.))
  9. blackcat Звание
    blackcat
    +1
    Сегодня, 12:40
    Да не будет ни кто штурмовать Харьков,Советские войска, принимавшие участие в Берлинской наступательной операции, насчитывали в своем составе около двух миллионов солдат и офицеров, семь с половиной тысяч самолетов, свыше сорока тысяч орудий и более шести тысяч танков. а буферная зона до польской границы, это прекрасная мысль
  10. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 12:52
    Генерал принял решение не перебрасывать на Харьковское направление серьезные силы ...

    Как будто эти силы есть у генерала в наличии. При их "наличии" ВСУ почему то отступают. Реально по Украине собирают (наскребают) достаточно новобранцев, даже каждому автомат есть в наличии. Но серьезными силами эти толпы необученных людей в военной форме не могут быть "серьезными" силами.
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 12:56
    Сырский не будет перебрасывать силы - потеряет Харьков. Да и всю область