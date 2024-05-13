Пресса США: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области

11
Пресса США: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области

Американская пресса отмечает, что командиры украинской армии обвиняют друг друга в поражениях на Харьковском направлении.

В частности, издание The New York Times пишет, что на ряде участков линии боевого соприкосновения подразделения ВСУ вынуждены отступать под стремительным натиском российской армии, а украинские командиры обвиняют в поражениях друг друга и чиновников, ответственных за обустройство фортификационных сооружений в регионе.



Авторы публикации в американской газете уверены, что российское наступление в Харьковской области поставило Киев "в очень опасное положение". На этом фоне в ВСУ жалуются на острую нехватку артиллерийских боеприпасов. Ситуация со снабжением ВСУ усугубляется задержкой с одобрением выделения очередного пакета военной помощи киевскому режиму в конгрессе США.

Американский Институт изучения войны также прогнозирует вероятность быстрого развития наступления российской армии на Харьковском направлении. Аналитики ISW уверены, что после получения контроля над населенным пунктом Липцы, который находится фактически в предместьях областного центра, ВС РФ подтянут имеющиеся резервы, чтобы при поддержке артиллерии и авиации начать полноценный штурм Харькова.

Также сообщается, что после начала активного наступления ВС РФ в Харьковской области главком ВСУ Александр Сырский сменил командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Харьков".
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 13:45
    командиры украинской армии обвиняют друг друга в поражениях на Харьковском направлении.
    Не ссорьтесь, девочки. Для всех ярлыков найдется. feel
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:53
      Вообще то это обыденно для всех армий без исключения, поэтому не вижу смысла это обсасывать.
      Не лишне напомнить прессе США, как они же навешали всех собак на бесславное бегство своих войск из Афганистана.
      Как тут не вспомнить крылатое изречение - "У победы тысячи отцов, а поражение всегда сирота". soldier
  2. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    0
    Сегодня, 13:51
    В борделе, навроде Украины, не кровати надо менять местами, а работающий персонал.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 13:56
    Если жинки в ВСУ
    Бьют друг друга по утру
    В это время надо ждать
    В драку лучше не встрявать
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:01
    Пресса США: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области
    . Пригорело... теперь бы филейные свои спасти, от гнева хозяина.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 14:05
    Что собачиться? пусть Зеленский скажет, что Харьков дотационный регион и не важен для Украины, а его потеря придаст силы Украине. Вот и все.
  6. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 14:10
    В такой ситуации даже Модель начал бы быстро отводить войска из под удара и разгрома
  7. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +1
    Сегодня, 14:11
    Донецкий военкор Марат Хайрулин так описал обстановку в рядах ВСУ:
    В первое время они использовали следующую тактику -- в первую линию сажали бойцов теробороны для отражения атак российской армии, с последующей контратакой со второй линии элитными подразделениями бригад "Магура", "Азов", Кракен", "Айдар" и другие. Выполнявшие заодно роль заградотрядов. Это была довольно эффективная тактика, но расточительная по отношению к людским резервам. И теперь ввиду отсутствия мобилизованного контингента уже они сами оказались на первой линии. А теперь они ищут любой повод, что бы уйти с позиций.
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 14:34
      ввиду отсутствия мобилизованного контингента уже они сами оказались на первой линии

      Ну да, наши ФАБы и артиллерия в совокупности с возросшими возможностями разведки, это не то что фоткаться с ахтаматиками наперевес у какого нибудь сельского фельдшерского пункта. Теперь как бы калибры совсем другие, прячься не прячься, конец один.
  8. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:48
    ВСУ жалуются на острую нехватку артиллерийских боеприпасов. Ситуация со снабжением ВСУ усугубляется задержкой с одобрением выделения очередного пакета военной помощи киевскому режиму в конгрессе США

    Америка с вами. Помощь уже в пути.
  9. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    0
    Сегодня, 14:50
    "Также сообщается, что после начала активного наступления ВС РФ в Харьковской области главком ВСУ Александр Сырский сменил командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Харьков".

    от перестановки мест командующих всу результаты не меняются