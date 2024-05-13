Пресса США: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области
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Американская пресса отмечает, что командиры украинской армии обвиняют друг друга в поражениях на Харьковском направлении.
В частности, издание The New York Times пишет, что на ряде участков линии боевого соприкосновения подразделения ВСУ вынуждены отступать под стремительным натиском российской армии, а украинские командиры обвиняют в поражениях друг друга и чиновников, ответственных за обустройство фортификационных сооружений в регионе.
Авторы публикации в американской газете уверены, что российское наступление в Харьковской области поставило Киев "в очень опасное положение". На этом фоне в ВСУ жалуются на острую нехватку артиллерийских боеприпасов. Ситуация со снабжением ВСУ усугубляется задержкой с одобрением выделения очередного пакета военной помощи киевскому режиму в конгрессе США.
Американский Институт изучения войны также прогнозирует вероятность быстрого развития наступления российской армии на Харьковском направлении. Аналитики ISW уверены, что после получения контроля над населенным пунктом Липцы, который находится фактически в предместьях областного центра, ВС РФ подтянут имеющиеся резервы, чтобы при поддержке артиллерии и авиации начать полноценный штурм Харькова.
Также сообщается, что после начала активного наступления ВС РФ в Харьковской области главком ВСУ Александр Сырский сменил командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Харьков".
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