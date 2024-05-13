«Сделали, что смогли»: украинские ставленники в Волчанске рассказали про оборону города от наступающих ВС РФ

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«Сделали, что смогли»: украинские ставленники в Волчанске рассказали про оборону города от наступающих ВС РФ

Украинская армия делает все возможное для защиты Волчанска. Об этом заявил руководитель администрации города Тамаз Гамбарашвили.

По утверждению украинского чиновника, еще заранее были начаты работы по строительству фортификационных сооружений. Однако из-за постоянных обстрелов российской артиллерии эти работы так и не были завершены. В итоге российской армии удалось прорвать оборону и ворваться в город.



Все было построено. Но возможно не так плотно. Сделали, что смогли

- рассказал руководитель волчанской администрации.

Таким образом, ставленник киевского режима намекнул на существующие проблемы с оборонительными сооружениями. Ранее на это обращали внимание и депутаты Верховной Рады Украины.

Они подчеркивали, что Киеву так и не удалось создать развитую систему оборонительных сооружений, которая хотя бы приближалась к знаменитой российской «линии Суровикина» (в честь генерала армии Сергея Суровикина – экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации и командующего СВО).

В то же время, волчанские власти отрицают отсутствие работ по созданию оборонительных сооружений. По словам руководителя так называемой городской администрации, даже в настоящее время продолжается строительство линий обороны.

Только не очень понятно, что это может дать украинским формированиям, учитывая, что российские войска уже находятся в городской черте Волчанска и оттесняют силы противника с занимаемых ими позиций на ряде предприятий.
14 комментариев
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  1. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +1
    Сегодня, 12:25
    Ну не успели стену возвести высотой в километр laughing request
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 12:31
      руководитель администрации города Тамаз Гамбарашвили. По утверждению украинского чиновника, еще заранее были начаты работы по строительству фортификационных сооружений.

      А, для тебя Тамаз скоро практически ничего не поменяется в строительстве города, за исключением маленького ньюанса, строить ты будешь не за зарплату и откаты, а за пайку. bully
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 12:47
        Эти утырки из администрации всегда имеют запасной вариант.Кича ему может корячится на исторической родине в Грузии.Наверняка выходец из гнезда Мишико
      2. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 12:49
        Сомневаюсь что этот Тамаз и вся остальная провластная местная шушера сидят в этом городе.
        Скорей всего они уже давно в Харькове и думают как им слинять в Львов или ещё куда позападнее, чтобы не загреметь на фронт.
        Деньжат то уж точно "подзаработали" на копание траншей и фортификационных сооружений вокруг Волчанска. yes
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 12:56
      Цитата: JOYyppe
      Ну не успели стену возвести высотой в километр

      ...и длинной в 1,5 метров, но не получалось ни как. Потом когда разобрались, что чертёж не с того бока смотрели, а тут русские войска.... Ну в общем вот как то так и получилось.... laughing laughing
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 13:00
      Как будто мы эти укрепления не можем разрушить! fool Просто кто-то как всегда там на этой "линии обороны "очень хорошо заработал бабла в свой карман.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:30
    А вот интересно...
    Кем останется этот... тамаз, когда он города лишится?
    Опять в Грузию?..
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 12:34
    "Ну не шмогла я... не шмогла!" - рассказал руководитель волчанской администрации. laughing
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 12:43
      Держаться нету больше сил.....
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 12:45
        Ситуация на севере Харьковской области по состоянию на 10:00 13 мая 2024 года показывает, что российская армия продолжает наступление без значительных прорывов в обороне противника. В ходе операции российские войска, после очистки серой зоны, сосредоточились на преодолении опорных пунктов и оборонительных рубежей ВСУ, а также на выбивании их резервов. Об этом пишет тг-канал «Рыбарь».
        На вечер 12 мая российская армия завоевала мясокомбинат и обувную фабрику на севере Волчанска, что является ключевыми объектами на северной оконечности города, контролируемой ВСУ. Лесополосы и поля на севере полностью очищены и находятся под контролем российских войск.

        Ситуация к востоку от города остается неясной из-за тумана войны, хотя удары украинской артиллерии свидетельствуют о продвижении российских групп к центру города. Однако Волчанск до сих пор не сдался: подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ прибыли на южную окраину Волчанска и в поселок Белый Колодезь, находящийся к юго-востоку на расстоянии 12 км.

        Параллельно ВСУ пытаются решить проблему снабжения через реку Северский Донец, предпринимая попытки по возведению понтонной переправы в окрестностях Старого Салтова.

        На участке от Глубокого до Олейниково и северной окраины села Лукьянцы до Зелёного не отмечается изменений, российские войска продолжают выбивать подходящие резервы. Помимо этого, в Харьковскую область прибыли штурмовые подразделения из Полтавской области для усиления оборонительных возможностей ВСУ.

        Бои на линии от Избицкого до Старицы и Бугроватки продолжаются, однако подтверждение взятия населенных пунктов пока отсутствует.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:37
    По утверждению украинского чиновника, еще заранее были начаты работы по строительству фортификационных сооружений. Однако из-за постоянных обстрелов российской артиллерии эти работы так и не были завершены.
    . Когда их постоянно обстреливали? Мы, может, чего то не знаем?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 12:45
      Да теперь то валить на все и всех можно -от русской артиллерии до мышей полевок . hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 12:49
        Пока они не озверел окончательно, там было вполне себе тихо.
        А сейчас да, будут валить хоть на марсиян... баблишко тю тю, делов не сделано было.
        Ничего нового, крадут с!
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 12:55
    Главу оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков» Юрия Галушкина сменили на фоне наступления Вооруженных сил России на Харьковскую область, передает «РБК-Украина».
    Вместо Галушкина на эту должность был назначен Михаил Драпатый


    "Говорящие" фамилии у них, однако lol