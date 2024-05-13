Все было построено. Но возможно не так плотно. Сделали, что смогли

Украинская армия делает все возможное для защиты Волчанска. Об этом заявил руководитель администрации города Тамаз Гамбарашвили.По утверждению украинского чиновника, еще заранее были начаты работы по строительству фортификационных сооружений. Однако из-за постоянных обстрелов российской артиллерии эти работы так и не были завершены. В итоге российской армии удалось прорвать оборону и ворваться в город.- рассказал руководитель волчанской администрации.Таким образом, ставленник киевского режима намекнул на существующие проблемы с оборонительными сооружениями. Ранее на это обращали внимание и депутаты Верховной Рады Украины.Они подчеркивали, что Киеву так и не удалось создать развитую систему оборонительных сооружений, которая хотя бы приближалась к знаменитой российской «линии Суровикина» (в честь генерала армии Сергея Суровикина – экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации и командующего СВО).В то же время, волчанские власти отрицают отсутствие работ по созданию оборонительных сооружений. По словам руководителя так называемой городской администрации, даже в настоящее время продолжается строительство линий обороны.Только не очень понятно, что это может дать украинским формированиям, учитывая, что российские войска уже находятся в городской черте Волчанска и оттесняют силы противника с занимаемых ими позиций на ряде предприятий.