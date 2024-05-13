Украинский ресурс: Сырский не будет перебрасывать серьёзные силы на Харьковское направление

Сырский не будет перебрасывать большие резервы для остановки наступления противника на Харьковском направлении, у ВСУ сейчас большие проблемы с ротацией и кадрами. Главком не верит в серьезность российской армии наступать на Харьков, а значит, нет необходимости снимать технику с восточного фронта

Сырский намерен остановить наступление российской армии на Харьковском направлении малыми силами, главком не верит в то, что российский Генштаб поставил войскам задачу взять Харьков. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.Генерал принял решение не перебрасывать на Харьковское направление серьезные силы с техникой и т. д., надеясь обойтись уже имеющимися. Причин тут две: первая — это очень большие проблемы с подготовленными резервами, которых практически нет, а вторая — Сырский не верит в то, что задачей наступательной операции российских войск является взятие Харькова. По его мнению, Москва пытается создать буферную зону, отодвинув от границы украинскую армию.— пишет «Резидент».О проблемах с личным составом у ВСУ сообщалось уже неоднократно, да это и видно по ситуации на фронте, где в обороне украинской армии возникает все больше дыр. По последним данным, мобилизация на сегодняшний день покрывает только 25% от необходимых ежемесячных потребностей ВСУ. Кроме того, качественный состав мобилизованных не позволяет компенсировать потери, поскольку всех активных давно выбили, а сегодняшние мужчины служить совсем не хотят.