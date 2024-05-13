Украинский ресурс: Сырский не будет перебрасывать серьёзные силы на Харьковское направление
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Сырский намерен остановить наступление российской армии на Харьковском направлении малыми силами, главком не верит в то, что российский Генштаб поставил войскам задачу взять Харьков. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Генерал принял решение не перебрасывать на Харьковское направление серьезные силы с техникой и т. д., надеясь обойтись уже имеющимися. Причин тут две: первая — это очень большие проблемы с подготовленными резервами, которых практически нет, а вторая — Сырский не верит в то, что задачей наступательной операции российских войск является взятие Харькова. По его мнению, Москва пытается создать буферную зону, отодвинув от границы украинскую армию.
Сырский не будет перебрасывать большие резервы для остановки наступления противника на Харьковском направлении, у ВСУ сейчас большие проблемы с ротацией и кадрами. Главком не верит в серьезность российской армии наступать на Харьков, а значит, нет необходимости снимать технику с восточного фронта
— пишет «Резидент».
О проблемах с личным составом у ВСУ сообщалось уже неоднократно, да это и видно по ситуации на фронте, где в обороне украинской армии возникает все больше дыр. По последним данным, мобилизация на сегодняшний день покрывает только 25% от необходимых ежемесячных потребностей ВСУ. Кроме того, качественный состав мобилизованных не позволяет компенсировать потери, поскольку всех активных давно выбили, а сегодняшние мужчины служить совсем не хотят.
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